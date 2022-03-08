如何落實同工同酬平等待遇擺脫無產階級 SDGs永續發展目標（下）

SDGs 目標8：促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作

無論男女老少，當你能為自己的人生買單，就必須要先有一份適合自己性向、酬報無虞的工作，並能做好個人理財的技巧，才能有效地促進經濟成長。因而，在職場的選擇：從落實同工同酬的平等待遇，逐步找到工作的快樂、成就與意義，漸漸地走向自我實現的職涯，我們可以帶著青少年去想像未來工作的型態、可創新永續的選擇，不框架自己的未來工作，就能擺脫無產階級的魔咒。

推薦書單： 《工作哲學圖鑑》 《別在該理財的年紀，選擇放棄》 《2030世界未來報告書》 《不穩定無產階級》

SDGs 目標9：建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新

全球以環境永續發展為基礎，透過區域以及跨界的基礎設施，支援國家經濟發展，促進人類的永久福祉。例如，打造低污染或零污染運輸環境，進行減碳的運輸方式，建構便捷移動的交通網絡，營造綠色交通的潮流感與生活風格，讓城市慢行友善，同時落實永續創新的生活空間，也讓工業、科技邁向永續創新的境界。

推薦書單： 《長壽新人生》 《向大師借點子》 《是設計，讓城市更快樂》 《超工業時代》

SDGs 目標10：減少國內及國家間的不平等

當你知道「貿易戰」加劇全球各地的階級不平等，環視全球經濟與金融機構，國家該擬定哪些決策，透過周全的保護政策，促進社經政治的融合，從消弭不平等開始，從中思考背後長期被標籤的身分、階級、種族等社會議題，我們該如何執行，可以確保人與國的機會平等，讓世界大同得以在未來實現。

推薦書單： 《我們成了消耗品》 《當女孩成為貨幣》 《門牌下的真相》 《房間裡的大象：日常生活中的緘默與縱容》

SDGs 目標11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村

如果，我們居住的環境供所有人──包含婦女、孩童、老年人以及身心障礙者，全面完善又安全的發展與規劃，同時，輔以綠色環保的信念，加速促發社經與環境的正面連結，緊密連結都市、郊區與城鄉之間的關係，達到相互共存共生的目標。一如藤本壯介說的：住在家裡這件事和住在大樹裡是相似的，自然與居所適合而為一的，無論你身處鄉間或城市，都能優游其中，住出高品質。

推薦書單： 《好城市：綠設計，慢哲學，啟動未來城市整建計畫》 《我們夢想的未來都市》 《日本當代前衛建築：自然系》 《地方創生最前線》

SDGs 目標12：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式

當我們進入大量消費、工商生產活絡的時代，如何兼顧經濟發展與「永續消費」的理念，推動跨產業合作鏈結模式。進而透過預防、減量、回收與再使用，有效地整合能源、資源的循環與再利用，兼顧社會的公共利益，讓永續觀光與在地就業等議題，得以解決，建設出共創與永續消費模式並行的經濟圈。

推薦書單： 《寫給凡夫俗子的地區再生入門》 《城市世界》 《一支手機的商業啟示》 《明天吃什麼：AI農地、3D列印食物、培養肉、無剩食運動……到全球食物生產最前線，看科學家、農人、環保人士在無可避免的氣候災難下，如何為人類找到糧食永續的出路》

SDGs 目標13：完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響

當地球升溫4度，全球經濟每年將損失23兆美元。你看到這個數字，是不是嚇了一跳？一如比爾蓋茲說的：「當我們看到氣候變遷的問題，你應該要思考的是：我們是否看到了解決問題的機會？」經濟成長和零碳創新是有交集的，從國家政策、企業行為，到個人行動，我們都可以為氣候變遷及其帶來的影響作出創新與應變的好策略。

推薦書單： 《氣候緊急時代來了》 《氣候賭局》 《2030世界未來報告書》 《手繪圖解‧天氣動態全知道 生活萬用氣象學》

SDGs 目標14：保育及永續利用海洋與海洋資源，以確保永續發展

離開陸地思維，投入海洋的懷抱，我們要先了解海洋面對哪些議題：從認識海洋到愛護海洋，進而對海洋生態進全面理解，做出永續海洋的行動。你關心過度漁撈，以及經濟觀光之間的平衡嗎？從家鄉漁市場看出消費型態呈現出來的問題嗎？讓淨灘減塑成為日常行動，你不只傳達海洋保育的觀念，也是願意成為熱愛海洋、守護海洋資源的實踐者。

推薦書單： 《減塑生活》 《遇見花小香：來自深海的親善大使》 《我們製造的垃圾》 《世界盡頭的小屋：我住在鱈魚角海灘的一年》

SDGs 目標15：保護、維護及促進領地生態系統的永續使用

永續的管理森林，對抗沙漠化，終止及逆轉土地劣化，並遏止生物多樣性的喪失森林是重要的生態環境之一，森林的永續管理與資源的應用，落實「生態平衡」的觀念，讓我們感受與自然同在的力量。

一如尊重自然的山徑美學也是一種綠色的社會設計。同時，如果我們可以做好生態系統的平衡，減少對森林的砍伐，促進環境保育，就能適當的取用資源，從「在地思維」與「商業經營」找到平衡之道。

推薦書單： 《山與祂的子民》 《亞曼的樸門講堂：懶人農法‧永續生活設計‧賺對地球友善的錢》 《手作步道：體驗人與自然的雙向療癒》 《向孩子借來的地球》

SDGs 目標16：促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系

AI時代來臨，我們如何強化法治與發展和人權教育的落實，和下一代共同營造國際和平的社會氛圍，進而推廣人類尊嚴與平等的正義潮流，落實公平正義的法律與政策。如何重塑當代正義與司法平權，讓各個國家可緊密聯繫，以實現社會永續的發展，讓全球公民變成現在進行式。

推薦書單： 《我是馬拉拉：一位因爭取教育而改變了世界的女孩》 《我是這麼說的：RBG不恐龍大法官．人生言論唯一自選集》 《不完美的正義：司法審判中的苦難與救贖》 《當我再次是個孩子》

SDGs 目標17：強化永續發展執行方法及活化永續發展全球夥伴關係

透過全球夥伴關係，促進規則性、開放性、公平的貿易系統與政策，提高全球經濟的穩定性，落實「綠色行銷(Green Marketing)」、「全球地方化(Glocalization)」等觀念，強化公民社會的彼此合作，讓環境永續得以實現。當我們的思考不再是個人、某個群體，而是整個地球時，你就會發現：我們可以共同解決困境，讓生活邁向更美好的前程。

推薦書單： 《一張六十億人都坐得下的餐桌》 《社區設計的時代》 《一件T恤的全球經濟之旅》 《正義：一場思辨之旅》 《晨讀10分鐘：未來世界我改變》

結語

當區塊鏈走進各領域，產業面臨改變，面對全球性的挑戰，無論是世界趨勢、生活方式、價值轉換，各國該如何因應？台灣又該如何跟進？當我們經歷政治、經濟、社會的轉換期，SDGs指標透過政府政策、教育、非營利組織等，跨越性別、種族、階級的藩籬，培力弱勢，以及促進有尊嚴的工作與經濟成長永續城鄉發展，進而均衡資源的分配，達到整體社會的經濟均等。最後，在環境與生態部分，讓我們更重視氣候變遷、生態保育、人權議題，加速思考自然資源與人類之間，永續發展的N種可能。期待透過大家提前布局與準備，校園落實環保行動，進行課程與日常生活反思與倡議，找到可行與可解決的方案，培養學生運用所學，透過落實SDGS的指標行動，進而打造應變力與創新力，達到感染他人與地球進行永續共存的理想！