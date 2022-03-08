好讀周報／書總是念不完、才讀過就忘記？ 諮商心理師教你保持專注力

大考在即，「讀不完」是許多考生的煩惱，多麼希望擁有「一目十行、過目不忘」的神功。其實，穩紮穩打才是上策！

我知道你很用功，但總覺得念不完；更麻煩的是，才讀過就忘記，該如何改善？其實，這與你是否能保持專注有很大的關連。你應該不難發現，當你能專注時，理解力與記憶力大增，閱讀速度飛快，讀書如有神助，讀完後充滿成就感。

提升學習專注力並不難，通常可以從「移除外在干擾」和「避免專注疲乏」兩個面向下手。

●方法1／手機、平板 移出視線之外

我時常被學生問到：「溫習功課時，該如何避免手機、網路的誘惑而分心？」抵擋的方法不難，但需要痛下決心，就是將手機、平板、網路等可能會影響專注的物品，移出視線範圍；別放在書房裡，最好是拿給家人保管。

如果，手機一定得帶在身旁的話，你可以關閉上網功能、設定飛航模式，或者，直接刪除手機裡可能會造成注意力干擾或浪費時間的APP。

●方法2／設休息時間 避免專注疲乏

第二個提升專注力的原則，是「避免專注疲乏」。人類的大腦運作有個特性，在專注一件事物一段時間後，就會失去新鮮感，覺得疲乏與厭倦，學習或工作效率逐漸降低。

所以，當你在溫習功課時，可以透過平日的自我觀察，設定最長每50分鐘，就休息10分鐘。休息時時，可以去散步、伸展或閉目養神。總之，暫時脫離一下書本，讓大腦獲得喘息的機會，同時，也藉機轉換大腦運作模式，接著再回來專注在學習內容中。你會發現，讀書效率特別高，本來不懂的地方，也會突然想通。

●方法3／這節排背誦 下節就換計算

這裡關鍵是，研讀時就認真研讀，休息時好好休息，這樣的學習效率最佳。同時，你也應該調整你的讀書計畫，在每次休息後，安排不同的科目研讀，特別是，相臨時段不要安排同性質的科目。例如，研讀過需要背誦記憶的國文或社會科之後，下一個時段安排數學或理化等以計算與理解為主的科目。這能讓大腦持續對當下的事物感到新鮮，便能長時間維持專注。

●方法4／睡眠與運動 保持正常休息

保持正常作息，充足睡眠、規律運動、均衡飲食等，也能幫助我們保持學習專注力，雖然已是老生常談，但卻重要無比。

我觀察到許多學子會為考試熬夜苦讀，長期睡眠不足，不只理解力、記憶力衰退，心情也容易焦躁不安，更難以專注。當發現無法專注研讀，學習效率降低時，內心便浮現「我怎麼都讀不完？」、「完蛋了，這次考試要搞砸了！」等自責與自我否定的聲音。這會帶來更多的焦慮與煩躁，讓人更難以專注在學習上。

●方法5／內心若浮燥 就去休息放鬆

一旦你發現內心浮現這些聲音，情緒起伏不定，難以平靜下來，請別再繼續待在書桌前埋頭苦讀，這些聲音就是在提醒你，去好好好休息，讓自己身心放鬆下來。

●小祕訣／拿筆抄重點 更能保持專注

最後，再提供一個專注的秘訣。大腦在學習時，主動投入心思會比被動吸收訊息，更能保持專注。當你在複習功課時，除了反覆閱讀外，更要「主動做點事」，像是，拿隻筆把書中的關鍵字或重點抄寫下來；或者，找些題目來練習，再回到教科書中找答案。這麼做，都會比只是盯著書本文字苦讀，還來得有效率。（作者為諮商心理師、暢銷作家）