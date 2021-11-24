和孩子對話有代溝？國文師推薦看《鬼滅之刃》等動漫和四種類書籍對讀
置身「小雪」時節，天氣越來越冷凜，降雨機率也變多。冷雨時節，我們更需要和自己好好相處，來場心靈對話，思考未來，以及如何在人際之間，相互同理尊重達到人我平衡。同時，保持對世界的好奇心，才能喜歡正在做的事，因為喜歡才會認真去做，心態變了，繁雜的事，也變得簡單。
生活需要微小的浪漫來妝點自己的生活，和時光談情，和自然說愛，我們都能發現美的剎那。
世間最美麗的溝通是書籍與讀者的關係，在你不知何去何從的時候，作者自然地牽起你的手，如此溫柔又溫暖，無償地、無私地，以為文字慰安，以文字餵養，讓我們的心智變得堅強。
看似柔弱無聲的文字，最終成為生命堅強的後盾，領我們去體驗未知的世界，它會對你娓娓告白，一如疼惜你的戀人。作家們魚貫而入地走進你的世界，給你幸福，給你智慧，他們不是要你去認同，而是要你感受，去實踐，去行動，去把幸福變成握在手上的彩蛋。
青少年閱讀的推廣，常常遇到的是問題是：世代對閱讀的想像不一樣。我輩善用臉書，年輕世代使用IG，我們多以文字，年輕世代多以圖像，但是，我們同樣在知識系譜尋找智慧之光。
如何透過師生抑或是家人之間的共讀，讓平淡的日常，用不平凡的熱情去點燃它？
目前13~18歲的青少年被稱為數位原住民的世代，擅長視覺化閱讀，重視社交平台的人際溝通，和我輩老派談的是手寫溫度、以心傳心的慢熟交際不太相似。但世代價值本來就沒有誰對誰錯？孰優孰劣？
當我們都願意走進彼此，就有機會可以同框演出我們的閱讀故事。因此，我使用的是主題書籍對讀的方式：
同時，從青少年喜歡的《鬼滅之刃》、《航海王》、《海盜戰記》等動漫，了解他們對勇氣、夢想、親情、友情的想像。同時，也在傾聽他們說書的時光，「偷渡」適合他們閱讀的《偷書賊》、《小王子》、《過於喧囂的孤獨》等小說。
孤獨常常是成長必經的路，被討厭也是對價值選擇的堅持，非主流也可能在創造時代的新潮流。若能以一本書相互聆聽、對話、分享，我認為這是世代跨域共讀最迷人的誘因。
我常問孩子的是：如何從李清照和吳爾芙的論述或作品，推論他們是否都具有女性意識的特質？看似閒聊，卻在訓練他們的邏輯思考，將議題價值置入性行銷式似的，給予他們思考的鷹架，讓思考慢慢可見。
如果大人和青少年都要在AI時代，重新認識新的議題，在不同的生活環境、時代氛圍，家人相處模式，對於書籍產生興趣的方式或許不同，但無論主動或是被動，都是在邁向終身閱讀的旅程。
紀伯倫＜孩子＞帶給我的啟迪是：
你的孩子不是你的，他們是「生命」的子女，是生命自身的渴望。
你好比一把弓，孩子是從你身上射出的生命之箭。
弓箭手看見無窮路徑上的箭靶，於是祂大力拉彎你這把弓，
希望祂的箭能射得又快又遠。
如果，我想成為帶孩子走進閲讀廣袤世界的合格大人，從享受五感閱讀到讀書能力，從讀懂身邊的人到讀懂世界的奧義，都是我要陪伴他、等待他走進的三個階段。
從學習的歷程，生命的探問，我們都是從失格到合格，從失敗的沃土窺見灰燼裡開出一朵燦美之花的奇蹟。
關於閱讀，我們若能學習梅克爾的待人之道：以溝通取代忽視，善用談判技巧，不輕易讓步任何重大要事，也贏得更多斡旋空間。如果，我們像賴佩霞一樣願意以「非暴力溝通」跟別人好好說話，那麼，「轉念功課」就是跟自己好好說話。
每本書像一帖又一帖的溫柔處方籤，它讓你無論選擇熱情冒險，亦或是安穩平靜，一樣能找到獨特生命的真相。造成世代閱讀隔閡的從來不是年紀跟書類，而是心中的偏見和固著。
或許，我們這些大人認識的閱讀，也並非事實的全面。當我們以書為名，為孩子打造一個閱讀的環境，讓他們即便疲累了，也有個避風的港灣，生命遭逢有風有雨，還有個書裡的天堂，可以安然棲息，一如波赫士說的：天堂應該是圖書館的模樣！
伊琳娜‧瓦耶荷以超級讀者的身分，寫下《書頁中的永恆》的心意，表達他對書籍致敬的虔誠，還有在每本書力求跳脫侷限，自我療癒雨實踐之路。那是不是也是我們要和孩子一起學習的。我們這些大人是否能先從孩子的閱推人、說書人做起，蹲低身子，和他們共讀，再位他們奮身躍起，燦亮閱讀蒼穹，我們的孩子就可以成為閃亮星空的閱讀新星。
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