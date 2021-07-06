國中暑期書單／視覺、聽覺、讀寫、觸覺…書單對照4種學習模式 你屬於哪種？

漫長的暑假時光，我們要送給國中的孩子們哪些類型的書籍？說真心話，給學生一本書也要了解他的學習風格。根據尼爾佛萊明（Neil Fleming）的長期研究，他針對人類的學習模式，透過「VARK」問卷設計，匯整的16個問題，將學生的學習分類成Visual (視覺)、Aural (聽覺)、Read (閱讀)、及Kinesthetic (觸覺)四種。

當然，找到學習風格的傾向，你也可以觀察在一天中，哪個時段對於你而言，學習的效果最佳？是萬籟俱靜的早晨、還是慵懶浪漫的下午，亦若是星光閃閃的夜晚？學習或工作的時候，你喜歡聽音樂來搭襯，還是喜歡置身於寂靜的空間？你是喜歡孤「讀」的感覺，還是喜歡眾樂「讀」，一起享受閱讀的交流與討論的熱鬧感呢？

因此，今年的國中暑假書單，將以視覺圖像、聽覺說書、讀寫創作、動態實作等四類來推薦書單。讓更多的學生因為學習風格的屬性，而找到自己喜歡，有興趣且適合自己風格的自學書籍。

如果，你認為你是四種類型的綜合體，或是跨兩類以上的學習風格，那麼，就更恭喜你了。因為這四類的優質書籍，你都可以一一打包，全部閱讀，讓自己的暑期學習不打烊。同時，選對時間、夥伴、環境，讓你的閱讀更貼近自己的學習樣態。

一、視覺圖像：

這類型的人習慣運用圖片、表格等方法學習，幫助自己記憶歸納，甚至聚焦思考，使其收斂，對科學概念的探究，視覺圖像扮演極重要的角色。同時，對於具有觀察力與想像力的孩子而言，這類的書籍也能協助他們學習更有效率與快速。擅長心智圖教學的李悟曾說：建立學習方向感，是開始做邏輯以及抽象性思考的第一步。

推薦書單：⟪半小時漫畫宋詞⟫、⟪看漫畫，學論語⟫、⟪小咖的我，今天也很好⟫、⟪如果生物課都這麼ㄎㄧㄤ！⟫、⟪如果歷史是一群喵⟫、⟪再來一碗⟫、⟪趣味心理學原來是神隊友⟫、⟪皇帝吃什麼⟫、⟪臺灣沒說你不知道⟫、⟪超圖解創意寫作⟫、⟪高效讀書法＋活用筆記術⟫、⟪解憂起笑店⟫

二、聽覺說書：

閱讀的型態開始改變，不同媒材的閱讀，也成為不同學習風格者的窩樣選擇。 Podcast、Clubhouse帶起以「聽覺」閱讀書籍的風潮，讓原本不喜歡視覺學習的孩子們，可以選擇聽覺說書的閱讀領域，許多書寫者，同時也是創作者，由他們來獻聲說書，更具魅力。其中「說書/聽書」的閱讀，也因為不同說書人風格，讓以聽覺為學習的孩子，找到投其所好的書籍。

推薦平台：⟪一號課堂⟫是以書籍為主的線上學習平台，大大讀書提供約３００本書籍、Himalaya 是國際型線上學習平台，同步提供有聲書與音頻、⟪Podcast⟫上有不同創作者製作說書的音頻節目串流，免費收聽居多。⟪啾音好書⟫是由啾啾鞋、Neko嗚喵、鮪魚為主，以每月新增 10 本書籍的說書服務、⟪一刻鯨選⟫則是用一刻時間，讓聽覺學習者打開耳朵，輕鬆投入知識海洋與之遨遊。

三、讀寫創作：

這類型的學習者對於文字感受力強，能夠自行閱讀輸入，整理資訊，進行再次產出。他們通過閱讀文字、自行完成閱讀筆記、列出提綱，讓自己學習過後，順勢留下自己的成果，進行更深層理解與高層次思辨。

推薦書籍：⟪我是貓⟫、⟪十種寂寞⟫、⟪流浪的月⟫、⟪小丑之花⟫、⟪金閣寺、當失戀的我遇上尼采⟫、⟪你好，我是接體員⟫、⟪看故事，學寫作⟫、⟪午夜圖書館⟫、⟪如何閱讀一首詩詞⟫、⟪大人的詩塾⟫、⟪張曼娟的課外讀物１～４⟫、⟪巴黎圖書館⟫

四、動態實作：

這類的學習者從好玩到解密，從實作探究到知識理解，喜歡珍實踏查，在現實生活參與學習範疇，他們講究實踐、應用動手做的觸覺，來閱讀與理解生活抽象的概念。從戶外學習、根據書中內容，親自產出的形式，讓閱讀者能從中尋到學習的快樂。

推薦書籍：⟪一個人的無謀小旅行⟫、⟪冥想正念手冊⟫、⟪10秒鐘美食教室⟫、⟪冷知識背後的熱思考⟫、⟪中小學生的心智圖記憶學習筆記⟫、⟪如何做一本書⟫、⟪設計的實戰法則⟫、⟪台灣小吃教科書⟫、⟪懶惰鬼的幸福早餐⟫、⟪被遺忘的拉美⟫、⟪STEAM科學了不起⟫

結語

一位閱讀推廣者的癡心，就是期待每本書都能找到適合的讀者，讓開啟頁扉到掩卷思考，都能為自己的生命注入汨汨的活水，啟發我們用不同的視角來解讀這個瞬息萬變的世界，期待我們的暑假閱讀都能找到適合的書籍，與之對話、與之共處，讓生活變得豐富而多彩。

商品推薦