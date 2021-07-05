宋怡慧／如何向強者請益學習？ 高中生暑假閱讀書單出爐

我們當然知道，要向強者請益，和強者學習，但，強者有時間和我們「閒聊」？

如何可以隨時向強者諮詢，又不會被拒絕，吃閉門羹？只要上購書網，對有興趣的大師作品按一下，強者立刻化成文字，自動向你說：「請多多指教」。

閱讀一本書，就是和強者找連結，選擇自己和強者輕鬆聊天的方式。你不用準備台詞，你不用怕冷場，甚至可以暫停話題，可以讓自己邊與之對話邊放空思考一下。見字如面，有些交情和感動是從文字召喚而來的，尤其是心靈層面的潤澤，你和強者在文字長廊中遇見了，彷若忘年之友促膝而談、契闊談讌。

推廣閱讀多年，我總覺得能與年輕的孩子們以一本書，當作生命偶然深切的交談，引導他們去思考必較困難的哲學問題，生存問題，甚至「我是誰」的一生探問，都是十分有意義的事。

雖無法像前輩實現文以載道，文以言志的文學理想，但能把古今經典，把智者的思維，以較為輕鬆、接地氣的方式，引介到他們的生活中，這也是我目前最期盼的事。因此，每年暑期送給孩子的書單，總是刻意琢磨，不希望有所偏廢，兼具感性的火焰和智性的光輝，激發每個孩子的天賦，使之在廣袤的閱讀世界，自由自在。

如何可以隨時向強者諮詢，又不會被拒絕，吃閉門羹？示意圖／ingimage

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電影院的哲學家

從感動的對白, 找到理想的自己。

郝廣才整理365部電影的對白，讓我們天天一聚焦、七日一循環，讓有情的我們都能在愛、恨、智、勇、夢、悲、樂，品味人生哲學。厲害的對白，以最少的文字，一句入魂地為經典電影濃妝豔抹、粉墨登場地將停駐在我們心底的風景，即刻重現場景，重溫感動！

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從一到一

工一設計，經營與創新實踐。

台灣80後世代設計人，仨人集合力量，將「工」是一種淬鍊的過程，「一」是對設計的初心，展現年輕人相互扶持拚搏，彼此交流分享，透過競合，不斷進步。從創業到經營，從經營到管理，本來就不是藝術家擅長的事，他們透過碰撞摸索，享受淬鍊，走向設計的實踐、與影響他人的旅程，足以讓年輕學子萃取出工作的智慧，找尋到行事的熱情，為自己未來的工作模式塑立可仿效的典範。

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你真的不必討好所有人 獻給容易受傷的你の厚臉皮學

枡野俊明被稱為「世界最尊敬的100位日本人」，不只是自己獨好，也教身邊的人活出輕鬆自在的人生！從心靈的強度鍛鍊起，你需要的是傾聽內在的跫音，可以示弱不受困於比較心，願意守護善良的底線，不必討好所有人，學會厚臉皮拒絕他人的干預，不會被別人的一句話，惹得凡事自責，終能在淒惶的時刻告訴自己：心轉境隨，日日靜好⋯⋯願意展現真實的自己，讓生活更從容、更自在！

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成功的反思

混亂世局中, 我們必須重新學習的一堂課

面對疫情危機，面對朝不保夕的時刻，人們又該如何才能同舟共濟？桑德爾認為，在「贏家」與「輸家」二分的時代，在不同立場間的對立，彼此撕裂的傷痕讓「贏家」活得辛苦。如何定義「成功」，打造一個讓所有人都能擁有幸福與尊嚴的社會。魏晉士人，雖各自流露出獨有的人生美學，你無法掌控的亂世，只能寄情山水，狂狷如竹林七賢，抑或是像王謝士族，或狂放不羈，或從容優雅的姿態，最終，你還是得面對「存在」的問題。桑德爾提醒我們：教育的本質與目的是什麼？如何建立工作的價值與尊嚴？提醒我們謙卑、珍惜，好好反思成功，營造能讓社會邁向公平正義的積極作為。

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世界大局．地圖全解讀 Vol. 3

你知道現代還有高達4,030萬人是奴隸？為什麼歐洲有反疫苗浪潮？現代海盜真的捲土重來了？川普感嘆的「人間悲劇」是什麼？面對全球動盪時局，了解當今地緣政治關鍵必讀聯合國UN製圖學家 Ｘ 23位地緣政治作家聯手，以多元視角為讀者打開世界新局勢，讓讀者透過突破單一視角的地圖與最強大的地理圖表，輔以有條不紊的文字解說，讓讀者有脈絡地梳理歷史脈絡與當前現況的對望，在從演變趨勢到未來展望，讓我們能直擊國際政治角力熱點。

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王偉忠: 都是我朋友的事, 趁我還記得, 一定要寫下來的男人鳥事……

人生最難的，還是安頓自己的心。擔心明日，恐懼當下，煩惱昨日。每一處都可以是罣礙，只要你無法放下，無法釋懷。王偉忠說：誰一生沒遇到一兩個渣男渣女，種種惆悵、怨恨、驚恐、詫異的情緒……「王偉忠」式的哲思與幽默如何讓我們在自我反省中，找到精神上的安慰，無須豁達曠意，或是修為與修煉。人生百態常常是我們生活的剎那縮影，沒過的關，沒愛上的人，也是記憶裡久別重逢的美麗心事……。

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傾城之戀

傾城之戀 (張愛玲百歲誕辰紀念版)。經典之必要，不可捉摸之必要，華麗蒼涼之必要，紅塵俗世，張愛玲給你一個解方，卻又顛覆你的三觀， 從八篇短篇小說，你窺見張氏男女的愛恨癡嗔，紛至杳來的無常，天災人禍、人聚人散，流光氣味透出的快意與悲情，浮生危城是有光亦是無光的所在，回不去的過去，是溫柔抑是惆悵，都在讀者心中百轉千迴著。

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聊天紀錄

莎莉‧魯尼《正常人》居高不下的暢銷度，獨有精準的小說情節，讓我們彷彿經歷一個他者的寫實人生。這是他想挑戰的敏感議題，是AI時代普遍的社交障礙。人與人的關係是靠什麼維繫的？是孔子說的友直，友諒，友多聞三益友？還是停留在越聊天越寂寞的恐懼？經濟危機後的都柏林，兩組人馬，四角關係，為何會陷入越親密越不安的困局？

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與其麻木前進, 不如勇敢迷失

林子鈞是國際教育組織「遠山呼喚」共同創辦人，相信教育可以為貧窮學童翻轉人生。面對父母期待、社會眼光、世界規則、臉書的按讚數，追尋夢想的方式，人各殊異，活成自己喜歡的樣子，尋求的安身立命之道，就是安心日好的答案。面對迷惘、經歷失敗、追求成長、走進社會、迎向世界，外面喧囂嘈雜，擔心迷途未知，不如選擇自己想走的旅程，即便荊棘滿布，披荊斬棘後，擁有勇氣與成長，也享受無比的踏實與自由。

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修練故事之眼

每個人都知道：善用文字的魅力，就能取得聲量流量，渾身自帶光芒。看到這裡，是不是有些動心？也想立馬拿起筆，為自己的人生征途，寫個好故事？但是，怎麼一刻鐘過去了，三刻鐘過去了，你還是望著空白的扉頁一字難產？

如果，你想啟動寫故事的靈感和技巧，修練故事之眼，有幾個即刻吸睛的地方，值得你注意：以修練為主軸，帶著讀者一步步走進寫作的新視界，找到故事的「心」視野。同時，作者謝文賢不吝給出務實的操作方法，以「故事怎麼計算」替讀者搭建學習鷹架，讓你能按部就班，循序漸進地找到寫故事的訣竅，尋回找故事的靈犀之眼。

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Rea手繪食譜

想要幫家人帶便當，又不想失去優雅，這本手繪風格的食譜，不只讓人容易動手親做，看到一道道美食出爐，讓疫情時光釆的療癒不已。尤其注重現代人最在意的減醣，餐餐美味健康有簡單安心。為愛煮食果真是生命最美好的時光，更是為家人留下愛的印記的好作法。

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天才的人間力, 鈴木一朗: 51則超越野球的人生智慧

縱橫美日職棒28年的「朗神傳奇」必定是熱愛野球的粉絲們琅琅上口的傳奇人物。本書以智慧語錄傳達鈴木一朗勵志的故事，饒富哲理的思維，他不是追求破紀錄的數字，而是面對目標願意透過專注實踐、決斷與橫溢展現無比的「人間力」。球衣背號51號，51篇真實故事，讓我們從語錄金句中找到生命互感的共鳴。傳奇球星的重要時刻是願意改變的生命熱情與勇氣。

結語：

所謂「生有熱烈，藏與俗常」，閱讀人生，人生閱讀，培養孩子自主學習，希冀他們能從尋凡的細微處，以靈犀之眼，看見生活的驚喜，體會出「大知閒閒」的人生情態，學會每個成功者必有「抱真唯守墨，求用每虛心」的處事特質。 閱讀適合外向的孩子，激盪創意，養一個視野，造一個新世界。也適合內向的孩子，他們學習和孤獨為友，和世界安靜地保持良性互動。閱讀能讓你和挫折握手言和，甚至，從中認識自己，看清個世界，懂得人事和情理。如果他在漫漫假期，能在書中找到一知己，一強者，就能感受「人生得一知己足矣，斯世當同懷視之」的真諦與內在的真實盈滿。

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