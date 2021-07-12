透過線上課程「笑話聽讀講輕鬆學英文」 重建中低成就學生基礎必備的文法概念

【文．陳順龍／東海大學英語中心主任】

觀察大學學測和指考英文科的翻譯題，學生經常失分的地方在於不會使用子句，以及時態語態用法錯誤。這些原因讓學習英文變得令人生畏，一點都不有趣。同時，學生缺乏組建創造的能力，使得他們的英文能力無法獲得全面整體的改善。

教學發想

學生常見的狀況是：時態語態的概念薄弱、基本動詞屬性認識不清、對子句以及子句變化沒有深刻了解，以至於聽力、口說和書寫都大受牽連。為了讓學生有學習興趣並提升學習效果，可以藉由過去20年來的收集與篩選出的70則長篇英語笑話，以幽默的素材反覆解析學生應該具備，但卻屢學不會的基本文法概念，例如：時態語態、五大句型、子句種類與變化、假設語氣的用法等。藉由幽默素材刷新英語學習動機，去除國中、高中，甚至是大學以來，以訓練考試得分的教育方式所衍生的學習無力感。

教學規劃與教學現場問題

本計畫以學期為單位，探討教材與教法創新所帶來的學習動機改變；以及全面的文法通盤整理是否受到不同程度學生的歡迎。研究對象為東海大學選修英文課的學生，這個族群程度參差不齊。明顯可見學生經常搞不清楚：⑴英文的12種時態：對過去、現在、未來，三種時間如何搭配「簡單、進行、完成與完成進行」的概念非常薄弱（特別是過去完成進行、未來進行、未來完成、與未來完成進行）；⑵對主動語態如何變化為被動語態感到生疏，對於子句的種類以及所衍生的分詞片語和分詞構句認識不明；⑶不清楚在假設語氣中，動詞必須再做進一步的變化；⑷不了解完全與不完全及物動詞和完全與不完全不及物動詞的差異，是不是需要補語？又應該補在什麼位置？因此沒有辦法了解五大句型。

舉例來說，當老師問：「What did you do last weekend?」學生的回答經常是：「I go home.」；又有一次，一位程度優越的同學被問到：「你以後想從事什麼工作？」他的回答是：「I haven't think about it.」學生似乎永遠用現在簡單式回答所有的問題，以不變應萬變；再舉例來說，當老師問同學：「How are you?」他們都會回答：「I am fine. Thank you.」但是如果再問：「How are you doing?」大部分學生就不知所措；如果接著問：「How have you been?」能夠回答的人更少；如果又再問：「How have you been doing?」那麼根本就沒有人知道老師在問什麼了。

實際上在國中與高中的英文教材中，時態的概念經常分散於六冊課本當中。如果學生自己沒有統整能力，而老師補救教學又做得不夠好的話，學生殘破的文法就經常被帶到大學裡頭，缺乏組建創造的能力，在片語與單字的斷垣殘壁裡徘徊，顯得徬徨而不知所適。

現今臺灣的大一英文或是大二英文的教材，幾乎都是外國出版商的市場。這些書商所出版的教材，經常是一套或是一系列的書，最常見的是一套三冊，由初階、中階到進階。讓老師依照學生的程度差異，挑第一冊、第二冊或是第三冊作為上課教材。但這樣的編撰方式，經常把文法概念打散至各冊裡頭。因此，學生不管學到哪一冊，都沒辦法得到全面的文法整理。而選修英文對於那些曾經上過必修的大一英文、大二英文，尚需要3學分的選修英文課作為畢業門檻的替代課程的學生來說，就是在大學畢業前，最後一次將英文學好的補救機會。

這個族群當然也有已經參加英檢考試，通過畢業門檻資格的學生，但是其中也有為了增強英文實力，而來參加英文選修課的例子。因此，如何讓那些低成就的學生，脫離傳統的習得無力感，並且重新激發他們對英文的興趣，進而能夠敞開心胸接受文法教導而不感到煩悶呢？而在主題的設計上，又該如何能夠兼顧那些程度已經很好的學生，讓他們也能夠因為內容的創新，能夠快樂的學習，更上一層樓呢？這些綜合的考量就變成了選修英文課老師的最大挑戰！

創新教學策略

．善用線上教學平台（iLearn）

這一門課在108-1學期以線上課程（iLearn）的方式呈現，為3學分的線上課程，將15週的進度，錄製成30單元的微課程，由申請人側錄螢幕上的PPT畫面並加入講解。每週學生必須在家線上觀課2單元，每一單元約為20分鐘，並完成教學平台上的一回測驗，面授時間為每週1小時，並將問卷連結考題作為前、後測。108-2學期修課人數達135人，因應COVID-19疫情避免群聚，本學期面授的1小時改以線上同步直播的教學方式進行。本課程在不同笑話的情境與氛圍中，反覆鑲嵌講述學生必須熟稔的基本文法架構，企圖透過幽默與笑聲，為枯燥的文法教學找到新出路。

在錄製影音檔的時候，筆者詳細地講解PPT畫面，並為了強調子句的概念，將形容詞子句（紅）、名詞子句（藍）以及副詞子句（綠），用不同的顏色標示出來。並且在朗誦完英文笑話後，加上中文講解，以游標反黑的方式標示出在英文原句中，依中文習慣應該先翻譯的部分。在讓學生能夠對英文文章的區塊架構一目瞭然的同時，亦讓學生了解在英譯中時，必須調整、挪動英文的詞序和語序，才能避免發生過度西化，或是產出翻譯體，甚至是出現不可理解的中文的問題。

本課程的目標，是透過有趣的方式，加強中、低程度學生整體的文法概念，讓他們重新（從心）喜歡上英文，並且也能在畢業後，以同樣的興趣和動機努力不息地自學英文。以下舉三個教學實例進行說明：第一個例子為第1單元的第1則笑話：Email Perils（發錯電郵惹的禍）（圖一），其文法學習重點在於子句的概念。笑話的內容被標示成不同顏色，紅色代表形容詞子句，綠色代表副詞子句，藍色是名詞（本篇剛好沒有）。本課程中的每一則笑話都依循這個方式來操作，學生看著不同顏色的文字，慢慢地就強化了文章當中各種子句相互依存的概念。而且每當遇到子句的概念時，筆者都會重新講解3種子句的文法介紹，如此不斷重複（圖二）。

此外，同樣的文句也可以教導中英語法和語言結構的差異：Consider the case of the Illinois man who left the snow-filled streets of Chicago for a vacation in Florida. 形容詞子句如果不長的時候，先把意思翻出來，再放到所修飾的名詞（先行詞）之前。如果太長則採取斷譯，並依照著句子的順序進行翻譯。

英譯中的時候，為求文義的通順與精采，請依中文習慣與理解需要，增減字詞。如下例，括弧裡的中文加與不加，就會造成在英譯中時的理解差異：Consider the case of the Illinois man who left the snow-filled streets of Chicago for a vacation in Florida. 請看這位家住（美國）伊利諾州的男人（闖了什麼禍），他離開芝加哥冰封的街道，去（陽光普照的）佛羅里達度假。

另一個教學實例為第5單元的第1則笑話：Tom the Signal Man（鐵路局信號員）（圖三），其文法重點在於子句的概念，以及假設語氣的學習。這一篇笑話是一個使用假設語氣時，動詞必須加以變化的完美例子。這些動詞都被標成粗體字，提醒學生注意。

筆者會在文意講解完畢後，解釋假設語氣變化的原則：對現在狀況的假設，動詞或是助動詞必須變成過去式；對過去狀況的假設，動詞必須用過去完成式（had＋過去分詞），助動詞之後則必須是have＋過去分詞。而且，假設語氣通常會出現在⑴感嘆句、⑵名詞子句，以及⑶以if為開頭的副詞子句以if為開頭的副詞子句（圖四）。

第三個教學實例（圖五）是為讓學生學習時態跟語態的概念。操作方式為：在朗誦並且講解完笑話之後，接著介紹12種時態，以及主動與被動兩種語態（圖六）。請同學熟記表格內容，並請他們將原本使用現在式敘述的笑話，改為過去式（圖七）。

課程成果

本課程的教學評鑑，2學期平均為97.1，2學期的前後測結果呈現了顯著的正向差異（圖八）。學生的文字評量也顯示許多人在上完課之後，重拾了對英文的熱情。比對以傳統方式講述文法規則的課堂；和以笑話為素材，鑲嵌文法教學的課堂。結果顯示，以笑話進行文法教學，除了讓學生更容易記住文法與句構外，也能使學生更樂於運用，進而深化文法觀念。其效果遠勝於以講述文法規則，再以例句練習的傳統教法。顯示的確如同Woolard（1999）在Grammar with Laughter一書中所表示，透過笑話會使學生更樂意學習；以及Deneire（1995）認為原本生硬的文法教學，若以幽默（笑話）的方式呈現，有助於英語並非其母語的學生，了解母語和英語間句法結構間的基本差異。

反思與精進建議

值得注意的是，本課程為3學分的線上課程。其實際面授時間只有1個小時，課堂上中文、英文交換使用，大約各爲50%；另外2個小時的課程內容，學生必須在家觀課，因此查核學生是否在家確實觀課就變得非常重要。不可諱言，不乏一些學生是抱持著僥倖與省事的心態，來選修這門實際授課只有1個小時的線上課程。所幸，透過愛學網（iLearn）的線上觀課個別記錄，老師可以清楚地知道學生有沒有觀課，以及學生在網上停留時間的多少。並且能夠在每週面授的那1個小時課程中，將管理者的畫面投影在螢幕上面，口頭獎勵有觀課的學生，並溫和告誡偷懶沒有觀課的學生。如此，老師才能夠清楚掌握並且監管學生的自學情況。此外，嚴格考察出席率對於學習效果也有非常大的影響。筆者的做法是，每堂面授課都使用愛學網（iLearn）的線上即時點名功能，讓學生能夠透過手機確實簽到，同時嚴格規定缺席超過三次的人將不會通過本課程。整個學期操作下來，老師可以密切掌握學生對課程投入的程度。

此外，筆者也會在面授課的1個小時，用愛學網（iLearn）隨機選人的方式，請學生試譯大約3行到5行的英文笑話，在學生產出中文的過程中，當筆者發現學生因為對於英文句構不夠嫻熟，而產出不順暢的中文時，適時進行匡正，並趁機把文法概念帶進來，告訴大家中、英語法的差異。並且要求在學生上完面授課後，必須在當天的11點59分之前，完成筆者根據該週課程內容所設計的線上小考，藉以驗收並且加強課堂上學到的文法概念。考題的設計緊密結合當中所要強調的文法概念，例如：我會截取出笑話中的一個句子，問同學畫線部分是什麼子句？如果是形容詞子句，會有什麼樣分詞的變化？或是說我會給出5個句子，請同學作配合題，標明哪一個句子是完全不及物動詞；哪個句子是不完全不及物動詞；哪個句子是完全及物動詞；哪一個句子是不完全及物動詞；哪一個句子又是授與動詞？

透過這樣課前預習與面授的那1個小時，進行節奏明確、條理分明的操作，並輔以當天11點59分之前必須完成的與上課內容高度相關的小考，老師可以盡最大可能地做到引導與要求，確保教與學的品質。另外一項值得一提的課堂活動就是給予學生5分鐘的時間，請學生用手機上網搜尋一則他們覺得好笑的笑話，然後在隨機請學生大聲朗誦這個笑話給全班聽後，再隨機詢問另外一位同學是不是有聽懂？以及這個笑話的笑點又在哪裡？

如上所述，本課程教學評鑑2學期平均為97.1，2學期的前後測結果也都有顯著的正向差異。第1學期，前測平均值為42.17，後測平均值為63.61，進步達21.43；第2學期，前測平均值為64.81，後測平均值為87.16，進步達22.35。值得觀察的是，本課程在108學年第1學期第一次開課的時候，修課人數只有36名，前測成績只有42.17；但是到了108學年度第2學期，第二次開課的時候，人數便暴增到136名，而且前測成績為64.81，高出第2學期的前測22.64。個人認為這是學生的口碑相傳的結果。也因課程內容有趣，老師督課嚴格，吸引了不少程度相對較好的學生為了興趣前來選課。這點從學生的文字評量可以看得非常清楚，例如：「用非常有趣的方式讓我們進入英文的世界，先從喜歡上英文開始，讓學習更有效率」; 「從前對英文不怎麼感興趣，但自從上了老師的課後，覺得英文如同日常生活的必需品，完全成了熱愛英文的人」；「有趣且親近人的方式教英文，除了學習最正統的文法以外，也教了平常口語溝通會用到的話語」；「突破以往傳統的教法！讓我們更有興趣學習英文」。

這樣的教材與教法經過實際驗證，深受學生喜愛。僵硬文法的教學是枯燥可怕的，但是如果用笑話來包裝，並且目標明確地在30個單元中不斷重複這些基本重要的文法概念，可以讓原來程度好的學生，文法基礎變得更加堅實；程度較差的學生，也能因此得到全面性的文法建構。而透過這些笑話，學生也能從多元文化的視野中理解西方社會的幽默；中西方的幽默是否有共通之處？這門課程已經在育網開課多次，課程名稱是：「笑話聽讀講輕鬆學英文」。今後將繼續觀察與記錄新的笑話，補充講義的內容，保持課程的「即視感」，跟上文化與社會現象的變化，與時俱進。

◎參考文獻

Deneire, M. (1995). Humor and Foreign Language Teaching. Humor: International Journal of Humor Research, 8(3), 285-298. doi: 10.1515/humr.1995.8.3.285

Woolard, G. (1999). Grammar with Laughter. England: Language Teaching Publications.

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