快訊

台積電證實三名員工確診 數百名員工初步篩檢結果出爐

北捷清潔工確診感染源擴散 新北2人中鏢足跡曝...已累積10人確診

透過線上課程「笑話聽讀講輕鬆學英文」 重建中低成就學生基礎必備的文法概念

聯合新聞網 / 《評鑑》雙月刊

【文．陳順龍／東海大學英語中心主任】

觀察大學學測和指考英文科的翻譯題，學生經常失分的地方在於不會使用子句，以及時態語態用法錯誤。這些原因讓學習英文變得令人生畏，一點都不有趣。同時，學生缺乏組建創造的能力，使得他們的英文能力無法獲得全面整體的改善。

教學發想

學生常見的狀況是：時態語態的概念薄弱、基本動詞屬性認識不清、對子句以及子句變化沒有深刻了解，以至於聽力、口說和書寫都大受牽連。為了讓學生有學習興趣並提升學習效果，可以藉由過去20年來的收集與篩選出的70則長篇英語笑話，以幽默的素材反覆解析學生應該具備，但卻屢學不會的基本文法概念，例如：時態語態、五大句型、子句種類與變化、假設語氣的用法等。藉由幽默素材刷新英語學習動機，去除國中、高中，甚至是大學以來，以訓練考試得分的教育方式所衍生的學習無力感。

教學規劃與教學現場問題

本計畫以學期為單位，探討教材與教法創新所帶來的學習動機改變；以及全面的文法通盤整理是否受到不同程度學生的歡迎。研究對象為東海大學選修英文課的學生，這個族群程度參差不齊。明顯可見學生經常搞不清楚：⑴英文的12種時態：對過去、現在、未來，三種時間如何搭配「簡單、進行、完成與完成進行」的概念非常薄弱（特別是過去完成進行、未來進行、未來完成、與未來完成進行）；⑵對主動語態如何變化為被動語態感到生疏，對於子句的種類以及所衍生的分詞片語和分詞構句認識不明；⑶不清楚在假設語氣中，動詞必須再做進一步的變化；⑷不了解完全與不完全及物動詞和完全與不完全不及物動詞的差異，是不是需要補語？又應該補在什麼位置？因此沒有辦法了解五大句型。

舉例來說，當老師問：「What did you do last weekend?」學生的回答經常是：「I go home.」；又有一次，一位程度優越的同學被問到：「你以後想從事什麼工作？」他的回答是：「I haven't think about it.」學生似乎永遠用現在簡單式回答所有的問題，以不變應萬變；再舉例來說，當老師問同學：「How are you?」他們都會回答：「I am fine. Thank you.」但是如果再問：「How are you doing?」大部分學生就不知所措；如果接著問：「How have you been?」能夠回答的人更少；如果又再問：「How have you been doing?」那麼根本就沒有人知道老師在問什麼了。

實際上在國中與高中的英文教材中，時態的概念經常分散於六冊課本當中。如果學生自己沒有統整能力，而老師補救教學又做得不夠好的話，學生殘破的文法就經常被帶到大學裡頭，缺乏組建創造的能力，在片語與單字的斷垣殘壁裡徘徊，顯得徬徨而不知所適。

現今臺灣的大一英文或是大二英文的教材，幾乎都是外國出版商的市場。這些書商所出版的教材，經常是一套或是一系列的書，最常見的是一套三冊，由初階、中階到進階。讓老師依照學生的程度差異，挑第一冊、第二冊或是第三冊作為上課教材。但這樣的編撰方式，經常把文法概念打散至各冊裡頭。因此，學生不管學到哪一冊，都沒辦法得到全面的文法整理。而選修英文對於那些曾經上過必修的大一英文、大二英文，尚需要3學分的選修英文課作為畢業門檻的替代課程的學生來說，就是在大學畢業前，最後一次將英文學好的補救機會。

這個族群當然也有已經參加英檢考試，通過畢業門檻資格的學生，但是其中也有為了增強英文實力，而來參加英文選修課的例子。因此，如何讓那些低成就的學生，脫離傳統的習得無力感，並且重新激發他們對英文的興趣，進而能夠敞開心胸接受文法教導而不感到煩悶呢？而在主題的設計上，又該如何能夠兼顧那些程度已經很好的學生，讓他們也能夠因為內容的創新，能夠快樂的學習，更上一層樓呢？這些綜合的考量就變成了選修英文課老師的最大挑戰！

創新教學策略

．善用線上教學平台（iLearn）

這一門課在108-1學期以線上課程（iLearn）的方式呈現，為3學分的線上課程，將15週的進度，錄製成30單元的微課程，由申請人側錄螢幕上的PPT畫面並加入講解。每週學生必須在家線上觀課2單元，每一單元約為20分鐘，並完成教學平台上的一回測驗，面授時間為每週1小時，並將問卷連結考題作為前、後測。108-2學期修課人數達135人，因應COVID-19疫情避免群聚，本學期面授的1小時改以線上同步直播的教學方式進行。本課程在不同笑話的情境與氛圍中，反覆鑲嵌講述學生必須熟稔的基本文法架構，企圖透過幽默與笑聲，為枯燥的文法教學找到新出路。

在錄製影音檔的時候，筆者詳細地講解PPT畫面，並為了強調子句的概念，將形容詞子句（紅）、名詞子句（藍）以及副詞子句（綠），用不同的顏色標示出來。並且在朗誦完英文笑話後，加上中文講解，以游標反黑的方式標示出在英文原句中，依中文習慣應該先翻譯的部分。在讓學生能夠對英文文章的區塊架構一目瞭然的同時，亦讓學生了解在英譯中時，必須調整、挪動英文的詞序和語序，才能避免發生過度西化，或是產出翻譯體，甚至是出現不可理解的中文的問題。

本課程的目標，是透過有趣的方式，加強中、低程度學生整體的文法概念，讓他們重新（從心）喜歡上英文，並且也能在畢業後，以同樣的興趣和動機努力不息地自學英文。以下舉三個教學實例進行說明：第一個例子為第1單元的第1則笑話：Email Perils（發錯電郵惹的禍）（圖一），其文法學習重點在於子句的概念。笑話的內容被標示成不同顏色，紅色代表形容詞子句，綠色代表副詞子句，藍色是名詞（本篇剛好沒有）。本課程中的每一則笑話都依循這個方式來操作，學生看著不同顏色的文字，慢慢地就強化了文章當中各種子句相互依存的概念。而且每當遇到子句的概念時，筆者都會重新講解3種子句的文法介紹，如此不斷重複（圖二）。

此外，同樣的文句也可以教導中英語法和語言結構的差異：Consider the case of the Illinois man who left the snow-filled streets of Chicago for a vacation in Florida. 形容詞子句如果不長的時候，先把意思翻出來，再放到所修飾的名詞（先行詞）之前。如果太長則採取斷譯，並依照著句子的順序進行翻譯。

英譯中的時候，為求文義的通順與精采，請依中文習慣與理解需要，增減字詞。如下例，括弧裡的中文加與不加，就會造成在英譯中時的理解差異：Consider the case of the Illinois man who left the snow-filled streets of Chicago for a vacation in Florida. 請看這位家住（美國）伊利諾州的男人（闖了什麼禍），他離開芝加哥冰封的街道，去（陽光普照的）佛羅里達度假。

另一個教學實例為第5單元的第1則笑話：Tom the Signal Man（鐵路局信號員）（圖三），其文法重點在於子句的概念，以及假設語氣的學習。這一篇笑話是一個使用假設語氣時，動詞必須加以變化的完美例子。這些動詞都被標成粗體字，提醒學生注意。

筆者會在文意講解完畢後，解釋假設語氣變化的原則：對現在狀況的假設，動詞或是助動詞必須變成過去式；對過去狀況的假設，動詞必須用過去完成式（had＋過去分詞），助動詞之後則必須是have＋過去分詞。而且，假設語氣通常會出現在⑴感嘆句、⑵名詞子句，以及⑶以if為開頭的副詞子句以if為開頭的副詞子句（圖四）。

第三個教學實例（圖五）是為讓學生學習時態跟語態的概念。操作方式為：在朗誦並且講解完笑話之後，接著介紹12種時態，以及主動與被動兩種語態（圖六）。請同學熟記表格內容，並請他們將原本使用現在式敘述的笑話，改為過去式（圖七）。

課程成果

本課程的教學評鑑，2學期平均為97.1，2學期的前後測結果呈現了顯著的正向差異（圖八）。學生的文字評量也顯示許多人在上完課之後，重拾了對英文的熱情。比對以傳統方式講述文法規則的課堂；和以笑話為素材，鑲嵌文法教學的課堂。結果顯示，以笑話進行文法教學，除了讓學生更容易記住文法與句構外，也能使學生更樂於運用，進而深化文法觀念。其效果遠勝於以講述文法規則，再以例句練習的傳統教法。顯示的確如同Woolard（1999）在Grammar with Laughter一書中所表示，透過笑話會使學生更樂意學習；以及Deneire（1995）認為原本生硬的文法教學，若以幽默（笑話）的方式呈現，有助於英語並非其母語的學生，了解母語和英語間句法結構間的基本差異。

反思與精進建議

值得注意的是，本課程為3學分的線上課程。其實際面授時間只有1個小時，課堂上中文、英文交換使用，大約各爲50%；另外2個小時的課程內容，學生必須在家觀課，因此查核學生是否在家確實觀課就變得非常重要。不可諱言，不乏一些學生是抱持著僥倖與省事的心態，來選修這門實際授課只有1個小時的線上課程。所幸，透過愛學網（iLearn）的線上觀課個別記錄，老師可以清楚地知道學生有沒有觀課，以及學生在網上停留時間的多少。並且能夠在每週面授的那1個小時課程中，將管理者的畫面投影在螢幕上面，口頭獎勵有觀課的學生，並溫和告誡偷懶沒有觀課的學生。如此，老師才能夠清楚掌握並且監管學生的自學情況。此外，嚴格考察出席率對於學習效果也有非常大的影響。筆者的做法是，每堂面授課都使用愛學網（iLearn）的線上即時點名功能，讓學生能夠透過手機確實簽到，同時嚴格規定缺席超過三次的人將不會通過本課程。整個學期操作下來，老師可以密切掌握學生對課程投入的程度。

此外，筆者也會在面授課的1個小時，用愛學網（iLearn）隨機選人的方式，請學生試譯大約3行到5行的英文笑話，在學生產出中文的過程中，當筆者發現學生因為對於英文句構不夠嫻熟，而產出不順暢的中文時，適時進行匡正，並趁機把文法概念帶進來，告訴大家中、英語法的差異。並且要求在學生上完面授課後，必須在當天的11點59分之前，完成筆者根據該週課程內容所設計的線上小考，藉以驗收並且加強課堂上學到的文法概念。考題的設計緊密結合當中所要強調的文法概念，例如：我會截取出笑話中的一個句子，問同學畫線部分是什麼子句？如果是形容詞子句，會有什麼樣分詞的變化？或是說我會給出5個句子，請同學作配合題，標明哪一個句子是完全不及物動詞；哪個句子是不完全不及物動詞；哪個句子是完全及物動詞；哪一個句子是不完全及物動詞；哪一個句子又是授與動詞？

透過這樣課前預習與面授的那1個小時，進行節奏明確、條理分明的操作，並輔以當天11點59分之前必須完成的與上課內容高度相關的小考，老師可以盡最大可能地做到引導與要求，確保教與學的品質。另外一項值得一提的課堂活動就是給予學生5分鐘的時間，請學生用手機上網搜尋一則他們覺得好笑的笑話，然後在隨機請學生大聲朗誦這個笑話給全班聽後，再隨機詢問另外一位同學是不是有聽懂？以及這個笑話的笑點又在哪裡？

如上所述，本課程教學評鑑2學期平均為97.1，2學期的前後測結果也都有顯著的正向差異。第1學期，前測平均值為42.17，後測平均值為63.61，進步達21.43；第2學期，前測平均值為64.81，後測平均值為87.16，進步達22.35。值得觀察的是，本課程在108學年第1學期第一次開課的時候，修課人數只有36名，前測成績只有42.17；但是到了108學年度第2學期，第二次開課的時候，人數便暴增到136名，而且前測成績為64.81，高出第2學期的前測22.64。個人認為這是學生的口碑相傳的結果。也因課程內容有趣，老師督課嚴格，吸引了不少程度相對較好的學生為了興趣前來選課。這點從學生的文字評量可以看得非常清楚，例如：「用非常有趣的方式讓我們進入英文的世界，先從喜歡上英文開始，讓學習更有效率」; 「從前對英文不怎麼感興趣，但自從上了老師的課後，覺得英文如同日常生活的必需品，完全成了熱愛英文的人」；「有趣且親近人的方式教英文，除了學習最正統的文法以外，也教了平常口語溝通會用到的話語」；「突破以往傳統的教法！讓我們更有興趣學習英文」。

這樣的教材與教法經過實際驗證，深受學生喜愛。僵硬文法的教學是枯燥可怕的，但是如果用笑話來包裝，並且目標明確地在30個單元中不斷重複這些基本重要的文法概念，可以讓原來程度好的學生，文法基礎變得更加堅實；程度較差的學生，也能因此得到全面性的文法建構。而透過這些笑話，學生也能從多元文化的視野中理解西方社會的幽默；中西方的幽默是否有共通之處？這門課程已經在育網開課多次，課程名稱是：「笑話聽讀講輕鬆學英文」。今後將繼續觀察與記錄新的笑話，補充講義的內容，保持課程的「即視感」，跟上文化與社會現象的變化，與時俱進。

◎參考文獻

Deneire, M. (1995). Humor and Foreign Language Teaching. Humor: International Journal of Humor Research, 8(3), 285-298. doi: 10.1515/humr.1995.8.3.285

Woolard, G. (1999). Grammar with Laughter. England: Language Teaching Publications.

觀課 東海大學

延伸閱讀

ViewSonic線上直播 突破100萬人次觀看

不受疫情限制 新北15校改線上用母語學戲劇、練書法

ViewSonic啟動「前進教學新常態」線上課程

高市青年局推抗疫「新4力」 線上課程破萬人次參與

相關新聞

疫情與後疫情時代的複合教學準備與實踐

疫情與後疫情時代的複合教學準備與實踐

透過線上課程「笑話聽讀講輕鬆學英文」 重建中低成就學生基礎必備的文法概念

透過線上課程「笑話聽讀講輕鬆學英文」 重建中低成就學生基礎必備的文法概念

教學實踐研究計畫分享： 當統計遇見文學

教學實踐研究計畫分享： 當統計遇見文學

數位學習平台融入 程式設計教學之應用與實踐

數位學習平台融入程式設計教學之應用與實踐

教學實踐研究計畫之我見我思：從我的經驗反思

教學實踐研究計畫之我見我思：從我的經驗反思

國家實驗研究院副研究員顧長欣：學術研究需專業與倫理兼備 以「求真」為終極目標

國家實驗研究院副研究員顧長欣：學術研究需專業與倫理兼備 以「求真」為終極目標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。