遠距線上教學怎麼教？ 六步驟建立課堂「儀式感」、活絡與學生「互動感」

從5月18日雙北因為COVID-19疫情變得嚴峻，宣布高中職以下學校全面停課，次日，全國也陸續進入停課不停學的時期。雖然一年前學校在開學時，就超前佈署，分領域學科手把手跑過一次遠距教學的研習與標準流程，行政團隊也腦力激盪過，學生居家學習的硬體標配，還有資訊團隊的技術支援，線上教學的形式等，是否全部到位？當時，全校動起來，全部都扎實地模擬過每一個細節。

但是，當這一天真的來臨了，不斷在腦海中湧現的各種問題，還是衝擊著自己的教學思維。畢竟，遠距教學在台灣是破天荒的第一次，每位老師都在摸索中前進，學生也在試探老師線上教學的底線，這不只是資訊能力的考驗，更在老師在面對疫情，境隨心轉的心理抗壓度。

每天戰戰兢兢地備課、授課、修正，在線上課程進行四週完授之後，我從自學摸索到與神人教師請教，發展出屬於自己的「六六大順」線上教學模式：

第一步「名正言順」提示法

面對遠距教學，第一件事不是要不要直播，還是要錄製課程？而是建立一個線上課堂的儀式感，也就是「名正言順」上課了。第一步就是讓學生知道上課前要進行點名儀式，讓上課變得「名正言順」。因此，播放上課鈴聲時，學生可以同步到上課留言區+1，或是在google表單上簽到，甚至是在jambord便利貼即時點名，讓學生進入線上課前，進行「名正言順」的上課儀式感，順便完成建立課堂秩序的第一步。

第二步「順水推舟」順便法建立班上秩序感

線上課程學習需要協助學生學習的自律，因此，「順水推舟」順便法就是師生一起建立線上課程的秩序感。讓學生理解且遵守課堂的規定，讓課程進行更順暢。例如：課程進行的流程，都會在課堂訊息串發布，同學都要事先閱讀且遵守。聽課時，要關上麥克風，給其他同學一個安靜專注的聆聽環境。

同時，上課前，老師都會針對今日的教學單元、教學模式、評量方式，(隨時抽問、分組互動的連結)，進行條列式的布達，讓整體運課能夠有秩序感，不至於讓學生因不理解上課環節，而無法同步進行的上課的步驟或形式。

第三步是「順理成章」簡單法 規劃區塊學習

每日課程單元在進行時，可以利用番茄鐘工作模式，將單元切成三個部分：

1.在學生專注力最高的時候，進行課程講述。

2.在專注力快潰散時，進行不定時抽問，從歸納一小段的大意，或是統整文本概念，甚至是連結生活情境去反思。確認課程的講述，學生是否全盤地理解與吸收了，同時追蹤學生是否跟上課程進度。

3.最後，全班同步進行即時測驗，從簡單的是非題、選擇題、簡答題等方式，來確認學生整堂課的學習成果。

第四步是「順水人情」獎勵法 即時回饋學生

遠距教學的進行，我會十分注意課程進行時師生的同步與非同步互動。不定時在單元前中後，給出彩蛋加分題，讓學生增添學習的興趣。

抑或是在學生回答時，適時與之互動，不被原本設定的教學進度綁住了，甚至，追問細節，激發學生的好奇心，讓學生樂於發表且積極參與各項討論與同步回饋。最重要的是，即時獎勵學生線上課程的優異表現，可以少寫幾題學習單，(因為他立即就學會了)或是可以減少當次線上評量。

以上四個步驟其實是參考＜原子習慣＞的四個步驟，加以轉化成線上課程的操作模式，讓學生透過提示、順便、簡單、獎勵四個模式，建立線上自學與遠距教學的習慣。

第五步「順天應人」應變法 抓住學生注意力

第五步「順天應人」應變法：同步的線上課程，有時候會有突發狀況，考驗老師的機智。例如：學生設備或網路發生問題，或是剛好家中突發狀況(例如，有外送員按門鈴，剛好在學生回答問題時)，甚至有人突然退出課堂連結，多少都會影響設定好的課程進度，這些意外的插曲，反而能隨機考驗老師的應變能力，讓無法即時上課的學生，可以非同步進行影片補課，或進行個別課程諮詢，展現老師高EQ「順天應人」應變法。

第六步就是「順我者昌」評量法，形式多元

評量是觀察學生學習很重要的環節。每堂課程結束之後，透過課室分組討論的機制，輔以多元評量的試題設計，觀察與輔導學習落後的同學。線上評量的優勢是同步分享優秀同學繳交的作品，以見賢思齊的同儕即時分享，達到學生對於多元評量的重視程度。答對率低的同學，會刻意在課堂進行多種的互動，甚至把問題難度降低，讓他不至於變成邊緣人。

透過線上分組討論，由學習優異的小組長來協助小團體的課程討論，老師再游走不同分組討論室，緊盯學生的回饋內容，適時給予不同組別的反饋與課程補充。「順我」其實是以學生為主體，讓課程的主角我變成學生，評量的結果也是下堂課重新思考課程設計的起點。

一位對遠距教學陌生的語文老師，透過「六六大順」線上教學法，盯緊每個同學的學習進度，不因為線上課程而有所放鬆，讓學生了解：每堂課老師都是玩真的，透過非同步的雲端自學資料，達到線上諮詢與差異化教學的效能。

回顧這四周自己在遠距教學的成長與躍進，也要感謝學生對課程保持的好奇心與新鮮感，讓我有機會和他們一起同步在自主學習的實踐和數位科技能力的提升。

同時，線上的互動感要活絡，就要增強口語表達、肢體動作等技能，戴著口罩的臉部表情，只剩眉宇傳情了。謝謝缺課率很低的學生，讓我不至於面對N個黑螢幕自言自語，甚至願意每天給我一個早安、謝謝老師、老師辛苦了等問候，讓我從陽春線上教學到現在走在每天穩定前進的遠距教學旅程。

期待自己未來能因為熟稔遠距教學，有更多的精力和時間來關注學生的居家學習，還有在疫情下身心的輔導，讓每次的線上學習，都能成為一次次有溫度的師生對話，維持這份熱情，直到孩子們重回實體課堂的那一天，讓我們可以驕傲地說：我們做到了，停課不停學。

學生作業回饋單都十分用心

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