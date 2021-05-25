疫情好焦慮怎麼辦？食衣住行育樂五類書單 助你堅強度過防疫期

近日台灣疫情隨著確診人數的攀升，心情彷若坐雲霄飛車的起起伏伏。居家上課，居家上班，面臨工作場域與作息的改變，許多人開始瀰漫在「疫情焦慮」中。做好居家防疫，內在心靈如何安頓？疫情帶來的負能量，如何排解？同時，如何藉由閱讀的方式，累積正向力量，提升生活品質，增強免疫力。

怡慧老師從食衣住行育樂五方面，提供大家防疫讀書吧書單，讓大家能吃得飽飫，穿得美麗，住得舒適，無法出門行旅，也能進行另類居家小旅行，透過想像力增添居家生活的樂趣。面對疫情時代，會擔心、會焦慮是必然的，只要適度做好防疫工作：戴口罩、勤洗手、少出門，注意身體狀況、提高警覺，還是能安然挺過疫情，讓生活恢復正常。最重要，趁著這段居家時光，可以完成平常因忙碌而無法思考或完成的事情，多從事與興趣嗜好相關的事，內心也能充滿喜悅，養成居家的家事勞動，還有定時室內運動，保持身體的動能，常保健康模式，才有強健的身心面對疫情的日日變化。

同時，列出家中所需的物品，若能透過線上採買，減少外出購物，就能減少群聚感染的危險，最重要的是，趁機學習減法人生，回歸宅在家簡單生活，重要的是，能透過閱讀進行心境的轉變，還有家人間相互關懷、聊天打氣，都能讓這段暗黑的疫病時期，透進暖暖的微光。

宅在家－－吃得健康

宅在家，你可以當小農，享受自給自足的陶淵明式的耕讀生活，也可以捲子袖子開始洗手作羹湯，為愛煮食。料理，可以是食材的減法，料理者愛的加法，從吃開始盤點，優雅地送給自己好好吃飯的時光，吃一頓由無到有的手做料理，犒賞疲累的自己，一如王培仁說的：「用心做是一定要的， 那就不會只是單純的簡易，而是呈現心裡的味道。」用心讓家人感受到愛與支持，疫情時代讓我們來點家人慢食閒聊的時光吧！

＊好好吃的書單：

再來一碗：高木直子全家吃飽飽萬歲！ 預約。幸福溫度：小小孩的12堂生活廚房課 培仁家：簡單的生活，自然的食材，自由的料理 季節日本漬112：順應時令、友善身體，從淺漬、經典到食療，可品嚐四季的手作漬物。 懶惰鬼的幸福早餐：日本食譜書大獎獲獎料理家教你260個早餐創意，5分鐘就能做出美味、營養又健康的元氣早餐！ 飲食宅記：獻給親愛家人、摯友，與療癒自己的溫柔食光

宅在家－－穿得自信

趁這段時間，整理自己的衣櫥，運用「○△×」的簡單分類法，將標註「○」需要的衣服掛上衣櫃，將標註「×」的衣服進行送人或是回收再利用，將標註「△」列為再評價，仔細判斷是否要留下或是捨棄。分類過的衣櫥，不只能幫助自己打造獨特的穿衣風格，也能為自己梳整一個舒適的穿衣空間。趁早「清理」衣櫥，讓我們對穿衣的需要回到自然的原點，從穿衣的自由自律，到穿出窈窕，從盤點衣服到趁機鍛鍊身形，不只穿得漂亮也穿出自信！

＊好好穿的書單：

30歲起輕鬆練！穿衣好看免修圖塑體操 穿衣顯瘦：一分鐘從飄大嬸味變身時尚佳人 品味，並非「與生俱來」 時尚養成穿衣法則 頂尖造型師都在用の「軸色」穿搭術 理想的簡單生活 衣櫥醫生，帶你走入對的人生

宅在家－－住得自在

日本生活達人金子由紀子說：「通過不擁有，來磨練自己的簡單的生活。」真正的富裕不是擁有得多，而是懂得生活自在與知足。趁著宅在家，透過家中物品得整理，學會想要留著的東西，是大家都需要的。可以放下的、割捨的、斷絕的，都可以學著清空。

透過空間的整理，你可以能夠享受完成家事的樂趣，你可以思考空間與家人的關係，甚至，理想的空間應該會是怎樣的風格與規劃，都會培養自己不浪費的居住奢華。家中的物品盤點，可以「容易打掃、容易尋找」為目標，讓宅在家有品質、有品味，舒適又自由地找到不出門的避風港。

＊好好住的書單：

宅在家，多自在：從今天起，過簡單的自在生活 大師如何設計 光與風的森林系住宅：跟綠色植物一起生活，在家也能吸收芬多精! 自宅職人：20種完美平衡工作與理想的生活提案 沒有垃圾的公寓生活 不丟東西的整理術：放不掉的記憶與情感，再也無須斷捨離! 日日小掃除，舒壓整理術

宅在家－－育樂與人際關係

人間有情，令人眷戀不捨，唯有心是生命富足的領航者，也是特別要關照的對象。當我們傾聽心靈的跫音，從外在東西的減量開始，人生開始有了優先排序。

宅在家，你少掉通勤時間，擁有更多時間管理的自由，你想要為自己打造怎樣的人生？趁這段時間，完成自己的居家工作表，從擬定執行到檢核反思，一步步了解自己對時間的思考，以及多出來的非工作時間，你想要用時間來犒賞自己什麼？疫情時期，宅在家，依然可以找到生活的情味與樂趣。你可以好好看個家庭電影，你可以為疫情過後，事先安排一個幸福小旅行，你也可以趁這個機會為身邊的人書寫信息傳遞關懷。

＊好好育樂的書單：

宅自醫，在家練好免疫力：排四毒、排四缺，一生無病!! 懶人瑜伽： 16式超有感「輕懶慢」宅瑜伽，拯救你的自律神經失調 好好生活 慢慢相遇：30歲，想把溫柔留給自己 生活中，選擇留下合適舒服的人 堅強是你說了一輩子的謊 新．斷捨離

溫柔的祝福

疫情或許是帶給我們焦慮的痛苦，卻也帶給我們一次生活極簡實踐的機會，如實地做好日常的工作，學習面對變動的無常功課，期待下一個歲月靜好、現世安穩的時代到來。在浮華紅塵裡，看見生命的不同挑戰與試煉，我們在某在安靜的流光，靜下心來閱讀，滿溢智慧的時空，照見生命的不同姿態，與有情寰宇，有愛四方，領會疫情時帶想要教會我們的事……

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