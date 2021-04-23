423世界閱讀日／「玫瑰與書籍」浪漫傳說這樣來！看跨域閱讀書單一起打開書

有點快速的時代，一本書的閱讀讓我們的足踏慢下來了。慢的頻率讓心有機會靜下來，靜下來，就能享受與一本書對話的時光。閱讀從來就不是要標籤階級義或是文化位階，而是誰能在閱讀的世界，更接近自己想要的模樣。

對於像我這樣依戀書，也喜歡書的人，能夠天天與書同在，是生命之萬幸。因而，面對全世界愛書人，都引領企盼的閱讀書香日，其由來是聯合國教科文組織在1995年宣佈將每年的4月23日訂為「世界圖書和和版權日」，希望能讓更多人正視閱讀與書籍版權的議題。

同時，受廣大讀者喜愛的西班牙文學之父塞萬提斯與英國知名戲劇兼文學家莎士比亞的忌日－－恰巧也是423，將這一天當作「世界閱讀日」來宣揚閱讀之美善，讓更多愛讀者設計活動一起享受書香慶賀的氛圍，擴及閱讀的信念，423變成許多閱讀人欣喜與期待的好日子。

至於，423為什麼除了人人手上一本書，還會互贈玫瑰作為紀念呢？

據西班牙加泰羅尼亞的當地傳說，1925年有位英勇屠龍的喬治救出被擄的公主，心存感謝的美麗公主回贈一本書作為謝禮，書籍象徵勇士的救贖他人的知識和力量。

浪漫的傳說流傳下來，在4月23日演變當地的「聖喬治日」，具有紳士風度的男性會為妻子或愛人送上一枝玫瑰，女性就贈其一本書作紀念，不斷流傳至今，成為世界書香日的重要活動之一。

自2000年開始，每年由聯合國教科文組織與國際出版商聯合會（IPA）、國際書商聯合會（IBF）和國際圖書館協會和機構聯合會（IFLA）共同評選的世界書都活動，更是眾所矚目的閱讀城市亮點。每年都會有一座愛閱讀的城市獲選，用一年時間，以世界書都之名，慶祝和傳揚人類的圖書事業。

至於2021年世界圖書之都是由თბილისი提比里斯獲選。今年提比里斯城的閱讀活動方案以「那麼，你的下一本書是……？」為口號，聚焦創新元素，利用現代新興科技技術，來推廣兒童、青少年閱讀，閱讀活動的普及，創造社會各階級的閱讀便利性。例如，圖書可轉變為遊戲的新型數位專案，或是重建格魯吉亞（又稱喬治亞）的第一家出版社。

法國作家雨果說：「書籍是改造人類靈魂的工具。人類所需要的，是富有啟發性的養料。而閱讀，則正是這種養料。」

如果，我們想要提升眼界和修養心性，可從啟動一本書的閱讀開始。那麼，2021年世界閱讀日的書單就以多元、創新、科技為主軸，分享以下跨域閱讀書單：

一、從老派到創新：

1.《老派少女購物路線》作者洪愛珠從蘆洲、大稻埕出發，寫飲膳之美，也寫摯愛的家人。從「母後」懷親到透過吃食烹煮修練心性，重建記憶，從煮食被召喚的從未被遺忘的美好時光。文風溫婉雅致，舒國治說：她的文筆有老民國腔氣，也有有沈從文、胡蘭成筆意。讀著讀著，有種被文字薰染而來的新式懷舊風，有些事也在文字之外被默默地記住了，是魂牽夢縈的思念。

同步加「閱」：《人生需要酒肉朋友》、《咖啡家族：京都六曜社傳承三代的人情滋味故事》

2.寫作不用靠天分和靈感？文字可以變現？文字可以讓你的信念便品牌或是事業？文字讓你的人生複利加值？高看到這些文句，你是不是半信半疑。沒錯，在這個不寫的時代，林郁棠就是要你信仰文字的魔力，即便要把吃飯的工具全都交給你了，他也在所不惜。因為作者癡心的要你相信鈔級文字帶來的巨大改變與魔力。你會發現《鈔級文字》讓你的文案不卡了，讓你的文字躍升一字千金等級，讓你的魯蛇人生頓時翻轉有了溫拿的可能。

同步加「閱」：《百萬點擊的寫作法則》、《給兒子的18堂商業思維課》、《全圖解！厲害的人如何學？》

二、多元跨界粉吸睛

1.什麼，什麼，做簡報還要來點心理學？《簡報心理學》讓你的簡報很有感，說話很暖心，這不只是做簡報的技術而已，你還要把話說得漂亮，讓人「點頭如搗蒜」！從心理學角度，你會大膽使出讓人記住的LDS法則，你會做出讓人攫住眼球的4P步驟，從圖表到文字，從表達到心理學，你會命中目標、凝聚共識，讓人目不轉睛地為你鼓掌喝采。

同步加「閱」：《成就未來的你》、《未來履歷書》

2.你以為面對青少年，每位父母都可以輕鬆面對？當你發現他出門好像神隱，情緒陰晴不定，常常有暴走的行徑，《家有青少年之爸媽的33個修練》讓每個父母長出能力，讓孩子的反骨變成思辨力，讓沉迷網路變成找回自律，戀愛練愛，要愛也要練，還有，學會放手的智慧，父母才能發現生命的彩蛋。彭菊仙從孩子的問題導入，給出解方，讓你拉近與孩子的距離，是你成為好父母的首選教養書。

同步加「閱」：歡迎光臨心情聊天室、學校很有事？、拆解心智圖的技術

三、科技遊戲不能少

1.Netflix如何創造未來趨勢？不只創意無極限，還能即刻全球圈粉，他運用何種創新法則讓自己成為競爭場上的贏家？執行長海斯汀（Reed Hastings）在《零規則》提到自己的經營心法是「自由與責任」文化，絕對信任、快速反應、持續創新，「以公司最大利益為考量」的共識，讓企業在科技遊戲盛行的今日，快速竄起、連續勝出。當高手員工把工作當成遊戲闖關，彼此刺激往同一個目標進步，用遊戲的競合力，讓人對工作充滿旺盛的熱情與鬥志。

同步加「閱」：《超級思維》、《高手學習》、《后翼棄兵》

2. 明明只想當個平凡的全職媽媽，最後如何跨界私廚外送、當紅作家，甚至跨域開設行銷課程與創業平台。《主婦的斜槓人生》談的不只是女性斜槓人生，從科技，遊戲思維下手，妳真的不用只是羨慕別人，專職主婦也能有超斜槓的多彩生活，甚至自主創業輕鬆做！作者林靜如說：「我的人生是一連串意外，推著我走的，是不認輸的主婦氣概！」她不只是主婦，她善用社群，號召粉絲一起做著有價值的事，打造理想生活，找到屬於自己的專有品牌。透過不斷地成長、學習，我們的人生必然能過得更好！

同步加「閱」：《灰階思考》、 《棄業醫生的秘密日記》、《天才的關鍵習慣》

結語

猶記當年受到所有愛書人視為聖經的《查令十字路84號》，道盡寫信與閱讀的幸福故事，散發美好人情及閱讀熱忱，瀰漫對故人的眷念與閱讀馨香的經典，喚醒我們對書香的記憶和嚮往，延續動容書緣與珍貴的情誼的感動，世界閱讀日過後，再攬一冊《重返查令十字路84號》，相信能更堅定走在閱讀路上。