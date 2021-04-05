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宋怡慧／輕旅行、療癒身心、魔幻寫實 9本適合春天看的書

聯合新聞網 / 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）
明媚的春日適合讀何種類型的書籍呢？示意圖／ingimage
明媚的春日適合讀何種類型的書籍呢？示意圖／ingimage

明媚的春日適合讀何種類型的書籍呢？綠煙紅霧瀰漫的浪漫，與詩集和小說共舞，增添生活爛漫；野芳發而幽香的氣息與心靈勵志書同框，內在滿溢蓬勃生機。想起王維「紅豆生南國，春來發幾枝」的思情，人間好時節必然有著琴棋書畫詩酒花，來點綴文青人生的灑脫。憶起周末夜晚與台東友人漫步在海風與月色賦格的時光，想起「春江潮水連海平，海上明月共潮生」的詩句。原來，落英繽紛的季節，良辰美景於前，不只要吃好睡好，也要好好讀書。真的，攬一卷書，迎著春意，無處不樂？

一、擁抱生命的感悟

1.《過度努力》八個讓你熱淚盈眶的感同身受故事，是看起來很努力的你，或許，正在耗損與傷害內在的能量，甚至是逃避面對「你是誰」的問題，我們的努力只是想贏得他人的肯定，符合社會的期待，但我們的內心真的因為這樣而真正安定或安穩了嗎？謝謝心理師周慕姿以擺渡人的身分接住持續向下墜落的靈魂，讓溫柔與同理療癒滿是瘡瘢的內心，丟掉過分努力的羈絆，回歸真正樸實無華的自己，快樂而自在。

2.《人生賽道，勇敢試也要勇敢放棄》佛洛伊德（Sigmund Freud）說人生是：「努力愛人！努力工作！」但，我們卻常常連這兩件事也無法駕馭。作者Amanda的二十章內容，無論對創業者、就職者、社會新鮮人都有提燈的價值。從準備期、衝刺期、修鍊期、耐力賽四個步驟來談。好好準備，勇敢嘗試也要勇敢放棄，這是為自己人生的奠基；進入衝刺期，懂得分辨是天魔鬼還有何時用心？何處用腦？修煉階段會面對是否轉職，媒體情商，三明治主管學的突破期。最後階段就是老猴子也要學會新把戲的逆勢反彈，耐力期要跑好跑滿。

二、穿越時空的想像

3.天橋上的魔術師書中以虛實交錯的情節與魔幻意象喚起我們對一九八○年代舊時回憶。已消逝的中華商場，曾帶給許多人生命的美好時光，九個孩子的生活猶如你我的日常，以「傳承」為主軸，圍繞著天橋與天橋上的魔術師發生的十個事件，歷經時代潮流下的社會變遷與帶給生命的悲歡離合，是離家或回家的旅程？小說家讓記憶回歸，讓現實有了救贖，或許，消失才是真正的存在的可能。

魔幻寫實《天橋上的魔術師》也被翻拍成電視劇。圖／公視提供
魔幻寫實《天橋上的魔術師》也被翻拍成電視劇。圖／公視提供

4.華文奇幻第一女作家，被譽為東方的J.K.羅琳的陳郁如，此次帶來《養心》系列的小說，第一集《消失的生死玦》要我們從中透視內在負面情緒帶來的生活波動，將「情緒心理」與奇幻元素結合，從冥靈界去和讀者談學著養心的修煉。快樂的，不快樂的；自信的，自卑的；過得去的，過不去的關卡，從跨越生死去理解自己的內在情緒。無論是青少年抑或是成年的我們，都需要從小說情節去反思與內觀自己，找到養心的真正能量。

三、活出自己的亮光

5.《文茜說世紀典範人物》

喜歡藝文，也曾從政的陳文茜說：「能被稱為典範人物的標準是他們面對困局時的抉擇。」書中所選擇的三位哲人分別是－－邱吉爾、戴高樂、羅斯福，陳文茜自云：仨人一直是她精神的依託。邱吉爾不只是政治家也是位文學家，面對起起落落的人生，憑藉的是面對噓聲困境，不斷找到奮起機會的膽識。法國總統戴高樂是人民心目中永遠的英雄，即便孤獨甚至被誤解，也堅持理念像前闖去，不只瀟灑下台也寬恕傷害他的人。至於，羅斯福總統，被美國人譽為至今沒有總統能超越的典範人物，他用智慧和胸襟贏得所有人尊敬。或許，他們讓大家懷念的不是政治的成就，而是為小人物爭取福祉的人生選擇。

6.《現在的妳，在哪裡？》Melody殷悅認為女生到某個階段都會有些迷惘，不像年輕時衝勁十足，卻也不願放棄熱情的自己，是別人眼中的熟女姐姐，卻會懷疑自己是否有資格駕輕就熟地面對新挑戰，甚至喜歡目前的自己。不完美的自己卻有許多體會和經歷讓我們用智慧學會愛自己、去接納、包容、理解他人，走上一條自在舒心的熟女旅程。我特別喜歡：負能量並不可怕，覺得想認輸也不是糟糕的事，或許學會撒嬌，保有少女心，即便不完美，也是我們展現獨一無二的可愛處。

四、來點有氧的輕旅行

7.無法出國旅行的現在，翻開《跟著浮世繪去旅行》的扉頁，彷彿是解日本旅行愛好者的渴，就讓我獻上一個線上浮世繪旅遊的提案吧！看著風景浮世繪大師用畫筆勾勒出詩人筆下的「雨、雁、雪、月」四種景致，走進穿越時空限制的日本觀光名勝－－四季遞嬗的美景，接近庶民生活的在地風情，循著歷史的足跡，來趟深度的浮世繪美學之旅吧！

8.《一起到綠色餐廳吃頓飯！》作家番紅花為我們精選22間的綠色餐廳，讓我們從作家的餐廳地圖，探尋在地食材與溫暖土地的故事，無論是置身於喧嘩鬧境的寧靜餐館，抑或是靜美小徑畔的職人餐廳，你不能錯過的挑動你味蕾的友善餐館，到底在哪裡？這些餐廳不只食物美味，還秉持守護自然的初心，讓我們在這類餐廳找到以趨近低環境成本的餐飲經營模式，卻能讓飲膳者擁有「吃美味」、「吃健康」、「吃環保」美食新主義。

9.讓春天為生命冒出嫩綠的閱讀新芽來。在後疫情時代，我們都需要多點時間與自己獨處。那麼，張曼娟《天上有顆孤獨星》精選十首古典詩，讓我們找到自在與孤獨相處的可能。在文學蒼穹眾多閃耀的星子裡，無論是王維、蘇軾、李商隱、張籍、李煜、柳宗元、李清照、李白，有熱情、也有冷靜，不同詩人的生命情韻，都能讓我們配對成功，在孤獨的情境裡，找到一個先行者陪伴自己，在孤獨的氤氳中，尋到與自己相處的自適。

春天繁花盛開。示意圖／ingimage
春天繁花盛開。示意圖／ingimage

天橋上的魔術師

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