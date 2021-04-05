宋怡慧／輕旅行、療癒身心、魔幻寫實 9本適合春天看的書

明媚的春日適合讀何種類型的書籍呢？綠煙紅霧瀰漫的浪漫，與詩集和小說共舞，增添生活爛漫；野芳發而幽香的氣息與心靈勵志書同框，內在滿溢蓬勃生機。想起王維「紅豆生南國，春來發幾枝」的思情，人間好時節必然有著琴棋書畫詩酒花，來點綴文青人生的灑脫。憶起周末夜晚與台東友人漫步在海風與月色賦格的時光，想起「春江潮水連海平，海上明月共潮生」的詩句。原來，落英繽紛的季節，良辰美景於前，不只要吃好睡好，也要好好讀書。真的，攬一卷書，迎著春意，無處不樂？

一、擁抱生命的感悟

1.《過度努力》八個讓你熱淚盈眶的感同身受故事，是看起來很努力的你，或許，正在耗損與傷害內在的能量，甚至是逃避面對「你是誰」的問題，我們的努力只是想贏得他人的肯定，符合社會的期待，但我們的內心真的因為這樣而真正安定或安穩了嗎？謝謝心理師周慕姿以擺渡人的身分接住持續向下墜落的靈魂，讓溫柔與同理療癒滿是瘡瘢的內心，丟掉過分努力的羈絆，回歸真正樸實無華的自己，快樂而自在。

2.《人生賽道，勇敢試也要勇敢放棄》佛洛伊德（Sigmund Freud）說人生是：「努力愛人！努力工作！」但，我們卻常常連這兩件事也無法駕馭。作者Amanda的二十章內容，無論對創業者、就職者、社會新鮮人都有提燈的價值。從準備期、衝刺期、修鍊期、耐力賽四個步驟來談。好好準備，勇敢嘗試也要勇敢放棄，這是為自己人生的奠基；進入衝刺期，懂得分辨是天魔鬼還有何時用心？何處用腦？修煉階段會面對是否轉職，媒體情商，三明治主管學的突破期。最後階段就是老猴子也要學會新把戲的逆勢反彈，耐力期要跑好跑滿。

二、穿越時空的想像

3.《天橋上的魔術師》書中以虛實交錯的情節與魔幻意象喚起我們對一九八○年代舊時回憶。已消逝的中華商場，曾帶給許多人生命的美好時光，九個孩子的生活猶如你我的日常，以「傳承」為主軸，圍繞著天橋與天橋上的魔術師發生的十個事件，歷經時代潮流下的社會變遷與帶給生命的悲歡離合，是離家或回家的旅程？小說家讓記憶回歸，讓現實有了救贖，或許，消失才是真正的存在的可能。

魔幻寫實《天橋上的魔術師》也被翻拍成電視劇。圖／公視提供

4.華文奇幻第一女作家，被譽為東方的J.K.羅琳的陳郁如，此次帶來《養心》系列的小說，第一集《消失的生死玦》要我們從中透視內在負面情緒帶來的生活波動，將「情緒心理」與奇幻元素結合，從冥靈界去和讀者談學著養心的修煉。快樂的，不快樂的；自信的，自卑的；過得去的，過不去的關卡，從跨越生死去理解自己的內在情緒。無論是青少年抑或是成年的我們，都需要從小說情節去反思與內觀自己，找到養心的真正能量。

三、活出自己的亮光

5.《文茜說世紀典範人物》

喜歡藝文，也曾從政的陳文茜說：「能被稱為典範人物的標準是他們面對困局時的抉擇。」書中所選擇的三位哲人分別是－－邱吉爾、戴高樂、羅斯福，陳文茜自云：仨人一直是她精神的依託。邱吉爾不只是政治家也是位文學家，面對起起落落的人生，憑藉的是面對噓聲困境，不斷找到奮起機會的膽識。法國總統戴高樂是人民心目中永遠的英雄，即便孤獨甚至被誤解，也堅持理念像前闖去，不只瀟灑下台也寬恕傷害他的人。至於，羅斯福總統，被美國人譽為至今沒有總統能超越的典範人物，他用智慧和胸襟贏得所有人尊敬。或許，他們讓大家懷念的不是政治的成就，而是為小人物爭取福祉的人生選擇。

6.《現在的妳，在哪裡？》Melody殷悅認為女生到某個階段都會有些迷惘，不像年輕時衝勁十足，卻也不願放棄熱情的自己，是別人眼中的熟女姐姐，卻會懷疑自己是否有資格駕輕就熟地面對新挑戰，甚至喜歡目前的自己。不完美的自己卻有許多體會和經歷讓我們用智慧學會愛自己、去接納、包容、理解他人，走上一條自在舒心的熟女旅程。我特別喜歡：負能量並不可怕，覺得想認輸也不是糟糕的事，或許學會撒嬌，保有少女心，即便不完美，也是我們展現獨一無二的可愛處。

四、來點有氧的輕旅行

7.無法出國旅行的現在，翻開《跟著浮世繪去旅行》的扉頁，彷彿是解日本旅行愛好者的渴，就讓我獻上一個線上浮世繪旅遊的提案吧！看著風景浮世繪大師用畫筆勾勒出詩人筆下的「雨、雁、雪、月」四種景致，走進穿越時空限制的日本觀光名勝－－四季遞嬗的美景，接近庶民生活的在地風情，循著歷史的足跡，來趟深度的浮世繪美學之旅吧！

8.《一起到綠色餐廳吃頓飯！》作家番紅花為我們精選22間的綠色餐廳，讓我們從作家的餐廳地圖，探尋在地食材與溫暖土地的故事，無論是置身於喧嘩鬧境的寧靜餐館，抑或是靜美小徑畔的職人餐廳，你不能錯過的挑動你味蕾的友善餐館，到底在哪裡？這些餐廳不只食物美味，還秉持守護自然的初心，讓我們在這類餐廳找到以趨近低環境成本的餐飲經營模式，卻能讓飲膳者擁有「吃美味」、「吃健康」、「吃環保」美食新主義。

9.讓春天為生命冒出嫩綠的閱讀新芽來。在後疫情時代，我們都需要多點時間與自己獨處。那麼，張曼娟《天上有顆孤獨星》精選十首古典詩，讓我們找到自在與孤獨相處的可能。在文學蒼穹眾多閃耀的星子裡，無論是王維、蘇軾、李商隱、張籍、李煜、柳宗元、李清照、李白，有熱情、也有冷靜，不同詩人的生命情韻，都能讓我們配對成功，在孤獨的情境裡，找到一個先行者陪伴自己，在孤獨的氤氳中，尋到與自己相處的自適。