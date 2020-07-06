過個充實暑假！變身企業主的時代 你可以從暑期書單開始

暑假一直是學生期待的美好時光，不只能為自己設計學習的地圖，也可以安排自己的生活作息，實踐過自己日子的想望。不過，怡慧老師推薦的書單，只有一個單純的初衷，就是在不同類型的書單中，你可找到自己生命的學習典範，你可以自己生命找到解惑的良方，你可以發現有位作家讀懂你的人生，你感覺到有人陪伴你一起找到更好的自己。

因此，怡慧老師就大膽地思考，新課綱時代，課室中不同天賦的學子，或許期待有怎樣多元的書單陪他一起FUN暑假，單純地為自己充充電也好，務實地為自己重整實力也罷，在即將到來的假期，過著隨性但不盲目，自在但不恣意，好好傾聽內在的需要，無論飲食、睡眠、學習，都可以設定新起點，做好下一階段的準備。

談判是你未來要研究的新課題

你知道表達力很重要，會談判的人重視的說服的邏輯，當一個老闆接受你的提案，得靠什麼秘訣？當你想多要點籌碼，得說什麼才不會被拒絕？當你想在情場得意，得說什麼才不會變成登徒子或渣男形象？看來談判高手還真的需要修練，不只要有理性思辨，還要有讓對方點頭的實力。

還有，你知道，談判不一定要贏才離開，有時候輸反而是替自己製造下一次談判的契機？談判也是一種投資，談判也可創造雙贏，談判也可以突破僵局，重整新局。同時，談判需要好聲音，不同的環境，你必須運用不同的聲情，讓你說什麼都能討人歡心，同時也能強化人際關係。

‧推薦書單：頂尖名校必修的理性談判（課麥斯．貝澤曼, 瑪格里特．妮爾⁄先覺）、周震宇的聲音魅力學（周震宇⁄天下文化）質感說話課（潘月琪⁄遠流）

你要有創業家的精神和態度

如何創造出全世界最好的工作？其實你可以靠自己。如果，從小就有創業家思維的孩子，他知道為什麼要學習，學習的意義是什麼，把「創業」當成一種生活態度，自然看世界的角度會截然不同。創業家需要有冒險的精神，從一人公司開始，經營好自己的品牌，你就可以幫自己獲利。在學期間，你要需要做好準備，你靠數學力去考量自己獲利的機率，開業的成本，還有社交紅利，可能從校園開始建立，它會讓你複利回收。

寫作力的重要是讓你可以快速讓產品被看見，你在社會科學的經濟、行銷的策略，讓你明白網路經營的時代，鐵粉就是公司的資產。一個想為大家打造三贏的企業主，懂得以小博大、懂得賦權與賦能，學會衡量機會成本，擁有利他、利己、立社會的創業家精神，這些書都是你的提燈者。

‧推薦書單：如何創造全世界最好的工作（謝文憲⁄商周）、暢玩一人公司（于為暢⁄遠流）、直播主不能說的秘密（武傳翔⁄遠流）、別輸在只知道努力（許詮⁄高寶）、（淺田卓、劉愛夌⁄三采）

知道自己期待的模樣，長成自己喜歡的大人，即便孤獨，也不甘於平庸，傾聽內在的聲音。示意圖／ingimage

做自己也要活得漂亮

我們喜歡用做自己來逃避現實，真正的做自己是堅持到底，勇於挑戰。他們比別人更懂得離開舒適圈，自己得要有多少的刷子才能應付，他們從來不會任性，反而比別人更有韌性，他們從來不會有退路，直到夢想到手。正視自己的與眾不同，為了做自己而快樂地拚搏，熱愛生命，投注工作而不軟弱。優秀是自己學習而來的，絕對不是天生的，知道自己期待的模樣，長成自己喜歡的大人，即便孤獨，也不甘於平庸，傾聽內在的聲音。

關於愛情、友情、親情、人生，他們專注在寫自己的故事，表達自己真實的聲音，享受做自己的自由，也做好讓別人享受自由的底線。成長的傷口常常是自己堅強的印記，讓自己懂得與內在的傷和解，也理解別人的選擇是做自己的宣誓。

‧推薦書單：致無法拒絕長大的我們（宮能安⁄時報）、離開以後，你有沒有更自由（Middle⁄三采）、前面有什麼？（張仲嫣⁄麥田）、與世界一起散步（蔡詩萍⁄有鹿文化）、親愛的，別害怕與眾不同（張瑋軒⁄悅知文化）

喜歡歷史地理的看這裡

我常常和學生聊天，他們會狐疑，學史地人文的意義是什麼？對我來說，為什麼宋代要這樣吃，唐代要這樣玩，清代要這樣鎖國，每個皇帝為什麼領導風格差異那麼大，一個不上朝的皇帝竟可以讓國家平安無事20年。史地人文的迷人處是，一個戰役成功的抉擇這智慧為何，用人選才的機制要如何設定才不會偏頗，千古風流人物為什麼可以被記錄下來，憑什麼本事才能被歌功頌德不被遺忘？

我不談以古鑑今，而是喜歡從不同的人物、國家地景，和學生談生命的選擇，項羽當年不在烏江自刎，歷史會不會改寫？古人為什麼過得比我們浪漫，庶民的生活智慧，果然就是強悍等級的。

「台灣菜」竟然是隨著歷史變遷而被重新定義或改寫的。從台灣飲食史來談食物生產與消費，這種味蕾與歷史的跳躍結合，也讓人拍案叫絕。至於手繪的地景旅行，從在地文化、生活特色、看出人民思想的躍遷。地形雨飲膳會影響一個國家的宇宙觀，土地難以抹滅的傷痕，卻培養人民樂觀堅毅的情韻。我要說，喜歡歷史地理的你很酷，這些書很潮，請你打開她好好閱讀吧！

‧推薦書單：旅繪台灣（林致維⁄馬可孛羅）、古人原來這樣過日子（王磊⁄麥田）、台灣菜的文化史（陳玉箴 ⁄聯經）、尋找台灣味（地理角團隊 ⁄左岸文化）、瓜地馬拉手繪旅行（Peiyu ⁄聯經）、爆料商周（野蠻小邦周⁄遠足文化）、OSSO～歐美近代史原來很有事（吳宜蓉⁄平安文化）

假期過後，轉大人不是白日夢

放假最讓人擔心的是，天天睡覺睡到自然醒，日夜顛倒，作息紊亂。放輕鬆還是可以進行作息排程，做自己生活的主人，正向心理學讓你改變習慣，反省不是自責，而是找出方法為自己的生命解套，當你準備好為自己設計一個獨一無二的暑假計畫表時，每天花6分鐘寫下來你的計劃，重視自己成長的小成就，暑假過後，你就能脫胎換骨，見證自己轉大人的神奇蹟！

你可以變成主廚網紅，圈粉看你做菜，你可以變成long stay高手，讓每個人在你的設計的旅行中，思考跨越，得到真正的超越體驗，還可以在真正放空的時候，找到操控你行為的主導者，竟是你體內的科學。從基因、微生物、激素和環境，都影響你的喜好與選擇，快樂原來是可以刻意練習的，從每天改變自己的小事，看見自己逆轉人生的勝利曙光。

‧推薦書單：我，為什麼會這樣？（比爾．蘇利文⁄臉譜）、6分鐘日記的魔法（Dominik Spenst ⁄方智）、好吃38（好吃研究室 ⁄麥浩斯）、無毒家事。輕手作（郭姿均⁄天下雜誌）、你這一生要努力的，就是活成自己喜歡的樣子（王詩雨⁄發光體）、爆料商周（野蠻小邦周⁄遠足文化）、你怎麼過今天，就怎麼過今生（詹姆斯・沃曼⁄先覺）

你的老師出書了，他要送給你什麼人生禮物？

歐陽立中老師要你有膽識，為生命刷下神祕的信用卡，名為夢想，為了完成夢想，奮力償還你刷下的夢想卡債。蔡淇華幫你成為新課綱的實踐家，他要你從學習到待人處事，他要你從時間管理到人生規劃，盡早開始籌畫，變成十項全能的斜槓青年，林佳樺老師從自己的生命經驗與你對話，失落的童年、尋家的歷程，面對無光的時刻，老師是如何從脆弱到堅韌，老師是如何與你分享靜默也是強悍活著的宣示。

宋怡慧老師為什麼要把學測必考的12位古人重新爬梳，讓孔子變成教育圈的網紅，讓孟子變成奇葩說的冠軍擂台主，讓李斯變成老闆身邊的暖暖包，讓李後主變成文學沙龍的雅痞皇帝，古人的潮如何變成今日的潮，古人的超有料，如何幫助自己解決AI時代的生命問題？和古人做朋友，原來是很潮的選擇。

你可能很想當作家，但是不懂如何好好寫篇有感的文章，你可能很想當知識網紅，但你還找不到為自己說書定位的亮點，林明進老師教你蹲好馬步，做好基本功，笨作文的步驟明確，教你這樣寫，那樣寫都很上手到位，輕鬆成為自媒體。至於，凌性傑老師透過文學開啟你美學的窗扉，日常都瀰漫文青風格。精選的文章，讓你好好過日子，過好日子，找到尋常小日子的大智慧與大跨越。就讓這幾位老師假期也陪著我們一起學習，一起思考人生

要怎樣經營才會活成自己喜歡的模樣吧！

‧推薦書單：就怕平庸成為你人生的注解（歐陽立中⁄天下文化）、青春微素養（蔡淇華⁄親子天下）、當時小明月（林佳樺⁄有鹿文化）、國學潮人誌，古人超有料（宋怡慧⁄麥田）、起步走笨作文（林明進⁄天下文化）另一種日常：生活美學讀本（凌性傑、范宜如 ⁄麥田）、九歌108年散文選（凌性傑⁄九歌）