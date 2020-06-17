從時間管理到理財 你需要閱讀這個「好教練」

《國學潮人誌》，宋怡慧／著 從2014年出版《愛讀書》直至今日，出版的個人作品有《大閱讀》、《療癒26顆破碎的心》、《說個好故事，讓世界記住你》、《見字如晤》、《星讀物語》、《用書脫魯》、《國學潮人誌》共有八本。至於，語文教材書則有五本，分別與不同優秀的中學教師們合作完成：有《不純的閱讀123》、《漾~智造特色》、《讀霸養成記》。

上禮拜，我在雲林花囍舉辦一場溫馨的新書分享會，六十多人齊聚於斯，完成一場屬於古今潮人交流的文青對談。簽書期間，讀者與年輕學子最常問我：怡慧老師，你如何管理自己的時間？你又如何安排事情的排程？還有如何認識這麼多願意幫你出版作品的優質出版社？花囍的老闆林秀玲又為什麼會無償替你與雲林鄉親打造一個專屬的文學沙龍？

做好時間管理，駕馭自己的人生排程

《時間管理：先吃掉那隻青蛙》作家博恩．崔西說過：青蛙，即是你最大、最重要的工作，也是當前最能為自己帶來正面影響的事情。每個人的一天只有24小時，你必須從工作表單中，找到目前工作最大且最急迫的任務，馬上處理完畢，就能提高自己的能見度與高效率形象。你可以從以下重要——急迫的四維矩陣進行比較與思考：

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特色：重要不急迫



意義：人生志業與目標



關鍵：長期永續、累積有成



人生重要工作，需循序而成



如：校外閱讀、國際志工、出版寫作

特色：重要且急迫



意義：目前工作的主力與重點



關鍵：火力全開、提高效率



作法：表列上所有工作都要完成



如：教學、行政工作、校內閱讀推廣

特色：不重要不急迫



意義：斷捨離的人際關係



關鍵：善良底線、勇於說不



作法：臨時興起而生的事件



如：閒聊他人八卦、臨時起意的逛街

特色：不重要但急迫



意義：突然擠進來的排程



關鍵：自我評估、速戰速決



作法：別人需要額外的協助或建議



如：幫他校夥伴開書單、其他處室業務建議



首先，我們要把重要且急迫的事定位清楚，對他人重要、對組織重要的事，才叫做真正重要。你會發現：你今天拖延的事，明天會有一群人等不到專案可執行，明天會有許多人因而受累而不知所措，明天可能會讓組織損失一筆重要的的訂單與資金，如此一來，你就不用面對無法解決的人事與怨氣，搞得自己腹背受敵，這就是重要且急迫。

問題來了，如果重要且急迫的事，有你不會的，又該怎麼辦？學神Scott H. Young《超速學習》印證「我行，我來；我不行，我學」的人生理念，學習之神告訴你，更難的事，只要找到「自學」的正確技巧與秘訣，你可以找到「從加法到乘法」的人生超能力，讓自己變成三頭六臂的學習高手，絕不是空談。

理財越精準，人生越自由

同時，我受到《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》、《賺錢，更賺自由的FIRE理財族》這兩本書理財觀念的影響，找到FQ（Financial Quotient），也就是財務智商、理財知識，讓自己駕馭金錢，而非當金錢的奴隸。如何做個財務獨立FIRE運動的實踐者？如何跟著一群來自各行各業，收入高低雖然不同，卻有志一同地努力掌控財務，讓時間自由？當你開始讓物質慾降低，學著過簡樸的生活，反而找到熱忱地改變人生，讓自己走在利他的路上。

因此，重要不急迫的選項，寫作可能是我的人生目標，也是人生長期經營且追尋的夢想。每年的年度計畫，我訂定至少完成一本個人作品、一本合著的願景。

個人作品能讓自己享受孤獨創作的時光，可以獨自完成寫作理想，合著的推廣也可以與優秀的老師夥伴一起在教學路上相互扶持，彼此激盪，找到素養時代教學評課程設計更好的教學世界，所謂「獨學而無友，則孤陋而寡聞」，成立SONG讀跨校閱讀社群，就是希望能匯集所有樂於教學創新、喜歡找點子、突破困境的同好，一起為教學現場的學生提燈，讓自己在不斷累積新知與融會貫通後，願意到課堂進行實踐。

最近，我對矽谷阿雅的一句話特別有感：有規劃就不會被眼前的失敗打敗，或是被短暫的成功迷惑。」偶爾，你真的需要把門踹開的膽識！你能想像文組的女生如何帶領科技團隊向前衝？人家不給的，我們就自己創？想當記者就在成立大學新聞社體會當記者的真實生活體驗，投了500封履歷，只想替自己創造了一份工作。

由南到北，由東到西齊聚丹鳳高中共學研討的SONG讀閱讀團隊，完成為期48小時的假期全勤研習。圖中講師：王政忠主任

我們要靠自己找機會，而不是等機會來找我們；失敗就是自己還不夠好，我們要鍛鍊學習的肌肉，讓自己強大到幸運之神願意給我們成功的機會。認真學習，你就能長成自己想要的模樣，活出自己想像的姿態，然後很帥氣地說：我從《矽谷阿雅追不到夢想就創一個》的作者身上，找到作夢的勇氣，把夢想列為重要且例行的志業，閱讀看來就是為自己打造價值的敲門磚。

過去，我們總習慣踽踽獨行、單打獨鬥，但是AI時代，強調團隊共學共好，遇到難題，有人陪你一起思考；發現問題，有人陪你一同面對，當你真正體會「鎂光燈打在團隊身上，比打在我自己身上更快樂」的奧義時，你可能擁有一個超凡的團隊了。同時，面對成功的掌聲，我們有想過誰是讓我們能找到超凡績效的教練嗎？當他隱身在鎂光燈下，把舞台讓讓我們發光發亮時，這樣的修養不是平凡而是真正的不凡。

我在《教練》一書看見的領袖風範，沒有教練像伯樂般看見我們的潛力，激發我們的潛質，帶領我們不斷練習，我們無法看見前進的方向。矽谷圈內最受尊敬的比爾．坎貝爾，身為教練的他，總能帶出地表最強的團隊，他強調信任、成長，為團隊提出大家都不想聽、不想看，卻如此重要的前瞻關鍵力，幫團隊突破重圍、困局。

歲月慢慢推移，喧囂紛擾之外，安靜閱讀的時刻，突然想起這句話：導師提供箴言，教練則是捲起袖子親自出手相助。原來，教練真正的實力是在做事，而非空談，教練真正的指導叫做以身作則。

因此，每位老師的工作讓讓孩子能閃爍學習熠熠彩光的教練，自己的人生由自己作主，如何做好工作與家庭、人生與夢想排程的時間表，如何讓自己活得漂亮、展現天賦的關鍵，我們無法給孩子標準答案，卻可以介紹閱讀這位好教練，讓他低調靜默，卻不遺不棄地陪伴我們與孩子找到更好的學習姿態和人生價值。