宋怡慧／6本心靈系、學習系書籍 炎夏找到歇息避暑的桃花源

閱讀是一條途徑，讓你通往更自由的天地。有人喜歡心靈雞湯系的書籍，它讓人讀來很療癒、很勵志，猶如暢飲厚奶茶，讓你一啜就得正面能量，讓你瀰漫在被同理的幸福氛圍。有人喜歡逆向思考地獨喝毒雞湯，面對負能量會讓人想逃跑，他卻勇於面對，幫自己找出路，你在那裡跌倒，不一定要在那裡爬起來，反而要快點爬出原地，重新開創你的新天地！無論你喜歡怎樣的書籍，閱讀會讓你更親近真實的自己，找到自己喜歡的生活，捍衛自己的價值，活出自己的姿態。

怡慧老師推出三本心靈療癒系書籍，讓大家面對炎炎六月天，找到歇息避暑的心靈桃花源；怡慧老師加碼再推薦三本學習系書籍，讓大家重新思考如何讓人生透過學習而翻新、翻紅。

心靈系書籍：

練習說不，人緣會更夯—我也不想一直當好人

你不需要好人卡，你要的是：找到快樂健康人際秘方。《我也不想一直當好人》乍看書名，實在很顛覆自己的想向思考。從小，父母和我談的是溫柔敦厚，老師也要我保守自己的心，時時走在善良的尺度上。但是，為什麼會置身校園、進入職場，還是會出現讓你筋疲力竭的關係。即便你釋出善意，給出彈性，為彼此留後路，他還是讓你在這段關係很心累、很痛苦、很無言，甚至讓你對人我關係產生厭世與自我放逐。

很孤單地一個人吃飯，因為你被排擠了；很寂寞地一個人做事，因為你被討厭了。朴民根幫助3000人重整關係，韓國高人氣心理諮商師，他強悍地要我們思考：如何在生命「只留下對的人」，其他的，就勇敢地讓他出團。原來，迎合他人不會帶來友情，只會錯畫善良的底線，你可以溫柔，但也要堅決切斷假關係與負情緒，練習說不、「拒絕」隱忍，放下輸贏與面子，把時間花在對的人身上，建立真誠的人際關係。同時，讓情緒自量表檢測人我的情緒指數，找到正確的對話方式，並從書中實例進行情境模擬，讓你在真實生活找回做自己的信心，也提升人際互動與應對的能力。

在灰燼裡開出一朵花——我微笑，但不一定快樂

當我們對著傷心的人說：不快樂要說出來，被討厭要說出來時，為何他的眼底閃過一抹陰鬱，嘴巴閉得更緊密了。說出來，感覺很簡單，為何在某些時刻，它會是如此艱難的事。安靜的蒼涼，喧囂的孤獨，陷入鬱境的朋友，我們如何做能讓他的生命轉換場景？作家高愛倫「看」起來總是微笑著，為何內心還會流淌「憂鬱」的潮？作者透過文字紀錄歷經的鬱境，內心的獨白，真實坦露與自己和解的180天：臉上掛著笑容的人，並不一定人生就朗晴，或許，他更需要有人傾聽，期待有人明白他的心事。《我微笑，但不一定快樂》讓我們知道：憂鬱症到底是什麼？如何選擇適合自己的醫師？為何不可以任意停藥？陪伴者的角度和心態要正確，原來，幫憂鬱的朋友打氣，繞遠路的溝通，會讓他的情緒比較好——陰影的背後是光，如何讓內心被鞭笞的暗黑與痛苦，漸漸找回笑容，同時重拾健康，回歸美好生活，我們都可以做得更專業快樂。

職場就是現實人生——功勞只有你記得，老闆謝過就忘了

到底哪一本書會讓我紅筆畫不停？眉批寫不完？當我還會被酸言酸語打擊得玻璃心碎滿地，表示我的實力還不夠強，因為「不公平」早已是職場常態，人生悲嘆不能解決問題，抱怨也不能讓你的人生變得更好，你到底要如何做才能「當上紅牌」？

明明每個人都只有24小時，為什麼他可以提前達標，贏得老闆歡心？當你認為他的升遷與得寵都來自特權時，你為何不想想，主管為何不給你這個特權，說穿了，你就是不夠「強」。不服氣現況，不如思考自己手上要如何握有資源？有糖果、鮮花，被主管賞識提拔，就是特權，這個特權又為何只給他，不給你？認知思考：他們都擁有不被取代的優勢，被命運眷顧的原因：不只是有富爸爸，而是他們願意比別人更勇敢地踏出第一步，甚至比你更有毅力堅持到最後一步的強者。

即便拿一手爛牌，你還願意拚下去做，誰不被你感動？

當你積極博得資源，誰不向你靠攏？

黃大米的文字讓人自省的職場心態是：弱者求公平；強者求特權，與其喊著不公平，不如努力地讓自己手上的籌碼變多，實力變強，人脈變廣，生氣不能改變現實，不如學著黃大米提出的「化打擊為祝福，找出自我紓困」的方案，讓自己活在被命運眷顧的一方。

學習系書籍：

學習就是複利投資——就怕平庸成為你人生的注解

從《飄移的起跑線》到《就怕平庸成為你人生的注解》，歐陽立中四個字成為學生口中的網紅名師。一位不教你等待歲月靜好，卻要你盡力擺脫平庸的老師，到底會是怎樣經營自己的人生？他教書、他寫爆文、他教桌遊、他還打籃球，他眼裡有光，看見教書之外還要教會學生思考人生，他心裡有火，他讓孩子學習的熱情燃燒起來，他告訴孩子：雖然每次努力不一定能獲得公平的結果，但努力過後得到的回憶，最是刻骨銘心。我喜歡立中書中滿滿的正能量，刷夢想的卡就要認真去實踐、用心去償還；他用閱讀投資自己，他用真心擴展人脈，擁有社交紅利，他的國文課會讓學生學會為自己業配、讓古人引領他們為青春做成功的注解，拒絕平庸，就可以成就更好的自己。你會經驗歐陽立中猶如熱血金句產出機的文采，你也會明白他用閱讀打造「知識鏈」，鍛鍊學習的肌肉，讓自己面對人生問題也能輕鬆駕馭，如何做個放手卻不放任的老師。

哆啦A夢的任意門——OSSO～歐美近代史原來很有事

《課本沒教的歐美近代史》要闡述的不只是離我很遠的歐美近代史，更多的是，腦補自己人生沒有思辨過的議題：只會玩撲克牌，卻不知道撲克牌裡的四張老K各個有厲害的來頭。搶著要戴上「聖人」的高帽，卻不知道沒有羅馬教廷官方認證，所有的「聖人」通通都算是盜版山寨貨。原來，我最崇拜的騎士形象，其實都被柔焦過，真正的樣子會讓你「搥心肝」。賺人熱淚的笛卡兒情書，印證想像很浪漫，真相很骨感。我們常聽到：「人類唯一從歷史中學到的教訓，就是沒辦法從歷史中學到教訓」，而這本書表現上寫的是歐美近代史，但我看出吳宜蓉文字底下，蘊藏的人生哲思。史料的書寫，要如何做到有趣、有料、有哏，淺顯易懂的文字，接地氣的口吻，帶進歷史思辨精神：如何看待自己與歷史？如何從歷史長河思考現在，想像未來？課本沒教的知識，引發腦內風暴，這猶如核爆似的，讓我對歐美近代史的想像整個打掉重整，時間軸線清晰了，人物與空間的移動恍若3D動畫在眼前走了一回，他們曾經都是NOBODY，因奮不顧身地堅持自己的信念、想法，最後成為歷史的SOMEBODY。

真實的人生不像戲劇，可以事先寫好結局，但青少年生命導師蔡淇華主任，教你如何從工具、方法、動力、態度四個面向去擘劃，讓你看出有些事雖沒有固定的答案，卻能讓你邁向更好的自己。世界雖然殘酷，走在青春的航道，透過36個有效心法，讓自己成為負責的大人——我到底是誰？我為何要學？為何要工作？淇華主任不只要教你邁向卓越人生，也讓你從失敗中學習堅毅，找到由內而外的真素養。你看見，奮不顧身的青春是燦亮的印記；你紀錄，熱淚盈眶的故事是青春的惦念，想成為十項全能的跨域人才？

擁有蔡淇華主任的《青春微素養》會是自主學習時代最理想的致勝經典。蔡淇華主任有系統，有策略地教你為自己打造潮品牌，讓生活不只有想法，也能找出好辦法，真誠地成為自己喜歡的模樣，捍衛人生的價值，向世界好好地說，如何越過難關，level up的青春故事。

人生就是這樣，可以在自己喜歡的事情上遲到，但不能因為害怕遲到就乾脆曠課⋯⋯人生就是這樣，可以繞遠路，找目標，但不能因為犯錯就逃跑。

或許，面對現實，捱個幾下痛，忍過去，生活就可以重新開始⋯⋯閱讀給你力量，鍛鍊身心肌力，讓你保持熱情邁向不凡的人生。