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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

瘋閱讀...書「卡」準備好 透過書本經歷別人的人生

2019-11-01 14:27宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

我們很難經歷別人的人生，但是透過書本，我們可以。示意圖/ingimage
我們很難經歷別人的人生，但是透過書本，我們可以。示意圖/ingimage
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瘋閱讀，書「卡」準備好，要刷了嗎？

「我們很難經歷別人的人生，但是透過書本，我們可以。」身為無閱不歡的讀者，買書、推書對我我來說，是家常便飯的事。最近，百貨周年慶的瘋潮，對我的吸引力不大，倒是書店折扣戰的時機，總會讓我手滑、失心瘋起來，不只搶便宜囤書趣，放心投資自己，列出實用、有趣、創意的書單，嘉惠自己和他人，更是樂不可支的事。

這些私房書都是自己看完還想再看，極力想推薦給青少年的好書，不只CP值超高，更是你可大膽嘗鮮、跨域的首選。

不想荷包大失血，又想來體會周年慶超值組合書籍的概念，怡慧老師就帶著大家一起瘋閱讀，書「卡」準備好，要刷了嗎？

壓力卸妝乳—找回好氣色、好心情

現代人十個有九個都喊壓力大，林林總總的壓力來源，錢不夠多、同事不好相處、想換房又無力、吃不健康、睡得不好……馬丁．佩奇說：「若要幸福，就別害怕承認兩件事實：一是我們總是感到不幸，二是我們的悲傷、痛苦、害怕都有其存在的理由，這些情感是不能被拆開來單獨看待的。」真實說出自己有壓力，覺察壓力來源，找到紓壓管道，才能回到正面思維。蔡康永的情商課1與2，其實就是要我們明白自己的人生需要什麼，拿捏好人際關係的距離，明白自己要的，找到剛剛好的人生界線，你的壓力量表自然回到正常值。蔡璧名教授從醫道到學會用情，當老莊遇見黃帝內經1與2，你從道家與醫家的兩種視角，為自己的情緒把關，不慍不火，面對欲念有所自持，用情深摯卻不癡迷。這類書籍組合稱為壓力卸妝乳——讓你找回好心情、好人緣、好氣色，沒有壓力，卸了妝還是精氣神都是容光煥發的呀!

文學化妝水—尋回文青魂、暖心流

華麗的影像世代，文學素樸地療癒生活失落的一角。文學看起來虛構大於真實，卻那麼剛好地傳遞一股溫暖，從日常的吉光片羽，娓娓道出的，是淚流滿面的靈犀，是你懂我的悸動，是文學帶你去拓展過去、現在、未來。文學串接的生命密碼如拂過臉龐的化妝水，補足因喧嘩而逝去的生命活水。小川糸的飲食文學從日常柴米油鹽醬醋茶開始圈粉，細語呢喃米糠甕蘊藏的暖心事到瀰漫手寫溫度的山茶花文具店、閃亮亮共和國，你打開觀察的視角，對於生活的想像感知從代筆人的濾鏡，平靜的生活也有了魅力。至於，東野圭吾無論校園題材、推理系列，呈現百變小說家的創作活力，他不局限自己，從推理出走，溫情回歸的解憂雜貨店，擺渡再理性與感性之間，用寫作與人溝通的初心就在那裏。化妝水是保養的第一道程序，有人認為它的存在可有可無，但，每個人洗完臉的第一步就是擦化妝水。一如文學，親近它，走向它。生活不只繽紛多彩，也對人情溝通有了跨越的第一步。

學習輕乳液

自主學習時代，能夠告訴學生找到讀書方法的書籍不多，當知識的學習不再填鴨，學生如何把知識用出來。大腦可以幫助我們學習，但是，我們真的知道了嗎？學習法的書籍就像知識的保濕鎖水劑，一如胡適說的：做學問要在不疑處有疑，待人時要在有疑處不疑。知識的求真，來自於好奇心，芭芭拉‧歐克莉大腦喜歡這樣學、學習如何學習，從學習的策略到學習的技巧，清楚羅列舉證，讓自己跟著學步驟實踐也很簡單。至於，冷知識特派員怪奇事務所分享的神祕、有趣、不為人知的知識，讓我們驚嘆——鱷魚在水裡其實是用兩隻腳走路的，恐龍其實有頭皮屑……原來，我們不知道的知識，讓世界變得這麼有趣！這本書有新世代跨域合作的亮點，三人各司其職，畫家把知識用中古世紀暗黑萌系風格凸顯知識核心特色，讓學習更視覺化、具體化，冷知識不再冰冷得被塵封起來，圖文並茂的扉頁延續學習的熱情與魅力。古羅馬時代用「玫瑰花水、橄欖油、蜂蠟」三種天然原料調配而成乳液，承載油與水的美好，讓每一個成分被肌膚所用。學習輕乳液打開我們的好奇、觀察、想像，讓每一個人都樂於學習、走向學習。

心靈精華液

精華液可以說是保養的不敗聖品，小小一瓶就能夠改善肌膚所有問題。心靈精華液也具備這樣的功能，它能讓一個人反敗為勝，遇到人生亂流也能滑向渠道，只要一句話、一個轉念，就能讓自己變得不一樣。這類書籍善用讓我的孤獨來安慰你的孤獨，親愛的，你不是一個人面對……有時候，明明過了還可以，怎麼會沒來由地悲傷起來？人生暫停一下、空白一些，都是前進的機會。它讓你知道，親愛的，你已經很努力了，我想給你一個大擁抱。在夜深人靜時，你會被這些洋蔥文感動到以淚水滌盡自己的傷痛，注入高濃度、正能量心靈精華液，然後，謝謝生命中的討厭鬼們。例如，阿德勒被討厭的勇氣系列、慕顏歌你的善良必須有點鋒芒系列、李崇建薩提爾系列、周慕姿、許皓宜情緒勒索系列、羅伯特．貝茨系列、肆一有愛生活系列、楊定一博士系列、名人勵志系列（歐普拉、劉墉、劉軒），他們都告訴讀者——世界不會因你而改變，但是你可以改變自己的心，心靈精華液溫柔地撫慰你的孤單、悲傷，你的轉念，讓你贏得更好的生活。

實用水面膜

「一敷就能晶瑩剔透！」面膜真的那麼神，只要一片就能美麗加倍？面膜功效不同，效果也不同，通常是依據個人需要、產生立即效果。敷面膜有時機，也不是天天能敷，要選擇需要的時候，功效才會立顯。實用水面膜系列書籍，我會以許榮哲、歐陽立中的故事系列為主，我們不可能天天說故事，但是專業加上故事，你的產品就吸睛起來了。表達力可以TED、卡內基、李勁系列，讓你輕鬆做中學，找到人際溝通的秘訣。親子教養系列陳志恆、李儀婷、彭菊仙、番紅花的作品，都是一用見效的良劑，讓你破除迷思、成為親子溝通的達人。

另外，暢銷排行榜，常常讓你洞悉時代趨勢，讀者閱讀品味，可以針對百名榜找到適讀的書籍，讓自己補充新知，找到流行話題，例如，理財、家事、旅遊、星座、娛樂、時尚，拿起你的放大鏡，看看你的實用水面膜含有那些自己需要的成效，還有能帶來的功效，保證讓你一敷見效，亮麗現身。

怡慧老師2019年瘋閱讀周年慶懶人包書單，保證讓你的人生立刻買千送百，學起來，這樣買法真的最聰明，書卡拿出來，投資自己，「刷」下去，就先搶先贏，送你成功人生的大贈品喔！這是門穩賺不賠的生意，你還在等什麼。

周年慶親子教養宋怡慧

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

宋怡慧，丹鳳高中圖書館主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung
邀請同學、老師、家長來信說說煩惱，怡慧老師用心聽：udn.edu1@gmail.com
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