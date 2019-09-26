把老師當一生志業、讓學生學會學習 用閱讀慶祝教師節

928教師節即將到來。示意圖／ingimage 分享 facebook

愛因斯坦說：「教育就是當一個人把在學校所學全部忘光之後剩下的東西。」

身為老師，自己常常思考的是：我們要孩子離開學校後，能帶走何種可用的能力？

為什麼要把老師當作一生的志業？

我們如何讓學生學會如何學習？

我們的課室要如何與時俱進呈現不一樣的學習風景與樣態？

與其說，我們是孩子的貴人，不如說，孩子才是貴人的貴人。

他們是獨一無二的個體，會不斷地與環境對話，和身邊的人互動，甚至，發現真正的教育，不是我們在孩子身上拚命複製知識，而是讓孩子從課室學習獲得什麼新的價值與帶著走的能力？逐漸反饋到生活與人際，形成一個不斷滾動前進的循環。

閱讀讓學生變成學習主角

自主學習時代來臨，學生常常拿著自主學習計畫書問我：如何擬訂計畫，運用何種工具自學？如何自我檢核達成？如何從中反思而修正？

開學後，秋涼的氣息瀰漫館內，夥伴們用心規畫課程，分班群進行新生圖書館教育的課程。學生們從體驗館內的環境，進而透過獵書達人養成記的密室闖關活動，從中習得圖書的十大分類法，活動可視為是學習的橋梁，真正的用意還是引導學生走進圖書館，找到與書對話的可能。

接著，我們進行學生的閱讀興趣量表，為他們盤點自己可以閱讀的書類，規劃自己未來三年可以發想的閱讀地圖，也從選書師自製的牌卡中，讓他們為自己與同儕進行選書配對，讓分享好書成為常態，最後建立班級閱讀書單。從發掘自己的天賦，透過閱讀主動學習，接著能與他人溝通，甚至參與社會議題，從閱讀找到真實生活解決問題的能力。

或許，老師真正的價值，在於我們用愛與榜樣啟發學生成為更好的自己，並且相信自己是學習與閱讀的天才，如此一來，或許能不愧於這份特別又珍貴的職業。

多元智能選書開展學習地圖

美國哈佛大學教授Howard Gardner於1983年提出多元智能理論，並以多元智能來描述每個人獨特智力的天賦。因此，學生能從自身的智能開始，認識適合自己的主題閱讀書單，從自身的興趣與現有的能力開始閱讀，漸漸地擴展其他面向的書類，培養多元閱讀的素養。以下針對多元智能與書單的配對進行新生多文本閱讀的說明：

語文智能（Verbal/Linguistic intelligence）：這類的學生喜歡與人對話或討論、在閱讀寫作擅長反思評價，有豐富的想像力與創造力，無論是口語表達和文字書寫，都能精準正確地讓他人理解自己傳達的資訊。因此，推薦李屏瑤《台北家族，違章女生》、樹木希林《離開時，以我喜歡的樣子》、吳明益等《黑潮島航：一群海人的藍色曠野巡禮》、厭世國文老師《厭世廢文觀止：英雄豪傑競靠腰，國文課本沒有教》、蔡詩萍《紅樓心機：我的騷動，渴望你懂》。

邏輯數學智能（Logical/Mathematical Intelligence）：這類的學生喜歡思考、提出問題、探究事物，擅長數字運算和邏輯思考推理，對於生活中出矛盾和不合理之處，會期待能進一步釐清問題，蒐集資訊、探究，解決問題。因此，推薦李政憲《藝數摺學》、大栗博司《用數學的語言看世界》、杉原厚吉《生活中無所不在的數學：解決問題的最佳工具》、莊惟棟《逆轉騙數》、賴以威《超展開數學約會：談個戀愛，關數學什麼事!? 》。

視覺空間智能（Visual/Spatial Intelligence）：這類的學生對於物體的空間、色彩、線條、形狀的知覺敏銳，喜歡視覺及圖像思考對於設計、拼圖、動漫、建築等，都有高度的學習興趣。因此，推薦B6速寫男《大人的畫畫課、潘家欣《藝術家的一日廚房》、德斯蒙德．莫里斯《超現實藝術家的謎夢人生》、賴嘉綾《懂得欣賞，是件快樂的事！聽故事、入門藝術、逛美術館，美感探索的繪本提案70選》、瑪莉塔．史特肯、莉莎．卡萊特《觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論》。

人際智能（Inter-personal Intelligence）：這類的學生能精確地覺察他人臉部表情、聲音和動作，感知他們的情緒、意圖、動機，並容易與人建立良好關係與互動，擅長進行團隊合作。因此，推薦李崇建《薩提爾的對話練習》、蔡康永《蔡康永的情商課》、黃渤《黃渤說話的藝術》、SKimmy《你的網路閨蜜SKimmy的戀愛撩心術》、慕顏歌《你的善良必須有點鋒芒2：如何聰明善良，才能讓你做個內心柔軟，但有骨氣的好人？》

肢體動覺智能（Bodily/Kinesthetic Intelligence）：這類的學生習慣透過身體感覺來學習或思考。透過實作和體驗來學習新知，如烹飪、木工、模型等手作，或是戶外活動等都具有專長。因此，推薦王冠翔《去你的人生低谷：最速總的世界六大馬重生路》、永齡基金會《尋．安心幸福味：20個餐桌故事，找回人情溫暖與安心滋味》、《造舟裡的生命教育：七天打造一艘舟，從主題式學習到團隊合作的靈魂修煉課》、劉長灝《上一堂EMBA戲劇課》、唐娜‧懷特《懶惰主婦持家術：拯救主婦心靈，看見整潔新希望的29個家務事真理》。

音樂節奏智能（Musical/Rhythmic Intelligence）：這類的學生對於聲音、音樂、旋律和節奏的能力掌握與區辨比其他人精準，善於利用節奏旋律來思考，對於音樂節奏的創造力與互動性是優異與敏銳的。因此，推薦艾瑞克．席伯林《早安，巴哈先生：無伴奏大提琴組曲、卡薩爾斯，與我的音樂奇幻之旅》、約翰‧包威爾《好音樂的科學》、蔡佩娟《鋼琴老師沒告訴你的24件事》、焦元溥《遊藝黑白》、黃瑞芬《我的愛情是綠色的：看見古典音樂家，和他們的美麗與哀愁》

內省智能（Intra-personal Intelligence）：這類的學生喜歡獨處、安靜的思考，內在覺知力強，面對自己內心的鼓音，如真實的想法、情緒、感受、夢想等具有自我覺醒和自律的能力可適時做出回應、調整並改正。因此，推薦克莉絲蒂娜・伯恩特《滿足：與其追尋幸福，不如學習如何知足》、施昇輝《第三人生任逍遙：50之後，比理財更重要的事！》、芭芭拉‧歐克莉《給大人的人生翻轉學》、徐重仁《走舊路，到不了新地方》、詹姆斯‧克利爾《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》

自然智能（Naturalist Intelligence）：天生喜歡和大自然當朋友，對於四時遞嬗、自然生態都特別有感。擅長觀察、喜歡做實驗，與科學相對應的探索智能表現特出。佐久良剛《腦洞大開物理學》、寄藤文平《元素生活完全版》、莊淳安等《鄉民曆：國民必備偏方指南》、金載勳《改變人類命運的科學家們》、蓋瑞．陶布斯《好卡路里，壞卡路里》

伏爾泰說：「天賦的力量大於教育的力量。」

新課綱時代也期待教育現場能讓孩子適性揚才、天賦自由，成為終生學習者。我們若能帶領學生從閱讀認識自己，閱讀與自己天賦相似的作品，從中看到作者真誠分享生命，以文字印照智慧之光，而能開展潛能，勇敢做自己，同時也激盪創新的點子，找到學習的熱情。

電影《會計師》曾提到：「若我們讓世界設定對孩子的期望，他們會低就。」成功的定義因人而異，我們不該把自己期待的樣態投射到孩子的生命，每個人都有自己要走的路，想唱的歌。真心期待閱讀能讓孩子在美麗的年歲與之相隨，找到堅定信念，成為一個有價值的人。928教師節即將到來，祈願閱讀的光引領孩子向適性自由的道路前進，也是自己對教師工作的另類祝福與慶賀。