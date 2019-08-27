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開學前書單／迎向嶄新學期——不可不讀的11本好書

2019-08-27 16:44宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

利用開學前，做好幾個面向的思考與計畫，有意識地做出小改變與建立好習慣，有助發展嶄...
利用開學前，做好幾個面向的思考與計畫，有意識地做出小改變與建立好習慣，有助發展嶄新的生活。示意圖／ingimage
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《原子習慣》提到：每天都進步1%，一年後，你會進步37倍；每天都退步1%，一年後，你會弱化到趨近於0！

新學期新展望，如何建立好習慣，誠如老子《道德經》說到：「慎終如始，則無敗事。」利用開學前，做好幾個面向的思考與計畫，有意識地做出小改變與建立好習慣，有助發展嶄新的生活，讓自己邁向成功卓越的學習生活。

1.真正的贏是和別人合作

《管子･形勢解》：「海不辭水，故能成其大。」大海廣納百川，實現有容乃大的合作哲學。總是想當鎂光燈的焦點，身邊的人卻離我們愈來越遠，開學在即，調整心態，學習如何把舞台共享，讓夥伴一起享有掌聲與讚美，這或許是新世代要學習的關鍵力。把自己的心胸打開，其他人的助益讓自己也被看見，能力也在共同成長中逐漸強大，讓身邊的人有安全感，才能擁有共同歸屬感與凝聚力！若你想當一個跨世代的領導人就要同理看待差異，建立互信的關鍵。

2.懂得說話，讓別人喜歡你！

沒有人天生就會說話，溝通與表達都是藉由不斷觀察與同理尊重，才能掌握有效的溝通方法。溫暖的交談，事實上是從微笑開始，俗諺說：伸手不打笑臉人」，將心比心，體諒他人的感受，透過簡單實用的說話練習，語帶真誠，從實際面讚美他人的特質，才不會把對話變成客套交際、流於敷衍的層面。如果你想要把話說好，關鍵就在於「換位思考」，讓人聽了暖心、入心，懂得捧出真心去讚美，話語就能動聽溫暖。

3.掙脫情緒勒索的縛綁

情緒勒索就像「一個巴掌拍不響。」心軟不是善良，是沒原則沒底線。如何抵抗情緒勒索，很多情緒的切割，安頓自己內在情緒的智慧，真正印證：比智商和努力更重要的，是情商。覺察「情緒陰影」的存在，讓情緒被提取至意識層面，進行反覆地思考：我們為自己的生命負責，所以別被別人的情緒綁架；我們為自己的人生決策，喜怒哀樂都得自嘗，透過覺察機制轉化成情緒正向的力量。

4.順手收納，人和環境都能煥然一新

整理一個窗明几淨的環境，有助於學習。順手收納，從小事做好自我管理，與身邊的物品，保持良好的互動。你知道何時要捨，何時要斷，何時要離。不要被雜物包圍，「阿雜感」讓自己心也不平，氣也不和。林姓主婦說：「做人要飲水思源，持家要見亂思源。」收納也是建立自己生活秩序的邏輯，例如，用什麼方式、用具，才能把環境收拾整齊，這些小技巧找到了，無論小至收納、大至做人做事都能有脈絡可循。很多事想通了，做順手了，一切也就變得不困難了。

5.不要把大腦塞太滿，讓創意跑出來

偶爾讓自己放空，天馬行空地享受胡思亂想的時光，就好像為大腦按下「重新整理」鍵。為自己建立良好的休閒習慣就像是讓心靈保持正能量的氧氣，刺激自己多元思考、交換想法、想像無限。讓自己認識大腦運作模式，讓大腦必須往返於專注和發散模式之間，讓大腦適切地切換模式，就能保持彈性掌握學習訣竅，創意自然油然而生不打結。

6.朋友是青春的歸航

《論語》「益者三友章」云：「孔子曰：益者三友，損者三友。友直，友諒，友多聞，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，損矣。」青春年代我們淤念與尋覓的就是陪伴我們走過、等過我們的「有伴」。那個陪你瘋、為你笑的人，為你奮不顧身的，就是青春耀眼的印記。我記得有人說過：要找到三觀一致（世界觀、人生觀、價值觀）的朋友，與之相伴，值得用一生的尋尋覓覓。珍惜善良正直、單純友愛的良友，你要記得同等回饋，讓善意流轉。每日累積有福同享的共好感，有難同當的支持感，朋友將會是我們青春的歸航。

7.花若盛開，蝴蝶自來

累積實力，把每件該做的事情做好，所謂做別人的事，練自己的功夫。陪有白流的汗，能力都從小事做起。拓展自己的知識面、技術面，時常學以致用弟幫助他人，也為自己的生涯提早做準備與規畫，我特別喜歡樹木希林的坦語：「若只是一個好人，便無法觀察別人；還得要是令人討厭的傢伙，才做得來演員這一行。」認真做自己，願意蹲低看見自己的優劣勢，為自己打造優質的競爭力，等待機會讓自己自然發光，好事自動找上門。

8.別讓假消息影響你生活

社群網路崛起後，面對匿名捏造散布的訊息，成為生活之惡。如何因應假消息，成為科技生活的新挑戰？你必須告訴自己：世界愈快，思考更要慢下來。

面對「後真相時代」，波依德（danah boyd）提醒我們：要清楚辨識假資訊如何崛起、如何作惡，學習與之共處，避免情緒導向。因此，辨認真偽、畫對重點、解對問題、有效溝通、不要被騙，以事實論證、理性論辯，才能看穿邏輯謬誤，進行防堵假資訊，讓理性對話在生活中，持續進行下去。

9.好好睡覺可以變快樂、變聰明

巴菲特以自己每天睡8小時為榮，每個人生理狀況不同，每天要睡多久不是重點，而是要能睡眠足夠，否則身體會頻頻發出警報。睡得好，工作品質才會高，情緒也會穩定。順應生理時鐘，不要熬夜，規劃固定的睡眠時間，也讓作息趨於穩定。另外，最酷的是，為自己設計一套自己起床流程，運用起床後的黃金1小時，會大大影響接下來一整天的生活，美好的一日初始，會讓一日的生活都保持精神充沛、意志高昂的狀態。

10.保持閱讀的習慣，成為終身學習者

不想功利地與學生談閱讀的實用性，但閱讀在生活中無所不在，無論上飯館、拿藥單、買東西，你都在閱讀LIVE。打造超人大腦的作者鄭伊廷面對閱讀，從認知心理切入，告訴我們可以透過策略推進自己的極限，優化自己的能力。他靠閱讀掌握做事原則，加速吸收新知，抓到快狠準的做事重點。其中如何快速讀書，有效學習，其實閱讀也告訴你決勝的秘訣與方程式了。

如果，你還沒準備好要告別假期，就先以這11本書為你開啟上學的儀式，做好全新出發的準備，讓新學期做個內外兼美、人氣長紅的生命設計師吧!


★怡慧老師開學推薦書單

1.離開時，以我喜歡的樣子《樹木希林／遠流》

最後吃，才是真領導：創造跨世代溝通合作的零內鬨團隊《賽門．西奈克／天下雜誌》

2.99％的人贏在說話有溫度：說好說滿，不如說話溫暖！一開口馬上贏得好感的暖心話語學《李勁／平安文化》

3.情緒陰影：「心靈整合之父」榮格，帶你認識內在原型，享受情緒自由《Xdite許皓宜／遠流》

4.林姓主婦的家務事3 通體舒暢的順手感‧家收納：打通收納邏輯＋翻轉裝修觀念＋省力家事心法《林姓主婦／三采》

5.學習如何學習：給青少年的大腦特訓課，讓你學什麼都會、記憶力升級、告別拖拖拉拉，考試拿高分！《芭芭拉‧歐克莉, 泰倫斯‧索諾斯基, 阿利斯泰爾‧麥康維／木馬文化》

6.你的少年念想《不朽／悅知文化》

7.離開時，以我喜歡的樣：日本個性派俳優，是枝裕和電影靈魂演員，樹木希林120則人生語錄《樹木希林／遠流》

8.看穿假象、理智發聲，從問對問題開始：【全球長銷40年】美國大學邏輯思辨聖經《尼爾‧布朗, 史都華‧基里／商業周刊》

9.起床後的黃金1小時：揭開64位成功人士培養高效率的祕密時光，從他們的創意晨型活動中，建立屬於自己的高生產力、高抗壓生活習慣《班傑明．史鮑, 麥可・桑德／臉譜》

10.打造超人大腦——極速閱讀、寫作、持續進化，新手高速成長的逆襲方程式

《Xdite鄭伊廷／商周》

11.原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則《詹姆斯‧克利爾／方智》

宋怡慧開學日

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

宋怡慧，丹鳳高中圖書館主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung
邀請同學、老師、家長來信說說煩惱，怡慧老師用心聽：udn.edu1@gmail.com

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