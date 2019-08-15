馬拉松式閱讀長跑 一個閱讀天使爲十一堂課奮戰的身影

2019-08-15 14:16 聯合新聞網 文／馬來西亞波德申中華中學校長張永慶



與張永慶博士攝於董總（校長閱讀夢研習場地）。圖／宋怡慧老師提供 分享 facebook

寫在前面…

宋怡慧老師應馬來西亞華文獨立中學之邀，近三年來多次以個人假期前來推動閱讀教學。2019年7月17日到8月1日，她一共爲三所獨中和董總量身定做了十一堂與閱讀有關的在地課程，特別爲白話文《生命的化妝》和文言文《燭之武退秦師》花時間寫教案，擬學習單，做教學工具，準備牌卡，買小禮物等等。

爲了符合每一場演講的需要，她不斷修改簡報，可說是「拼命接地氣」，力求「每一場都要不同，沒有重複」，尤其是爲董總推展教育大藍圖，貫徹「樂教愛學，成就孩子」的中心思想，舉辦了教師場和校長場的閱讀課，讓我們看見的宋老師，要嘛就是在講臺上，要嘛就是在修改簡報的鍵盤上，她盡心盡力的身影，深具感染力。

圖／宋怡慧老師提供 分享 facebook

在兩個星期奔跑五個地點的過程中，宋老師展現了驚人的健康體力和意志，每一堂課都是傾情教學的氣魄，爲了學生變好，爲了老師變强，全情付出，沒有保留；她像一股强大的閱讀光芒，照亮人心，又像一個溫婉優雅的天使，把學習的氛圍提升到極致，董總教師場和校長的休息時間，55位教師不願意休息，讓宋老師繼續帶領學習活動，其中多位主任和校長是連續參與兩天的課程，宋老師對校長場的課程設計是進階版，吉華獨中莊秀鳳校長形容：「讓我跟著宋老師三天三夜也不會累！」。

65人教師閱讀夢培訓課程。圖／宋怡慧老師提供 分享 facebook

三所獨中學校學生場的教學，挑戰性很大，與臺灣常規的教學形態相去甚遠，宋老師却無所畏懼，一一克服了困難，使命必達，表現了超水準的教學能力，令老師和學生驚嘆連連，達到了令老師「想學」，學生問「老師你能再來嗎」的境地。

宋老師成功地解决了教學人數、時間和教學法三項問題。高三全級學生集合在一起，是超大班級，吉華場140餘人，波中場84人，濱華30餘人是程度待提升的班級，宋老師以分組合作學習的方法，發揮學生之間的强弱互補的效能；宋老師對教學對象幷不熟悉，需先以牌卡測試學生的起始點，適當調整教學的節奏、要點的詳講或略講；教學時間長達140分鐘，宋老師以活動式教學，帶進趣味化元素，一切的活動都是服務于教學素養的終極目標，附帶功能則是調節學生的精神狀態，層層遞進教學進程，濱華教學組長陳春福老師形容爲「像剝洋葱解開文本最終的核心思想」。

最後一站，是在波中，宋老師離別前夕，爲校長、副校長、主任、教師寫卡片、送小熊「熊愛你」當禮物，以此寄情感謝教師的認真學習，不舍而擁抱告別；去超市買小食品，一一見學生，以雙手捧上，誠懇地獎勵學生，要努力向上。這完美的告別，是標示著宋怡慧老師全程以誠心誠意做到有情有義的圓滿，無疑是以身作則奉獻了一個人的人生素養，在付出和接納的情意過程中，讓雙方都感到尊貴，把閱讀變身爲一個華麗美好的事情。

宋怡慧老師7月11場馬拉松式的閱讀長跑，基本資料可臚列如下：

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日期 學校 分鐘 題目 對象 人數 教學 效應 備註 7/18 濱華 405

閱讀教學



學生



60



同課異構



提升為國際教學交流的價值



曾期星 祝育晟

7/19



濱華 270

《生命的化妝》閱讀教學與寫作教學

學生/老師

30 同課異構/寫作教學

教學對照，為教師帶來不同的進步

宋怡慧

7/20

濱華 120

家長場閱讀演講

家長

演講、互動、交流

提升了家長對閱讀的知情意



兌現連續三年演講推動閱讀



7/23

波中 360

《生命的化妝》教學

學生/老師

84/9 教學示範

教師進一步認識牌卡游戲 學生學會解讀說明文的多種方法

7/23

波中 90

深入閱讀策略

《燭之武退秦師》

老師

40

激勵閱讀意志和掌握方法

鞏固教師對推動晨讀、深入閱讀閱讀的承諾

為下半年的閱讀課程打下前進的力量

7/24

波中 360



閱讀策略與課程設計

學生/老師

84/9 教學示範

教師掌握了議論文的教學模式

學生對統考古文閱讀理解有信心

7/26

吉華 360

《生命的化妝》 老師

30

閱讀教學工作坊

培養了教師對跨科教學設計的能力



準備持續培訓 7/27

吉華 360

《燭之武退秦師》

學生

140

教學示範

激勵了學生準備在十月的統考爭取最高華文成績表現

7/28

董總 360

教師閱讀教學夢

教師

65

工作坊

認識體驗並掌握了華文閱讀課程的設計要領 教師可以直接實際運用于課堂教學

7/29 董總 360



校長閱讀領導夢

校長

55 工作坊

具備了校長領導閱讀課程的智能並進行跨科素養課程的設計入門

校長有能力引領董總教育藍圖的樂教愛學成就孩子的教育目標並準備明年續辦三天進階版課程 7/29 蘆小 120 打開BOOK思 家長 600 社區演講 鼓動閱讀精神變化氣質改變社會風氣

來年持續舉辦

生命的化妝

宋怡慧老師在波中示範了《生命的化妝》與《燭之武退秦師》，我參與了觀課和說課。第一堂課是林清玄作品《生命的化妝》，但見高三三班學生84人，沉浸在140分鐘濃厚的學習氤氳裏，跟上宋老師層層深入的節奏，宋老師先以牌卡游戲測試學生學習起點，到最後畫下情感變化坐標，頗能讓學生成功掌握全文要點，在教學過程中，宋老師把議論文教學賞析與寫作筆法結合，學生分組呈現其産出的成果，是爲教學的評量。一堂課做到「教學評」，一氣呵成，精妙之功，全在于教師追求最好的教學所付出的努力。

我全程參與，作爲校長位階的觀課，我專注于眼前的某一組，發現一位靜思的學生，早已把宋老師的話語舉一反三，融會貫通，牌卡游戲只是加深他的印象，讓他可以與同學互動，拉不會的一把，發表意見，告知自己的領會。稍後，我貪心的去看別的組，發現他們還沒有進入狀况，後經老師點撥，進步神速，學生由不會變會，弱變强，最後得到150分的積分，在十組中列第五。而原先觀察的强組勢如破竹，位居前二名。看罷學生表現，深以學生的努力爲榮。目光所及，我也注意老師們的觀課，眼神皆投入，時而聽聞宋老師的話語，臉上有微笑和領悟，我以老師的認真學習而感到希望。

在高思維素養教學層次，宋老師放映了家庭親情短片，透過父母子女之間的對話，以「語言美」作自我反思，她說道：

「生命忠于本色，可以不化妝，但，語言要化妝，話要好好說，愛要好好談，心裏始終要有別人。」

這句話有餘韵，師生沉吟于素養教學的氤氳，思青青子衿而動心。

校長行政閱讀夢55人大合影。圖／張永慶博士提供 分享 facebook

燭之武退秦師

秦晋兩大國的軍隊集結，準備吞幷一個小國鄭，鄭國一個養馬的小官(官名圉正),燭之武，憑著智慧和勇氣，竟然以三寸不爛之舌的說服技巧，消弭大戰于無形，在史册上被記錄了下來。

宋老師是特別應我校老師「點課」之要求，選高三課本《左傳》的《燭之武退秦師》做示範教學，她開始以故事五階梯爲架構鋪陳教學，以牌卡游戲爲用，教學真功夫爲本，以「不炫技」誠懇學習之心，大膽挑戰馬來西亞波德申中華中學高三班---面臨獨中高中統一考試---的一群學生。

不要以爲花錢就可以得到宋老師的真心，宋老師其實是花自己的錢---買了機票---飛來波中，以鼓勵一個在吉隆坡邊陲的一所獨中的老師和學生，是帶著回饋之心，蹲低自己，成就別人。

也只爲了一個很簡單的理由：文言文可以教得很好，一點也不難。

更因爲，獨中自力更生，傳揚中華文化，理應支持。

學生都很爭氣，完全配合宋老師深入文本分析，在暖身題之後，層層挺進，精彩之處是探索冰山以下的人物感情，文本對話中顯示的親疏關係，搭配以義理，每一組都很勇敢表達自己活潑多元的思考，宋老師稱贊學生很棒，敢于跳脫老師所言及的框框。

馬來西亞的華校學生，從小就必須學習三種語文，即母語是華語，國家語文馬來文是國語，國際語文英文，語文負擔很重，所以，宋老師在關鍵字上多下功夫，如大力氣解釋「夜縋而出」，凸顯燭之武慷慨赴義的大勇，期許畫龍點睛之效。

「夜縋而出」說的是從城墻上用繩子綁在腰間，慢慢下降到地面，那可是玩命特技。燭之武此行生死未蔔，低調夜行是對的，免遭人議論紛紛，壞了大事。

夜縋的神秘形象爲學生探索人物感情做了鋪墊，學生在討論鄭國君對待燭之武的感情的時候，學生認爲國君是叫燭去送死，爲他不平；也有的學生說這不僅僅是感情層次的問題，進而闡述了義理層次的觀點，令人驚嘆。

這無疑是一堂啓發學生思維的高素質教學。

2500年前的大戰危機處理的情境，要2500年後的學生通過文言文去瞭解，幷不是容易的事情，但是，古人和今人的感情是可以相通的，牌卡游戲以人物感情座標壓軸，從感情層面剖析，感情的底色直通當事人的價值觀，讓學生掌握全文精要。

學生最後有所體會並說出：

弱國還是可以有外交，小學校要爭氣，我們也可以考好統考！

獨中的學生是可以的，沒有不可教的學生；教師唯有求進步，拼命努力帶領，學生會有自主學習的創造力。

董總樂教愛學教育改革藍圖

董總，馬來西亞華校董事會聯合總會的簡稱，是集合國內13州的州際華校董事聯合會而組成，在全世界華人社會享有極高的知名度，因其精神是象徵著自力更生辦教育的民間力量，其組織之完備，有民間教育部之稱號。

馬來西亞有60+1所獨中的畢業生，每一年約有8千人，皆參加董總所舉辦的統一考試，作爲升學的依據。

董總在2018年擬定了教育大藍圖，提出「樂教愛學，成就孩子」的中心思想，極力推行教學改革。宋怡慧老師在地方性獨中耕耘有成之後，被引薦到董總，爲全國的華文老師和校長舉辦兩項課程：教師場的「教師閱讀教學夢」和校長場的「校長閱讀領導夢」。

董總限定65位華文教師參加教師場，55爲校長/副校長等高層領導參加校長場。

19位正副校長的參加，多位教務主任、圖書館主任、科主任的參加，說明了校長閱讀不是夢！

獨中校長動起來了，對董總教育大藍圖負起責任，對「樂教愛學，成就孩子」有深入體會和决策眼光，以校長負責制的高度，以閱讀帶動教育的改革，他們的行動最具說服力。

閱讀夢還沒到手之前，我們絕不放手!

兩天的課程，從早上九點到下午五點，校長主任們，跟著宋怡慧老師的課程設計脉絡拼命奔跑，因爲，宋老師帶領課程的精神，投入而不能停止，正如董總副執行長鐘偉前先生說的：「我看見宋老師跨步上講臺，不是走樓梯！」，他是兩場閱讀夢工作坊的推手，全程參與，做筆記，提意見。

兩場工作坊可概括爲：有用（策略），有趣（游戲），有梗（創意），有情（溫度）。

在教師場，她宋老師用4F探究老師對閱讀的起點行爲和態度，用各式各樣的策略與方法幫老師搭好學習的鷹架，例如牌卡,科技，圖像思考，故事五梯，文本閱讀分析，課程設計黃金三圈，多元適性的選書策略，讓老師闖進閱讀天堂，欲罷不能。

燒腦多個小時之後，8組老師以九宮格架構，産出「跨學科素養課程教案」，主題涵蓋多元共存共榮、人文關懷、國家意識、生命教育、河流污染環保、反電子烟等，與當前熱門議題扣緊，這些議題也已經存在于一些獨中的教學，而今是用閱讀素養以專業架構呈現。

宋老師爲老師的閱讀教學找到了方法，相信他們能設計跨學科素養導向課程，改變教育現場；其實，許多教師非常有經驗，稍加統整，即可進入閱讀素養的專業教學系統。

校長場是教師工作坊的進階版，牌卡游戲玩出領導情境，導出雁行理論、危機管理，跨科素養教學設計令校長深感驚艶，沒有一個校長不投入、不動情，不少校長臉上累積了多少日以繼夜爲獨中思慮的神情，也終于破冰，露出微笑。

馬來西亞幅員廣大，多位主任老師從遠地趕來都門，淩晨三點即要開車，東馬的校長老師昨天即已乘飛機抵達，以及那麽多位校長爲何願意爲閱讀而跟著怡慧老師？

有好幾幕——研習老師爲了達成怡慧老師指定的任務，不休息、不吃飯，求知欲大爆炸，讓我大開了眼界。

原來，獨中老師和校長是那麽的願意求進!

無論是孩子或大人，都喜歡有人鼓勵他們，贊美他們，怡慧老師成功激發學習者的好奇心和求知欲，讓大家覺得自己是閱讀的天才---不管他是學生、老師，還是校長。蹲下，欣賞別人，心中有別人，宋怡慧老師在馬來西亞完美演繹了閱讀傳教士的華麗課程。

這一切的努力，意在催促董總教育大藍圖的改革不能等，期待明年以及未來三年，校長强有力領導獨中進行改革。（2019/8/9）