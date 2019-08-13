大馬閱讀之旅／走進讀者 閱讀才是進行式

圖／宋怡慧老師提供 分享 facebook

我心裏有一個小孩，她每一次躲進角落，都只是暫時的缺席。 因為，她需要一點時間，重新找到她在世界的位置。—幾米《躲進世界的角落》

偶爾，我也會怯懦，也會恐懼，也會躲在暗黑的角落。

閱讀來了，世界亮了。

七月的大馬閱讀之旅，最後的壓軸場選在波德申海濱旁的蘆小。心若沒有回歸的地方，到哪裡都像是在流浪。我試圖想走進陌生的地方，讓閱讀變成彼此共同的語言，若能共賞一片痛快淋漓的閱讀風景，我想：這夜就讓我們醺醉在亮閃的閱讀流光裡。

我為何而來？就像新海誠說的：到了成年人的年紀，就想將自己曾經得到的東西，送給與曾經的自己相似的人。生活潮起也潮落，因閱讀激盪而起潔淨的浪花如淺淺的喜悅令人驚喜。

當晚多所華小校長出席演講會，Y.B（尊敬的）朱建華先生到場致詞，許多單位慷慨解囊、贊助經費，看到魚貫而速的家長，帶著學齡前的孩子出席聽講，這對飄洋過海、風塵僕僕而來的我而言就是最大的鼓勵。誠如梁實秋曾說：你走，我不送你。你來，無論多大風多大雨，我要去接你。只要你願意為閱讀而來，我就為你傾盡全新堅持陪伴，迎接書香社會的到來，將不再是一則神話。

我們相信：閱讀的種籽栽下的時間越早，繁花盛開的美景越動人。

喜歡讀書，就等於把生活中寂寞的辰光換成巨大享受的時刻。——孟德斯鳩

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波德申中華中學趙紹球老師熬夜製作的影片，輔以詩化的文字作為演講的開頭，讓所有的人沈靜地在前導影音中，同步享受海濱、陽光、書情的美好，引領滿場的觀眾攜手走進「打開Book思益的人生地圖」的旅程。

我從「不愛讀書，不是你的錯」來談閱讀的真正奧義，閱讀常常是從讀書開始，進而擴展到讀人，最後讀世界的三個層次。當我化身為說書人時，就忘了自己的年紀、身分，觀眾也很體貼地與我互動，從分享閱讀觀點、交流親子閱讀的想法，我們以閱讀為名，加溫情感，打破藩籬，讓閱讀LIVE。

星讀物語的分享，是整場笑聲不斷的橋段，尤其身邊的孩子拚命點頭，大聲說「好準」的氣勢，父母被逗趣的神情，開懷大笑的幾個片段，都讓我陶醉欣喜。最後，加碼地替各星座做閱讀排行榜與趨勢閱讀分析，走進讀者，讓我看見動態的閱讀正在躍動不一樣的能量。

這場演講讓我發現：家長與學生、小孩全程都安靜聽講，他們珍惜有個說書人來到這裡，告訴他們：只要能爲孩子蹲得很低，很低，未來，孩子就會跳得很高很高。

閱讀其實是做人的底蘊，做事的溫度，若能把知識用出來，才能擁抱知識的芳馨。蘆小600位聽眾讀者，他們對書抱以高情懷，對聽講予以高水平，這些細微的舉動讓我感動也敬佩。

提問時，有位朋友的問題讓我印象深刻：實體書會不會式微？怡慧老師怎麼看待電子書？

望著讀者，我認真地說：閱讀的形式很多，實體書、電子書也有其閱讀的優勢，若願意打開「一本書」閱讀，就是對自己生命最實質的投資。任何樣態的閱讀會隨著時代閱讀的習慣、消費模式，產生不同的質變與量變，但是，悠遊在一本書中的快樂與自在是亙古不變、樸實無華的本質。

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你見，或者不見我，我就在那裡，不悲不喜——扎西拉姆•多多

演講結束後，大爆滿的簽書會，我變身為青少年的星讀姐姐，他們燦美的微笑，靦腆的互動，個個都為我點亮未來的閱讀路。

當我正在收拾行囊，有位波中學生大聲地喊我：

怡慧老師，明年你會不會回來？

原本靜默不語的我，像他用力點頭地說：

親愛的孩子，老師一定會回來。

你一定要好好的為自己閱讀，說著說著，自己都無語凝噎了。

在孩子喊著：老師，明年會再回來嗎？

朱建華先生轉身對孩子說：明年，我會把怡慧老師再請回來。

耳際響起：「你念，或者不念我，情就在那裡，不來，不去。」

這是小城鎮最讓人難忘的一幕，回憶滿載人情的星光，有愛有閱讀。在馬來西亞的最後一站，也為此行五場11站海外閱讀巡迴演講畫上圓滿的句點。

夜晚薰風吹拂而過，我們的閱讀故事是深情的跫音。

足音因閱讀而鏗鏘，如過客匆匆，我沒有華麗的言語來裝飾人際關係，只能相信：無論相逢或相別，我們都記得每本書為我們串起的緣分。

「讓我住進你的心裡。默然，相愛；寂靜，歡喜。」走在一條漫長的閱讀旅程中，我卻從未覺得有苦味，因為閱讀在live的狀況下發生，才會產生共感，相互編織的是無與倫比的閱讀夢。

宋怡慧馬來西亞書香社會三年之約

文／馬來西亞波德申中華中學校長：張永慶博士

馬來西亞的華文獨中，邀請宋怡慧老師前來公開演講，始于2017年的世界書香日，約好連續三年不斷，持續推動社區閱讀。

三年之約，宋怡慧老師不負使命，在巴生濱華中學、吉打吉華中學和波德申中華中學，舉辦了六場家長場閱讀講座，累積聽衆超過1500人，深耕有成。

回顧2018年，宋怡慧老師莅臨波德申，爲180位老師、校長作親子閱讀演講，怡慧老師講座的題目是「施展閱讀的魔法，讓孩子悅來越愛你」，到底是什麽魔法？孩子又怎麽因爲閱讀而越來越愛父母呢？她設計了一張完美家長清單，清單劈頭就點出：「你以爲當家長就不用考試嗎？現在，你的完美家長成績單來了」，接著是列了二十道問題，其中一道是：「小孩最喜歡的一件生日禮物是什麽？」。

怡慧老師設計這張清單的用心，原來是爲了說明一個道理：

「考試就是這麽殘酷的事情，你以爲自己很認真，可是分數不一定是你能想像的結果，偶爾，孩子考不好的時候，做不好的時候，請你再想想這份成績單背後的意義：多給他鼓勵，多爲他打氣；孩子值得更好的對待，用擁抱取代責駡，用微笑取代生氣。」

爲了瞭解孩子們，怡慧老師進一步設計了一份相對應的學生問卷，父母的答卷與孩子的答卷一對比，答案揭曉，足以警惕父母，對孩子的關愛，不能停留于表層，而需深入到孩子的內心。

學校推動閱讀，親子閱讀是其中很重要的一環，親子閱讀最好從小開始，年齡越小越好，越能養成閱讀習慣。親子閱讀需從家庭開始，從父母的以身作則開始，從父母願意出席親子閱讀講座開始踏出第一步。

許多父母幷沒有閱讀習慣，但是，爲了孩子，相信父母願意跟著怡慧老師魔法的脚步，開始進行親子閱讀。

2019年的演講，主辦單位是波德申中華中學，協辦單位是波縣16所華小校長聯誼會，贊助單位是朱建華州行政議員、波德申福建會館和蘆骨石氏聯宗會。演講題目是《打開BOOK思益的人生地圖》，于2019年7月29日晚間，在波德申蘆骨中華小學資訊禮堂舉行，將近600位聽衆出席。

波縣華小校長聯誼會在波小校長越結婷主席和財長陳美鳳校長的領導下，把2000張票散發出去，號召老師和家長出席，功不可沒，演講會場面盛大，聲勢驚人，家庭閱讀動起來了。

家長把年幼的孩子也帶來聽講，小孩都能安靜聆聽，沒有吵鬧，愛讀書的父母把孩子教養得很好。孩子與宋老師互動，宋老師蹲下身體，與小孩說話，示範了“蹲下，是爲了讓孩子跳得更高”的教育信念。

宋怡慧老師的演講生動活潑，內容能適合現場的小孩、學生和父母聆聽，沒有冷場，她用幾米的"不愛讀書是誰的錯"開場，引領聽衆進入廣闊的閱讀世界。

怡慧老師運用孩子喜歡的星座學來分析12星座的母親教養學，解讀與不同星座的相處訣竅，最後是用兩部感人的影片，分別從孩子和父母的視角，鼓勵家人、朋友間都要好好說話，不要因無心的一句話，傷害了關係密切的彼此，珍惜與家人之間的互動與親情的經營。

在提問時間，有三位聽衆提出問題。怡慧老師針對電子書與實體書閱讀給予我們"有用、有趣、有梗、有情"的指標，不要預設立場而能接受每個人的閱讀品味，讓閱讀變成容易實踐的全民運動，也要我們記住：在適當的時候讀到的好書，就是人生最美好的時光。

演講會結束之後，小孩排隊買書和要求簽名，呈現一幅愛閱讀的美好風景，預約孩子的愛閱讀的人生，爲孩子的生命注入閱讀的柔光，無疑是這個演講會的意外收穫。

從旁“閱讀”怡慧老師與孩子真情互動，分外感人，只見怡慧老師雙手捧書給讀者，是自然而然地尊重讀者，而讀者欣喜的模樣，讓我感覺到溫情氤氳，勝于一切言語，是一幅流經心靈的教育素養清泉。

這一場《打開BOOK思益的人生地圖》的演講會，有習得知識，有行爲示範，還呈現了素養，不蒂是鼓勵社區閱讀重要的一環，600人的出席，成爲一個里程碑，堪稱是地方上最嘉年華會的閱讀盛宴。

州行政議員朱建華準時出席，爲演講會致開幕詞。他引用培根的“知識就是力量”經典名言開頭，不只有高度，也有深度與期許。他全程聆聽演講至結束，表現了對主講人的尊重和風度。聽衆與之交流幷詢問明年是否再邀請宋怡慧前來演講，他說將再次邀請，希望宋老師繼續前來舉辦高水準的閱讀演講。

推廣學生自主閱讀，推動社區閱讀，變化社會風氣，絕不是夢。

只要老師和家長能够在閱讀方面爲學生提供鷹架，願意陪伴與分享，跨世代互補的閱讀力量，全民愛閱讀的這一天即將會到來，就像怡慧老師說的：給孩子一個玩具，不如給一本書，給學生一份考卷，不如給一本課外讀物。

父母花錢買給孩子一個手機，不如買給他一本書。

閱讀習慣是我們送給下一代最棒的資產，也是最值得投資的工作。

面對AI智能時代，我們要靠什麼贏過機器人？

唯有終身學習擁有閱讀力，才有機會力抗快速變化的社會。

能透過一場動人的演講，改變社會閱讀風氣，讓家庭愛讀書，何樂而不爲？

甚至在互聯網、大數據時代，教孩子善用手機學習，又能不沾染手機成癮的惡習，引領我們邁向另一個層次的愛閱讀；尤其，從閱讀的潛移默化，讓孩子腹有詩書氣自華，也學會了爲語言化妝，自然不說傷人或不好聽、粗魯的話。

愛閱讀能讓孩子好，家庭好，社區好，同步升級的閱讀，會讓學校閱讀教育推動得更好。

希望閱讀能改變波德申的社會風氣，爲孩子帶來人生的希望。

宋怡慧老師願意遠渡重洋，跨海演講，忍受各地奔波勞累之苦，並不是爲了微不足道的演講費，而是她對閱讀的使命，願如他所祈—天涯海角都有閱讀。