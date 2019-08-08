征服聖母峰台灣第一女子陸承蔚 撕掉「典型媽媽」標籤

2019-08-08 14:06 聯合新聞網 文／親子天下提供



第一位完賽聖母峰馬拉松的台灣女跑者。攝影：李安峰 分享 facebook

在46歲那年完賽聖母峰馬拉松，陸承蔚在最靠近天空的地表上奔跑，跑離生命中無能為力的苦，用平凡腳步完成偉大旅程。

「馬拉松起點大概是在海拔五千四百公尺的地方一路往下跑，時而往上、時而下降，總落差將近七千公尺，從冰川之地跑到岩礫高原，你會聽到直升機轟隆隆的聲音在山谷裡迴響，世界各國的選手在聖母峰的環伺之下，有緊張、有瀟灑、也有人亢奮到像要出草的狀態。那是個很特殊的場景，我找不到比這更精采的開賽點了。」

描述著比賽的場景，二○一七年，當時四十六歲的陸承蔚以一個爬山新手的姿態，完賽海拔最高、世界十大超級馬拉松賽事之一的聖母峰馬拉松，成為第一位台灣女性完賽者。

挑戰自我的極限成就

現實生活中從事藝術經紀領域的陸承蔚，以前在朋友眼中，是個工作狂、喜歡藝術的文青女子，她有著亮麗的外表、明朗的笑容，「你看到我，不會把我跟運動聯想在一起。」

在朋友的慫恿之下，從二○一三年開始，她陸續挑戰單車環島、赤壁馬拉松、二十二天喜馬拉雅山環道、攀登海拔六一八○公尺的尼泊爾島峰成功，一次又一次，完成自己也從沒想過的極限成就。

陸承蔚說，參賽聖母峰馬拉松，也是在攀登島峰時，帶領她的當地嚮導尼瑪推薦：「你喜歡跑馬拉松？我們這邊有一場馬拉松。」浪漫的她，想在「最靠近天空的地方」跑一場馬拉松：「靠近天空奔跑是什麼樣的感覺？我想去試試看。」

賽事的嚴峻程度難以想像，最挑戰的一件事竟是「到達開賽的地方」，許多人因為無法克服高山環境，在開賽前就被直升機載下山，陸承蔚賽前練跑時，也遇到高山症發作的狀況。

「發作時就像消氣的氣球，瞬間沒了力氣，我幾乎握不住登山杖，那時只專注想著要安全回駐紮地，能不能參賽都已經不是問題。」撐著回到營地後，她立刻倒下，昏迷了十六小時。醒來後確認是因為短時間內快速移動，引發急性高山症，還是能進行賽事，才讓她鬆了一口氣。

嚮導尼瑪與她一起參賽讓她不致迷路，支氣管發炎非常嚴重的她邊跑邊咳，吸一口氧都像千萬把刀割入身體，但在那個當下，她回想了很多事：「不管是我人生或是一路上的狀態，我真的非常感謝尼瑪跟他的家人給我的幫助。」

陸承蔚回憶，到了終點線，她在所有的人前面，對嚮導尼瑪深深鞠躬、大聲道謝。「為什麼要堅持做這個？是因為我發現很多外來的人對當地雪巴人的尊重跟善意是不夠的。應該要更感恩的去面對這座山，還有這些人的幫助，都不是理所當然。」

努力贏得家人支持

對所有事物充滿感謝，即使謙稱只是一般職業婦女，陸承蔚其實有著超人的特質與毅力，育有一子、承擔一個家庭，開始騎車跑步時，面對親友的不諒解，從尋求長輩支持資源，或跟老公、孩子預告要出國參賽，她都經歷一番溝通努力。

陸承蔚分享，她的平衡方式就是執行好時間管理，「我本來就是有時間觀念與效率的人，這些特質正好適用在運動上，我每天早上三點半起床去練車，趕在七點半回家，讓小孩可以看見我，然後開始一天的工作，對我來講這不困難。」

她強調：「我該做的事情都做了、且都有做好，剩下的部分就是我自己的事。我很強烈的保有這個原則，也必須要承擔相對的重量跟目光，努力讓他們認同。」這次參賽全家人都來送機，讓陸承蔚十分感動。

陸承蔚會跟寶貝兒子一起參加馬拉松，獨自參賽時也總是把兒子的照片帶在身上。（圖片提供／陸承蔚） 分享 facebook

給孩子最好的身教

跑步對她而言，是動禪、是修身，也是對生命的反饋。為了什麼而跑？沉吟了一下，陸承蔚緩緩說：「我相信很多人的生命中，也會遇到像我這樣，沒有能力去處理的苦。」苦來自於十幾歲時，風流成性的父親拋家棄子，原本是衣食無虞的家庭， 一夕間，窮到繳學費都有問題。

「很幸運的是，那時候遇到好老師跟很重要的朋友，在他們無私的愛跟幫助之下，對於這個世界，還能保有想像，」童年時無法解決的苦，多年後成為陸承蔚往前跑的力量，「我那時在跑，身體在痛苦，就會想這個痛算什麼？跟生命要面對的痛差多了。」

光與暗都是養分，生命有痛，也有愛像光一樣照進來的時刻。相依為命長大的媽媽跟寶貝兒子就是陸承蔚的光，「我以身為母親為榮，也以我是媽媽的女兒為榮。這次比賽體悟到，最偉大的勇敢是愛。」愛，讓陸承蔚在最不舒服、最沒信心的時候維持信念。

成為別人眼中的非典型媽媽，陸承蔚很認真的說：「說實在我覺得最瘋狂的地方是，我從來都不覺得這件事有多困難多瘋狂。你內心沒有渴望嗎？有什麼事情是你很想做的？我很少會停留在羨慕的階段，想清楚了就專心準備，每個人只要有準備，都做得到。」

有人問她：跑步有什麼用呢？陸承蔚反問，到底有用的定義是什麼？

「為什麼一定要有用？一定要有什麼目的嗎？我滿想把這些標籤給去掉，有很多人會覺得說你結婚、生了小孩就應該什麼樣子。結婚生小孩，不能跑步嗎？我不能跑到喜馬拉雅山上面嗎？哈哈哈！」她大笑。

陸承蔚也用自己的經驗給孩子最好的身教，「我絕不會跟我兒子說，媽媽曾經有什麼樣的夢想，卻因為你而放棄。他也不要為我放棄任何事，我們要彼此支持去完成。」她想讓兒子知道，夢想沒有極限，「不管多不可思議，你現在看到了。」

小檔案│陸承蔚（本名林秀璐） 創意、經紀、授權領域專家／作家／跑者，擁有藝術、美學、商學跨領域3個碩士。是台灣第一位完成聖母峰馬拉松的女性跑者。

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