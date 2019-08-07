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北市府：尚未進入颱風警戒範圍 北北基明正常上班課

接近台灣時強度最強！ 中颱利奇馬海上警報發布

永遠相信閱讀——美好的事正在發生

2019-08-07 17:14宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

濱華中學公開觀議課。圖／宋怡慧老師提供
濱華中學公開觀議課。圖／宋怡慧老師提供
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你所在之處，是我不得不思念的天涯海角。——簡媜

走在閱讀的路上，靜靜默默，回身，聽見有情的跫音，有你、有我，有閱讀！

我把大馬閱讀行當作五站的閱讀馬拉松賽，獨中的師生捧出自己的真心真情，我也期待在平凡生活中，透過閱讀課程與講座與大馬的好朋友們遇見幸福——我們共學、共享、共好，「一起」閱起來！

滑落過長空的下坡，我是熄了燈的流星。正乘夜雨的微涼，趕一程赴賭的路——鄭愁予

濱華中學公開觀議課。圖／宋怡慧老師提供
濱華中學公開觀議課。圖／宋怡慧老師提供
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第一站濱華中學：跨國閱讀教學的風景

我和祝育晟老師以及曾期星老師三人代表SONG讀團隊，分別在兩天進行〈八隻小貓〉、〈傷仲永〉、〈生命的化妝〉三場同課異構的公開課。克柏說的：「對我講述，我會忘記；示範給我看，我可能會記得；讓我身歷其境的融入，我將會理解。」

濱華中學公開觀議課。圖／宋怡慧老師提供
濱華中學公開觀議課。圖／宋怡慧老師提供
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2018年在數咖社群學會的擴增實境技術，以及侯惠澤教授卡簡單的游戲牌卡，讓團隊在進行五大文本教學時，不只按照文本指標進行，也加入實作探究的元素，讓學生透過各種感官經驗與操作來學習，從具體經驗、觀察、反思、形成抽象概念與類化的體驗，以及在新情境中檢驗概念內涵，在真實情境中把汁是用出來，一如杜威所主張的「教育即生活」、「做中學」。

因此，我在濱華進行同課異構的課次是〈生命的化妝〉，哲思散文透過生活小事觸動的生命哲理大音希聲、大象無形，這樣超然的老莊哲學，對於年輕生命而言，並不容易解讀。透過議論文牌卡，測試學生學習起點，是否能精准地掌握論點、論據、論證後，再從作者的六次情緒轉折，排出相對應的文句，測試學生是否掌握文句表達的時間軸與情緒軸的配搭。

一篇藉人諭理的文本，如何讓學生從被動到主動學習，從個人到團隊討論，遊戲化的相互競爭也合作的氛圍，讓提問教學從初階文本查找訊息，進階歸納比較主題，高階的思辨教學，步步推衍，最後用生命的化妝與語言化妝進行化妝的自我反思：生命忠于本色，可以不化妝，但，語言忠于初心，可以化妝。如果，心中始終要有別人，我們外表即便無妝，真誠待人也能撼動人心的情感面，語言卻是溝通表達學，話要能好好說，愛才能好好談。

團隊很努力，多日備課與討論，希望從不同文本與教學風格中完成素養課程異中求同，同中有異的教學風景。濱華華文教學團隊在每堂課程結束後，進行觀議課課的回饋，讓彼此對於課程設計與教學方法的交流與互動，有了更多的激盪與反思。

黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明。—顧城

波德申中華中學的圖書館。圖／宋怡慧老師提供
波德申中華中學的圖書館。圖／宋怡慧老師提供
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第二站波德申中華中學：我不是過客，是個歸人

海濱小校，美麗多情，浪漫美好，每個人都是我惦記著的身影翩翩！三年前，波中校長張永慶博士邀請我走進馬來西亞讀教學園圃，波德申中華中學師生為我做了很多事，卻很少提及。他們總是對我微笑，給我鼓勵，不斷地說：

怡慧老師謝謝您。以情蘸墨的教學書寫，常讓我翻開頁扉，就晃進波中師生的身影。

《生命的化妝》、《燭之武退秦師》看似不相涉的兩堂課，我刻意用內心的改革、說話的藝術為核心，將兩課串接為課程主軸。一文一白的課文，我把議論文最重要的論點、論據、論證，融入文本情境，以及他們生活所及之事物。讓他們猶如剝洋蔥似地體會——善用表達可以消弭對立，做好溝通，等於好好做事。

給他們魚吃，不如給他們釣竿，企圖利用各式思維圖表，以方便他們爬梳文本，卡簡單的課程設計，圖轉文的事件圖卡，配合故事梯模板，]進行故事力的培養。孩子們彷若穿越時空，走進人人有策的時代，複雜的國與國關係，不僅揪心也考驗人性，反觀時代長廊，有善言巧辯的術士，卻也有捧出真心相待的癡心屈原。

當全班紛紛舉手要挑戰議題思辨的時候，我明白：孩子不怕文言文了，他們在古人的智慧中，找到說服術的關鍵五力，小國無外交，小校當自強，或許，「燭之武」一個養馬的小官(官名圉正）的說話之道，也是浪漫海濱小校走向思辨旅程的起點。古人憑著智慧和勇氣，竟然以三寸不爛之舌說服技巧，消弭大戰于無形，在史册上被記錄了下來的故事，好像鼓勵小校逆境突圍的勇氣。

難忘課程的最後一刻，孩子對我報以熱烈的掌聲與大聲喊出謝謝的神情，沒有人不愛學習，只是身為老師的我們，用對方法了嗎？孩子學得快，我們加速推動課程廣度、深度，孩子學得慢，我們等待放慢課程速度、難度。

期待語文帶給孩子面對困境時，一些安頓身心的依靠，謝謝波中的孩子們帶給我的驚喜與感動。我的人生因你們而精彩過，我的生活因你們而快樂過，我們一起從閱讀中「脫魯」，用黑色的眼睛看見罅縫裡的微光！

你底笑，像湖心的微波，輕輕地劃著圈圈，把我底心圈在圈子裏。劉心皇

波德申中華中學。圖／宋怡慧老師提供
波德申中華中學。圖／宋怡慧老師提供
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第三站吉華獨中：讓自己快樂學習才是閱讀的意義

從浪漫海濱飛到稻米之鄉，我還來不及聞到稻米的味道，先感受到北馬老師閱讀共學的力量，只要課程能讓老師有感，在學習動機強烈的氛圍下，老師們竟可以長達八小時不間斷的持續學習。

吉華獨中教師閱讀培訓工作坊。圖／宋怡慧老師提供
吉華獨中教師閱讀培訓工作坊。圖／宋怡慧老師提供
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庄琇鳳校長連續三年不間斷地做北馬閱讀教師工作坊的培訓，讓北馬獨中每年有個可以聚會共學的場地之外，我們齊心擘畫有系統、有目標的閱讀校本教學的願景。

我不敢說自己能幫上什麼忙，但是，一期一會的約定，我得讀懂北馬老師要的是什麼？才能讓課程精實之餘，產生接地氣的課程共鳴。

吉華獨中教師閱讀培訓工作坊。圖／宋怡慧老師提供
吉華獨中教師閱讀培訓工作坊。圖／宋怡慧老師提供
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我從orid讓他們團體對話，把關於閱讀的所見、所感，進行詮釋與行動的討論，破冰後的深度對話，讓我找到今日課程他們最期待聽到或實踐的內容，在下課時進行簡報的調整和海報文字的「對話」。拓展生活經驗、增加見識跟格局課程加速實作與探究，有機會帶給孩子一些觸發。

再從自我介紹配搭選書師的鷹架，我翻新選書師的遊戲規則，讓他們學會為單一對象客製化選書外，我啟動手繪選書牌卡、閱讀處方籤、來自星星的你，作為閱讀教學的第一層打底（體驗真實的閱讀班經——讀書與讀人的解憂方程式）

人類的學習，是要用來解決真實環境中發生的問題，課堂知識是用來解決問題的核心。企圖讓教師先體驗課程，再動手設計課程。若體驗課程設計得當，除可深化學科學習外，還可以提升學習動機、增加學習自信。各式圖表與讀寫板與五大文本（文學）進行閱讀理解配搭，科普閱讀的實作經驗，讓知識透過操作有第一層的體驗；接著以情境題讓知識用於解決問題是第二層的體驗；為了客製化的課程設計，我閱讀馬來西亞獨中的教育大藍圖——樂教愛學、成就孩子的課程核心，扣合全球17個議題，進行跨科主題課程的設計。

歷時一個半小時，我們完成一個素養導向的議題教案雛形。教師在實踐中形成價值與態度，甚至產出自己的作品，當我看見老師重拾課程設計的好奇心，探究素養的學習自然就會發生。當知識與生活經驗聯結，學習當然就變得有趣。學習個別化、學習跨領域，有效提升認知與非認知能力，讓多元適性的學習變成可能的教室風景。我想工作坊的理念是傳遞：學習不該是單向傳授、無感背誦，而應該是探索、發現與感動的過程。每組在分享的時候，傳遞身為教師面對挑戰，永不放棄的態度，相互合作地要實踐校本閱讀課程的決心，這樣的神情，讓我數度哽咽⋯⋯五點多，沒人離席或是疲憊，更多的是，對我露出專業自信的笑容！

整天陪我馳騁在課程地圖裡實踐的老師們，這不是一般的我挺妳而已，而是捧出心的我愛你。從九點到五點，我站了八小時，卻一點都不累，老師的熱情與創意，讓我闖過一關又一關，甚至克服恐懼，傳遞閱讀無國界的信念！當我們真正開啟孩子對學習有了好奇心、探究力，學問就不無聊了。教師是學習的催化劑，幫助他們自學思考，相信知識可用的「提燈者」。

謝謝吉華獨中送給我一本記錄學校生活的《北吉/光》，其中一篇報導是去年2018年我在吉華獨中走過的時光，閱讀完很震撼也很感動！

吉華獨中教師閱讀培訓工作坊。圖／宋怡慧老師提供
吉華獨中教師閱讀培訓工作坊。圖／宋怡慧老師提供
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餘韻

霧起時 我就在你的懷裡

這林間 充滿了濕潤的芳香

充滿了那不斷要重現的少年時光

霧散後 卻已是一生

山空湖靜

只剩下那 在千人萬人中

也絕不會錯認的背影——席慕蓉

很多故事無法說得清楚，只能放在心中靜靜感謝。

三所獨中給我的這份情無法償還，只能認真投入閱讀推廣，實現我相信的，利他的閱讀使命。

母親在我小時候，常帶著我從菜市場的轉角，晃進書店的買書身影，這是影響自己為孩子們買書送書說書的起點吧⋯⋯霧起時，我們相遇了，在閱讀的微光中前進，霧散後，我們都相信走過的足跡是生命最美麗的烙印。

素養閱讀宋怡慧

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

宋怡慧，丹鳳高中圖書館主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung
邀請同學、老師、家長來信說說煩惱，怡慧老師用心聽：udn.edu1@gmail.com
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