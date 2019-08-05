中醫師爸爸賴韋圳如何教小孩？ 「願意放手很重要」

2019-08-05 15:43 聯合新聞網 文章提供／親子天下



賴韋圳是小兒專科中醫師，也是2個孩子的爸，更能體會來看診小小孩的身心不舒服，是診間裡的「孩子王」。場地提供：臺北市鄉土教育中心、照片：楊煥世 分享 facebook

中醫師爸爸比較會仔細照料孩子嗎？常有人稱賴韋圳是神隊友，其實一開始的她幾乎對女兒無感，直到孩子兩歲「才醒過來」。

「中醫養胎以後出生很好帶？別作夢了，孩子就是來找碴的！」「我急著幫女兒阿花裝恐龍，這篇你們就隨便看看。」隨性帶點搞笑的文字，就是中醫師爸爸賴韋圳在粉絲團的日常發揮，他笑著說：「看診也是這種風格，小兒中醫就很適合我，孩子都覺得醫師很好親近，家長也更信任我。」

對待四歲女兒阿花和兩歲兒子喀撐，賴韋圳的育兒風格一貫瀟灑秉持「沒有快樂的爸爸，就沒有快樂的孩子」原則，孩子搞破壞後哭鬧，就先讓他哭一下，等爸爸心情好才安慰他、講道理。為什麼如此「看得開」？賴韋圳認為：「如果我也有情緒和怒氣，靠近他只會一起爆炸，不如各自冷靜一下，平靜下來再去安撫孩子。」如此豁達的育兒觀，不是專家建議，完全是賴韋圳體會而來，他承認很少看教養文章，「那樣好累喔！」

爸爸一打二沒問題

能一打二的爸爸是稀有動物，常有人稱讚他是「神隊友」，賴韋圳覺得驚訝，他說：「我做的這些，應該是爸爸的基本功。」由於夫婦倆在同一間中醫診所服務，晚上須輪流看診，老婆上診的時候，爸爸就必須學著靠自己，從一開始的手忙腳亂，到現在游刃有餘。

賴韋圳認為，爸媽就像合作夥伴，彼此個性特質不同，給孩子不同的養分。像他喜歡往外跑，老婆喜歡宅在家；他對孩子吃飯等常規較寬鬆，老婆則比較仔細，所以爸爸最主要任務是陪玩，其他生活瑣事「過得去就好」，他打趣道：「我比較隨性，所以家裡大小事都是媽媽說了算，爸爸說的就算了。」

賴韋圳也不忘幫爸爸們講話：「孩子不是從父親肚子裡跑出來的，反應真的比較慢，我自己就晚了兩年才醒。」一開始，賴韋圳完全不是「隊友」，幾乎對女兒無感，直到小女孩會走、會說話的兩歲，賴韋圳才突然父愛爆發，發現「小孩真的超～可愛！」這時弟弟出生，賴韋圳立刻一手包辦，從餵奶、換尿布，到陪睡、陪玩，現在整晚一打二，甚至假日單獨帶兩隻出門玩都不成問題。

賴韋圳認為，要讓爸爸變成神隊友，媽媽需要多點耐心潛移默化另一半，願意「放手」也很重要。他舉例，孩子有時愛吃不吃，他從來不強迫，餓了再吃就好，「除了八點半準時睡覺是鐵律，吃飯時間不需要太嚴格。」至於老婆怎麼願意放手？「工作需要輪流照顧，後來發現孩子也好好的。」

賴韋圳從小就很做自己，小時候他是讓老師頭痛的學生，「老師上課講一遍我就懂了，不想再聽重複的內容。」因此回家後賴媽媽就壓著兒子讀書，總算考取他人眼中的名校──師大附中。

由於厭倦被逼著念書，加上校風自由就到處閒逛，一直到考上台大園藝系念到大三那年，賴韋圳才決定以他從小熟悉的中醫為業，一舉考上了中醫特考，成為中醫師。

甘願擔任最佳陪玩角色

賴韋圳雖然感謝母親讓他打下好的學業基礎，卻也對「強迫學習」反感，他認為給孩子自在尋找興趣的空間最重要，但也有矛盾的時候，仍會忍不住把期望投射到孩子身上，「怎麼讓孩子覺得自由，又保有養得起自己的能力，是父母最大的修行。」

身為中醫師爸爸，幫孩子做穴道按摩、食補顧健康是基本盤，賴韋圳更注重跟孩子建立的親密感，「親子的連結是一輩子的，你現在不跟他建立關係，長大他還會聽你說話嗎？」因此甘願為一雙兒女擔任最佳陪玩的爸爸角色。

小檔案│賴韋圳

芊瓏中醫診所中醫師，2個孩子（阿花跟喀撐）的爸爸，經營「兒科三百首」粉絲頁，看診風格幽默風趣，深受家長信任，也常在粉絲團上跟爸媽交流育兒甘苦談，著有《中醫爸爸40個育兒神招》。

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