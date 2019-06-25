畢業季選書╱決定好向左走抑或向右走？ 12本好書為你祝福
畢業季一到，各大學就會邀請名人專家到校演講，為學生未來提燈燦亮人生路——賈伯斯說過：「Stay hungry. Stay foolish. 」他希望年輕人能抱持求知若飢，虛心若愚的心態做事為人。亞馬遜總長貝佐斯說童年時爺爺告訴他：「慈善比聰明還困難」，期勉年輕人堅守良善之心是一個人最重要的人格特質。德國總理安格拉‧梅克爾：「世界沒有不可能，時時問自己是否在做對的事、換個角度看世界。
拆除心裡那道無知且狹隘的心牆，真的沒有什麼是會亙古不變的。」她要我們澄清價值，開放胸懷去面對挑戰，包容尊重他人想法。劉安婷則從自己人生體驗精煉3個畢業禮物送給台下的學子們：第一份禮物叫做「蹲下」；第二份禮物叫做「堅定」；第三份禮物叫做「溫柔」。劉安婷要畢業生帶著祝福的禮物，讓自己誠實便對自己與他人，擁有「飽滿成熟」的生命。
你可以跨界學習變成斜槓青年，你也可以專注打造獨有的專長變身達人。
你可以選擇與團隊一起前進，你也可以選擇傾聽自己展現個人特色。
你可以彎腰蹲低累積實力，你也可以大膽超越打造軟實力與人脈。
你可以選擇待在舒適圈沉潛，你也可以大膽出走、接受各項挑戰。
你可以選擇自由單身，快樂至上，你也可以選擇承擔包容，為喜歡的人改變？
你可以和現實妥協，也可以勇敢追夢。你是獨一無二的，人生各自精彩，做自己命運的主宰者，你可以享受認真選擇的歷程，最重要的是，不要輕言放棄，無論你在順境抑或逆境，都要搶回人生的主導權。
我想你送給自己最好的畢業禮是——在成長裡漸漸明白的事，也是此生都能受用的箴言與道理。而怡慧老師想送給大家的仍是閱讀，期待自我成長的書單，為你開啟奮鬥的旅程；希望心靈勵志的書單，為你找到停歇的角隅；希冀擴展視野的書單讓你翱翔夢想的天際；最後，乘著文學的羽翼，窺見生命盛開的繁花。
自我成長的書單，為你開啟奮鬥的旅程
艾倫．狄波頓主編《人生問題的有益答案：偉大思想家如何解決你的煩惱》，
可以讓哲思飛揚起來，你能和柏拉圖閒談「我是誰」，和歌德暢聊旅行的奧義，和珍‧奧斯汀諮商愛情，當你面對生活裡的各種難題，書中的哲學家、政治家、社會家、文學家就在你面前，與你契闊談讌地談著各種思考，若能把這些真知灼見用在生活中解決問題，你就能找到前進的指引。
哈拉瑞以歷史學家的視角，發表「人類三部曲」的專業觀點。哈拉瑞在《21世紀的21堂課》聚焦此時此刻——21世紀人類應了解的21項核心議題，同時也揭示現代智人必修的21堂課。不管是科技顛覆你我想像、恐怖攻擊事件、歐洲難民潮的影響、教育的新意、世界正義……等。他像是生命最好的老師，給我們立即可用的建議與啟發。
《原子習慣細微改變帶來巨大成就的實證法則》作者詹姆斯‧克利爾務實地從生物學、心理學及神經科學告訴我們：想要培養好習慣，可以輕鬆透過「行為改變四法則」，人性化的策略，不悖逆人類「本性」的情況下，簡單易行的步驟，讓你的交友、工作、人際、健康馬上走向正軌，找到每天進步1%的動機與自信心。
心靈勵志的書單，為你找到停歇的角隅
這是一個光明的時代，也是個黑暗的時代，你如何讓自己壯大也找到生命無可取代的重要性？李明璁在《邊讀邊走》告訴我們：人工智慧時代快速變遷下，我們應該讀些甚麼？如何閱讀才有意義？如何透過閱讀與寫作自我安頓、利己利他。閱讀無所不在，從報刊書籍到藝術人文、他方之人、自我行旅……我們不只讀書、讀人、讀世界、讀自己，也在探尋「人我相遇」及人「我閱讀」的關係。
網紅文青沒有被有光十色的世界迷炫，她在書卷的流光找到自己真實的樣子，《好的愛情》陳果以哲學釋義愛情，以愛情點化人生。我們真的懂得從談情說愛中，找到人生價值與人之所以為人的態度嗎？愛自己與愛他人看似簡單，卻又是一輩子的功課。我們在愛中修行、也在情中改變，你以為讀的是別人的失戀與荒唐，其實是你被文字療癒了，那一直沒有完好的傷疤，瞬間結痂癒合，嶄新的自己出走了。
《蔡康永的情商課：為你自己活一次》面對自己的自卑、恐懼、甚至是人生艱難的時刻，你需要的不是強大的奧援，以需要的是把負情緒轉化為逼自己前進的動力。憤怒不能解決問題，酸言不能證明你獨特，謙遜寬容贏得尊敬；欣賞理解找回情誼。一如書上說的：提高情商，改變的不只是人際關係，你改變的是自己的命運。
擴展視野的書單，讓你翱翔夢想的天際
《不懂時間分配，忙到死也沒人理》「拚命」一直都被視為一種工作的美德，但是，一天只有24小時，甚麼事要拚？甚麼事不能拚？梁佩玲告訴我們：為何有人做甚麼都從容，我們常常累到爆炸卻一事無成。這本時間管理學讓你花最少的時間成本，做出最大的省時成效。先改變自己的工作壞毛病，例如愛哈拉、常拖拉、做錯重點……作者善用圖表工具，讓你事半功倍。如「艾森豪優先矩陣」分析事情的輕重緩急與時間規畫，讓你做得又快有有效，輕鬆找到成功的契機。
「科學是一個很長的故事，但是新聞在意的卻僅是快門的一瞬間。」這或許是《新生活判讀力：別讓科學偽新聞誤導你的人生》出版的原因。當我們每天生活充斥許多偽科學與流言的訊息，你是直接轉發，還是願意花時間去判讀科學新聞的真偽。你在意食安問題，你重視切身相關的健康訊息，但是，防不勝防的假新聞、假訊息讓你被誤導，被欺瞞。追隨科學新聞解剖室，學習生活判讀力，誠如一號解剖員黃俊儒說：「你值得更美好的生活，不要被科學偽新聞耽誤了。」
《哇賽！心理學：48個超實用建議，讓你從此告別卡卡人生》作者蔡宇哲認為心理學是門有用且有趣的學問，可以透過科學的方式，去瞭解人類的行為與想法，因為心理學談的是「群體的傾向」，它不該只是在學校或醫院間被應用的知識而已，它是處處可見於生活當中。48種你我時常遇到的情境狀況，可以按圖索驥地找到相對應的解決方式，從此人際、愛情、工作都能得心應手、有守有為！
乘著文學的羽翼，窺見生命盛開的繁花
人生總有擱淺窒礙的時刻，詩人的靈犀總能帶著我們召見人生的答案。日本國寶級詩人谷川俊太郎說：「為了追求比意義更深的至高幸福，我只能繼續寫詩。」多動人的一句話，詩人纖細敏感的筆觸能為我們捕捉可能錯過的生活風景。以《我》為名的詩集，你可看出在詩人在古稀之年，回望亦真亦幻的過往，仍以詩人晶瑩剔透的童心為一生懸命的職志，讓你邊讀邊受感動與激勵。
郭強生「人生私散文」系列《何不認真來悲傷》、《我將前往的遠方》、《來不及美好》，三部作品書寫「悲傷」，關照悲傷，書寫「孤獨」，擁抱孤獨，書寫「告別」，告別過去、青春、絢麗……人生很長？卻常常是一瞬的回眸，人生很短？又常是千迴百轉的試煉。時光是最誠實的，它幫你篩下的，就是帶著身邊離不開的。
蔡傑曦《謝謝你走進我的景深》的創作初心只是想透過自己的力量完成為自己圓夢的機會。誰想過跨過二十歲這個門檻，自己可以為自己送份20歲的成年禮？透過集資計畫，因著攝影與書寫，20歲的他捕捉別人的故事，同時也看見了自己。讓生活慢下來，為來到身邊的親友朋輩，留下倩影與故事，在影像與文字連墜下，框住人生的純美也寫下畫面、故事與情感流動的情深。一如卞之琳在＜斷章＞說的：你站在橋上看風景，看風景人在樓上看你。明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢。
當你流著淚為記憶裡的人事物說「再見」時，畢業代表著揮別過往，邁向新旅程的儀式。每個可以做決定的關鍵，你都想清楚了嗎？你決定好向左走抑或是向右走了嗎？
或許，驀然一瞬，12本好書為你留取記憶的彩雲，彩繪年輕的歲月，傾聽人情的清風，守護湛藍的天際，獨飲青春的純釀。
以書為名，在這裡真心愛過你，真情寫過你—親愛的你，畢業快樂、展翅高飛！
★怡慧老師推薦書
1. 艾倫．狄波頓 《人生問題的有益答案：偉大思想家如何解決你的煩惱》
2. 哈拉瑞 《21世紀的21堂課》
3. 詹姆斯‧克利爾 《原子習慣細微改變帶來巨大成就的實證法則》
4. 李明璁 《邊讀邊走》
5. 陳果《好的愛情》
6. 蔡康永 《蔡康永的情商課：為你自己活一次》
7. 梁佩玲 《不懂時間分配，忙到死也沒人理》
8. 泛科學「科學新聞解剖室」專欄作者群, 黃俊儒等 《新生活判讀力：別讓科學偽新聞誤導你的人生》
9. 蔡宇哲《哇賽！心理學：48個超實用建議，讓你從此告別卡卡人生》
10. 谷川俊太郎 《我》
11. 郭強生「人生私散文」系列《何不認真來悲傷》、《我將前往的遠方》、《來不及美好》
12. 蔡傑曦《謝謝你走進我的景深》
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