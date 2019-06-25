畢業季選書╱決定好向左走抑或向右走？ 12本好書為你祝福

每個可以做決定的關鍵，你都想清楚了嗎？你決定好向左走抑或是向右走了嗎？示意圖╱ingimage 分享 facebook

畢業季一到，各大學就會邀請名人專家到校演講，為學生未來提燈燦亮人生路——賈伯斯說過：「Stay hungry. Stay foolish. 」他希望年輕人能抱持求知若飢，虛心若愚的心態做事為人。亞馬遜總長貝佐斯說童年時爺爺告訴他：「慈善比聰明還困難」，期勉年輕人堅守良善之心是一個人最重要的人格特質。德國總理安格拉‧梅克爾：「世界沒有不可能，時時問自己是否在做對的事、換個角度看世界。

拆除心裡那道無知且狹隘的心牆，真的沒有什麼是會亙古不變的。」她要我們澄清價值，開放胸懷去面對挑戰，包容尊重他人想法。劉安婷則從自己人生體驗精煉3個畢業禮物送給台下的學子們：第一份禮物叫做「蹲下」；第二份禮物叫做「堅定」；第三份禮物叫做「溫柔」。劉安婷要畢業生帶著祝福的禮物，讓自己誠實便對自己與他人，擁有「飽滿成熟」的生命。

你可以跨界學習變成斜槓青年，你也可以專注打造獨有的專長變身達人。 你可以選擇與團隊一起前進，你也可以選擇傾聽自己展現個人特色。 你可以彎腰蹲低累積實力，你也可以大膽超越打造軟實力與人脈。 你可以選擇待在舒適圈沉潛，你也可以大膽出走、接受各項挑戰。 你可以選擇自由單身，快樂至上，你也可以選擇承擔包容，為喜歡的人改變？ 你可以和現實妥協，也可以勇敢追夢。你是獨一無二的，人生各自精彩，做自己命運的主宰者，你可以享受認真選擇的歷程，最重要的是，不要輕言放棄，無論你在順境抑或逆境，都要搶回人生的主導權。 我想你送給自己最好的畢業禮是——在成長裡漸漸明白的事，也是此生都能受用的箴言與道理。而怡慧老師想送給大家的仍是閱讀，期待自我成長的書單，為你開啟奮鬥的旅程；希望心靈勵志的書單，為你找到停歇的角隅；希冀擴展視野的書單讓你翱翔夢想的天際；最後，乘著文學的羽翼，窺見生命盛開的繁花。

高中畢業典禮，在繽紛的氣球中互道珍重。聯合報系資料照╱記者盧振昇攝影 分享 facebook

自我成長的書單，為你開啟奮鬥的旅程

艾倫．狄波頓主編《人生問題的有益答案：偉大思想家如何解決你的煩惱》，

可以讓哲思飛揚起來，你能和柏拉圖閒談「我是誰」，和歌德暢聊旅行的奧義，和珍‧奧斯汀諮商愛情，當你面對生活裡的各種難題，書中的哲學家、政治家、社會家、文學家就在你面前，與你契闊談讌地談著各種思考，若能把這些真知灼見用在生活中解決問題，你就能找到前進的指引。

哈拉瑞以歷史學家的視角，發表「人類三部曲」的專業觀點。哈拉瑞在《21世紀的21堂課》聚焦此時此刻——21世紀人類應了解的21項核心議題，同時也揭示現代智人必修的21堂課。不管是科技顛覆你我想像、恐怖攻擊事件、歐洲難民潮的影響、教育的新意、世界正義……等。他像是生命最好的老師，給我們立即可用的建議與啟發。

《原子習慣細微改變帶來巨大成就的實證法則》作者詹姆斯‧克利爾務實地從生物學、心理學及神經科學告訴我們：想要培養好習慣，可以輕鬆透過「行為改變四法則」，人性化的策略，不悖逆人類「本性」的情況下，簡單易行的步驟，讓你的交友、工作、人際、健康馬上走向正軌，找到每天進步1%的動機與自信心。

心靈勵志的書單，為你找到停歇的角隅

這是一個光明的時代，也是個黑暗的時代，你如何讓自己壯大也找到生命無可取代的重要性？李明璁在《邊讀邊走》告訴我們：人工智慧時代快速變遷下，我們應該讀些甚麼？如何閱讀才有意義？如何透過閱讀與寫作自我安頓、利己利他。閱讀無所不在，從報刊書籍到藝術人文、他方之人、自我行旅……我們不只讀書、讀人、讀世界、讀自己，也在探尋「人我相遇」及人「我閱讀」的關係。

網紅文青沒有被有光十色的世界迷炫，她在書卷的流光找到自己真實的樣子，《好的愛情》陳果以哲學釋義愛情，以愛情點化人生。我們真的懂得從談情說愛中，找到人生價值與人之所以為人的態度嗎？愛自己與愛他人看似簡單，卻又是一輩子的功課。我們在愛中修行、也在情中改變，你以為讀的是別人的失戀與荒唐，其實是你被文字療癒了，那一直沒有完好的傷疤，瞬間結痂癒合，嶄新的自己出走了。

《蔡康永的情商課：為你自己活一次》面對自己的自卑、恐懼、甚至是人生艱難的時刻，你需要的不是強大的奧援，以需要的是把負情緒轉化為逼自己前進的動力。憤怒不能解決問題，酸言不能證明你獨特，謙遜寬容贏得尊敬；欣賞理解找回情誼。一如書上說的：提高情商，改變的不只是人際關係，你改變的是自己的命運。

擴展視野的書單，讓你翱翔夢想的天際

《不懂時間分配，忙到死也沒人理》「拚命」一直都被視為一種工作的美德，但是，一天只有24小時，甚麼事要拚？甚麼事不能拚？梁佩玲告訴我們：為何有人做甚麼都從容，我們常常累到爆炸卻一事無成。這本時間管理學讓你花最少的時間成本，做出最大的省時成效。先改變自己的工作壞毛病，例如愛哈拉、常拖拉、做錯重點……作者善用圖表工具，讓你事半功倍。如「艾森豪優先矩陣」分析事情的輕重緩急與時間規畫，讓你做得又快有有效，輕鬆找到成功的契機。

「科學是一個很長的故事，但是新聞在意的卻僅是快門的一瞬間。」這或許是《新生活判讀力：別讓科學偽新聞誤導你的人生》出版的原因。當我們每天生活充斥許多偽科學與流言的訊息，你是直接轉發，還是願意花時間去判讀科學新聞的真偽。你在意食安問題，你重視切身相關的健康訊息，但是，防不勝防的假新聞、假訊息讓你被誤導，被欺瞞。追隨科學新聞解剖室，學習生活判讀力，誠如一號解剖員黃俊儒說：「你值得更美好的生活，不要被科學偽新聞耽誤了。」

《哇賽！心理學：48個超實用建議，讓你從此告別卡卡人生》作者蔡宇哲認為心理學是門有用且有趣的學問，可以透過科學的方式，去瞭解人類的行為與想法，因為心理學談的是「群體的傾向」，它不該只是在學校或醫院間被應用的知識而已，它是處處可見於生活當中。48種你我時常遇到的情境狀況，可以按圖索驥地找到相對應的解決方式，從此人際、愛情、工作都能得心應手、有守有為！

乘著文學的羽翼，窺見生命盛開的繁花

人生總有擱淺窒礙的時刻，詩人的靈犀總能帶著我們召見人生的答案。日本國寶級詩人谷川俊太郎說：「為了追求比意義更深的至高幸福，我只能繼續寫詩。」多動人的一句話，詩人纖細敏感的筆觸能為我們捕捉可能錯過的生活風景。以《我》為名的詩集，你可看出在詩人在古稀之年，回望亦真亦幻的過往，仍以詩人晶瑩剔透的童心為一生懸命的職志，讓你邊讀邊受感動與激勵。

郭強生「人生私散文」系列《何不認真來悲傷》、《我將前往的遠方》、《來不及美好》，三部作品書寫「悲傷」，關照悲傷，書寫「孤獨」，擁抱孤獨，書寫「告別」，告別過去、青春、絢麗……人生很長？卻常常是一瞬的回眸，人生很短？又常是千迴百轉的試煉。時光是最誠實的，它幫你篩下的，就是帶著身邊離不開的。

蔡傑曦《謝謝你走進我的景深》的創作初心只是想透過自己的力量完成為自己圓夢的機會。誰想過跨過二十歲這個門檻，自己可以為自己送份20歲的成年禮？透過集資計畫，因著攝影與書寫，20歲的他捕捉別人的故事，同時也看見了自己。讓生活慢下來，為來到身邊的親友朋輩，留下倩影與故事，在影像與文字連墜下，框住人生的純美也寫下畫面、故事與情感流動的情深。一如卞之琳在＜斷章＞說的：你站在橋上看風景，看風景人在樓上看你。明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢。

當你流著淚為記憶裡的人事物說「再見」時，畢業代表著揮別過往，邁向新旅程的儀式。每個可以做決定的關鍵，你都想清楚了嗎？你決定好向左走抑或是向右走了嗎？

或許，驀然一瞬，12本好書為你留取記憶的彩雲，彩繪年輕的歲月，傾聽人情的清風，守護湛藍的天際，獨飲青春的純釀。

以書為名，在這裡真心愛過你，真情寫過你—親愛的你，畢業快樂、展翅高飛！