母愛瀰漫的五月天：母親節，你BOOK不知的星媽

5月12日就是母親節了。示意圖／ingimage 分享 facebook

周日就是母親節了，你是否也把一抹心底的溫柔留給親愛的媽媽？ 周日是母親節了，你是否望見媽媽斑白的髮際有以愛為名的痕跡？

媽媽的辛苦從不讓我們看見，媽媽的煩惱從不說給我們聽，媽媽的幸福是看著我們健康長大，媽媽的驕傲是我們逐漸成熟懂事。

回首過往，懵懂的時候，是媽媽牽緊我們的手徐徐前進；狂飆的時候，是媽媽拂去我們一身的孤冷桀傲；長大的時候，是媽媽點盞燈、留杯茶讓我們能回家。

親愛的：無論你是熱情勇敢、活力滿點的牡羊媽，溫和務實、追求美感的金牛媽，幽默逗趣、求新求變的雙子媽，善良可親、事必躬親的巨蟹媽，驕傲聰明、慷慨有愛的獅子媽，正直守分、完美細膩的處女媽，優雅時尚、公平公正的天秤媽，神秘迷人、博學多聞的天蠍媽，自由自在、樂觀進取的射手媽，專注謹慎、善於規畫的魔羯媽，敏銳智慧、知性創新的水瓶媽，浪漫多情、想像豐富的雙魚媽……

你們都是當了母親之後，才看見因為愛與責任，讓自己一夕成長！大家都經歷過歲月的洗禮，才更懂得自己想要甚麼？如何生活才會快樂？無論在工作或家庭上，大家都要學會愛自己，才有力量愛身邊的人。

有風有雨的生活歷練，在家庭與工作、在家庭與人際、在家庭與自己的選擇中，我們更了解自己內在的需要與需求，變得更強大了。關於未來，我們都該更執著地向更好的自己前進。

以下是怡慧老師精選給12星座星媽們的好書，希望在母親節當天可以買一本屬於自己的節日之書，無論重新出發、抑或續航前進，都是送給自己的美麗祝福。

長大的時候，是媽媽點盞燈、留杯茶讓我們能回家。示意圖／ingimage 分享 facebook

牡羊座媽媽

牡羊媽從不打悲情牌，她總有能力把悲劇說成喜劇，但隱藏在笑容下的痛苦與淚水，成了牡羊媽必須要處理的情緒。葉揚《我所受的傷》說過：所謂的媽媽是什麼呢？不過就是，不愛沒事，一旦愛下去，就會愛得俗氣而且全面的女人。這句話是不是擊中牡羊媽，猶如看見鏡中的自己。

原來，身為母親之後，大家都是那麼奮力地面對自己的挫折與苦難，或許委屈，或許傷痛，卻因為「母親」這個名詞，讓我們越過在生活的傷，找到前進的力量。

金牛座媽媽

腳踏實地為家犧牲的金牛媽，你需要一本《家有青少年之父母生存手冊》那是你和孩子交手的生存手冊，讓自己因了解而找到秘方，讓自己因安心而自適。容易鑽牛角尖的金牛媽知道：孩子不是故意頂嘴、生氣，她就釋懷了；孩子不是刻意挑釁、作對，她就心軟了。

這本書提醒金牛媽面對最愛的孩子，絕不能以暴制暴，只要找對方法，你可以當他最好的朋友，不當他仇視的敵人。你只給建議，不會陷入碎念的泥淖。青少年的跳躍式的浪漫是務實金牛媽要走進孩子世界去體會的。拿著生存手冊，金牛媽立馬搖身變為專業氣質媽。

雙子座媽媽

《情緒致勝》：雙子媽最大的問題不是別人是自己，尤其雙子媽常搞不定的是自己。所以，面對人生的坎，雙子媽要做的是情緒致勝。一如吳若權說的：搞定自己，沒人可以為難你！雙子媽贏在應變創新，困在情緒糾結。她會困在家人的情緒，無法抽離，導致生活亂成一團，諸事不順、難以收拾。

雙子媽要從覺察自己的情緒開始練習。掌握「借力使力」的原理，善用星座優勢，反能逆轉勝。就像吳若權提醒的：情緒時好時壞，不要壓抑，但要讓它來去自如，雙子媽就能快刀斬亂麻，發現「自己」，才是人生的答案。

巨蟹座媽媽

《媽媽不只是媽媽》：巨蟹媽總心甘情願地把家庭孩子當第一位，成為媽媽的巨蟹媽，不要忘記你過去的模樣，你曾熱愛的事情，你可以根據的生活節奏生活，無須讓理智線斷線，只配合家人的步調。

你還是會是愛孩子的巨蟹媽，但是你保有最可貴的自我；你仍是把家人照顧得無微不至的巨蟹媽，但是你的人生可以無限精采。愛自己是讓家人加倍幸福的光，你不只是媽媽，你還是為自己活出光彩的自己。

獅子座媽媽

《疲憊媽媽的修復練習》獅子媽不要把甚麼事都扛在自己身上，不要把孩子的成敗當作自己的事，孩子是孩子，你是你。善於掌控所有事情的你，唯有孩子別想掌控他們的人生。只要你放手只陪伴，你的心就不會累，你的脆弱可以讓孩子知道，你的示弱會讓孩子知道：我的媽媽不是女強人。

你可以喊累、可以可以焦慮、可以……。「媽媽」把眼光移回自己的內在需求，一個快樂幸福的媽媽，需要修復傷痕、疲憊，你的亮麗現身將會改變你和孩子的人生。

處女座媽媽

處女媽是有條不紊、凡事都會幫家人處理妥貼的，因此她尤為在意家人關係的緊密度，她是容易為家人改變的母親，只是家人間製造出來的微小快樂都能讓繼續肩負責任，快樂地走下去。

療癒系作家張曼娟《只是微小的快樂》54篇散文，恰能陪伴處女媽走過許多需要被支撐的荒涼感。它提醒處女媽不要忘記保有一顆快樂的心，才能為家庭注入正向的能量。當曼娟為了照顧年邁的父母，你是為了照顧年幼的兒女，我們都要做好快樂的訓練，才能面對種種挑戰，保有內在自得其樂的滿足。

天秤座媽媽

《相信自己是夠好的媽媽》優雅的天秤媽，永遠在知性與感性間拔河，在現實與夢想中抉擇，不斷想在媽媽與自己兩個角色中找到平衡，天秤媽你要相信自己，你已經做得夠好、夠多了。覺察情緒讓自己在穩定的狀態，外在的價值與評價，不能影響你的教養堅持。

學習讓媽媽的高度不斷上攀，釋放壓力，偶爾你需要與自己對話，找到和解的可能，最重要的是，你不能放下你對人際關係自然平衡的亮點，那是天秤媽為孩子提燈的本錢。

天蠍座媽媽

天蠍媽情感豐沛，是會完整的自己奉獻給孩子的母親，天蠍媽不只無所不能，還是充滿魅力，會讓孩子很愛自己的媽媽。不過天蠍媽的占有慾與保護慾是她與孩子相處唯一的致命傷。

鄧惠文《不夠好也可以》提醒內在想法有點複雜的天蠍媽可以展現溫柔且堅定的力量，尤其她說：「我不再用你拼湊自己，也不因你而隨便切割自己。我們的旅程，不是為了彌補遺憾而已，還要一同探索無阻的風景。」這句話是對天蠍媽最好的提醒與撫慰了。

射手座媽媽

任何事情都能迎刃而解的射手媽，到底有甚麼事情可以難懂她？生性自由的她，最痛苦的就是當「媽媽」。但是，不做則已，一做驚人的射手媽的人生剛好也印證一句話：我是當了媽媽之後，才學會當媽媽的，甚至是為母則強的典範。

看《林姓主婦的家務事1、2、3》，射手媽其實和林姓主婦一樣，無論是料理、家庭、育兒和生活之間，總能輕鬆找到自處的哲學，不只從家務懶人方法學，找到減法哲學、斷捨離的人生智慧，還能日新月異，讓主婦名詞持續進化，變成地表最強的家政婦。

魔羯座媽媽

魔羯媽是地表最有責任心、服務最周到的母親，不只打包物質也管到心靈輔導。他們超級認真，任何教養書都會買來讀，然後開始按表操作，從中修正，頗有實驗精神。黃瑽寧《安心做父母》用科學實證告訴魔羯媽唯有相信伴侶，你可以把責任分一半給老公，世上沒有最好的育兒術，只有最適合孩子的相處之道。

重視伴侶和諧的你，這本書恰好可以讓彼此一起閱讀、共同成長，一起打造幸福。原來，樂於當個好媽媽的魔法是把孩子分一半給對方。

水瓶座媽媽

《但願有一天你會懂》繪本以兒童的角度出發，創作視角適合知性的水瓶媽去思考：自己與孩子間的關係，找到「我與孩子」的距離。小時候，水瓶媽最討厭的對話，是不是又循環到生活中來，冤枉路還是走了，傷害還是烙印上了，只是，角色恰好互位了？一如托爾斯泰說：幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。

我們真的能在其中看出幸福的智慧嗎？幾米說：幸福與不幸，相似與不同，都無可取代。即便傷痕累累，卻願意為家人變得有勇無懼的水瓶，記得陪孩子一起看星星，一起實現彼此的夢。

雙魚座媽媽

《我離開之後》這是一本特別為孩子書寫的媽媽未來日誌，它讓內心是個孩子，外在是個媽媽的雙魚座，找到另一種安頓與療癒。分離一向是雙魚最難克服的人生議題，20000天的指引讓天馬行空的雙魚媽找到按部就班的教養計畫，同時也提醒雙魚媽，不要擔心無常，無常雖然隨時都在，只要把握每個當下，我們都能享有無悔的關鍵時刻。

它是一本教會雙魚媽和孩子從生活去愛，去積累，去思考家人、親子關係的教戰手冊。

母愛瀰漫的五月天，願每個孩子都能捧出真心向母親說聲：母親節快樂。同樣地，祈願所有的母親，從內到外都能享受到樸實無華的真實快樂與幸福。