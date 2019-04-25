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梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

不再迷網！ 12星座為自己選個好科系、好職業

2019-04-25 08:38宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

對未來茫然沒有方向，與其胡亂選擇，不如認真考慮你做何種選擇，可能會對未來規劃有實...
對未來茫然沒有方向，與其胡亂選擇，不如認真考慮你做何種選擇，可能會對未來規劃有實質的幫助。 圖／聯合報系資料照片
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鳳凰花開，驪歌奏響，畢業季來臨了，「後就業時代」重磅來襲！當科技化、全球化強勢改變人類生活方式，我們要用何種思維來選個適合自己的好工作？無論是學生選科系，還是未來選工作，搭配個人星座特質來分析，就能增加選擇的「機會成本」。對未來茫然沒有方向，與其胡亂選擇，不如認真考慮你做何種選擇，可能會對未來規劃有實質的幫助。

每個人的人生當然不一樣，刪除所有外在的雜音，可列出自己的優勢、劣勢、機會、威脅，用SWOTS做出好的決策。面對人生選擇的關鍵，絕不能含糊闖關：到底哪條路對人生、對自己是有利的？

要走一條保守舒適的路？還是要走一條冒險挑戰的路？

星座學就像「牌理」，當我們根據對方的出牌來推測他下一步會打什麼牌時，雖然不一定百分百準確，但比蒙著頭瞎猜勝率高多，也有把握多了。面對AI人工智慧時代，科技風潮席捲而來，未來十年，可能有百分之六十的工作類型都尚未出現，但可預期的是：工作會變得更多元豐富，也更接近創意與個人化風格趨向。若從「星座×閱讀」來思考十二星座未來的職業選擇，只要性質相似或相近的，鼓勵大家都可以放心嘗試、勇敢逐夢喔！

人生是由無數的選擇累積而來的，用「星座×閱讀」為自己的工作做個好計畫或決定，就能讓自己當個快樂職人，闖出紅不讓的工作之路。

火象星座：開荒僻地的先驅

牡羊座：喜歡接受挑戰的奮鬥型人才

牡羊座的主宰行星是火星，活潑個性，勇戰直率，喜歡接受挑戰，是奮鬥型的人才。無論是業務推銷的工作，需要創意去開疆闢土的行業，如電腦遊戲設計師，都很適合凡事追求、快、狠衝的牡羊座。不喜於交際溝通的牡羊座，適合單具有主導權、自主權的工作，如市場開發人員。這些工作，不只適合他們個性，能突顯牡羊的優勢，讓他們做得自信又快樂。推薦牡羊座的閱讀書單是《年薪千萬的業務員是怎麼做到的？》史蒂芬．哈維爾（Stephen Harvill）要牡羊找出你的鯨魚級客戶，抓住百分之二十的他們，有什麼銷售祕訣？ 平庸與頂尖的差別是有效的行動，讓有行動力的牡羊善用四大銷售力、九個增加黏著度心法、八個高效工作力，不只能發揮天賦，還能深入了解客戶的需求，提供驚豔的服務，藉此在職場勝出，為自己與公司賺進最多的斗金。

獅子座：天生有領袖風範，適合主導性強的工作

獅子座守護星為太陽，一出生就是當領袖的料，「寧願雞首，不為牛後」的獅子，適合站到亮麗的舞台，擔任表演工作者、廣告行銷業的工作。獅子座不掩鋒芒、以自我為中心，不只熱情又善於帶動氣氛，適合主導性強的工作，如導演或股市經理人。獅子座具有天生表演「戲」胞，有強烈的企圖心又樂於助人的獅子座，有從政的的優厚條件。見城徹《人生是一個人的狂熱》說：「野心這兩個字很膚淺，我聽了就討厭。人生不過是與自己的戰鬥，人的實力是靠逞強的程度決定的。」他的故事與選擇，會讓獅子座欽佩的是：每一步在懸崖邊的戰鬥，為何見城徹每一次都創造活著的傳說？見城徹找到持續狂熱的工作心法：「啟」、「誠」、「轉」、「合」。「啟」是先投入自己，才能遇見天職。「誠」是義氣，懂得道義、人情和報恩。「轉」就是休閒，也是讓工作轉動的力量。「合」是化憂鬱為驚人能量，去做就能分出勝負，讓獅子座了解工作的真諦與生活之苦，找到能持續戰鬥下去的王道。

射手座：善用個人魅力，做職場的潛力新星

射手座受木星影響，嚮往自由，人緣特好、健談活躍。喜好追求新鮮事物的射手座，適合從事國際貿易、機師與空服員的工作。看似豪放不羈的射手座，其實對生命與人生的選擇，有自己堅定的想法，因此出版業、旅遊業都適合追求理想主義的射手。對任何事情都願意涉獵的射手，總是能把工作氣氛營造得熱鬧活絡，可視為各行各業的潛力新星，如：基金會工作、慈善事業、社會運動者也都很適合射手座。《從今天開始，請用左手吃飯》作者用十五個簡單易懂的離奇故事，透過詼諧風趣的口吻，讓你洞察到這些故事，學會如何提升思考力、工作力、溝通力、社交力，找到叢林生存法則。作者精闢的講述風格，教你學會：出錯馬上接受現實；有同理心與誠信，積極聆聽，並懂得插入話題，在任何場合都能發揮自己的魅力。書中所提的，就是射手常用的溝通模式，加上羅希特．巴加瓦（Rohit Bhargava）提出的逆向思考，讓射手座能先從用左手吃飯開始，你就能在學校、工作、生活中獲得意想不到的成功經驗。

風象星座：邏輯縝密的思維者

雙子座：擅長搜集、傳遞訊息的傳信人

雙子座受水星影響，不只邏輯縝密、想像力奔放，加上個性活潑熱情，適合擔任課程講師、作家、編輯的工作。另外，雙子座天生語言表達力強，擅長搜集與傳遞訊息，是辯才無礙又擅長與人有效地溝通的星座。因此，新聞媒體工作者、口譯工作者都可選擇。雙子也對新奇事物有旺盛求知欲，因應時局，應變創新的導遊、運動休閒諮詢人員都很適合。雙子座基本上就是斜槓工作者，推薦閱讀《做自己的生命設計師》，兩位教授比爾．柏內特（Bill Burnett）與戴夫．埃文斯（Dave Evans）將設計思維與生命觀點的共通性緊密地串連起來，釐清焦慮感與職涯、人生的錯誤迷思，用「設計思考」的方式回答求新求變的雙子座：「我這一生要做什麼？」透過生命設計的五種心態：好奇心、行動導向、重擬問題、覺察、通力合作，讓雙子座透過設計思考，創造有意義且快樂的人生。

天秤座：找到自己影響他人的關鍵

天秤座受到金星的影響，具有天生明星的架勢。高人一等的外表，懂得拿捏社交的分寸，讓天秤座適合演藝工作或公關人員。對於美好的事物具有敏銳觀察力、豐富想像力的天秤座也適合擔任美容、美髮設計師。對國家事務關心、對社會議題有興趣的天秤座，憑藉優質的儀態與口才，擔任外交官與公共服務工作都會是天秤座拿手職業。天秤座天性具備濃厚的正義感，他們追求公正嚴明、和諧溝通，兩者平衡。因此，律師及法官的工作也十分適合天秤座。新生代領導大師賽門．西奈克（Simon Sinek）首創黃金圈激勵理論，讓讀者找到影響人的關鍵：不在於做了什麼，而在於為何而做。《找到你的為什麼》讓天秤座勇敢、大聲說出激勵自己的「為什麼」，並在自己與團隊的「為什麼」裡找到平衡與成就感。當一群人發揮最大潛能，一起找到「為什麼」，齊心為工作注入熱情、建立互信，燃燒自己、點亮他人的行動計畫，就能創造歸屬感，讓除了工作就不相涉的一群人變成真正互挺的堅強團隊！

水瓶座：莫忘初衷，找到何謂志業的進化

水瓶座具有獨特的邏輯思考路徑，不僅跳脫舊有窠臼，不按排理出牌的創意，擅長把傳統的事業，變身為新型產業。廣告行銷、公關等行業，都讓點子爆炸的水瓶座馬上被看見。對於社會流行事物、高科技產物有莫名好感的水瓶座，投入資訊、網路工作也能成為大師級人物。喜歡創作又兼具美學造詣的水瓶座，漫畫家和插畫家都是他們易於發揮的領域。水瓶跳躍的思考模式，對未來趨勢與發展的預知精準。因此，發明家、哲學家、文學家也十分適合思考型的水瓶座。《我是漫畫家》的手塚治虫，從他的畫作可以窺見漫畫家是帶著某種使命而來的！他是許多漫畫家的啟蒙導師，學醫兼畫漫畫的他，就是典型「念念不忘，必有迴響」的代表人物，他讓讀者知道：漫畫到底是什麼？漫畫家又能做什麼？在人生的挫敗與命運的挑戰下掙扎，一生堅持的漫畫學，有過光榮與挫折的印記，讓他餒累過後，還是找到畫漫畫的初衷！漫畫大師波瀾壯闊的人生紀錄，可以讓水瓶座找到何謂志業的進化？何謂工夫？工夫，其實就是莫忘初衷與時間的合擊。

水象星座：自如穿梭在現實與理想間

巨蟹座：別讓環境束縛自己

巨蟹座受到月亮的影響，喜歡從事非前線的工作，加上嚮往舒適自然的工作環境，一如巨蟹依戀的、愛家的感覺，如餐飲或飯店行業。他們是好家人星座，與生俱來的母愛，讓人感受到濃厚的關懷與呵護感，因此居家照護者、物流服務員都能展現巨蟹與眾不同的服務熱忱。加上巨蟹座對於體察他人情緒的轉變十分敏銳，對於工作細節也是有嚴謹的SOP，能營造融洽和諧的工作氣氛。因此，教育工作者也十分適合巨蟹座。環境不是束縛，《我愛這個現實的城市》作者Green認為我們太容易在一開始就告訴自己不可能。建議巨蟹座在決定第一份工作時，忘記自己的熱情與擅長的事，選一份可以賺到最多錢，同時又能聽到最多人生故事的工作。面對挫折，巨蟹座請保持不甘心、持續挑戰的態度，這會是常心生軟弱的巨蟹座向前跨步最大的成長動力。

天蠍座：改變自己的慣性思維

天蠍座受到冥王星的影響，深謀遠慮的他能夠接受長期獨處的工作，金融分析師、調查員都能讓天蠍發揮所長與所學。有責任感，勇於承擔責任，對自己有高度自信心，加上過人的智慧，善於體察人性與心理，因此，醫師、心理治療師的工作，會讓天蠍座的績效令人刮目相看。講究神祕感、感應力和推理能力過人的天蠍座對於占星、卜卦、紫微斗數等專業十分有興趣，可成為專業的星象學研究者。《出去闖！擁抱世界級夢想》作者艾兒莎（Elsa）沒有名校文憑的光環，也未經專業的培訓，卻靠著勇往直前的態度與毅力，年紀輕輕便當上CEO。這讓有膽識與創意熱情的天蠍座有了可以遵循的方向。作者不顧母親的強烈反對，去蒙古當國際志工，這次的出走改變她的生命抉擇。離舒適圈愈遠，才能離自己的心愈近，這也是天蠍座欣賞的人生價值與方向。只要你願意改變自己慣性思維，願意在準備好之後，帶著勇敢與自信出走闖關，那麼你就能找到熱情擁抱夢想的溫度。

雙魚座：克服內心的障礙，理解夢想是沒有盡頭的

雙魚座受到海王星的影響，游移在理想和現實的工作之間，若能善用豐富的想像力，找到與世界對話、同感人心的靈犀，就具有成為詩人的條件。雙魚座追求浪漫和愛的事物，全身散發迷人的藝術氣質，擁有與內在性靈相處的潛力，適合從事藝術方面的工作。另外，雙魚座對世界滿溢愛心與善意，擔任國際志工、非營利組織工作都能表現出色。在動漫同好圈，超人氣聲優梶裕貴在《有一天，一切都會成為你的力量》分享自己如何將「夢想」變成工作，莫忘初衷、堅持到底，讓雙魚座驅動自己前進的動能，還有追夢實踐的勇氣。他是完美演繹《進擊的巨人》中艾連．葉卡角色與《七大罪》梅里奧達斯等知名動漫要角的聲優。你可知？他從小膽小怕生，不常在眾人面前表現。他如何從各式各樣的夢想中找到自己的天賦？又如何克服內心的障礙與外來的諸多挑戰，朝著「聲優梶裕貴」的理想邁進？當你理解「夢想是沒有盡頭的」，那麼就勇敢走在不斷戰鬥的旅途上吧！

土象星座：追求細膩完美的最佳託付者

金牛座：不怕嘗試，享受失敗

金牛座的主宰是金星，性格雖慢條斯理，對於專業的鑽研卻頗有耐力。因此，對設計工作是十分勝任的。金牛座也受掌管愛與美的維納斯的影響，對於美食、美容、園藝、花藝有獨特見解，只要按照做事步調、調配時間，他們對工作進度的掌握是遊刃有餘的。不過，金牛面對有時間壓力的工作，大多戒慎恐懼。盡量尋找能發揮穩紮穩打的特質，金牛也擅長運用感官知覺的工作，如：諮商輔導員。適合金牛閱讀的是Chikirin《不怕你沒本事，就怕你沒Sense》，要創造對的價值，重點不在學問、資源的多寡，而在培養發掘暢銷商品的能力。它讓個性不疾不徐的金牛，能順勢培養「市場感覺」，以精準預測未來的動向力，發掘暢銷商品，活用個人核心價值。帶領金牛座了解誘因系統，看出箇中門道，不怕嘗試，享受失敗，輕鬆預見未來的暢銷榜。

處女座：擅長分析，講究細節

處女座受到水星的影響，擅長分析、細膩完美的性格，讓他對於需要花心思的工作，大多十分上手，如：會計師、系統分析師。聰明的處女座，靈活度高，善於舉一反三，專業研究員能讓他得心應手。加上處女座實事求是、講究細節、一絲不苟、自我要求高的性格，對於稽核管理員、資料處理員等，都是十分適合處女座的行業。處女座對於健康保健、醫療議題都會有興趣，醫療研究人員能發揮專注力高的長才。《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！》十九歲的伊莉莎白．霍姆斯從史丹佛大學輟學後，用一份二十六頁的文件開始創業，她用「一滴血」顛覆血液檢測、翻轉醫療產業，短短十年，她成為矽谷第一個身價數十億美元的女性科技創業家。看似人生勝利組的企業家，因一個爆料、一封匿名檢舉信，讓作者約翰．凱瑞魯（John Carreyrou）從二○一五年始揭露這起醜聞，Theranos不曾曝光的邪惡祕密與詐欺行為……因一百五十人（含六十位前員工）擔任勇敢吹哨人，竟使高達九十億美元的生技獨角獸在六個月內極速崩解。心思縝密的處女座閱讀此書不只愛不釋手，也讓有正義感的他理解職業道德與事實真相對世人的重要。

摩羯座：低調務實，耐力凡人無法比

圖／有鹿文化提供
圖／有鹿文化提供
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摩羯座守護星為土星，個性沉著低調、自律性強、實事求是，不只極富責任心，只要立定目標，就穩重踏實地前進。因此，摩羯座十分適合擔任公職人員。摩羯座擁有低調務實、循規蹈矩、做事謹慎的特質，耐力更是凡人無法比的，工程師、科研人員都適合他的性格趨向。摩羯座刻苦勤勉、道德心強、信守承諾，因此常得到大人物的信任，從事建築設計業、土地開發業等工作，讓他們以高度的熱忱全力以赴，達成組織所託。《八角哲學》中，江振誠提到：「料理，不只是料理。料理，是創造極致的美食體驗，因此每個小細節都至關重要。」江振誠抱持著「一輩子可以做一件對的事，就夠了」的初心，不只把廚師的工作做到出色，也讓廚師的專業達到登峰造極的高度。八角哲學，各有獨特的個性，各自延伸出不同的屬性，獨樹一幟的創意DNA，提供摩羯座尋求創造力的鑰匙，創造出最平衡的體驗。簡化、後退、放下。臻至完美，作者談的不只是料理，也是啟發魔羯找到人生靈感的指引。

【本文節錄自《星讀物語：怡慧老師十二星座的閱讀配對處方箋》，有鹿文化出版，宋怡慧／著，未經同意禁止轉載。】

星座夢想

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

宋怡慧，丹鳳高中圖書館主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung
邀請同學、老師、家長來信說說煩惱，怡慧老師用心聽：udn.edu1@gmail.com

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