學校沒教的戀愛 手拿告白氣球—可不可以讓我喜歡你？

學校教你讀書，卻沒有教你情感教育中，如何告白的祕訣？示意圖／ingimage 分享 facebook

或許，有人認為：星座的推測或歸類常會因人而異，無法獲得百分百的正解。但是，基本上星座學能讓你理解對方可能會有的喜好？習慣與人相處的模式？ 讓你在第一次與人對談的勝率提高很多。

有人喜歡談談輕鬆的八卦，有人喜歡分享專業的議題，有人喜歡細水長流的感情，有人相信一見鍾情的緣分。面對複雜的人心與人情，你真的懂十二星座告白的底線嗎？

星座猶如大數據，提供自己依循與決策的方向，若你曾用心觀察過身邊的親友，輔以「星座×書籍」為判讀，或許，不只能在犯錯的時候得到諒解，也能靠自己解救人際問題，化危機為轉機。

如何在告白的時候，找到無聲必勝的軍師？ 如何自然地傳遞好感？如何讓兩人感情加溫？ 如何讓告白自然到位，即便不幸被拒絕，也不至於鬧到舉世皆知、尷尬難過，或是連朋友也做不成？ 怡慧老師提供十二本好書，讓十二星座在美麗的邂逅之後，可以展現誠意與幽默感，讓你手拿告白氣球，發現轉角遇見他的奇蹟，瞬間讓感情指數爆表，展現告白的浪漫喔！

牡羊座：愛他要愛得理直氣壯

牡羊座對於暗戀的洞悉度很低，直來直往的牡羊座愛得理直氣壯，若你要把暗戀深埋，你的暗戀會是一場漫長的失戀。就像張皓宸所寫：「時間的跨度不過是一次遇見與告別，短的是三兩行情詩，長的是用一生陪伴。」請把《後來時間都與你有關》放在顯眼的位置，讓牡羊座對你的真情告白了然於胸，很快地，他的心就被你擄獲囉！

獅子座：讓他愛上你的膽識與魄力

獅子座不是喜歡曖昧感覺的星座，他欣賞的是願意直白宣示「我就是喜歡你」的追求者。甚至敢於在大眾面前，以深情火熱眼神秒殺獅子座，表明「我不能沒有你，馬上當我的戀人」的告白者，通常擄獲獅王／后的勝率極高！獅子座欣賞的類型像Dorothy《表白：那些說不出口的話》說的：試著先去愛，試著相信愛的對象，就能擄獲對方的心。

射手座：別讓他猜心

直來直往又毫無機心的射手座，最討厭在感情世界猜心了。單刀直入的表白，才有機會讓射手座覺察你的痴心與愛戀。當你對他們說：「你的心裡，是否也曾深深住了一個人？」射手座會給你一個白眼，不過，當你念出肆一《當我想你時，全世界都救不了我》，那樣勇敢又誠意的告白語，射手座可是會感動到不要不要的。

雙子座：抓住他求新求變的心

如果你要向求新求變的雙子座告白，選個好時機，製造個浪漫的橋段，來個海邊的真心話大冒險，傳遞一如《那些年，我們一起追的女孩》中青春熱血又青澀無瑕的真情，創造兩人獨處的機會，趁勢大膽告白吧！

天秤座：做他的愛人，也做他最好的知己

好人緣的天秤座，對朋友很少有戒心，常常走在戀人變朋友、朋友變戀人的錯誤輪迴。天秤座的愛情很像是住野夜的《小秘密》。面對天秤座，你得要認真告白，說一次不夠，多說幾次，讓他們明白：你是認真的。

水瓶座：增加自己在他心中的分量

個性嚴謹的水瓶座對於選擇伴侶這件事，其實滿重視親友團的觀感。所以要追求水瓶座，甚至對他告白，最好是有應援團或是親友團的背書。一如向井湘吾《拜託了！數學先生》主角用了許多數學原理去解釋微妙又無法量化的愛情與人生哲理，這些情節頗像與水瓶座告白的歷程。

巨蟹座：為他及時送上暖心的打氣

巨蟹座感情細膩，擁有地表最強的讀心術。只要回眸一瞥，誰暗戀著他，誰喜歡他，他其實是心知肚明的。巨蟹座很享受被暗戀的滋味，一如蔡智恆《國語推行員》說的：「喜歡是一種記得，更是一種惦記的味道。」暖暖包的純愛攻勢，欲言又止又深情款款的愛情火花，像時光膠捲般倒映在巨蟹座的腦海裡。

天蠍座：愛與不愛都是他的一劫

天蠍座天性對語言與文字特別敏銳，像是天生裝了暗戀雷達機。只要有人暗戀天蠍座，是逃不過天蠍的眼的。不過，天蠍座的愛有股神祕又致命的吸引力，防禦心強又注重直覺的他們，是不容易輕易愛上他人的。一如張嘉佳在《雲邊有個小賣部》的劉十三。

雙魚座：滿足他的浪漫情懷

重視心靈契合的雙魚座，向他們告白可要找個羅曼蒂克的場所，設計好如偶像劇情節的橋段，讓甜膩的滋味縈繞在雙魚的心中，那麼你的告白就會萬無一失了。就像藤井樹《有個女孩叫Feeling》的祥溥說的「愛情是液體，因為它灑了出去，只會蒸發，不能收回」。

金牛座：用時間換取你在他心中的空間

如果金牛座把你當作好朋友一陣子了，你就可以展開攻勢，好好告白了。一如Misa《嘿，好朋友》說的，嘴上說著是好朋友，但在心裡對方卻是獨有的存在。或許小說中的情節告訴我們：時間可以了解愛情、可以證明愛情，也能推翻愛情。但是金牛座的愛情卻是用時間換取空間——我決定愛你一萬年的無敵星座呀！

處女座：他不是不愛，是靜靜地愛

處女座是心思細膩的觀察者，雖然隱約明白不確定的情愫是愛情，內斂的處女座還是會選擇不動聲色地等待。趙乾乾《致我們單純的小美好》中的江辰、陳小希，雖是青梅竹馬，但男主角有種處女座「你怎麼老是忘了我很愛你」的特質。那深情頗像處女座，總是把愛藏在生活的小細節上。原來處女座不是不愛，只是習慣沉默不語而已，你要打破僵局，就得勇敢問他：「我可以喜歡你嗎？

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摩羯座：別貪快，耐心等候他的老派浪漫

讓摩羯座愛上你，那真的是一場漫長的體力戰。就像李維菁《老派約會之必要》說的：

帶我出門，用老派的方式約我，在我拒絕你兩次之後，第三次我會點頭。

不要MSN敲我，不要臉書留言，禁止用What’s App臨時問我等下是否有空。

你要打電話給我，問我在三天之後的周末是否有約，是不是可以見面。

摩羯座是最念舊，也是愛上絕不輕易分手的星座，他們雖然老派，卻是值得被你好好地告白且深愛一輩子的星座。