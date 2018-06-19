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老師建議讓孩子適性發展體育 家長:但妳也拿了漂亮的學歷

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老師建議讓孩子適性發展體育 家長：但妳自己也拿了很漂亮的學歷

2018-06-19 08:30聯合新聞網 文／吳曉樂（大塊文化出版授權提供）

鑰匙相互碰撞的聲音。

大門被狠狠甩上得轟然巨響。

之後，就沒有聲音了。

房間一下子變得好安靜，安靜到有些嚇人。

紀太太她背對著我，從後方看過去，她瘦小的身影又縮短了不少。

「老師，不好意思，今天就麻煩妳先回去了⋯⋯」

她說話的時候沒有轉過身來，依然背對著我。

幾秒鐘後，她又加上一句：「薪水的事不用擔心，我還是會給的。」

我掙扎了老半天，想安慰紀太太，但立場卻也很矛盾。

我一直以為，眼前的這一切實際發生時，我會很開心。但是，注視著紀太太的背影，這麼久以來，我對她的怨懟及不諒解，如煙消雲散。

圖為國中運動的學生。記者蘇健忠／攝影
圖為國中運動的學生。記者蘇健忠／攝影
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我編織了一個藉口，告訴紀太太，我沒辦法再教了。

因為懦弱，我是用電話表達的。電話的另一端，紀太太安靜了幾秒鐘，似乎在想些什麼，我聽見她發出幾個無意義的單音，停頓了一下，才說道：「那我知道了，謝謝老師過去帶弟弟的苦心。很遺憾，妳沒有帶到考試結束。」

她的聲音四平八穩，沒有情緒，也沒有感情。

我感到有些悲涼，教姐姐的那一年，紀太太對我的態度可是比現在熱絡許多。

剎那之間，一股衝動攫住了我，在我意識到時，話語早已從我的舌尖竄了出去：「阿姨，我覺得，弟弟跟姐姐的天分，是在不同的領域。一直用姐姐的標準來要求弟弟，對弟弟來說⋯⋯」，我斟酌說話的輕重：「會不會有些太吃重了？」

「所以，老師是在暗示說，我教弟弟的方式有錯嘍？」

「我沒有這個意思。」我在心底痛斥自己的多嘴，偏偏路已經開了，只得走下去：「我只是覺得很可惜，弟弟也很優秀，他在體育方面很傑出，同學們也很崇拜、仰重他在籃球的造詣，既然如此，那我們可不可以停止用『學業成績』的框架去束縛他？」

紀太太安靜了好半晌。

我以為我成功地說服了她。

等她再度開口時，語氣是驚人的冷淡，彷彿她正在忍耐對我破口大罵的衝動：「老師，孩子是我的，不是妳的。我才是紀培豐的媽媽，他的未來，不管是一帆風順，或者窮途潦倒，我才是真正承擔這一切的人。老師，妳沒有小孩，妳不會知道，小孩出生之後，父母就得為小孩的一切作為負責，這負責的程度永無止境，是妳無法想像的⋯⋯」

紀太太頓了頓，再度開口，這回她的聲音多了些溫度：「做父母的我們，每天都在提心吊膽，昨天為小孩粗魯的舉止給人道歉，今天又可能因小孩的成就而得到他人的讚美。父母的成敗，總是跟小孩綁在一起。若是放任紀培豐按照自己的興趣走，給他念體院，等到將來沒有找到正式的職缺，誰才是真正要去承擔的人？ 老師，那人會是妳嗎？ 不是吧？」

我說不出話來，巴不得挖個坑，把自己埋進去。紀太太說得沒錯，我是局外人。

紀太太明明可以趁勝追擊的，但她並不，相反地，她的語調在瞬間變得非常委屈，像在問我，也像在自問：

「既然如此，我在紀培豐迷失之前，把他領導到正確的方向，又有什麼錯？老師，妳覺得我是錯的，但是妳自己不也拿了很漂亮的學歷，所以我才願意給妳這麼優渥的薪水，我希望小孩子可以像妳一樣，賺錢的方式比別人輕鬆，少吃一點苦，可以舒適地坐在冷氣房裡，而不是頂著烈日去工作，這樣子的念頭，有錯嗎？」

我嚥了一下口水，太無懈可擊的演說了。

若時光可以倒轉，或者在那逼人窒息的分秒之間，有誰給我送一些空氣，我可能有辦法分神去想，這樣的對話，她獨自排演了多久？ 對於自己的作風，她是否也掙扎過？ 我幾乎忘了我和紀太太是怎麼結束掉如此不愉快的對話，我們有和對方說再見嗎？ 紀太太可有再多說些什麼？ 我全忘了。只記得掛斷電話時，我手麻腳麻，有一段時間，甚至感覺不到自己聲帶的存在。

對於自己的躁進和自以為是，羞恥感像是海浪似的，一波一波地沖刷著我的身體。

我怎麼可以自大地以為紀太太不愛她的兒子。

紀小弟之前打籃球傷到了脊椎，紀太太怕有後遺症，趕緊為他換了一張近十萬元的床墊。然而紀太太本人，舉日素著一張臉，穿的衣服看來看去就那幾套。她似乎不曾想過要把錢花在自己身上，成天繞著兒女的需求打轉。

每一次，她抱著話筒焦急地與我商討新的讀書方式、新的時間規劃、新的進度調整，我只介意著她佔用了我多少時間，未曾思量過她必定也是很有耐心地觀察了很長一陣子，在心底預演了幾次，嘗試研擬出可能最適合她兒子的學習途徑。

每一次，她看著紀小弟抱著球就消失得不見人影，她坐在家裡等待，時鐘的指針無情地往前，她知道打球的兒子是最快樂的，但她不能確定，這樣的快樂可以維續多久⋯⋯她知道讀書對兒子是痛苦的折磨，但這或許是在台灣最容易的生存之道。

紀家的電視櫃上，放著一張全家福，是四年前在東京迪士尼照的，紀茹芯、紀培豐分別從左右抱著紀太太，他們笑得很燦爛，那時，沒人懷疑他們愛著彼此。

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※本文摘自《你的孩子不是你的孩子：被考試綁架的家庭故事──一位家教老師的見證》，大塊文化出版授權提供，未經同意禁止轉載。作者吳曉樂，台灣大學法律系畢業，十八歲那年遇見第二位學生，相處經驗太美好，從此展開在不同人家間奔走教書的生活。

教養升學專家名人說

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