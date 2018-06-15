實測「父母不要做的十件事」：第一條實在非常違逆人性！

2018-06-15 07:52 聯合新聞網 文／徐玫怡（大塊文化出版授權提供）



條列式教養的閒聊

前一陣子網路上很多人分享前歌手陳美齡的影片「父母不要做的十件事」，我看了覺得很有道理，也分享轉貼在臉書上。但，隔了一天想了想，覺得不能如此一面倒地說好，那畢竟是人家的個案。教養都是個案，我們只能參考而不能拿來當聖旨。

陳美齡娓娓道來的這十件事仍舊是非常好的提醒，只不過教養的環境基礎不同。陳美齡是比較偏日本氣質的媽媽，日本社會對媽媽的要求和台灣社會不太一樣。我雖不曾在日本實地生活過，但從兩地交流的資訊（我是指電視劇、旅遊這類的台日兩地交流，呵！）得知日本社會似乎以全職媽媽居多，媽媽大多留在家裡照顧小孩。

這對於需要上班、需要雙薪的台灣父母來說，無疑是個巨大的差異。況且陳美齡的家庭背景和社經地位也和我們一般人有滿大的差別，想向美齡小姐學習，絕對是高難度目標。

那麼溫柔的母親形象，要怎麼追得上？對台灣媽媽來說，有可能變成另一種壓力。不過陳美齡真誠溫柔的説話模樣，的確打破了我之前曾開過的玩笑——只有生女孩的媽媽才可能溫柔，生男孩的媽媽只有發怒和疲憊。

孩子長大了，育兒的苦難隨之過眼雲煙，美齡小姐的孩子都上大學了，在這十點裡面，她可以過濾細節留下大綱，但仍在戰鬥線上的父母每日被細節所綑綁，要如此大綱性地思考，實在不容易。孩子吃飯的姿勢、關門的聲音、脫襪子的方式，每個細節都忍不住要喊上兩聲，這些生活上的小事已經把我們搞累了，要跳上大綱來檢視自己，會覺得做不到。

我兒子快十二歲了，比起六歲，我的確輕鬆不少。而美齡小姐孩子都上大學了，辛苦的事情大多遺忘，只留下甜美。她所說的十件不要做的事情，可以拿來參考，我自認都有做到，雖不是百分之百，但都在同樣的方向上。希望小犬小福成年之後，我也能留下如此美好的心得，但目前還是得努力面對孩子對我人生的騷擾和試煉。

以下是我針對這十件事的一些想法，歡迎讀者請泡杯咖啡，一起閒聊。

1 不要和別人家的孩子比較

這一點是做父母的人該努力做到的，但這實在非常違逆人性！雖然我很早之前就相當克制自己，但心裡仍不免嘀咕：奇怪了，別人家小孩隨便都那麼乖，我家的怎麼這麼白目啊！到底我這樣教是對還是錯啊？我盡量克制不把自己的孩子和別人家的做比較，而且絕對不能在孩子面前說出來，說了只會激怒孩子，毫無幫助。

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2 不要用物質獎勵孩子

這部分我家可以輕易做到，因為我兒子很少期待物質的禮物。我兩年前就說要買一支手機給他，他到現在還是拒絕。幫他買衣服穿得好看也不要，幫他買遊戲點數，他回我說現在不需要，以後有需要他自己用壓歲錢買。我以前曾經用貼貼紙、畫星星來鼓勵他，這是比較古典的教養法，用集點換東西作為鼓勵，但我發現這方法對我兒子無效，因為他沒有很「哈」的東西，所以也不會想要集什麼，集到點也無關痛癢。我很高興物質獎勵在我家無效，使我少花很多錢。

3 不要制訂每天的時刻表

當陳美齡說「做功課也是玩，玩也是學習」的時候，我深深了解這句話的意思。教小孩不能硬教，一定是在遊玩中適當地加入引導，這樣玩那樣玩的時候，孩子就學到了很多該有的觀念和知識。安排小孩刻意學習或是特別去上課，就呆板掉了。不過這部分大概只到國小階段，年紀再長一些，孩子的心智再成長一點，時刻表不見得就是呆板。

4 不要給孩子報名課外班

這我絕對有做到。但我有做到也不代表什麼，那是因為我的工作能夠讓我準時去接孩子回家，家長的工作型態是孩子有沒有課外班主要的因素。而我應該是那個最慘的吧，我既是全職母親也是全職工作，要賺錢還要帶小孩，焦慮和疲憊都躲不過。

說實話，我也很羨慕只要專心帶小孩的媽媽，不過我還是感謝上天給我能專心帶小孩的時間彈性，也給我需要專心的工作。兩種事情我都要做，這是我的個性必須接受的命運。我認為帶小孩是一件非常值得的事，孩子對父母的信任必須以「時間量」來換。我不相信每天十分鐘跟孩子「有質感的相處」這種論調。怎麼可能只有「十分鐘」？有質感的相處絕對有量的必要性。當然我的意思不是二十四小時都要陪著孩子，但一天至少好好地跟小孩攪和二小時是必要的。

換個方式說，與孩子相處不該計算「至少要多少時間」，應該是有彈性的盡力。今天沒做到，明天做到；明天沒做到，後天想辦法。希望跟孩子黏在一起的念頭，孩子才可以感受到那份被關照的心。比如，不排定學習表，玩就是學，學就是玩。這種情況只有媽媽隨侍在側才能做得到。像昨天我兒子解數學題時，用了一個很詭異的解題方式，我讓他把自己的想法解釋清楚，但因為思考路徑太崎嶇，反而使一個簡單的題目變得有點難。我在想，我要讓他一直用這種他喜歡的慣性來思考嗎？還是要提醒他清楚簡單的路徑？

我的數學並不厲害，小六數學已經有複雜度，我自己也得花時間解題，解開之後還要知道如何判斷孩子的思考，把複雜的部分簡化，再向他解釋。計算過程中我也犯了一些小錯誤，被兒子糾正。你來我往，這花掉我們母子一個多小時的相處時間，不完全是苦差事，可以又開玩笑又相互爭執，細細解完一題就已經過了一小時。所以我不相信相處時間可以設定十分鐘或是半小時，不能這樣計算。如果我兒子參加課外數學班，我很懷疑老師能看出我兒子詭異的思考路徑？還是教他套上公式解決答案？

5 不要替孩子做選擇

進一步探討，這一點有年紀的階梯，也有項目的差別。年紀小的孩子，你必須在大項目中幫他做選擇，細節可以開放讓孩子自主。比如吃什麼餐廳是父母決定，要吃什麼餐，可讓孩子自己選。

我常對不愛做家事的兒子說：「你要洗碗還是幫我吸地板？」而不是「你要不要幫我做家事？」在不同的階段，父母仍自覺或不自覺地設定了選擇的前提。

最近，對我兒子比較大的選擇是「上國中」還是「繼續自學」？他說他想要有同學，雖然自學很快樂，但是為了同學他要去上國中。我說，那你要有心理準備，你要早起，而且被逼功課的時候不要來跟我抱怨。我讓他選，他畢竟選了一個我可以讓他選的項目，這是在我寬容度能接受的範圍內。萬一孩子不在你的寬容度中，家長實在很難放開。

6 不要反對高中談戀愛

教養守則通常令人點頭贊同卻難以實踐的關鍵就是在這種地方——我家孩子的個案不在守則描述的範圍內。「不要反對高中談戀愛」，那，國中呢？國中生可以談戀愛嗎？

我不會太反對孩子在十七歲時談戀愛，因為我們自己也是在那個年紀開始了愛情的初探。不要反對高中生談戀愛的確是人格培養的好機會，如美齡小姐說的責任感之類的，這種責任感不是晚餐後幫媽媽倒垃圾不然就會被念的責任感，而是真正的想討人歡心，想得到對方信任而認真去做的責任感。

可是我的問題是：國中生可以嗎？教養守則只是一個方向，但如何航行、繞過礁石、渡過冰河、經歷大風雨？通常還是得靠自己現場判斷。

7 不要打罵孩子

我兒子並非從來沒有被我打過，所以我知道被孩子激怒之後的打是怎麼一回事。先說結論，打小孩真的不好，長遠來看沒有用，只有壞處，還是不要打孩子比較好。但罵小孩我覺得不是太嚴重的事，但每次罵孩子要讓孩子有機會反駁，就能得到平衡。家長不可以叫孩子「惦惦」（閉嘴），要同時讓孩子有相同權利，可以很衝地表達意見。

有時候我兒子反駁我時態度不佳，可是當我聽到他一針見血指出我的矛盾時，好幾次都讓我笑了出來！「哈哈，我有這樣喔，呵呵，你講得很有道理，我會改進。」母親氣勢頓時居於下風！

其實我常在兒子面前說出這樣的話，親子間的衝突不一定要兒子認輸認錯才罷休，如果他比我有道理，那我就輸了，輸了就輸了，有一方改善即可。後來我逐漸發現我兒子也學習了媽媽在衝突中的反應——充分的表達和足夠的理性（自己沒道理就道歉）。這個成果到五、六年級逐漸開出花朵。這是我個人的經驗。

8 不要對孩子撒謊

對誰都不適合撒謊，尤其對自己的小孩。如果跟孩子說：「媽媽出去一下喔！」從此離開小孩、離家出走就再也沒回來了，這種謊對小孩傷害一定很深。可是如果是：「西瓜子吃到肚子裡會長出西瓜喔！」或是「小孩子打嗝一次就長高一咪咪。」這一類的謊言，事實上完全沒有不好的影響，是一種生活趣味。

不可撒謊也代表對孩子要守信用，我自己的爸媽在乎信用，從小告誡我們做人要有信用。所以我答應孩子的事，都一定做到，但孩子卻經常忘記我曾答應他的事，這讓我有點傷心。比如孩子有足球比賽，前一天說好一定帶仙草冰到現場給他喝，當日在家製作仙草冰拚命趕到現場，結果兒子根本不在意，跟同學開開心心喝舒跑，拿仙草給他喝，他說不用了！

不可撒謊也代表著誠實，我心中有任何特殊想法都會誠實告訴兒子。比如，「兒子～～謝謝你，你知道我罵你的時候雖然是生氣，但罵你讓我自己的情緒大量流動，想來是滿好的。有人想哭哭不出來，想罵沒人可罵，我比他們幸運，我有你可以白白被我罵！而且你都不會討厭我。」我喜歡把對孩子的感謝誠實地告訴他。

但有些事情要稍微忍耐掩飾，比如跟爸媽（或婆婆、小姑⋯⋯等親戚長輩）的衝突和不滿，不要向孩子打小報告。這不是誠實，這只是媽媽在拉小圈圈，會製造孩子生活上的困擾，讓他對相處關係不知所措，除非孩子心智成熟到可以接受父母長輩們的缺點。

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9 不要因為工作忽略孩子

先不講孩子，講大人。我常想，一個人能賺的錢應該是命定的吧！不是靠努力、不是靠聰明，不然我這麼手腳敏捷腦筋精明的人怎會淪落到連基礎的22K都賺不到呢？（在此再度感謝贊助我寫作平台專案以及購買書籍的讀者。）我對於金錢非常消極，因為經驗告訴我，積極並沒有使我賺更多錢，時代的因素、人生的際遇大大地影響一切。

回到孩子身上，那是我最能給予的、孩子生存在這世界上所能獲得的、最不以現實計算的對待（這句讀來有點辛苦）。為了工作忽略孩子，也不能使我們賺更多，或許暫時可以賺一些，但人生的品質並未提高，又為何而賺？

事實上，當截稿、結案日逼近時，我面對小孩也非常沒耐性。但這是暫時的一、兩天，最多一、兩週，常態上我不想讓工作奪去我大部分的時間，這必須靠調整與捨棄。若因工作忽略小孩，其實你也因工作忽略了自己。這一點只是想提醒父母——不要忽略自己。

10 孩子發問時，永遠不要說等一等

我比較怕孩子都不向我發問，而且孩子越大，越擔心他不問，每天都很期待孩子問我問題。像「天空為什麼是藍的」可說是小科學家兒童才問得出來的題目，多期待！過去我還期待兒子至少問我「媽媽什麼時候吃飯？」那會讓我煮飯時充滿愛的能量。孩子願意發問真的很好，要好好把握每一次答題的機會。

圖／大塊文化提供 分享 facebook

※本文摘自《沒有學校可以嗎？》，大塊文化出版授權提供，未經同意禁止轉載。作者徐玫怡為專職創作者。