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想出國讀大學？ 香港台生：台灣高中所學讓大一很輕鬆

2018-06-08 09:49嘰咕Park／Zuvio

🔸 姓名：二愚 (化名)

🔸 學歷：台中一中/香港城市大學能源工程學系四年級

二愚大學之前都是在台灣讀書，目前是香港城市大學能源工程學系的大四學生。 ／二愚提...
二愚大學之前都是在台灣讀書，目前是香港城市大學能源工程學系的大四學生。 ／二愚提供。
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請先簡單介紹一下自己

我是二愚，大學之前都是在台灣讀書，高中讀三類，後來因為興趣所以大學志願是能源相關科系，而目前是香港城市大學能源工程學系的大四學生。

可以說一下為什麼會想要去國外讀書嗎？

當初其實並不是一心就想要去香港讀書，而是因為當時剛好在學校裡面有香港大學的說明會，聽完介紹後有些興趣，再加上當初香港的大學申請時程比申請台灣大學還要早，所以就去試試看了。

會想要去香港讀大學的原因是什麼呢？

有幾個原因，首先是香港招生特別積極，很願意給台灣學生獎學金補助，當初申請了三所大學分別是香港城市大學、香港中文大學及香港大學，至於最後選擇香港城市大學的原因是他們願意給我全額獎學金的補助。

再來是，香港離台灣比較近，歐美國家因為學費貴加上離家遠所以沒有考慮，至於中國那邊是因為當初沒有什麼機會所以也沒有想法。最後就是香港的大學國際排名比較高，國際化程度也比較高，再加上是英語授課，對於我之後如果想要去歐美國家讀研究所是一個很好的過渡，所以就選擇去香港讀書。

那要怎樣才可以拿到獎學金補助呢？

香港各大學提供獎學金的標準主要取決於學測成績，但就算學測成績不及門檻，還是有機會在面試和備審資料中多下工夫為自己加分。往年在台大大學博覽會的攤位中都會有香港學校的身影，我高三時也特地北上參加了香港大學的英文面試，大約二十分鐘的團體面試裡，大家坐一圈共同討論某個現場指定的議題(當時討論台灣的金援外交)，面試官不主導討論，而是在一旁默默觀察大家的發言和互動，如何訓練自己在團隊中成為促進正向溝通的角色，是我從那次面試中學到受用的一課。

至於備審資料的準備，雅思或托福成績通常是必要的申請條件，自傳用英文撰寫，我認為沒什麼制式規則需要遵照，就忠實說出自己的故事和對生涯的想像吧，最後記得尋求高人潤飾過文句就好。

​那當初為什麼會想要讀這個科系呢？

因為在高中時對於環境議題有興趣，所以當初立志想要當個生態學家。原本在沒有考慮要來香港讀書前是想要在台灣讀臺大生物環境系統工程學系，既然來到香港讀書了自然也就想要選這類的科系。

讀到現在這個科系與你原先想像的有什麼不同嗎？

這個科系最開始成立的目的是以解決環境問題為核心，在課程設計上便以此為出發點，涵蓋再生能源以及環境工程相關的知識，如廢水處理和廢棄物處理，除此之外也有環境經濟及政策等社會科學方面的課程，而這個科系未來出路是能源相關如電力公司或是土木/建築相關領域。

讀到現在對我而言落差不會到太大，因為學校本身是一個比較新的學校，所以在很多課程都偏向實驗性課程。好處就是很特別，跟一般傳統工程學院都比較不一樣，不好的地方就是畢業在求職時容易遇到瓶頸。

你在香港讀大學時遇到最大的文化衝擊(culture shock)是什麼？

其實就跟台中人上台北讀書感覺很像，畢竟是到一個大城市生活，感覺會很不一樣。像是搭地鐵會覺得怎麼到處人都很多，香港人都很匆忙。大一的時候剛好遇到雨傘革命，學校停課兩個禮拜，在這段時間中顛覆了很多以前對香港的想像。

在香港讀書時遇到最大的挫折是什麼？你怎麼去面對？

剛開始蠻多挫折的。因為在香港是英文授課，剛開始會需要一些時間適應。再加上香港學制一個學期大約只有13週，所以跟台灣比起來整個學習的步調會快很多。

在生活方面，香港的消費水平高出台灣許多，重鹹少青菜的外食也讓我不太能接受，所以漸漸養成只要有空就在宿舍煮晚餐的習慣，除了省錢也比較健康。

人際方面，在香港的大學雖然有很多機會接觸到來自不同國家的學生，但對於難以跨越的文化隔閡，還是難免感到挫折。身邊感情比較緊密的台灣留學生們，對我而言是人際的舒適圈，鼓勵自己三不五時跳脫舒適圈和各種文化背景的人交流，像是透過課堂分組或是週末爬山的機會，是我調整人際步調的方式。

Global Festival Night 台灣攤位。 ／二愚提供。
Global Festival Night 台灣攤位。 ／二愚提供。
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你覺得在台灣高中教育對於你到國外讀大學有什麼幫助或是落差的地方嗎？

台灣高中的教育在學科方面很紮實，學習到很多先備知識，所以在大一的基礎課程上讀得很輕鬆，另外就是在高中所累積的基本英文能力對我上課也有一定的幫助。

但我也認為，高中的時候應該要培養更強的自主學習能力以及對於自我的生涯探索，花點時間去了解自己要什麼，不會到高三才在想自己要做什麼。畢竟我們都花了這麼多的時間在準備考試，但在決定科系上卻又如此的草率，其實很可惜。也正因為個人經驗是很寶貴的，盡可能在高一高二去認識一些在讀大學的學長姊，了解他們的科系在讀什麼或是他們對人生規劃是什麼。

你對於你未來的規劃是什麼呢？是否會回台灣工作？

會想要先工作一段時間後再去歐美國家讀一個學位，目前是打算想要先在香港工作，當然也不會排斥回台灣工作，但會想要先在國外累積一些經驗再回到台灣。

會推薦高中生去香港讀大學嗎？

會，香港真的很方便，所以會有整個香港都是我們校園的錯覺。也因為是國外，所以在生活及衝擊上都學習到很多，換到一個自己陌生的環境是一個很好的成長機會。至於在學校及學科方面就要看各個地方的差異。

對於想要出國讀書的高中生，你會想要說什麼呢？

選學校不要只看排名，要把生活面還有課程及學校環境都考慮進去。撇開所有幻想，要多去聽聽不同人的意見，即使他不是跟你去同一個國家讀書也可以詢問經驗，收集越多的聲音越好，才可以知道去國外讀書會有什麼優缺點。最好的就是親自去想要讀的國家及學校走一趟，才能知道最真實的情況。

宿舍IT Team舉辦Hackathon比賽。 ／二愚提供。
宿舍IT Team舉辦Hackathon比賽。 ／二愚提供。
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（本文經授權轉載自嘰咕Park，原文標題：學測考完想去國外讀大學？香港台生告訴你停看聽 -我的好人生-

【更多內容可上嘰咕Park】


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