歐洲女高中生好奇台灣補習文化 直言：你們何時做有興趣的事？

2018-06-01 16:12 聯合新聞網 綜合報導



歐洲女高中生聽到台灣學生放學後還要上補習班，她們好奇詢問，那要何時才能做想做的事。圖擷自 Youtube 分享 facebook

下課後要去補習班，是許多台灣學生的日常生活，網路近日流傳一支影片，兩位歐洲女學生表示，她們覺得好奇，為什麼台灣學生放學後還要去補習班，因此詢問「你們都什麼時候做自己想做的事？」該影片引發網友熱議，紛紛回應「很簡單，沒有」。

知名Youtuber「不要鬧工作室」專門訪問外國人對台灣的看法，他們近日製作了一段歐洲高中生談論台灣補習班的影片，吸引近六萬人次觀看。一位歐洲女高中生在影片中指出，她的弟弟13歲，每天早上七點起床，八點到學校。她表示，弟弟不算是個認真學習的學生，一星期大概唸三小時的書。每天二點半下課後，弟弟會打電動、去跟朋友玩、踢足球或是一起去森林。

至於歐洲高中生也是從早上八點上課到下午二點半，她們下課後會去吃東西、喝咖啡。「對我來說最重要的事情是學習到東西，然後進入我理想的大學唸書」，她表示未來想讀犯罪學相關科系，因為這是一份永遠不會知道將發生什麼事情的有趣工作。

知道台灣學生下課要去補習班，歐洲高中女生表示，她很想問台灣學生：「你們什麼時候做自己想做的事，像是你的興趣，或是接觸自己喜歡的東西呢？」、「待在學校和補習班一整天後，你們什麼時候睡覺或是和朋友一起出去玩呢？」

網友看了影片紛紛表示羨慕：「我讀國中的時候每天七點半上學，下午六點才下課，有夠累。國三的時候晚自習還要留到九點」。也有國外網友回應：「馬來西亞這裡下午一點半左右放學，週五一點左右放學。」、「義大利下午一點就下課了」。

許多網友回應，台灣學生沒時間做想做的事：「我們根本不能做想做的事啊（大叫）」、「9.5個小時花在學自己完全沒興趣的東西，然後放學後再做相同的蠢事，根本監獄」、「台灣人小時候就在血汗學習環境上課，一堆讀書機器實際上屁都不會」、「沒時間發展課外技能享受生活」。

網友感嘆，東亞國家就是到大學前，學生不會有多餘的時間發展興趣，連尋找興趣、探索環境的機會都沒有。但是到了大學，卻要叫學生在短短四年完成探索、尋找並發展興趣 ，可是同時一樣有大量的讀書考試和多餘的課程。也有目前在加拿大唸書的大陸網友指出：「時間越久越討厭亞洲的教育制度。原以為台灣的情況會好很多可是看評論好像兩岸的人們感觸都是一樣」。