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老是被青春期孩子激怒？ 用面對奧客的技巧對待他

2018-05-18 07:59李逸萍（定居美國的台灣媽媽）

一位從事藝術工作的朋友，家庭室內裝潢以簡單復古為特色，家裡陳列的照片都為黑白風景圖像。但是，客廳書架上的一張彩色生活照片，破壞了整體風格，顯得十分突兀。一次偶然機會，我了解到：這張不協調的照片，正是美國家長自我啟發，以幽默感教養技巧，化解親子衝突的秘密武器。

這張彩色生活照片生動紀錄著一位小女孩，右手緊握著一支乾淨明亮的餐叉，張開大嘴吃著左手抓著的義大利麵的模樣，乾淨的餐叉與一張被蕃茄醬抹髒的臉頰，呈現明顯對比，展露出孩童天真逗趣的剎那。

照片中的小女孩是朋友的女兒，這位曾經不知道如何使用餐叉的小女孩，今年15歲，剛滿學習開車的法定年齡。正值青春成長期的孩子，曾經讓爸媽笑得合不攏嘴，如今卻為親子關係帶來許多咬牙切齒的時刻。

青少年。聯合報系資料照
青少年。聯合報系資料照
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朋友表示，每當親子間產生衝突時，她總是盯著她女兒用手抓麵吃的照片，專心的看著，看久了，女兒曾經擁有的可愛，逐漸軟化了她的怒氣，讓她在板著的臉孔上綻放出笑容。這麼一笑，笑破了親子僵局，女兒看見母親的笑臉後，態度也跟著改善，隨即舒緩母女對峙的緊張情緒，避免許多不必要的爭吵。

以幽默感笑破親子僵局，是許多美國家長的教養秘訣。從醫學角度來分析，幽默感可以舒坦緊繃的神經，具有放鬆心情的功能。由幽默感引發的笑容，更可以降低血壓，促進腦激素，讓人感覺良好。以輕鬆好感覺的態度，面對情緒化的青少年，一柔一剛，再怎麼吵也吵不起來。

親子教養戰略角度來分析，家長的幽默感可以分散挑釁青少年的注意力。以我個人的經驗為例，我發現許多時侯，女兒表現出的叛逆行為，其實並不是針對著我，而是純粹的為反對而反對。當孩子把所有的注意力集中在反對的立場，便形成了難以溝通的僵局。面對親子僵局，無論是冷戰或是熱吵，最好的戰略是分散孩子的注意力。當孩子的注意力被家長天外飛來的幽默感打散了，孩子也就不那麼固執，也變得好溝通些。

笑聲是會傳染的，我們都有過這樣的經驗。聽著或看著別人笑，雖然不明白為何而笑，自己也會不由自主的微笑了起來。以心理學的角度來分析，把洋溢著笑容的輕鬆氣氛傳染給鬧彆扭的青少年，可以緩和青少年意氣用事的無禮態度，孩子心情輕鬆就好溝通。

許多時侯，做為家長的我們被孩子的無禮態度給弄氣之後，我們也變成了意氣用事的青少年，甚至比孩子更固執。生氣的家長與情緒化的青少年是無法進行對話的。態度不好的孩子不是壞人，是家人。對待家人，應該以幽默感的胸懷來軟化孩子的態度。當家長作出幽默輕鬆的態度，把微笑傳染給找碴的孩子，以笑容改善孩子的態度，親子之間的緊張情緒會被改變。

幽默感所具有的溝通神力，眾所周知。但是並不是每位被孩子激怒的家長，都能及時運用幽默感的教養技巧，也不是每位家長都有與生俱來的幽默感。然而，許多家長並沒有因此而輕言放棄幽默感的教養技巧。以下是我所觀察到的幾個自我培養幽默感教養技巧的實例：

永遠記著孩子可愛逗趣的畫面

隨著年紀的增長，家長逐漸忘記孩子曾經可愛的模樣。如果孩子天真逗趣的模樣，能夠適時出現在親子衝突發生之際，應該可以減輕許多親子對立的緊張情緒。為了讓家長永遠記著孩子的可愛，許多美國家庭在客廳或飯廳裡陳列著孩子童稚時期的生活照片。每張照片都記載著一則令家長難忘的逗笑故事。有的照片是孩子被大狗舔得哇哇叫的模樣，有的照片是孩子吃到酸檸檬的俏皮表情，還有的是孩子把鞋子穿反了的趣味畫面。這些令人會心一笑的生活照，是家長運用幽默感教養技巧的原動力。

Photo by Maura Silva on Unsplash
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一位朋友表示，每次與唸高中的兒子溝通前，她會先看看冰箱上貼著的照片：她兒子兩歲大時被狗追著跑的趣味畫面。藉著孩子曾經擁有的可愛，培養輕鬆幽默的心情，再進行親子溝通對話。

永遠記著孩子爆笑的童言童語

童言童語也是孩子成長的生活畫面之一。許多家長以孩子曾經說過的爆笑言語，做為培養幽默感教養技巧的方式。我的女兒自從唸了國二後，對許多事都表現出愛恨分明的強烈評語。一天，她又自以為是的發表批評言論，我很努力的告訴自己，暫時忘記她剛才說話的態度，先想想她曾經說過的趣味童言童語。

女兒3歲大時，有一天我聽見廚房裡的水龍頭嘩然作響。

「你又在廚房裡頑皮了？」我問。

「我沒有『玩』皮，我在玩水。」女兒不經意的回答。

回憶著女兒逗趣的童言童語，不由自主的，我的臉上掛出了一絲笑容。

那一道笑容，讓存心找碴的青少年感到意外，為母女兩人提供了一個緩和的關鍵時刻，也給孩子一個自我反省的機會。

看著我的笑容，女兒隨即改善口吻表示，她的情緒化批評純屬無心之過，下次會試著謹言慎行。

永遠記得先微笑再說教

我經常與朋友交換親子教養經驗，一次聚會中，一位朋友表示，在被孩子激怒的剎那間，怒火沖天，無法看見孩子曾經擁有的可愛，也記不得任何逗趣的童言童語。另一位朋友隨即分享了她的獨家秘方：先微笑再說教

朋友表示這個技巧是她從客服訓練課程中學到的。在客服訓練課程中，面對只抱怨不講理的顧客，第一個步驟是：先微笑聆聽。當怒氣沖沖的客人，遇上微笑聆聽的和善臉孔，火冒三丈的態度會自然降溫，有助於客商雙方的溝通協調。

在場的媽媽們聽了之後，都覺得有道理，同時表現出回家練習微笑的決心。

如果對待不講理的陌生人是先微笑聆聽，那麼對待自己的孩子，難道不應該更需要以和顏悅色相待嗎？

青少年。聯合報系資料照
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親子教養

李逸萍（定居美國的台灣媽媽）

一家三口和一隻狗，定居於美國奧勒岡州，練習以慢生活的教養理念過日子。
畢業於美國奧勒岡州波特蘭州立大學。在台灣曾任電台新聞記者、雜誌社主編；在美國曾任職中文教師。出版書籍包括《一千零一夜之後》、《不一樣的美國生活，波特蘭的慢活日子》。

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