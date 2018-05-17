名師指點 女學生從沒和父母吵架的秘訣：好好好

2018-05-17 07:26 聯合新聞網 文／李尚龍（今周刊出版授權提供）



如何和家長平等交流？

這篇文章我寫了整整一個晚上，因為我清楚知道這篇文章對很多人都有用。

我用了很多案例和理論，僅僅是為了讓你讀起來更容易一些。無論你是孩子還是家長，都建議你閱讀一下這篇文章。因為，這個年代的我們和上個年代的家長，從基本的價值觀就不一樣。

上個年代的家長，經歷了文革、自然災害、饑荒，在他們眼中，吃飽比什麼都重要。但在我們這一代人的眼中，已經幾乎沒有了饑餓，大家追求的只有一樣東西—幸福。

這就是為什麼家長特別喜歡問：「你做這件事情有用嗎？」

而我們特別喜歡回答：「可是我喜歡啊。」

有一本書叫《男人來自火星，女人來自金星》。

我想，父母和孩子，又何嘗不是這樣：父母來自火星，而子女來自金星。所以學會和父母溝通、理解、妥協，是我們這一代人共同的課程。

大學生。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影 分享 facebook

1.你要有明顯信號告訴他們你長大了

我在簽書會時被一個高中生問了一個問題：「老師，我和父母有衝突，應該怎麼辦？」

我問她：「什麼衝突？」

她說：「他們不讓我用手機，說會影響我念書。」

我愣在了台上，很快，我忽然明白了點什麼。科技能給我們帶來方便，但同時會退化一個人的思考。我在讀高中時，父母也不讓我用手機，那時的手機大多數還不太方便上網，但可以無止境的打電話，和女朋友聊天。

所以，老師在家長會上多次強調：不准用手機，拒絕高中生談戀愛。

後來，老師也不讓高中生用手機，理由變了：拒絕打網路遊戲。

可是，手機只能談戀愛和打遊戲嗎？我生活在北京，每次出門，只要拿手機，什麼都解決了，不用帶錢，不用查地址，只要有手機，什麼都可以做。我現在時常拿手機聽課，看書，看電影，不得不說，手機給了我們很多方便又準確的知識，科技讓我變得越來越好。

但為什麼父母和老師不讓高中生用手機呢？因為父母非常清楚地知道，你還是個孩子。你是個孩子，你無法控制自己，你無法自律，你沒有本事為你所做的事情負責，所以，我們只能管理你了，我只能以偏概全了。

於是，那天，我跟那個高中生這麼說：「你知道什麼是自由嗎？自由的另一面叫自律，自律就是為自己負責，當你告訴父母你長大了，並且暗示他們，你能為自己行為負責時，他們自然就放手了。」

我從軍校退學前，父親很擔心，一直打電話給我，他問的問題都很簡單：「你退學後，還能做什麼？」

後來，我給父親寫了一封很長的信，信上寫著我以後可能會做的事情，雖然現在看來一個都沒實現，但那時的這封信明確的表達了一個資訊：「爸媽，我長大了，放手吧。」

在父母的眼中，你永遠是孩子，但他們很清楚地知道：他們是會老的，他們也會放手的，只是，他們和你一樣，不知道是什麼時候。他們怕你選錯了，怕你受傷害，怕你無法承擔得起你犯的錯誤，所以，他們幫你選了。

因此，在成長的路上，你一定會有一件或者多件標誌性的事情告訴他們：「我長大了，我能為自己負責了。」

2.經濟獨立是一切獨立的基礎

那麼，長大的標準是什麼呢？是經濟獨立。經濟獨立是一切獨立的基礎。

曾經一個學生跟我抱怨過一件事：「特別想出去玩，爸媽不給我錢，我該怎麼辦？」

當時聽到這個問題差點把我嚇到，我說：「你是想要我當你爸媽，還是要給你錢啊？」

她也不好意思地摸摸頭，然後說：「好像真是耶，沒錢好慘啊！」

我經常建議一些同學，大學四年裡，別總是在腦子裡植入一些幻想，比如你一定會嫁給吳亦凡，你一定會成為灰姑娘…..多植入夢想，把夢想變成行動。你應該多想想：自己以後能做什麼、想做什麼，以後的生活會是什麼樣子，要如何靠自己努力得到。

你甚至應該多想想，自己什麼時候才能財富自由，因為只有財富自由，你才能有更大的話語權決定自己的去處和未來，只要方法得當，能力夠強，一直進步，早晚會財富自由，父母也早晚會放手。

畢竟，哪位父母不願意自己的孩子成為自己的保護傘呢？

即將畢業的大學生。聯合報系資料照／余承翰攝影 分享 facebook

3.用家長認同的方式說服家長

我問你，你怎麼去跟父母解釋現在當紅的小鮮肉呢？

你說，他有好多粉絲，好有影響力，超級帥……放心，你父母一定會覺得你有病，而且病得不輕，他們還會多加一句話：跟你有什麼關係呢？

可是，如果這麼說呢，這個人就是當年的小虎隊，就是當年的四大天王，就是當年的費翔，紅得不得了呢。父母瞬間就懂了，因為對於父母來說，那些是他們認知範圍裡的東西，那些更能引起他們的共鳴。

我在寫校園暴力這件事情時，有個伯伯給我打電話，讓我不要多管閒事，說你還沒結婚，管別人的孩子幹嘛。

我當時說了很多，他都不停地告訴我：「你現在事業正在發展，管那麼多有什麼意義呢？能賺錢嗎，能幫你娶媳婦嗎？」

後來，我跟他們說：「你知道為什麼這些孩子這麼囂張嗎？因為他們在人群中從來不覺得自己有罪惡感，就像當年的紅衛兵一樣。」

我說到這裡，伯伯像是明白了什麼，於是馬上不說話了，只回了四個字：「注意安全。」

因為紅衛兵的故事，伴隨著他的青春。

我在寫書時，我的父母一直不知道我在幹嘛，因為他們聽說身邊很多人自己花錢出書，印了好幾千冊放在家裡送人，特別丟人。

他們勸我：「尚龍啊，我們還是要好好上課，畢竟那是你的主業。」

後來，《人民日報》、共產黨員的微信號經常刊登我的文章，我把連結傳給父母看，他們瞬間明白了，我在做一件很有意思的事情。因為那些能讓父母感覺更親近。

用父母的邏輯去說服父母，是最重要的方法，比如當年想選擇音樂時，母親反對，你可以說：「媽，當年您不是說，只要我好，您也開心嗎。可是，我現在如果不選擇音樂，我就會不開心啊。您不會不讓我幸福吧。」

比如你選擇A作男朋友時，父親不同意，你也可以說：「爸，您當年不是告訴我，您和母親都是經過別人介紹認識的嗎，現在我終於不用被介紹，而是自由戀愛，我是在進步啊，您不希望您的女兒進步嗎？」

我想，這樣的效果就能好很多。

4.不要用語言對抗，用行動溝通

我曾經寫給異鄉遊子一句話：「記得報喜不報憂。」

其實這是跟父母溝通的一種方案：「盡量不要用語言對抗，而要用行為溝通。」

什麼是孝順，我們總以為孝順是要從不反抗，唯命是從。其實不是，孝順主要的含義是順，所謂順，就是語言上順著來，而順著來是有技巧的。

我教過的一個女學生和男朋友戀愛四年，父母嫌棄那男生窮，要她趕緊分手，可她就是喜歡，於是問我怎麼辦。

我說：「你就跟你媽說，好好好，然後繼續談著，說什麼都順著，別對抗，但行動上該幹嘛還幹嘛。」

果然，她就這麼又對抗了兩年，後來父母覺得再這麼拖著孩子，年齡大了更不好嫁人，就同意了這門婚事。

最可怕的是，這個女生從來沒有和家裡人吵過架，因為每次父母發作，她要嘛挑開話題，要嘛嘴巴上不停說：「好好好」，然後轉身又出門和他約會了。

所以，和父母溝通的方式是嘴巴上順，行為上遵循自己想法就好。

我還遇到過一個孩子更聰明，她在北京畢業後，父母非要她回家考公務員，她表面上說好好好，馬上回去，可是就是不買票，就這麼拖了兩個月，後來硬是在北京找到了工作，然後打電話給父母講：「爸媽，我在北京找到了一份工作，一個月八千多呢，先不回去了。」

父母一想也是，回到家裡，一個月也才三千多塊，就讓孩子去打拚一下吧。

所以，用行動交流，而不是語言的對抗，是一個非常好的方式。

5.雙贏原則和雙輸原則

古典老師的《拆掉思維裡的牆》中有一個非常著名的原則，叫作雙贏原則和雙輸原則。

圖／今周刊提供 分享 facebook

所以，讓你的父母停止質疑和停止痛苦的最好方式只有一個：立刻行動，讓自己變成更好的自己。用行動證明給他們看，只有這樣，才是雙贏的方式。

6.去影響父母，和他們共同成長

你知道嗎？時代已經變了，原來我們的知識體系都是透過長輩告知，透過一個村莊最有見識的長者獲得，可是現在時代變了，網路時代到來，讓兩代人的資訊和知識平等了起來。

現在這個時代已經變成了「你會問父母怎麼帶孩子，而父母會問你怎麼用微信」的年代。我們這一代人長在網路上，面前是人工智慧，背後是大數據，而我們的父母，正在逐漸老去。

所以，你需要陪著父母共同成長，你要把學習的東西告訴父母，和他們共同成長，因為他們曾經就是這麼教你的。有個孩子問我，說父母總是傳一些「吃什麼會死、什麼肉又出問題了、趕緊買鹽存起來」這樣的長輩貼圖給我。

我說：「那你就要告訴他們，什麼是謠言。」

還有些孩子告訴我，說母親總是相信莫名其妙的中獎。

我說，「那你就要告訴他們，這些都是騙子。」

這是我們的責任，因為別忘了，我們在不懂事的時候，是他們孜孜不倦的教你說話，一次又一次的教你認字，而現在應該是你，一點點的把你知道的告訴他們，一次次的重複著你熟悉而他們陌生的知識。

有一次我回到家，看見父親因為停車費和別人吵架，後來他非常生氣，轉移目標，對我發起了火。我把這個故事寫在書裡，我說：「最好的省錢方式是賺錢。你為了五塊錢，耽誤了半個小時，把心情搞壞了，還轉移憤怒罵我，這些時間成本、心情成本，和五塊錢比起來，簡直得不償失。」

幾年後，父親開著車，跟我聊到了這個，他說：「現在再也不為幾塊錢跟別人生氣了，那天看你的書，我覺得很有道理，所以老爸要更加努力賺錢，少生氣，哈哈哈。」他笑得很開心，我也很幸福。

現在，我時常把我看到的、經歷到的一線知識分享給父母，他們在電話那頭笑嘻嘻的說：「兒子長大了，學會了這麼多老爸老媽不知道的事情。」

而我清楚地知道，沒有他們，怎麼會有今天的我呢。這是最好的親情。你不僅陪他們變老，還陪著他們終身學習。

圖／今周刊提供 分享 facebook

※本文摘自《大學不迷茫》，今周刊出版授權提供，未經同意禁止轉載。作者李尚龍考上重點軍校、獲軍功卻毅然退學，加入北京新東方英語學校，成為最年輕也最受歡迎講師，著作《你只是看起來很努力》百萬暢銷。