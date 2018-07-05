專訪／定居美國的台灣媽媽李逸萍：孩子怎麼可能輸在起跑點？

2018-07-05 07:45 聯合新聞網 曹凱婷／專訪



李逸萍曾是台灣媒體人，目前定居於美國波特蘭市已二十多年，育有一個國三的女兒，今年開始在聯合新聞網寫專欄，分享她觀察到很不一樣的「慢生活」教養方式。

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「我現在的身份先是母親，然後是作者，再來才是妻子。」李逸萍笑說老公很可憐，但還好很好溝通。

世新三專（現已改制世新大學）畢業以後，她在媒體業工作了幾年，想到海外看看。「當時還是很新的觀念，跟現在不一樣。」費用得自己擔的時候，就會好好比價，她發現美國比英國便宜、介於西雅圖與舊金山之間的奧勒岡州波特蘭市更便宜！在這裡當學生的日子，她親身體驗到這個城市的獨特，也在這裡遇到老公。他們決定共同生活以後，一起嘗試過不同的居所，最後還是選擇了波特蘭。

社區風氣開放自由 有最大的愛

「美國非常多元，每一個城市都不一樣，甚至每一個社區也可以有自己的特色。」李逸萍喜歡旅行、生性自由，她形容自己住的社區比較「老嬉皮」，不是很貴族的地方，但也不貧窮混亂，居民們教育水準高，有些人曾經參與過社會運動，有些人會裸身展露自己的刺青，鄰里之間關係較親密，平時互相關照，還有一年一度的封街同樂會。

這裡很少華人父母，卻有很多華人孩子。「波特蘭是一個同性戀友善的城市，許多家庭覺得，世界上已經很多等著被收養的棄嬰了，何必非要有血緣的孩子。我在這裡學到最大的愛。」這些父母請她來擔任孩子的中文家教，不需要真的學到技能，只要讓幼兒有個「學中文好好玩」的印象，希望他們認識自己的文化，對自己有自信，「能愛自己才有底氣獨立，能夠向外發展成長，為自己負責。」她的學生上了中學以後幾乎都選修了中文，讓她很有成就感。

有些家長會陪著幼兒一起聽她上課，李逸萍觀察，當地的媽媽很常說請、謝謝、對不起，鮮少使用「不」字來要求孩子，選擇以正面的句子替代。例如當孩子想要抓取她戴著的眼鏡玩，媽媽沒有厲聲阻止，而是請孩子先從老師身上下來，「來坐在這邊，要做什麼跟老師說。」李逸萍也把這招學起來，當她偶爾使用「不」字的時候就很有力道，女兒會察覺嚴重性、聽得進去。家有青春期的少女，衝突難免，但因為習慣說「請」，怒氣降低許多。「這還有個好處：孩子自己就會篩選朋友。她自己是這樣的人，自然也不想和無禮的人相處。」李逸萍認為，母女衝突要互相說服，家長如果自恃身分，孩子也不會服氣。

波特蘭崇尚的「慢生活」其實重點就是「健康」。健康的身心靈，需要注重環保、有好的人際互動、妥善的情緒抒發，在教育上的展現，即是不只看重腦的智識，也關照學生的心智。李逸萍舉了最具體的例子：「資優生也不知道自己是資優生，沒人會告訴他們！」小學一年級有個智力測驗，家長會知道孩子是否在前3％，「我問學校前3％會有什麼特殊處置嗎？完全沒有，他們還是和其他人一起學習。」家長老師對於測驗結果集體緘默，沒人吹捧資優生。

「這個『慢生活』社區認為，過程和目標一樣重要。如果孩子的能力足夠跳級，家長老師也不會讓他跳過這些過程。時間是不會回頭的，如果略過了這一年和同儕互動成長的生活，就是沒有了。」李逸萍最希望自己女兒學會「生活平衡」，不是只會拚工作，可以好好吃飯睡覺，擁有簡單的快樂。「以前在台灣常會聽到『別讓孩子輸在起跑點』，這裡則認為，每個孩子的時間都不一樣，你怎麼可能輸在起跑點？」波特蘭很願意給孩子寬裕的準備期間，相信學生一旦開竅就會學得很快。

教育關乎整個環境

當然這只是他們城市的處理方式，並非全美都如此。「慢生活」教育是整個環境的成全，老師、家長、學校制度必須有共同的信念。以國小來說，他們沒有考試與作業，只有每年級的專題；成績單只寄給家長，上面沒有排名，只有高於標準/達標/未達標，以及老師對孩子的觀察敘述，例如：達標、你的孩子發什麼音的時候不太清楚，音量不夠大，家長應該讓孩子增加自信。

國中開始有了ABC成績等第，評量來自隨堂考、20分鐘內的單元期中考、期末專題報告，沒有作業，「每個孩子狀況程度不一樣，已經會了的何必要寫作業？」但如果學生覺得自己需要多多練習、對自己成績不滿意，都可以跟老師商量討論，老師會很願意給他練習卷、彌補機會。「他們認為，如果學生願意學習，怎麼可以拒絕？雖然考試成績不好，可是只要你願意額外多做一些，也可能拿A。我常聽女兒說，今天又有誰誰誰上台演講加分。」

那高中呢？「全世界的高中都在為了大學做準備，只是方式不一樣。」以美國來說，學力測驗與其他歷程表現各佔一半，連志工經驗也會觀察是不是有專注的領域，還是這裡做一點、那裡做一點。他們看重領導力，教育最終目標，是希望學生未來可以貢獻回饋社會，讓國家進步，校友的影響力就是學校的名聲、招生招牌。

不制式的教育

教育關乎整個環境、也關乎個人，李逸萍太喜歡他們社區的慢生活理念了，總是把一切講得很好，但她也承認依然會有人不願學習、不知方向，也有其他地區的美國人放學就去補習。

沒有一種體制可以適應所有人，只是李逸萍選擇定居的波特蘭開放自由，給了不同的孩子更多空間。社區多是高知識家庭，因為要餵母奶、陪孩子長大，從雙薪變單薪、兩輛車變一輛車和腳踏車，在家帶孩子靠律師執照賺錢，自己種菜，過簡樸自然的生活……在台灣當然很難，她的分享只是希望讓讀者看看，原來教育還有這種可能。「在台灣的弟弟說，既然他們在台灣，也只能先跟著體制考試升學。」

李逸萍自己也是參加聯考的台灣小孩，怎樣的家庭養出了她熱愛旅行與自由的性子？她說從小全家人常跟著軍人爸爸的工作到處搬家轉學，住過澎湖、花蓮、台中、高雄，家長對孩子有期望，但更有愛與鼓勵。例如考高中，爸媽希望她考上雄女，但最後上了X中，爸爸還是開心的說，「噢！X中好、X中好！」沒考上大學去考三專，爸爸也是說，「世新好！世新好！」李逸萍笑說，父親很會找台階下！「但這是很好的教養方式，孩子自己沒考好已經很傷心了，他如果不滿意，還可以重考轉學呀，家長不用再潑冷水。」我想，對李爸爸來說，有自己孩子就讀的學校，一定就是好學校了。

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專訪後記：

離開咖啡店的時候，經過一間補習班，我充耳不聞的向前走，見到逸萍驚嚇的神情，才注意到裡面傳出責罵的聲音。她說，她很害怕這種，「有什麼事一定要這樣呢⋯⋯」