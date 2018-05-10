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我的學校不好該怎麼辦？ 名作家：寢室是墮落開端

2018-05-10 12:30聯合新聞網 文／李尚龍（今周刊出版授權提供）

1

我每天都會看大家在微博裡給我的留言，時常看到深夜，私信的，每一條都看。問得最多的一種問題，是這麼開頭的：我的學校不好……或者，我是一個來自二(三)流學校的學生……我該怎麼辦？

大學生。聯合報系資料照
大學生。聯合報系資料照
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我不知道怎麼回答，因為我不覺得來自二流的學校，就應該過著二流的生活。「二流學校」這幾個字就像是枷鎖，把人鎖在二流社會和二流人生裡，但真的是這樣嗎？

心理學有一個非常著名的實驗，實驗者問了許多人，當你手上拿了一杯水，接下來需要做什麼？同一個問題，千百個答案：喝掉；倒了；洗把臉；給別人喝……可是，他們都陷入了某種心理暗示：就是拿自己擁有的，限制自己無限的可能，哪怕自己擁有的根本不好。

正確的答案是：想做什麼，就做什麼，你要去做自己喜歡的事情，和那杯水無關。

人不能因為擁有了一杯水，就放棄了自己喜歡的事情。很可能這杯水還不是純淨水，甚至苦澀、被汙染。而你呢，為了不丟掉這杯水，步步自封，躡手躡腳，過著二流的生活。其實你大可以把這杯水丟掉，或者放在一邊，接下來，你會發現世界很大，能做的事更多。輕裝上陣，永遠比大包小包的走得更遠。這杯水，就是你的學校，你的系所，和你所擁有的並不完美的一切。

2

我想你懂我在說什麼了：你可以上二流的大學，但是不能過二流的日子。

二流學校怎麼了？大學的學歷只能證明高考的分數，表明高中三年的成績，那都是過去，而大學，又是一個新的起點，你依舊可以捲土重來，轉身再戰。

我想你肯定又要抱怨，學校提供的資源太少，學校老師講得太差，學校連比賽、考試都不太辦，講座請不到什麼名人，圖書館都是老書，什麼都沒有的學校，你讓我怎麼背水一戰？

我跟你講個故事。

我大學讀的是軍校，學校不辦理央視的英語演講比賽，尤其是上電視類的，需要外出的。因為學校怕人員外出不方便管理，主事者也怕自己擔負責任，認為多一事不如少一事，就乾脆不辦了。

我記得那是個冬天，北京下了很大的雪，那天中午，我偶然看到網上央視英語演講比賽在報名，截止日期是兩天後，我打了電話給我的英語老師問學校是否參加比賽。她說，這個比賽我們不辦，你要報的話就自己報吧。

那時軍校不讓學生平時請假外出，我就找了一個好朋友幫我報名，比賽要學生證影本和一百塊報名費，我算了一下時間，同城的一天就能到。於是我很快地把資料寄了過去，還在信封裡夾了一百塊錢。可惜的是，我不知道信封裡不可以夾錢，也不知道應該寄掛號信，第一次，信就這麼寄丟了。

後來報名日期接近，信還沒到，我打給郵局，那邊卻遲遲沒有回應。

眼看實在來不及，無奈之下，我裝病請了病假報名，最後一天，我趕上了初賽報名的截止日期。後來一路比了過來，從初賽、複賽到半決賽，到北京市冠軍，到全國季軍，接著，這比賽徹徹底底改變了我的命運。

直到今天，我依舊感謝那個下著大雪的中午，倔強執著的自己，感謝信雖然丟了，但依然請病假外出報名的自己。因為那時堅持的自己，為今後的我，創造了一個世界。

3

後來我當老師的幾年，見到了許多二流三流學校的學生，英語考試比一流學校的學生還要好。後來一問，原因很簡單：因為他們丟掉了手中的杯子，去找了一個桶，然後，把水越裝越滿。

我分享一個故事：

我們團隊的小怡自學能力超強，我交代她做很多事情，都是她第一次或者第二次做，她時常看我做一次就能迅速學會。有一段時間，我讓她管理微信排版，她也做得非常好，後來我問她，「是不是有老師教你啊？」她說，「沒有，我就是自己嘗試，從上大學就喜歡挑戰沒做過的事。」

她畢業於一所成都的二流院校，可是，大學四年，她不曾受限：參加各種地方的實習，各個地方的講座，甚至找外校同學要別的老師課表，冒充本校學生旁聽，自己還創立了社團。她為自己搭建了一個世界。

所以，你可以抱怨學校不好，但如果你的青春，全部放在抱怨和自暴自棄上，那可就真的只配擁有二流的生活了。

這些人的經歷讓我明白一些很有啟示的道理，如果學校沒有辦法給你提供想要的，為什麼不用雙手去創造一個呢？

1.自己學校的老師差，為什麼不去別的學校旁聽？

很多學校都會開非常棒的公開課，歡迎各個系參加，你可以跑兩步去聽，無非是需要早起，犧牲午覺而已。甚至很多公開課在網上有免費版本。網路到來後，越來越多的好課，越來越方便的傳遞到你面前，你不用占位置，價格也超級便宜。你需要做的只不過是收集一些這樣的資訊，僅此而已。

2.宿舍同學都在打遊戲，可你為什麼非要合群？

我曾經寫過〈你以為你在合群，其實你在浪費青春〉，文章中談到，英雄永遠是孤獨的，只有小嘍囉才成群結黨；八○／二○定理適用於每一個角落，尤其是當你在一個二流學校時。別人打遊戲，別人談戀愛，別人追韓劇，跟你有什麼關係？

中國大學生在宿舍舖床。 新華社照片
中國大學生在宿舍舖床。 新華社照片
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人總要有自己的目標，才不會被人影響。

寢室是墮落的開端，總是待在寢室，尤其是離床近的地方，再給你無線上網和一個外賣電話，一學期就能全部廢掉。大學裡面這種人還真不少，甚至到處都是。茫然導致頹廢，頹廢導致更茫然。要知道，多數室友很難發展成朋友，朋友是陪你共同進步的，這樣的人要去找。

你無法選擇室友，但你能選擇朋友。志同道合不容易，高山流水需尋覓。

如果你抱怨身邊沒有志同道合的人，那就出去找，去各種社團參加活動，去各種比賽結識戰友，去各種講座偶遇知音。

那些不合群的人，別覺得自己孤單，不喜歡的環境就閃，去找自己喜歡的環境。這四年，你要去體會各種生活，聽許多老師的課，讀各式各樣的書。你要想宅，畢業後可以用力宅，這四年時間太寶貴，要去拚，去愛，去後悔。

不要說我在宿舍裡也能好好學習啊。別天真了，舒適的宿舍，配個空調，加上網路線，放點音樂，再穿個拖鞋，接下來就只能睡覺了。

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※本文摘自《大學不迷茫》，今周刊出版授權提供，未經同意禁止轉載。作者李尚龍考上重點軍校、獲軍功卻毅然退學，加入北京新東方英語學校，成為最年輕也最受歡迎講師，著作《你只是看起來很努力》百萬暢銷。

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