全額獎學金自耶魯畢業 國民學長教你優質過大學4年

2018-05-10 09:33 聯合新聞網 文／ 李柘遠（今周刊出版授權）



圖為耶魯大學。路透社資料照 分享 facebook

馬基維利說：目的總能證明手段是正確的。

大學四年，剔除寒暑假和各種長短假雙休日，滿打滿算一千天，稍縱即逝。從十八歲到二十二歲的四年只有一次，是一個人一生中最不能辜負和浪費的四年。大學四年，每年都該有一個不同的過法，才能最大化這四年裡的收穫。結合在耶魯的經歷與體驗，我把自己的想法放在這裡，希望能讓即將踏入大學的同學們參考。

大一

關鍵字：新鮮，試錯，「野」

剛進大學時，每個人都帶著一些孩子氣，一股傻勁兒，一點初生牛犢的直接。當時渾然不覺，但如今看到大一照片裡那個留著平頭咧嘴大笑的自己，翻出當年在Facebook 等社交網站上泛著傻氣的發文和留言，憶起自己剛入校園時的一些幼稚無畏的想法，我深感：哦，那個從高中鯉魚躍龍門進了耶魯的十八歲男孩，當年實在是個愣頭青啊。

大一生，與其說是青年大學生，不如說是換了地方上學的高四大孩子。

初進大學，一切都新鮮而神奇。十八九的大一生，有最多權利去探索大學這個美麗新世界。

大一這年，你一定要stay hungry, stay foolish(保持飢餓，保持愚蠢——出自蘋果創始人賈伯斯的一次演講)。正因為是一張白紙，才不該有任何顧忌和猶豫。所有在紙上畫的圖案或形狀都能為白紙增色。

大一這年，你要敢於試錯。實際上大一時不存在什麼「錯誤」，因為一切都剛開始，充滿著未知。除非你對某件事／某個職業有一○○％的熱愛和確定，否則就不要過早把自己框限住。

「我一定要讀經濟學」「我將來會當醫生」「我準備畢業後回老家工作，在父母身邊生活」——這些結論，留到大一之後再做也不遲，不要早早把自己困在一個狹小的範圍裡。

在大一這年嘗試不同的課程、課外活動、主修(在美國等西方國家留學的同學大一不需要確定主修)，接觸不同的人，這麼做並沒有成本、代價和風險；相反，不同的嘗試會幫你發現自己最擅長和享受的事，找到同自己最契合的朋友。

大一剛開始不久，我和幾個好友在草坪上天馬行空瞎聊。聊了什麼東西，七年後已經不太能記起；唯一印象深刻的是包括我在內的五個人，只有一人最終學了她當時說的主修。

耶魯每學期初都要組織一場盛大的extracurricular activity bazaar(社團活動博覽會)，幾百個學生社團會在中心校園吆喝與迎新。大一時，我從博覽會上拿回了幾十個社團的宣傳卡片，從正統而「高貴」的耶魯國際關係協會到稀奇古怪的「爬蟲鑑賞社」都有。我試著參加了其中十多個社團的活動，並最終加入了三個最匹配自己興趣和能力的社團： Reach Out 公益組織，ThePentatonic 無伴奏小合唱團和耶魯模擬聯合國協會。如果在博覽會上思前想後，不敢放開手腳報名和嘗試，很可能會和一些影響了我大學四年的課外活動失之交臂。

大一時，我逼著自己跳出舒適區，特別open 的去交朋友：住同一層樓的，上同一門課的，在圖書館書架拐角處邂逅的，在周末清晨一起練越野路跑的，在食堂一起流著口水搶烤龍蝦的……跟不同背景和性格的同學交流，讓我學習到各種文化習俗、領略到各異的價值觀。雖然和很多人最終僅成了點頭微笑之交，甚至忘了對方姓名，但大學裡最好的幾個朋友，卻也大都始於大一的那一聲nice to meet you。

所以，大一完全可以心在野，學得野，玩得野。哪怕出了糗、犯了錯、走了彎路，你大可一笑而過——只是一個「乳臭未乾」的大孩子，學識經驗尚淺。更何況一路「野」過來，你一定會驚喜不斷。大一生，自由嘗試和探索吧。

大二

關鍵字：轉型，下基本功

大二生邁進了二十歲門檻，有些同學開始自嘲「老了」「開始奔三了」。

實際上，大二確實有和大一不一樣的過法。對大多數同學來說，我相信大二是潛心沉澱與思考的一年，是打牢基本功的一年。只有在大二「厚積」好，大三和大四時才能「薄發」。

首先大二生們得開始從心態上給自己「斷奶」了。你得清楚，大二過完意味著大學旅程過半，在來到五○％進度點之前，如果仍把自己當成沒玩夠的大小孩，只會浪費很多提升自己功力的機會。此時的你，真的要變成一個大人了。大一時你還能跟父母撒撒嬌，時不時的偷懶或貪玩，大二時則必須對自己「強硬而嚴格」起來，不給自己留太多餘地和藉口。

相對於大一時「自由探索、廣泛撒網」的策略，大二時應該「有所取捨，抓準重點」。人的時間精力有限，面面俱到的結果是什麼都做不好、做不精。

學業：

中國同學們的主修在這一年難度更大，但難度大不代表拿好成績的機會變低。課業難是對所有人而言的。你需要更潛心的把主修，尤其是可能直接關聯到未來職業的那幾門課修好。對於在美國留學的同學來說，大二下學期需要確定主修(declare your major)。選主修是大學階段最重要的決定之一，不能輕忽。

大二上學期開始前，你就應該謹慎思考最想讀的主修都有哪些(如果已經心有所屬，可以省略這個步驟)。假設有三個主修在你的考慮範圍內，你應該仔細了解這些主修在學分、課程、論文、考試等方面的具體要求，最好還能讀讀幾位主要教授的履歷。

上學期開學後的選課期間，你應該跟這幾個人談談待選主修：你的學術輔導老師(facultyadvisor)，每門主修的一至二位教授，每門主修的一至二位大三／大四學長，以及你的父母。結合他們的建議，你應該能做排除法，將範圍縮減到一至二個主修。

隨後，仔細選課。我建議你選擇一門難度較低的和一門難度很大的主修課，測量一下自己的水準——畢竟我們還是得考慮學分成績，如果難度大的課上得很痛苦，就可能直接影響到成績。如果拿不到好成績，這個主修學起來就容易有挫敗感，學分成績不好還會影響到之後的求職或讀研究所。

耶魯大學校園風光。 新華社資料照片 分享 facebook

你還可以這麼選擇：你會很感興趣的一門課，和你會倍感無聊的一門課。上這兩門課，評估一下這個主修能「好玩」到哪裡，又能「枯燥」到哪裡。畢竟你要和一門主修親密無間兩到三年，除了就業前景等實際考量，你最好得享受學這個主修的過程。

課外活動與實習／兼職：

大一時什麼都能「玩」，大二時必須學會減法，從你的日程表上刪除幾項「不那麼重要」的課外活動。

每個人對「不那麼重要」有不同的定義。我在篩選「不那麼重要」的活動時，一般會問自己三個問題：是否還有興趣繼續？ 是否從中學到了很多？ 是否覺得這項活動對未來幾年的學業／職業規畫有一點幫助？ 第三個問題聽起來功利，但對每一分鐘時間都很珍貴的大二生來說，我認為不可或缺。

一些同學可能開始發憤「求職」，他們想抓住一切機會積累實習和兼職經歷：無論是學校裡的工讀，還是各類公司／組織的實習生招募，他們都想「湊個熱鬧」，讓履歷添一些分量。我想說：且慢。大二還不是削尖了腦袋找實習的時候。想體驗職場？ 不急。大三有的是你「賣苦力」的機會。

大二是打好學業基礎的關鍵一年，與其去發傳單賺幾百塊錢，不如定下心來多和教授切磋交流、多讀幾本跟主修有關的好書。當知識儲備和心智修養都還膚淺時，大二學生很難找到「高級」實習。「高級」的意思是有難度和挑戰，還要有一點名氣和影響力的實習項目。比如，華爾街幾大投資銀行和Google、Facebook 等科技巨頭的夏季實習生專案，基本上只招收大三升大四的學生。

總之，大二確實比大一「難」一些，因為你要開始正經八百為自己奮鬥了。英語裡有個詞，叫「sophomore slump」，中文翻譯成「大二生症候群」，說的是一些大二生會變得低落而委靡，因為自己不再是備受寵愛和無憂無慮的「大一小孩」了，而同時也不是拿到全職／實習邀約或碩士項目錄取的高年級人生贏家。他們一時找不到自己的位置，玩不好，更學不好。

但避免sophomore slump 並不難。接受大二這一年「高不成低不就」的事實，清楚大二這一年「努力轉型，穩打基礎」的任務，一步步耐心的往前走，你不會在自己大二那年留下遺憾。

大三

關鍵字：成熟期，做決定，吃苦

大三是大學下半場的開始，大三生開始逐漸習慣被喚作「學長學姐」，而他們也確實要進入厚積薄發的衝刺階段了。很多同學覺得大四才是確定畢業後方向的最關鍵一年，是黎明前的黑暗。但我認為，大事應該趕早不趕晚，求職和考學的籌備一定要在大三這年啟動。

相對大一的無憂無慮和大二的逐漸轉型，大三確實是吃苦的一年。這一年你要啃掉更多的文章，寫更長的論文，做更複雜的習題，而這還只是課業方面的難度升級。給人帶來更大壓力的，是對畢業後的思考與準備。一個成熟理性而有條理的大三生，除了繼續學好主修課，你應該有條不紊的過完這一年。

首先，你為自己做決定，想清楚畢業後第一步要往哪裡走、怎麼走，是繼續學習(留學或考研)，還是踏入職場？ 圖為耶魯大學球迷。路透社資料照 分享 facebook

如果選擇出國深造，你一定要經由數項留學考試，比如，托福、GRE、GMAT。對大多數同學而言，這些考試並不輕鬆。如果把複習備考都放在大四，則很可能因時間緊張而頗感狼狽，所以大三就要一鼓作氣完成。第一次分數不行也沒關係，還有充足時間再戰甚至三戰。完成留學考試只是最基本的步驟，你還需要繼續研究學校、選擇待申主修與項目、準備履歷、論文，甚至提前聯繫目標學校的教授。如此繁重的任務，能在大三做完的就盡量不拖到大四。

如果決定在中國讀研究所，雖然通常得大四上學期才參加考試，但大三開始複習絕對不早。

如果想畢業後先工作，千萬不能等到大四才開始投履歷。很多良機其實在大三時已經出現。美國大學的大三生通常在第一學期的十月、十一月便開始申請來年的暑期實習，在年底或寒假後開始筆試和面試。如果一切順利，在春暖花開甚至更早時就會收到offer。

我的大三「求職」一瞥──大三上學期的十一月中旬前，我在網上提交了三家投資銀行的暑期實習申請：高盛、摩根士丹利和摩根大通。十一月底我在紐奧良度感恩節假期時，便收到了摩根士丹利的第一輪電話面試邀請。隨後，來自三家投資銀行的香港、北京、新加坡和紐約辦公室的面試邀請劈里啪啦到來。十二月到一月初，我完成了五門期末考試，從美國飛回中國過寒假，還有十多個電話、視訊或華爾街現場面試，現在回想起來才覺得瘋狂。

一月中旬，我被邀請參加所有三家投資銀行在紐約總部的最終面試。還記得一月十四日先去高盛面試，十五日上午摩根士丹利，下午摩根大通，面試日程之密集頗有點戰場的架式。

幸運的是，我在第一天的高盛面試中發揮不錯，下午便接到電話告知我被錄用了。因為高盛是華爾街最出色的投資銀行，還是我的第一選擇，我便禮貌的取消了第二天兩家投資銀行的所有面試。

從六月底到八月底的十周裡，我在高盛大中華總部的北京辦公室賣力工作，獲得高評分，大四開學伊始便接到了全職錄用通知，俗稱「return offer」。

從大三上學期開始申請實習到暑假過後拿到工作offer，我一共參加校園徵才博覽會五場，往返紐約華爾街六次，自習金融與投資銀行講義三十小時，面試二十次(相信我，這在大三求職潮裡算少的)，實習期間參加IPO項目二個，熬通宵五次，平均每天睡眠五小時。

確實是挺苦，但當時卻深感忙得有代價，忙得神清氣爽。如果想盡早「解放」，把大四生活過得從容多彩，大三做好規畫、吃點苦頭就是必要條件。

大四

關鍵字：先苦後甜，收穫季，畢業前野一下

如果你認同我「吃苦在大三」的建議，那麼你的大四將少很多迷茫、抓狂和狼狽。

當然，大四的開場往往也是黎明前的黑暗。上學期，因為被各種deadline「催命」而帶來的壓力，你可能會分泌四年裡最多的腎上腺素。趕赴一場場全職工作面試，遞交碩士／博士專案入學申請，這些都會讓你感到很累甚至很孤獨。此時，最重要的是相信自己——你打的是一場有準備的仗，因為在大三時你就開始規畫畢業後的生活了。

在黎明前的黑暗裡前行，你需要的是咬牙咬牙再咬牙，意念強大的同時也要加倍注意身體。有機會休息的時候就果斷關燈睡一覺，能多吃蔬菜水果的時候就逼自己多吃些，以補充維生素。

等待應徵和研究所考試結果的過程經常很煎熬，很考驗人。我的數位耶魯同學在拿到大offer 之前，被若干家公司／學校爽拒。面對拒信千萬不要馬上洩氣，而是要相信好事多磨，最好的在後面等著你呢。

大四第二學期，你可能會分泌四年裡最多的多巴胺——拿到那個期盼已久的offer，上完最後一堂課，交完最後一次作業，寫完最後一篇論文，做完最後一次答辯等，一個個「最後」都會給你帶來無與倫比的輕鬆愉悅。

終於解放了！ 和大學說再見前，你千萬別留下遺憾。沒有了求職升學的負擔，你可以找回大一入校時的新鮮與酣暢，再次野一下。

畢業前，可以怎麼「野」呢？ 下面是我和我的耶魯好友們畢業前做過的好玩事兒，僅供參考。

．和一群摯交好友出去瘋玩一次，來場說走就走的旅行：不要去太大眾的景點，而是選一些畢業後很可能沒機會再去的「祕境」探一次險(我組了一個五人小分隊去墨西哥中部探尋馬雅帝國金字塔遺址)。

．旁聽一節感興趣但一直沒機會上的課：這堂課與主修、學分、成績、求職等一切「功利」考量都無關。就是純喜歡、純好奇(我旁聽了一堂專講恐龍繁衍和遷徙的生物課)。

．去從沒去過的party，畢業前認識些新朋友。這個party 是對你有神祕感，甚至會讓你臉紅心跳的活動(我畢業前去「foam party」上玩了一把——派對上大家衣著清涼，很多人會穿泳裝，整個派對房間充滿肥皂泡泡)。

．跟暗戀的人大膽表白一次。畢業後大家各奔東西，有的甚至一輩子不會再見第二面。此時表白的成本最低，收益卻可能最高，因為被你表白的人也可能剛好喜歡你呢！ 我的幾位耶魯好友嘗試了此事，結果格外可喜——有三人表白成功，有兩對至今在一起，其中一對剛剛訂婚。所以，畢業季無愛情、畢業即分手的說法並不永遠成立。

除了這些好玩事，還有一件事你一定不要忘了——看書。我想，畢業前的一段時間是最適合看書充電的日子。沒了學業壓力，也尚未開始下一段旅程，你應該讓好書填充這段難得的閒置期。畢業前，我從亞馬遜上買了十多本好書，一本本津津有味讀過的感覺，就一個字：爽。

不如去闖：年輕不是迷茫的藉口 圖／今周刊授權提供 分享 facebook

※本文摘自《不如去闖：年輕不是迷茫的藉口》，今周刊出版授權提供，未經同意禁止轉載。作者李柘遠自廈門進入耶魯大學，四年均獲全額獎學金。23歲獲選世界經濟論壇「全球傑出青年」。畢業進入高盛工作，成為「明星分析師」。後參與創辦互聯網旅遊公司「牛游果」，任「牛游果」首席運營官。現攻讀哈佛大學商學院MBA。