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拔管風波藍委要求立院備詢 吳茂昆突請假宣布休息

評／鼓勵更多技職生參加技能競賽，然後呢？

2018-04-30 16:02聯合新聞網 鳴人堂

圖為2016年全國技能競賽分區賽，配電競賽組操作情形。 圖／勞動力發展署桃竹苗分...
圖為2016年全國技能競賽分區賽，配電競賽組操作情形。 圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
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