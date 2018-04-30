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陪伴孩子面對會考 過來人家長給建議：忘了模擬考

2018-04-30 07:24彭菊仙（親職作家）

忘了模擬考成績，但保持適當警醒！

不到一個月國中會考就要來臨，回想起過去兩次陪伴孩子的經驗，我必須說，這不只是對孩子的考驗，更是父母全新的學習！因為爸媽的煎熬可不比孩子少！特別是看到孩子一次一次的模擬考分數上衝又下洗，爸媽恐怕也無法堅定，信心搖動。

國中教育會考，考生把握最後時間唸書。聯合報系資料照／記者程宜華攝影
國中教育會考，考生把握最後時間唸書。聯合報系資料照／記者程宜華攝影
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我要說的第一句話就是：先把模擬考成績放一邊！盡信它，不如無它。

在我身邊有太多令人跌破眼鏡的例子，有模擬考幾乎都榮登一榜的明星級孩子竟然在會考落馬摔下，跑到自己從未想過的學校；也有好幾匹黑馬，模擬考時從來不是狠角色，但是最後竟然衝上前三志願，成績甚至超過一向優於他們的同學。

就拿我家二小子來說吧，我在「誰說分數不重要」一書中曾經分享過他去年模擬考的情形，分數是每況愈下。每次考回來，在他一抹抹平靜又神秘的笑容中，我才赫然發現原來「上次的分數不是最糟，還有更糟」，他不斷的秀下限，最後為媽的我幾乎已接近「哀莫大於心死」的境界。

直到最後一次模擬考，成績單我連正眼也不看一眼，以免自己率先崩盤！因為我知道，如果我無法比孩子更堅定，我就不可能擔任一個稱職的陪伴者，更遑論鼓勵者。

雖然，我已暗自在心裡務實調降了孩子的目標志願，但我慶幸自己從頭到尾做對了一件事，那就是：我從未開口給孩子任何的打擊、責罵、威脅或要求。

我總不忘在考試後跟小子說一聲「謝謝」，因為飽受打擊的孩子最需要的是：無論如何都不能失掉對自己的信心！所以我總是跟小子說：「謝謝」，謝謝他不論考得如何，每天都願意把進度讀完；我告訴他，老天爺一定有看見，只要堅持到最後一分鐘，老天爺都會眷顧他！「努力或許不一定有結果，但是，不努力、放棄，絕對不會有結果！」他一直把這句話放在心底，所以始終沒有放棄。

每一次考完，小子似乎絲毫不受任何影響，每天該讀的書沒少讀，該檢討的錯題很認真地訂正。

有一天，我無意中翻到他做過的數學模擬考題，每個題本上面都有三種筆色，鉛筆、藍色、紅筆，封面都寫著這三種筆色大大的「OK字樣」。

他跟我解釋道，因為數學老是考不好，知道自己不是天才型，所以每一個題本都逼自己重做三次！這等傻傻的阿Q精神我看在眼裡，著實感動，特別是小子的數學永遠考不到A，如果我數落他、打擊他，不試著奮力壓制自己的焦躁，我恐怕保不住他最珍貴的部分：願意持續拚鬥的毅力。最後，老天爺果然一切看在眼裡，給了不放棄的孩子應得的禮物。

誠如安琪拉・達克沃斯在《恆毅力》裡所證實：努力的精神比天分更有用！而願意努力，正是因為始終相信自己、因此能樂觀面對各種挑戰！不論在什麼時間點，我們都要堅定的幫助孩子——始終相信自己，特別是只剩一個月，如果還不斷對著模擬考分數孤影自憐舔傷口，那麼恐怕腳已經鬆軟無力，怎麼勇敢赴戰場？

到底該不該焦慮？一點適當的焦慮是必要之惡！

不過我身邊也有例子是模擬考總是金榜題名，因此愈到最後愈放鬆，幾乎篤定相信自己絕對第一志願，沒想到過度放鬆，反而失了警覺心，最後的結果讓人跌破眼鏡，雖然這樣的案例極少，但這顯示出：帶著適當的危機意識是好的，讓大腦處在一種適當的興奮警戒狀態，才能動員身心的能量，匯聚精神，最後臨場讓能量大爆發。

家長陪著考生在考前把握時間溫習。聯合報系資料照／記者黃威彬攝影
家長陪著考生在考前把握時間溫習。聯合報系資料照／記者黃威彬攝影
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怎麼樣保持孩子適當的警覺心？當然就是陪伴他、鼓勵他仍然按照既定的計畫複習，勤做題目，認真檢討。如果孩子總是考得不錯，就絕對不要再錦上添花，頻頻稱許，反而要冷處理，低調回應。

不到一個月，對於成績相對平平的孩子，則要抱持著合理的期待，別夢想能來個絕對大反攻，但是，如果能利用最後不多的時間，將基本概念從頭到尾走過一次，並且堅持每天空出時間勤做考古題、並好好訂正，將錯誤的前因後果徹底分析清楚，絕對能提升分數表現。

調整作息，清淡食物，適度運動

不到一個月，最重要的是準備好最佳的身心狀況，每天調整到11點之前務必入睡，即使是周末假日，也開始調整到早上7:30起床，特別是會考時間就是在週末，在週末習慣晏起或睡到自然醒的孩子，父母務必從現在開始努力幫助他調整過來。

學校停課之後，最好能把讀書的順序按照考試的時程，每一次都要能安靜專注長達考試要求的時長，社會、自然、國文都是考70分鐘，數學甚至長達80分鐘，時間不僅很長而且必須持續地保持高度專注狀態，不妨先習慣成自然。

最後一個月最怕生病，所以儘量減少出入公共場所，現在是換季的季節，各種細菌滋生，所以到人多擁擠的地方最好配戴口罩，避免被傳染疾病。

這段時間特別容易緊張，胃腸更容易感到不適，所以少吃油膩的食物，更要避免平常沒吃過的奇怪食物，儘量以蒸煮、清淡的食物為主，每天都要補充量足的蔬菜與水果，以保持消化暢通，以避免脹氣、便秘。外食則要注意是否清潔衛生，保持良好的體能狀況，才能夠集中精神、高度專注，神清氣爽應戰。

再來，請別害怕孩子浪費時間做運動，每天挪出10-20分鐘跳繩、跑步，能非常有效得活化血清素，而血清素，就是對付壓力的最佳利器。而運動能促進血液循環，增加血液的帶氧量，當我們大量用腦的時候，需要耗掉非常多的能量，所以當然要鼓勵孩子每天做運動以提神醒腦，讓血液能不斷補充飽足新鮮的氧氣與能量，供大腦高度專注、深度思考使用。

最後，我們爸媽恐怕要先自己減緩焦慮，最好的方法就是保持平常心，飯照吃、咖啡照喝，手機照滑，劇照追，還有，工作認真做！當然，這說得容易做起來難，最簡單的方法就是讓眼球多多轉動，除了關注孩子會考這件事之外，請把注意力放到在其他事情之上，別忘了也關注家中其他成員的需要。我們最好自己也多多運動，因為我們也很需要活化血清素，這樣才能妥善對付「面對孩子會考」這件事的巨大壓力！

會考教養彭菊仙

彭菊仙（親職作家）

彭菊仙，政大新聞系畢。曾擔任電視記者，節目製作人、監製。生養三個兒子後，回歸家庭，並致力於親職教養研究與寫作，網路文章廣受父母讀者喜愛流傳，曾出版《幸福教養》《孩子有想法，我們就想辦法》等書。
facebook：彭菊仙之教養幸福又好玩

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