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美國家長願加繳「藝術稅」：5個原因很值得

2018-04-27 07:45李逸萍（定居美國的台灣媽媽）

北京一名小朋友在學習孔雀舞。 新華社照片
北京一名小朋友在學習孔雀舞。 新華社照片
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每逢繳稅時期，奧勒岡州波特蘭市的居民必須額外繳交一筆全美獨一無二的「藝術稅」。什麼是藝術稅？2012年波特蘭市民公投通過，每年納稅時另外加繳一筆稅金，以補助公立學校藝術課程的經費，同時贊助非營利性的藝術教育團體。新法於次年開始施行，凡是年滿18歲、年薪收入1千美元以上的居民，繳稅時必須額外繳付35美元的藝術稅。

公立學校經費拮据的問題，己經成為一種普遍的社會現象。為了節省經費同時確保升學名譽，學校犧牲繪畫和音樂課的異態做法，也成為一種常態現象。波特蘭市的公立學校也有相同的苦境，但是當地崇尚慢生活教養的居民,，始終無法放棄讓孩子學習藝術的機會。這個相信藝術教育的理念，是促使藝術稅成為新稅法的原動力。

「為什麼你們公投通過加繳藝術稅呢？」許多住在他鄉的親朋好友這樣問我，激發了我的採訪動機。多年來與老師和家長們的對談，我歸納出以下幾項重點，解釋為什麼藝術教育值得收取納稅人的額外稅金：

最具創造力的課程

我曾經問一位擔任教職的朋友，為什麼值得繳納藝術稅？

回答之前，朋友反問我，「學校裡的語文、數學、社會、自然科學，哪個課程最具有創造力？」

我想了好久，才發現這些課程主要是理解熟記的知識，學習過程中缺乏創造力的啟發。再想想，許多藝術類的課程，以創造力的方式進行學習，正好彌補了理解熟記過程中的學習缺點。以美術課為例，即使老師規定共同的主題，例如我的家，每個學生所畫出的家都不一樣。在一張空白的畫紙上，無中生有、各具其異，這不就是最具體的創造力？

近年來，教育界強調培育學生的創造力，同時又縮短或刪除學校裡最具創造力的課程，這種自相矛盾的做法，令許多家長灰心。加繳藝術稅，是家長的自救方式。

提供自我教育的機會

自我教育是領導人性格中的一項特色。自我教育是一種了解自我優缺點的能力，同時能夠針對自己的缺點，自動自發的學習改善。這種能力須要練習的機會才能培育養成。美術、音樂、舞蹈和戲劇等藝術課，正可為孩子提供不斷練習而自我修正的教育機會。

女兒就讀的公立中學設有許多藝術類選修課，一位朋友告訴我，她的兒子天生急性子，經常因此闖禍，家長勸告了好幾年，始終沒改善。一堂樂隊選修課，兒子在樂團練習的過程中老是搶拍，體驗到自己的缺點造成樂隊合奏的困難，很努力的自我修正改善，養成自我教育的能力。

唸國一時，女兒選修戲劇課，也獲得相同的學習經驗。為了演好這齣戲，她自動改善了說話的音量和速度，在台上演出時，說話音量大了，說話速度也緩慢了些。可喜的是，孩子所學習到的自我教育能力，並沒有因為藝術課的結束而消失，這些自我教育的能力，陸續表現在其他科目的學習過程中。

啟發左右平衡的腦力

女兒唸中學二年級時，選修了雕塑課。一次與老師談話的機會中，老師提起這堂藝術課為學生提供了平衡腦力的教育功能。當時的雕塑創作以抽象為主題，是右腦掌舵的專區。放眼望去，每個學生的桌上都站著一個造型詭異的泥塑。這些四不像的作品，是學生運用右腦，表現空間創意的學習成果，展現視覺影像的具體成品。

學校裡的課程多偏重於訓練孩子的邏輯、組織和分析能力，充分啟發學生的左腦學習領域，卻忽略了運用右腦的學習力。啟發左右平衡的腦力，正是藝術課之所以值得存在的價值。

Photo by rawpixel.com on Unsplash
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提供社會階層平等的環境

公立學校是真實社會的縮影。融合不同家庭經濟背景的學校環境，可以為孩子提供學習人人平等的社會正義觀念。一位老師為我分析，許多學科例如數學、語言和科學，學生之間的表現差距，與家庭經濟背景的差落成正比。所謂學業優良的好學生，幾乎多來自於優渥的家庭環境。

只有藝術課程，改變了學生的表現與家庭經濟背景成正比的現象。許多在戲劇、舞蹈和美術創造課程裡表現優異的學生，來自於經濟弱勢的家庭。這是十分寶貴的現象，因為它為學業一路領先的好學生，提供一個開闊的觀念：經濟弱勢、學業欠佳的孩子，也有長才。

學校裡的藝術課程，同時也為經濟背景欠佳的學生提供一個表現才能的環境，和建立自信的機會。只有融合社會階層，有教無類，才能真正實踐教育的精神。

紓解青春成長期的情緒

在觀賞女兒戲劇課的成果展演出時，我看見舞台上一群正值青春成長期的孩子，舞動四肢、吶喊嘶吼，演出逼真，令家長們讚不絕口。表演結束後，好幾個學生表示，他們並不是在演戲，他們所表達的是真實的情感，真實的喜怒哀樂。青春成長期的孩子，確實需要舒解情緒的機會。學校所提供的藝術課，為情緒澎湃、容易意氣用事的年齡層，以渲洩情緒的學習方式表達自我、展現自我。

為什麼加繳藝術稅呢？藉用一位鄰居的說法，這位退休的老奶奶說：「我贊成加繳藝術稅，因為我寧可讓孩子在課堂上畫畫，而不是在街道上塗鴉。」

波特蘭的藝術稅雖然是公投通過的新法，並不是百分之百的市民都樂意每年額外付稅，自從施行以來，藝術稅曾經面對涉嫌違憲的訴訟官司，所幸這些挑戰的官司都以敗訴結局。

今年繳完稅後，又有人問我：加繳藝術稅，值得嗎？

我鐵證如山的回答，「值得！」

藝能科專家名人說

李逸萍（定居美國的台灣媽媽）

一家三口和一隻狗，定居於美國奧勒岡州，練習以慢生活的教養理念過日子。
畢業於美國奧勒岡州波特蘭州立大學。在台灣曾任電台新聞記者、雜誌社主編；在美國曾任職中文教師。出版書籍包括《一千零一夜之後》、《不一樣的美國生活，波特蘭的慢活日子》。
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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