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退選一門課但永不翹課！學歷貶值 MIT博士教成功法則

2018-04-25 07:40聯合新聞網 文／卡爾‧紐波特（時報出版授權提供）

法則03│每學期至少退選或停修一門課

如果說你是大學超人，那低品質課程就是你的氪星石。

永遠別小看每學期選一批好課的重要性，引人入勝的課程、有魅力的教授與合理的要求，就是優等教育的關鍵。而品質差的課程、教學模式不合的教授與不合理的要求，正是胃潰瘍的關鍵。

你必須全力避免劣質課程。這些課會讓你不開心，會打斷你學業上的衝勁，會奪走你力爭上游的意志，還會害你的成績變得很難看。

大學生。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
大學生。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
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那麼，你該怎麼確保自己的課表每學期都百分之百完美呢？其實大部分的大學都有退選課程的選擇，你只需要截止期限前提出退選即可，退選之後不必繳學分費，成績單也不會留紀錄。善用學校的選課系統，學期初多選一兩門課，第一週試聽過後退選最不喜歡的幾門課。

學期第一週，當你決定要保留哪些課程時，務必觀察每一位教授的教學模式，仔細研究課程大綱，然後去書店翻閱指定書目。如果你還是不知道該不該退選一門課，找時間去教授的辦公室和他談談課表、課程的工作量，以及教授的教學態度。你也可以試著找其他修過這門課的同學，問問他們的想法。

或許開學第一週你會變得很忙，但是別忘了，辛苦的第一週總比後續苦不堪言的十六週好，而且沒有比為一門你不感興趣的課用功更痛苦的事了。每學期退選或停修課程，就是避免學業上痛苦的保險，你一定要善加利用退課機制。

法則12│避免每天列出代辦事項

不知為何，大部分學生在很小的時候就被灌輸一種概念：系統化做事最有效的方法，就是列出每天的待辦事項。你多半試過這種做法，基本上就是列出你今天必須完成的所有事項，接著有組織且毫無偏差地完成所有事項，每達到一個目標就把它畫掉。

最好是這樣啦！學生要學著管理時間，而最重要的一條規則就是：每日待辦事項在大學不管用。

你的日程表太複雜、太無法預料了，有時候一項作業就能占掉一整個晚上，有時候花幾分鐘就能完成。你的朋友會無預警地來找你，一頓飯可能會吃好幾個小時，有趣的娛樂活動可能在最後一刻才冒出來。

再厲害的待辦事項表也無法理清你忙亂的大學生活。如果你照著待辦事項表度日，一有空閒時間就努力完成清單上的事項，你會過得非常沒效率。這裡教你一個管理時間的好方法：

每天早上去上第一堂課之前，從筆記本撕下一張紙，在紙張左邊的空白處，隔行寫下一天除睡眠以外的時間，接著填上你的上課時間，再填入用餐時間，以及開會等預先安排好的活動，餘下空白處就是你能工作的空閒時間。這是看清日程表的好方法。

現在將空閒時間以小時為單位劃分，預定你要在這些區間完成的工作與作業，留至少一個小時完成小雜務。在這塊空白處旁邊做小小的待辦事項清單，列出當日必須完成的所有事項，這麼一來，即使大部分時間被巨型工作占據了，你也不會忘記買牙膏或還書等生活小任務。

把這張紙帶在身邊，今天就靠它安排工作時間。如果突發事件打亂了你預定的日程（這種事絕對會經常發生），你只要在下一個容許你喘口氣的時機拿出這張紙，花半分鐘重新整理今日剩下的時間。

這樣的方法我只用兩段話就說完了，你一天也只需要幾分鐘時間實踐它，但它的效果遠勝每日待辦事項。除非你很愛壓力，否則請你對自己好一點，試試我說的時間分配方法，這才是聰明的時間管理原則。

法則57│永遠別翹課

以下翹課的理由都不成立：我超級累、我有點鼻塞、網路上有課堂講義、我有其他要補的作業、我不想錯過尼可兒童頻道今天播的第三集《妙妙狗》（Blue’s Clues）。

以下才是正當的翹課理由：我發四十度的高燒、我必須搭飛機去洛杉磯領奧斯卡金像獎、我們今天在課堂上要讀的書是我寫的、我的腿被捕熊陷阱夾住了。

說了這麼多，道理就是：永遠別翹課！

每一門課最重要的內容都會在課堂上提到，教授會和學生分享他心目中的重點、這一科哪些地方較不重要，以及認識、分析或討論一個主題的最佳方法。學習如此重要的新知時，你應該坐在教室裡、身邊都是同學、教授站在講臺上，碰到不是很懂的地方就提問。簡單說就是，你應該去上課。

從網路上下載投影片自己讀，或是借朋友龍飛鳳舞的筆記來看，都比不上親自去上課的效果。教授講課的抑揚頓挫、教授如何整理並說明課本內容、課堂上的各種問答，這些都是學習要素，能夠幫助你理解課程重點。

除此之外，上課會大幅提升你在課業方面的自信。翹課就像翹掉例行的健身一樣，你會有罪惡感，認為自己進度落後，而且覺得自己太懶惰。缺乏信心，再加上你少了在課堂上接受一手資訊的過程，導致課業表現下滑，進而致使你的信心一落千丈。

不要給自己選擇翹課的空間，避免學業落入萬丈深淵。

只要沒正當理由地翹過一次課，出席每堂課的規定就突然變得有爭議空間了。別逼自己每天早上和自己吵架，乖乖去上課就是了。

《深度學習力》　圖／時報出版
《深度學習力》　圖／時報出版
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※本文摘自時報出版《深度學習力：學歷貶值時代，MIT博士教你從大學就脫穎而出的75個成功法則》，卡爾‧紐波特 著，未經同意禁止轉載。

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