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《晚安曲》換人唱…誰讓服務30年的費玉清「退伍」？

評／當大學教授遇到原民考生

2018-04-20 10:53聯合新聞網 鳴人堂

篩選原民生的考量重點，不宜再停留於「學科成績好」再加上「有原民身分」。理想的標準...
篩選原民生的考量重點，不宜再停留於「學科成績好」再加上「有原民身分」。理想的標準應再加上族群指標，亦即一併評估原民考生對其民族文化知識之學習成就，以及其對族群發展的可能貢獻。 圖／聯合報系資料照
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