高中生偷錢被抓到 暖教官讓他落淚：沒人鼓勵過我

2018-04-12 07:35 聯合新聞網 文／黃正智（柿子文化授權提供）



意義深遠的畫框

凡事若能用公允的態度來對事、對人，為別人留後路，其實也是為自己留後路。有時，不經意撒下的種子，若能被照耀、灌溉、激發，多年後也許會以令人驚艷的果實來回饋。隨口一段話，就足以讓一個人扭轉未來，成為璀璨巨星。

圖非當事人。聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook

某天午餐時間，陳主任教官告訴我二年七班有一位女同學的錢包掉了，要我幫忙處理。我向女同學詢問了相關細節後，便請她先回教室，並允諾會想辦法幫她把錢包找回來。

我尋遍了學校的每一間男生廁所，最後在教官室隔壁的男廁找到一個錢包。拿給女同學確認後，確定那就是她遺失的錢包，然而，裡面的一千多元早已不見蹤影，女同學難過得啜泣起來，我一邊安慰她，一邊想著該如何著手查案。

午休時，我拿著一大疊用A4紙裁切而成的小張便條紙來到該班。

「同學，不好意思，耽誤各位的午休時間，」我做了一個簡單的開場白，「很遺憾，你們班有同學錢包失竊，教官有義務要查清楚，不能讓小偷逍遙法外，否則下一次可能就是你們被偷了。班長，全班都到齊了嗎？」

「除了莊其茗去輔導室，其餘到齊。」班長回話。

「他回教室之後，叫他到教官室找我。」

我將便條紙一一發給同學，「你們把可疑的同學名字寫在紙上，也許是你看某人今天鬼鬼祟祟、或是誰和遭竊的同學有過節、要不然就是你聽說過誰的手腳不乾淨、甚至別班的同學都可以寫，不可以開玩笑。採不記名方式，寫完後不要透露寫的內容給其他同學知道。自己寫自己的，不要交談。」

三分鐘後，同學們繳回便條紙。

「雖然丟掉錢包的人沒保管好錢財自己也有責任，但希望同學不要去責怪她，更不可以排擠她，而是要關心她，我不要聽到有人說風涼話，或是中傷其他同學。各位安靜午休、不要喧譁，有任何線索都歡迎來教官室找我。」

回到辦公室，我彙整了學生的便條紙，班上有十幾個人都寫到莊其茗的名字。我到總務處查看走廊上的監視器，上午的四節下課沒有別班同學進出二年七班，只有莊生來來回回了好幾次，教官室外面的監視器也錄到他在廁所前徘徊、左顧右盼的畫面，唯獨教室內沒有監視器，無法舉證。因此，還沒等到他來找我，我便先去找輔導老師，得知他在國中就有偷竊的紀錄，是學習障礙生，在班上人緣也不佳。

我把他帶到學務處的會談室晤談。

「其茗，午休去輔導室幹嘛？」我倒了一杯水放在桌上。

「嗯……陳老師要我整理資料。」

「每天都要去嗎？」

「不一定，教官，怎麼了嗎？」

「喔，沒事，」我拿一張空白便條紙給他，「你知道金茹娟的錢包掉了嗎？」

「知道。」

「你知不知道誰偷的？」

「我怎麼知道？」他說。

「沒關係，你把可能偷她錢包的人名寫上去，交給我。」

「喔。」莊其茗拿起筆磨蹭了半天，寫不出一個字。

「寫不出來就寫我吧！」我建議。

他瞄向我的名牌，彷彿真的要將我的名字寫下來，卻又下不了筆。

「你好像有點緊張，喝口水。」我將水遞給他。

「謝謝教官。」莊其茗喝了一小口。

我詢問他每節下課的行蹤，他神情自若的態度反而讓我起了疑心，他不笑還好，一笑就讓我發覺他的輕鬆表情是裝出來的，演技真差！他說早上除了上了一次廁所，每節下課都留在教室。

「我現在給你機會，有沒有什麼事要告訴我？」我睜大眼睛注視他。

「什麼事？」莊其茗強做鎮定，「沒有啊！」

「趕快，我時間很寶貴，你真的沒有事要告訴我？」我嘆了一口氣，「唉，今天如果我要害你，直接通知警察來就好了，不必跟你講這麼多……」

「教官，我沒有拿。」

「我又沒說是你拿的，」我靠近他，「但是我不懂你為什麼要說謊？監視器照到你進出教室好幾次，你卻說只出去上了一次廁所。錢包已經找到，上面有指紋。趕快，現在我還可以救你。等到警車過來，一切都來不及了，你可能會被退學，在同學面前抬不起頭。還是你要到警衛室看監視器的畫面？」

我刻意將聲音放大，用力拍了一下桌子。沒多久，我聽到敲門聲。

「黃教官，溪湖派出所的鄭警員說準備要來學校了，要我們將同學先帶到校門口。」王教官說。

「好，謝謝。」我示意莊生起來，「走吧，去派出所再說，你不讓我幫你。」

「教官。」他慌張的拉著我的制服。

「怎樣？」我揮開他的手。

「教官，我……我有拿。」

「所以，你承認錢是你拿的。」

「嗯。」

「怎麼不早說？」我吼他，「你等一下，我打電話叫警察先不要過來。」

「謝謝教官。」

接著，我到教官室拿了自述表（學生犯錯時，教官為了解事實經過，會由學生自行填寫事情的來龍去脈、檢討改進方式的表，做為獎懲單的參考資料，各校名稱或有不同，中正高工稱為「事實經過報告表」）回到會談室。

「還好你承認了，把你送去派出所你就完蛋了。」我說。

「對不起！」莊生低下頭。

「你沒有對不起我，你對不起你辛苦工作的爸媽、對不起輔導室的陳老師、對不起你的導師、對不起你的同學。」他眼眶紅了起來，我將自述表遞給他。

莊其茗邊寫邊問我一些不會寫的字，要我寫一遍讓他抄在自述表，我用一問一答的方式幫他回憶當時的狀況，順便幫他重整句子的先後次序，費了九牛二虎之力，他才用歪七扭八的字寫完自述表。原來他在第一節下課時，趁著金茹娟上洗手間的空檔將她的錢包拿走，然後把它丟在教官室隔壁的廁所，錢藏在輔導室。他告訴我，偷來的錢準備今天放學時拿去買漫畫，而且已經有一部分花掉了。

「班上同學會知道嗎？」他問。

「我不會告訴他們是你偷的。」

「謝謝教官。」

「不過這件事情我要通知家長。」

「教官，」莊其茗眼睛像冒出火似的，「不要告訴我媽。」

「怎麼可能？」我搖頭，「家長一定要通知，這麼大的事情。」

「拜託！她一定會打我，而且……而且……」

「其茗，」我要他鎮定，「事情已經這樣，你要勇敢面對，我會說你是自首的，不是被查出來的。」

「不要通知我媽。」他哭了出來。

我抿嘴搖頭，接著打電話通知導師，並向彭生輔組長、陳主教回報進度。之後，莊其茗的母親由導師陪同來到教官室，她一看到兒子便跑過來打他的頭、搧他耳光，我跟導師急忙阻止、拉開彼此，莊母馬上說要辦退學，讓他回家做工。我和導師在一旁幫忙緩頰，總算控制了場面。

莊母表示，兒子從小就有偷竊習慣，讀高中前便警告過他，再偷東西就回家做工，說著說著，她傷心的流下眼淚，莊生也跟著抽泣。我說明學校可能會有的處分狀況後，莊母擔心會留下記錄，導師說只要他願意改過而且表現良好，便會有銷過的機會，我則請莊母將失竊的金額補齊，由導師歸還本人。

一個月後，某次上完軍訓課，莊其茗在走廊把我叫住，給我看他的食譜筆記，裡面密密麻麻記了許多食材配方、烹飪步驟、麵粉過篩……字寫得歪七扭八，圖畫得二二六六，但我想這已是他所能做的最大極限了。

「不管以後你做什麼，我希望你就算是賣陽春麵，也要做到彰化第一，不要讓別人看不起，你可以的。」我注視著他，拍拍他的肩膀。

莊其茗眼淚撲簌而下：「從來沒有人鼓勵過我。」他細數從小就被媽媽奚落，拿他與鄰居比較，說他的成績差、長得矮、滿臉青春痘，常被罵沒出息……

我覺得也許正因為如此，他才會以偷竊來宣洩壓力或降低焦慮。

「教官，你剛剛說的話可不可以寫下來，我怕記不住，就是什麼陽春麵那個，還要簽名喔，要不然我會忘記是誰寫的。」

於是，我在他筆記的空白處寫下了剛剛那段話，然後簽名。

※ ※ ※

時光匆匆，十多年後，我帶著內人前往臺中參加溪湖高中學生的婚禮，席間談到莊其茗，有人說他以前就在這家餐廳當廚師，也有人說不是廚師，是櫃臺主任。我不敢置信：「哪有這麼巧？」

一位學生不服氣，立馬撥Line的免費通話聯絡到他，說我來臺中吃喜酒，之後便把手機轉給我；餐廳裡人聲鼎沸，我特意走到餐廳外面講電話。他說他在彰化開了一家麵包店，要我喜宴結束後過去「吃到飽」。可惜的是，由於家中還有小孩需要我回去照料晚餐，所以無法前去。當他得知喜宴會場是以前服務過的餐廳後，便說要來找我，我一再勸他別衝動，但他仍堅持要過來一趟。

果然，他在一個多小時後拎著兩大袋的麵包來到會場。拜喜宴延遲開席之賜，他到的時候還沒有上甜點。

「你自己做的？不可能吧！」我說。

「厚，教官，你給我漏氣捏。」莊其茗將麵包塞給我，要我馬上吃。我說已經吃很飽，還是帶回家好了。

隨後，他又從後背包裡拿出一個小小的畫框，神祕兮兮的遞給我，框裡裱著一張被撕下來、早已泛黃的紙，我定睛一看，發現那是我當初寫在他食譜筆記上的留言：「不管以後你做什麼，我希望你就算是賣陽春麵，也要做到彰化第一，不要讓別人看不起，你可以的。」看到我曾經寫過的字，一陣感動湧上心頭，一抬起頭見他兩眼通紅，害我也跟著鼻酸ㄏ明明是人家的喜宴，卻把氣氛搞得這麼感傷。同桌的學生好奇地傳閱起畫框，交頭接耳討論了起來。

「教官，我開了麵包店之後，就把你寫給我的話框起來掛在店裡的牆壁上，每次做到很累就看一下，真的很有效，很提神喔！」

「我應該寫麵包，而不是寫陽春麵的。」當時我以為他專攻中餐。

「沒關係，反正有麵這個字，沒差。」他搔搔頭。

「你有做到嗎？」

「做到什麼？」他問。

「做到彰化第一。」

「我不知道，但是生意很好喔！」他露出微笑。

「教官，他的店生意真的很好，麵包超好吃。」同桌好幾個學生異口同聲。

莊其茗把畫框搶回來，說筆記本有次碰到水，我的簽名有些糊掉了，於是他指著框的右下角要我再簽一次，並請我寫上喜宴當天的日期。

「你有帶筆嗎？還是說……」我假裝要咬破手指，以血代筆，他笑到鼻涕流出來，一溜煙的跑去餐廳櫃臺借筆，沒多久，他滿頭大汗跑回來，遞上簽字筆。我從來不知道自己的簽名還會有人要，他說，當初畢業前我已經遷調離開溪湖高中，沒機會讓我簽畢業紀念冊，今天事出突然，他一時之間又找不到畢業紀念冊，所以沒能帶來請我補簽。

「他們都說我沒辦法畢業。」說著說著莊其茗又泛起淚光。

「你當然可以。有時間來高雄找我，把畢業紀念冊帶來。」我吸吸鼻水，以他的成就為榮。

在他看來，或許覺得自己從我這裡學到了很多，其實，我倒認為自己從他的不忘初衷而獲益匪淺。只要願意，哪有做不到的事？

親師充電站 我承認自己用了一些手段來「辦案」，若是我的判斷錯誤，很可能傷了莊其茗的心，還好他的表情洩了底，而且之前調閱的監視器畫面也能證明他說謊，再加上輔導老師的資料顯示他有偷竊前科，讓我有信心按照自己的佈局來處理。事後我特別提醒導師，不能讓班上同學知道錢包是誰拿的，否則他以後在班上將無法立足。 董氏基金會二○一五年三月發表「語氣表達與情緒相關性」調查結果，受訪者被問到「誰的語氣表達令你不舒服／不開心」時，父母親便佔了約兩成的比例。 有意思的是，不論受訪者是成年人，或是十八歲以下的兒少，母親說話讓人覺得不舒服的比例，都比父親來得高。我個人認為，這是因為許多家庭中，父親的角色常是隱形的，主要的教養、管教責任還是由母親來承擔，自然也較多機會和孩子產生衝突。 我曾在網路上看過李幸蓉醫師談到家長如何處理孩子偷竊的問題，她建議以勞務來換取已花掉的偷竊金額，自行體會並思考偷竊後要付出的代價，並讓孩子學習延宕滿足及需求排序，主動學會存錢購買想要的東西，光用責罵或恐嚇恐怕效果不佳。 至於溪湖派出所警員來學校帶人之事，則是我事先和王教官串通好的，只要聽到我拍桌子，他就會來敲門、配合演出。為了讓事情水落石出，偶而還是需要一些演技的；不過，我在莊其茗的食譜筆記寫下的字句，絕對發自真心。

《家長老師快抓狂，熱血教官才能搞定的青春教養練習》 圖／柿子文化授權提供 分享 facebook

※本文摘自【家長老師快抓狂，熱血教官才能搞定的青春教養練習：難搞？難教？難相處？與12～22歲孩子過招的祕技】，黃正智 著，柿子文化出版授權提供，未經同意禁止轉載。