兩代台生經驗談：同儕環境 兩岸差距大

2018-04-08 12:06 中央社 台北8日電



當初可說是「鐵了心」去北京念書，經過3個學期，面對中央社記者問她是否打算繼續在中國大陸攻讀研究所，北京清華大學張同學有些遲疑。

與同年齡相較，張同學很獨立。家在新竹的她，國中就到台北住校，高中考上中山女中，在校外租屋居住。問她年紀這麼小就離開家不會怕嗎？她說，起床就要出門上學，放學後可能還要補習，「回家也就是睡覺，跟住校差不多」。

從事科技業的父親在高二時鼓勵她可以去大陸念書，她覺得大陸學校念書氣氛較濃，同時希望出去看看，尤其是到「比較大的地方」。因為她想運用放假時間到不同地方玩。

考完學測，張同學申請到台灣大學工商管理學系，但她沒保留學籍，毅然決定去北京清華大學經濟管理學院，如今是大學二年級，主修她感興趣的資管。

一年半下來，她真如當初規劃，大一利用各個假期去了武漢、天津、上海，大二去了青島和東北。

然而，她仍然有些不適應，「沒想到工科的同學這麼拚」。

雖然是商管學院，但資管比較接近工科，同寢室的同科系室友幾乎放假都不出去玩，周圍同學習慣在課業上花很多時間，很重視課業，「考80分我覺得很好了，但同學覺得至少要90分…考了98分的同學還是會不停地跟助教爭，因為他們覺得應該拿100分。」

張同學說，有回聽到一個統計數據，平均約有兩成台生會選擇中途回去。「跟我同屆，2016年清華報到14個（台生），已經有兩人回台。」

張同學說，大陸工作機會多，未來不擔心就業。但如果重新選擇，她會再想想是否大學階段就到大陸，因為大學是人格塑成的重要階段，「大陸的網路環境、同儕環境，都和台灣不一樣」。

對於張同學遭遇的困擾，從念書到工作、在上海待了10多年的Vivian顯得不意外。對於正在評估赴陸求學的學生和家長，她有個提醒：是否要在大學這個階段過去。

大學時參與學運性社團，畢業後曾擔任綠營民代助理，卻在工作幾年後決定重拾課本，跟一般大學生一樣窩圖書館考研究所，而且目標是中國大陸的學校，讓周圍許多人嚇一跳。

Vivian說，一直對國際法有興趣，但當年台灣的大學沒有專門的國際法學研究所，反而是中國因為與國際組織接觸多，與國際關係相關的學科是中國大陸的強項，這是決定到大陸考研的主要原因。

Vivian表示，雖然事前做了很多行前準備，但是入學後親身感受到復旦大學的國際交流活動之多，周圍同學外語能力之強，還是讓她受到不小的震撼。她對中央社記者說：「你知道嗎，我能英語簡報是在復旦練出來的。」

復旦有很多演講、甚至某些課程完全是國外教授開課，一場艱澀的全英語演講或課程結束，她聽得糊里糊塗，同班同學卻能滔滔不絕地用英語發問甚至跟教授辯論。

由於台灣在民法領域領先大陸，入學時，同學知道她是台灣大學法律系畢業，常會用很崇拜的眼神對她說「我讀過（台大法律學院講座教授、前司法院大法官）王澤鑑老師的書」。

Vivian笑說，「我不能丟台大法律系的臉呀，所以我的研一過著跟考研一樣的生活，每天K書…這輩子沒念過這麼多外文書」，但也因此拚出了英語聽說能力。

談到周圍同學念書的拚勁，Vivian表示，在台大，期中考和期末考前，圖書館要占位子；但在大陸的名校，圖書館每天都得占位子。她以理解的語氣說，大陸工作機會多，但人也多，周圍來自各省狀元的同學看的都是頂尖職缺。

在台灣，台大學生給人的印象往往是「不怎麼團結合作」。Vivian說，即使如此，同學們組成讀書小組合作念書在台大法律系還是很常見的，但在復旦，同學從早讀到晚，「大家都是各念各的」。

也因此，對於正在評估是否西進的家長和學生，Vivian給出兩個提醒：一是要了解大陸強項科系，「要去就要念大陸擅長的」；二是要仔細考慮是否要在大學就過去？

Vivian認為，18歲還在人格養成階段，台灣的大學雖然讀書風氣不如大陸，但校風自由，社團參與有助人際互動，這些在大陸的校園很難找到，「研究所再過去，也許更好」。