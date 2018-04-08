親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

獨／抵制教育部卡管 藍委祭出「七道金牌」

兩代台生經驗談：同儕環境 兩岸差距大

2018-04-08 12:06中央社 台北8日電

當初可說是「鐵了心」去北京念書，經過3個學期，面對中央社記者問她是否打算繼續在中國大陸攻讀研究所，北京清華大學張同學有些遲疑。

與同年齡相較，張同學很獨立。家在新竹的她，國中就到台北住校，高中考上中山女中，在校外租屋居住。問她年紀這麼小就離開家不會怕嗎？她說，起床就要出門上學，放學後可能還要補習，「回家也就是睡覺，跟住校差不多」。

從事科技業的父親在高二時鼓勵她可以去大陸念書，她覺得大陸學校念書氣氛較濃，同時希望出去看看，尤其是到「比較大的地方」。因為她想運用放假時間到不同地方玩。

考完學測，張同學申請到台灣大學工商管理學系，但她沒保留學籍，毅然決定去北京清華大學經濟管理學院，如今是大學二年級，主修她感興趣的資管。

一年半下來，她真如當初規劃，大一利用各個假期去了武漢、天津、上海，大二去了青島和東北。

然而，她仍然有些不適應，「沒想到工科的同學這麼拚」。

雖然是商管學院，但資管比較接近工科，同寢室的同科系室友幾乎放假都不出去玩，周圍同學習慣在課業上花很多時間，很重視課業，「考80分我覺得很好了，但同學覺得至少要90分…考了98分的同學還是會不停地跟助教爭，因為他們覺得應該拿100分。」

張同學說，有回聽到一個統計數據，平均約有兩成台生會選擇中途回去。「跟我同屆，2016年清華報到14個（台生），已經有兩人回台。」

張同學說，大陸工作機會多，未來不擔心就業。但如果重新選擇，她會再想想是否大學階段就到大陸，因為大學是人格塑成的重要階段，「大陸的網路環境、同儕環境，都和台灣不一樣」。

對於張同學遭遇的困擾，從念書到工作、在上海待了10多年的Vivian顯得不意外。對於正在評估赴陸求學的學生和家長，她有個提醒：是否要在大學這個階段過去。

大學時參與學運性社團，畢業後曾擔任綠營民代助理，卻在工作幾年後決定重拾課本，跟一般大學生一樣窩圖書館考研究所，而且目標是中國大陸的學校，讓周圍許多人嚇一跳。

Vivian說，一直對國際法有興趣，但當年台灣的大學沒有專門的國際法學研究所，反而是中國因為與國際組織接觸多，與國際關係相關的學科是中國大陸的強項，這是決定到大陸考研的主要原因。

Vivian表示，雖然事前做了很多行前準備，但是入學後親身感受到復旦大學的國際交流活動之多，周圍同學外語能力之強，還是讓她受到不小的震撼。她對中央社記者說：「你知道嗎，我能英語簡報是在復旦練出來的。」

復旦有很多演講、甚至某些課程完全是國外教授開課，一場艱澀的全英語演講或課程結束，她聽得糊里糊塗，同班同學卻能滔滔不絕地用英語發問甚至跟教授辯論。

由於台灣在民法領域領先大陸，入學時，同學知道她是台灣大學法律系畢業，常會用很崇拜的眼神對她說「我讀過（台大法律學院講座教授、前司法院大法官）王澤鑑老師的書」。

Vivian笑說，「我不能丟台大法律系的臉呀，所以我的研一過著跟考研一樣的生活，每天K書…這輩子沒念過這麼多外文書」，但也因此拚出了英語聽說能力。

談到周圍同學念書的拚勁，Vivian表示，在台大，期中考和期末考前，圖書館要占位子；但在大陸的名校，圖書館每天都得占位子。她以理解的語氣說，大陸工作機會多，但人也多，周圍來自各省狀元的同學看的都是頂尖職缺。

在台灣，台大學生給人的印象往往是「不怎麼團結合作」。Vivian說，即使如此，同學們組成讀書小組合作念書在台大法律系還是很常見的，但在復旦，同學從早讀到晚，「大家都是各念各的」。

也因此，對於正在評估是否西進的家長和學生，Vivian給出兩個提醒：一是要了解大陸強項科系，「要去就要念大陸擅長的」；二是要仔細考慮是否要在大學就過去？

Vivian認為，18歲還在人格養成階段，台灣的大學雖然讀書風氣不如大陸，但校風自由，社團參與有助人際互動，這些在大陸的校園很難找到，「研究所再過去，也許更好」。

台大北京圖書館
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

台生家長告誡 學生自己要承擔一切

2018-04-08 12:06

在陸台生：登陸前想清楚 一定要進名校

2018-04-08 11:58

談世代差異 郝明義：新舊世代都必須改變與互補

2018-04-05 08:13

小一童調皮 老師當全班面前指責「頑劣分子」

2018-04-05 00:43

【卡片專題】連假5天超容易吵架！ 親子關係何解

2018-04-04 08:00

五天連假！孩子的「放假模式」 爸媽忍不住開罵？

2018-04-04 07:30

大一休學邊兼職邊練甜點 「4年後我完全沒有後悔」

2018-04-03 07:48

城鄉落差加劇 教科書改革不能等

2018-04-02 00:02

23歲創業拍網劇 徐嘉凱：我們的教育有「機會成本」陷阱

2018-03-30 08:54

開學第一天 學生說：老師，我不想跟小雪坐在一起

2018-03-30 07:58

社工師：心中要有一把尺 交到壞朋友等於沒有讀書

2018-03-29 07:56

結婚生子還是人生目標嗎？ 大學生：沒錢哪敢結

2018-03-28 13:02

政大金旋獎專訪八十八顆芭樂籽：年輕人對世界的討厭都一樣

2018-03-28 08:30

為什麼美國教育局要中學生練習抗爭活動？

2018-03-26 09:48

感覺良好不會自動產生！ 高效能教師的暑期習慣

2018-03-23 07:50

拍出「最想看完的業配影片」 HowHow靈感來源書單大公開

2018-03-22 10:46

第一志願學校裡永遠的第一名 為何還認為自己不夠好？

2018-03-22 08:03

香港教育大學副校長李子建：我們要准許老師失敗

2018-03-21 09:54

B咖闖進倫敦蘋果直營店！ 面試考題準備大公開

2018-03-21 08:48

意義重大的危機：學生拿到考卷就比成績 不算分的都不重要

2018-03-21 07:44

拿證照不得報名技優甄審？對技職升學的六個誤解

2018-03-20 09:37

B咖闖倫敦：學校排名只是參考 但還是有管用之處

2018-03-20 08:59

大學老師：才開學就有人託我幫忙申請陸校

2018-03-19 23:57

孩子要跟同學通宵出去玩 擔心的爸媽該怎麼對話？

2018-03-19 10:30

老師只管教書就好？ 專家：學生不會從不喜歡的人身上學到東西

2018-03-19 07:55

人本：體罰是體制暴力 籲建置不適任資料庫

2018-03-13 14:24

公辦公營實驗學校大增 選校前先觀察3要點

2018-03-13 12:13

體罰是體制暴力 人本籲：建立不適任資料庫

2018-03-13 12:10

如何幫助孩子選擇合適的學校？

2018-03-13 12:00

中學生主導跨校辯論賽狀況百出 老師為何只負責送披薩？

2018-03-13 11:10

人本：體罰是體制暴力 籲政府建立不適任教師資料庫

2018-03-13 10:26

黃益中：若只把教檢當淘汰機制 廢掉也沒關係

2018-03-12 10:14

北市教育改變從國中開始 期待7所國中轉型實驗完全中學

2018-03-09 10:18

北市第一所實驗國中 芳和國中體制內老師闢出實驗路

2018-03-09 10:12

公辦公營實驗學校的一天 北市和平實小芬蘭式主題教學

2018-03-09 09:19

過來人家長實用建議 走入實驗教育前必看12關鍵問題

2018-03-09 09:06

177所實驗學校蓬勃發展 是否將成新的危機？

2018-03-09 08:44

沒夢想怎麼辦？ 港大實習老師：當個好人就是偉大的事

2018-03-08 07:51

政大金旋獎專訪閃靈團長Doris：不用把音樂當作沉重的選擇

2018-03-07 08:59
看更多

熱門文章

昔日學生撰文聲援 管中閔妻也打破沉默

2018-04-07 13:46

管中閔被指十年前赴陸演講 台大教授納悶：質疑什麼？

2018-04-07 16:01

教部取消大學評鑑 校方哭：自己要花更多錢

2018-04-08 10:00

指管中閔在大陸違法兼職 何謗之有? 管律師團：魔鬼藏在細節裡

2018-04-07 13:40

獨／抵制教育部卡管 藍委祭出「七道金牌」

2018-04-08 11:23

赴陸念書就業 過來人：先回答自己要什麼

2018-04-07 16:26

卡管跨部會小組無法源？ 教部：諮詢為行政機關常態

2018-04-07 12:45

影／不滿學校鎖機車 屏科大學生會赴教部抗議

2018-04-07 14:23

刻板印象存在 中國招均標生有難度

2018-04-07 16:23

張大春：爺說得對 這樣卡下去 民進黨就要被拔管

2018-04-08 11:51

在陸台生：登陸前想清楚 一定要進名校

2018-04-08 11:58

祭誘因鼓勵大學辦評鑑 教部：讓學校有翻身機會

2018-04-08 10:23

台生家長告誡 學生自己要承擔一切

2018-04-08 12:06

兩代台生經驗談：同儕環境 兩岸差距大

2018-04-08 12:06

台生赴陸就讀 補教機構應運而生

2018-04-08 11:55

均標意義不大 台生講述申請大陸大學攻略

2018-04-08 12:06

影／阿諾‧史瓦辛格：邁向成功的五大守則

2018-04-08 11:57

家政師推飲食教育 讓家政課變食安錦囊

2018-04-08 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top