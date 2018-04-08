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獨／抵制教育部卡管 藍委祭出「七道金牌」

在陸台生：登陸前想清楚 一定要進名校

2018-04-08 11:58中央社 台北8日電

中山女高畢業的鄭茹心在105年度學測拿到68級分，雖然可以申請到台大，但進不了熱...
中山女高畢業的鄭茹心在105年度學測拿到68級分，雖然可以申請到台大，但進不了熱門的商學院，於是她在準備指考的同時，跨海申請上海名校。 圖／聯合報系資料照片
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中山女高畢業的鄭茹心在105年度學測拿到68級分，雖然可以申請到台大，但進不了熱門的商學院，於是她在準備指考的同時，跨海申請上海名校。

鄭茹心現在是上海交通大學安泰經濟管理學院二年級生，這所院校在英國金融時報（Financial Times）2017年全球MBA排行榜高居第34名；台灣沒有任何大學排進前百名。

建國中學畢業的王裕鈞在105年度學測拿到70級分，但還是與台大的理想科系擦身而過。他現在就讀中國人民大學財政金融學院二年級。人大在中國大陸是公認的金融專業首強。

武陵高中畢業的賴柏翰，去年學測發揮不理想，拿到65級分，距離他屬意的醫學院最低門檻72級分有段差距。在準備指考的同時，他向上海各大學醫學院遞出申請，最後如願進入上海同濟大學醫學院臨床醫學系。

上海交大、中國人大、上海同濟都是中國大陸最頂尖的「985工程」名校，拜學測成績可免試申請以及政策釋出台生名額之賜，鄭茹心、王裕鈞、賴柏翰獲得錄取後，最後都放棄指考選擇登陸，他們目前也都抱定畢業後留在大陸發展的想法。

在學歷更獲重視的中國大陸，985一流名校的學生到處都搶著要。鄭茹心說，上海交大在大陸是10大名校之一，找工作條件好，實習機會更多，許多大一生就能申請進入外商公司實習。

台生就讀陸校還有專屬的「台灣學生獎學金」可申請，大學本科生獎學金原本最高每學年有人民幣5000元（約新台幣2萬3000元），最少3000元；去年11月，中國教育部又追加為4000到8000元，而且還保證至少30%的台生可拿到獎學金，名額共有2900個。

在中國大陸，學費普遍比台灣便宜，大學一般科系每學期5000元，醫科6000元。校內住宿費更是低廉，上海交大、同濟大學一年只要1200元（4人一間），中國人大只要900元（6人一間）。

台生指出，北京、上海的校外消費已經比台北高，但校內很便宜，一餐常常10元就能打發。他們平均每月的生活費在2000至3000元之間，跟在台灣差不多。

中國大陸今年起開放學測均標以上的台生就可免試申請陸校，預期進軍大陸的台生勢必增加，但是一流大學的名額競爭也勢必更趨激烈。

對此，鄭茹心說，尊重台生的個人選擇，但她個人認為，如果來大陸進不了一流大學，可能實質意義不大。「好學校都挑人、挑分數，67級分就進不了上海交大商學院；若要進醫學院，至少要72級分。畢業後，企業也是挑學校的。」

過去曾有台生以67級分申請進入最頂尖的北京大學，但王裕鈞指出，北大現在沒有70級分以上是進不去的。賴柏翰也表示，同濟大學雖然62級分以上就可申請，但至少也要65級分才進得去。

台生建議想要申請大陸學校的學弟妹，現在就可以開始規劃要申請哪幾所大學，如果沒要放棄台灣學校，要注意避開兩邊的面試時間以免衝突。他們強調，到大陸唸書一定要先做好心理建設，因為對岸競爭激烈，不若台灣相對輕鬆。鄭茹心說，上海交大的陸生都是來自各地的頂尖學生，他們大多各唸各的，好像沒怎麼讀，也都考很好，對台生形成很大的壓力。

賴柏翰也坦言唸得很辛苦，「這裡的數學、物理、化學超前台灣有相當程度，所以老師基本上都當學生會了，上課進度很快、課程很緊。」

王裕鈞、鄭茹心都表示，大陸數學程度比較高深，台生普遍跟不上進度。王裕鈞指出，中國人大校方也注意到這個問題，今年開始將會特別加開輔導班。

鄭茹心並指出，大陸學校對學業要求高，成績不容易拿高分；拿不到高分，不利未來申請研究所。據她了解，上海交大約有1/3的台生因為種種原因並未讀到畢業。

在陸台生說，雖然住宿都跟陸生一起，平日也多都跟室友互動，同學也大多不會因為你是台生就另眼看待，但在大陸唸書，還是會在校園感受到自己跟一般陸生不同。例如，行政部門、老師對台生的態度還是有差別；很多實習機會，唯有加註收台生的才能申請等等，「難免偶有挫折」。

一名台生還建議，在大陸唸書，敏感的政治話題與共產黨訊息，最好還是不要隨便放炮，以免惹禍上身。

王裕鈞才剛剛在北京熬過多年來最冷的冬天，雖然室內供暖，但人大的宿舍沒浴室，要冒雪跑到對面的公共澡堂，回來都一頭雪，也變成「冰花男孩」。

他說，雖然在一線城市差別不大，但大陸的生活環境還是不如台灣舒適，唸書卻要加倍努力，這是台生登陸之前需要先想清楚的。

上海交大
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