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獨／抵制教育部卡管 藍委祭出「七道金牌」

台生家長告誡 學生自己要承擔一切

2018-04-08 12:06中央社 台北8日電

去年以學測均標生身分申請就讀南京農業大學的徐瑄嬫說，大學生活和她想的不太一樣，唸得比較辛苦、校風也保守，但是一學期過去，她決定努力克服，把這條路走下去。

中國教育部今年擴大招收台生，開放學測均標台生可以申請大陸大學，不過，在此之前，個別學校在符合特定條件下，已經招收了學測均標台生。

高二時就讀上海台商子女學校的徐瑄嬫就符合這個條件。她認為，雖然一樣是學習台灣的教材，但海外台校資源畢竟較貧乏，所以同樣是招收台生，南京農業大學對台商子女學校的學生訂出更寬鬆的錄取標準。

徐瑄嬫在台灣讀私立高中時，嚴重適應不良，因為有親戚在大陸，父母決定讓他到上海念台商子女學校，當時家人只覺得「先度過眼前高中階段再說」，等到考大學時，家人態度已經轉變為支持鼓勵她在大陸讀大學了。

「當初根本沒想過孩子要到大陸念書，孩子當然要帶在身邊啊。」徐瑄嬫的母親曹修幸告訴中央社記者，眼看女兒兩年來成熟不少，必要時能獨當一面，她轉而希望孩子能有不同歷練。

她認為，年輕就是本錢，大學時就出國就讀，視野和適應力都更好，經濟情況允許的話，也可以到紐澳、歐美。

更重要的原因，是曹修幸對台灣年輕人就業的前景感到憂心，「領22k或30k好了，以後如何養家？」她認為，去大陸念書，將來還是會比較有競爭力，包括人脈、出國交換的機會「可能」都更好。

徐瑄嬫在兩岸分別錄取東海大學畜產與生物科技學系和南京農業大學動物醫學院，促使她下決定的，是將來想當獸醫。

一學期過去，和許多台生的感想一樣，徐瑄嬫覺得「比較辛苦、吃力」，她說，大學許多課程內容在大陸的高中可能已經教過了，但台灣的高中課本內容比較簡單。

此外，南京農業大學要晚自習，「學風比我想的保守」。校方還以上屆考研究所的錄取率太低為由，不許這屆大一新生參加社團，大二才能開始參加。

面對這些挑戰或期待落差，徐瑄嬫覺得自己可以克服，已經不可能半途而廢回台灣。她覺得，在大陸念書的好處，是有學到東西。

過去，大陸大學吸引台灣學生的，可能是北京大學、北京清華、上海交通大學這些名校，不但有可能聽到世界級學者的講座，畢業後頂著名校頭銜也會為找工作加分。但是，未來大陸開放學測均標台生申請的大學，勢必有越來越多是非一流名校，這些學校真的有吸引力嗎？

曹修幸說：「我會想，如果真的錄取北大、復旦，她（女兒）唸得了嗎？我的想法，找個普通一點的學校讀，但要訓練到孩子的成熟度。」

基於同樣的理由，她也鼓勵現在高三的兒子到大陸申請大學，但她也坦言，每個孩子個性不同，不一定都適合到海外唸書，如果兒子不想，她也無法勉強。

然而，赴陸求學不見得是一條坦途。不少台生偏好的大陸醫學科系，台灣並未承認學歷，台生要不是準備在大陸執業，就是把大陸的學歷當做出國進修的跳板。花了好幾年在大陸辛苦學習、工作，然後到歐美或日本重新學語言、考醫師執照的例子也有。

曹修幸母女還不能確認，未來徐瑄?能不能用大陸的學歷在台北考獸醫師執照，如果不行，可能就要到第三地去考照。她們還不想去想「太遠的事」。

「到時候再說，一定會有辦法啦！說不定研究所也可以讀別的專業。」樂觀開朗的徐瑄嬫認為，先把眼前的課業跟上最要緊。

如果有和她類似的學測均標生想到大陸念書，徐瑄?建議要有相當程度犧牲娛樂的心理準備。曹修幸則建議，讓孩子想清楚，那是不是自己要的，如果是，自己就要承擔。

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