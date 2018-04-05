談世代差異 郝明義：新舊世代都必須改變與互補

2018-04-05 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



大塊文化董事長郝明義。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 對世代差異，前國策顧問、大塊文化董事長郝明義比喻，兩代人活在截然不同的環境裡，吸收不同的養分和空氣，長成了陸上與海上的兩種人：上一輩是陸上人，邁開穩定步伐，走到世界中心；年輕人則彷彿討海人，在詭譎莫測的海象中，乘風破浪。

陸人能否與海人和解，在世代的岸上相遇、相惜？郝明義說，兩代人都必須做出改變，了解到彼此不是對立，而是互補，才能一起走向共同的旅程。

郝明義表示，若以卅五歲為界，我察覺到上下兩代人發生了質變。上一個世代，經歷過台灣的戒嚴時代，對世界的認知充滿界線；但新世代自有記憶以來，界線不是在消失中，就是不復存在，就連教育娛樂都發生在網路的虛擬平台，不像上一代要買寫真集欣賞美女。

郝明義認為，陸上人的觀念裡，除非發生地震，否則世界是相對穩定的，所以安身立命的規則得以傳承，也容易建立前後世代的權威。但在海上人眼中，波浪起伏是生命的日常，隨時會發生顛覆性的變化，像臉書創辦人祖克柏，毛頭小子年紀輕輕便取得這麼龐大的財富，而且相似的故事不斷上演。

郝明義表示，全球環境因為網路的出現，發生變異。包括我所在的出版業，過往幾十年來在職場上所學、所蹲的馬步，他到今天都必須調整。從前累積的知識，如今已用到臨界點，台灣社會無法再繼續「將就」下去了。

郝明義表示，若說台灣的銀世代對青世代有何虧欠？我認為是在於上一輩太過於熟悉製造業、金融業等，許多企業大老早在網路時代前就嶄露頭角，政府也未及早掌握趨勢，以致於台灣錯過發展網路經濟的契機。

年輕人難以跟上網路創業、製造財富，還得面對薪資倒退，房價攀升，大環境面臨每一代人都難以苟同的惡況。或許談不上向他們道歉，畢竟這是幾代人的共業，但他能理解他們的憤怒。

郝明義表示，在這節骨眼上，他想告訴年輕人，要對自己的未來、自己的夢想有更積極的想像。年輕人的聲音不是太大，而是不夠大；既然知道上一輩的人落伍，就更要知道創造改變的責任，落在自己身上，你們要用行動來證明老一輩的觀念做法是不合時宜的。

當然，這是一個極端。他相信海洋與陸地之間有著和解共存的可能，只要兩代人能看見彼此不是對立，而是互補的關係。在波濤洶湧中奮鬥的航海家，能夠力求陸地人的穩定與堅忍，下錨生根；陸地人則須學習海洋人的冒險精神，繼續征服眼前的大江大河。

他很樂觀，因為沒有不樂觀的理由。他相信有一天陸地思維與海洋思維的兩代人能找到對話的海港，讓上一代人出海，讓這一代人靠岸，一起出發去一個共同的未來。