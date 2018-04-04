五天連假！孩子的「放假模式」 爸媽忍不住開罵？

五天連假就來了，總共有120個小時要和孩子朝夕相處，爸媽恐怕還沒想清楚自己要如何放鬆放空，首先就已陷入「又要投入一場親子戰役」的忐忑之中，尤其是家有青春期孩子，和他們長時間、高密度、高接觸的朝夕相處、呼吸相聞，可是隨時都可能擦槍走火、引爆戰事。若不事先在3C的使用、家事、讀書課業、全家行程等各方面做一番沙盤推演、先行溝通與協定，恐怕這幾天一個不小心就會誤觸地雷區，親子大爆走！

這幾天如何和少年少女們相看不厭，維持一屋子從早到晚「風調雨順」的和平榮景呢？

圖為大學指考考生家長陪考，幫考生提神醒腦。 圖／中央社 分享 facebook

首先，爸媽要可能要有個心理預備，每天早出晚歸、處在戰鬥緊繃模式的孩子好不容易逮到連假，窩在舒適安穩的家，理所當然地就會自動解除「戒備狀態」，整個的放鬆發懶，一不小心他們就會睡到地老天荒，稍不盯哨必定放膽偷渡滑手機；順理成章地丟下課業、忘記用功，這倒不見得是孩子們特別懶散墮落，乃是因為他們已經自動切換成「放假模式」。然而，這和我們理想中的「好孩子在家模式」實在相去甚遠，因此我們很可能動不動就看不順眼、事事冷不防都想插上一手，時時忍不住糾正開罵，這樣不消一兩天，我們就成為他們假期中毒性最強的物種。

讓我們預定一個相安無事、相看兩不厭、父慈子孝、兄友弟恭、各自守分的好假期吧！

•先邀請孩子空出家庭專屬日

青春期的孩子都很忙碌，有自己的想法，有自己的行程，我家有三個青春小子，一下子這個要參加社團、那個要補習，一下子有人和死黨有約、另一個堅持只想宅在家裡耍廢，為了避免五天全家人都各奔西東、形同室友，我首先會讓孩子們知道，無論如何，請一定要預留一天給家人，請全家人一起協調出相同的一天，在這一天大家都以家人為重，一起踏青出遊，一方面貼近彼此，交交心、聊聊天，凝聚感情，另一方面當然也是刻意為孩子製造遠離3C、擁抱大自然、舒展身心與開闊視野的精心時光。

•一起協調討論網路開放與3C的使用時間，白紙黑字寫下來

青少年宅在家裡最容易和爸媽引發爆點的就是手機與網路的使用，既然預知這是「非常爆炸區」，當然就一定要先溝通協調討論清楚什麼時候可以上網，什麼時候禁止使用。目前剛好是國中高中第一次段考考完，不少孩子早就憧憬著連假能瘋狂上線打手遊，甚至老早就和同學約好上線時間。這是這個世代共有的休閒交誼活動，幾乎成了多數青少年不可少的部分，與其孩子一上線就焦慮他們下不了線，不如在放假前就花個幾分鐘和他們討論彼此都能接受的上網時間。

我們父母要釋出善意去理解孩子的需求，而同時，我們也誠心誠意的邀請孩子回過頭來理解我們的擔憂，一起訂定出合情合理的開放時間。一旦定案，就要白紙黑字寫下來，在網路開放的時間，我們就瀟瀟灑灑地放手，讓孩子盡情上網，但是時間一到，也絕對要說到做到、不拖泥帶水、關閉網路，父母更要以身作則，收起3C，乾脆俐落，讓孩子心服口服。

•請孩子先訂定這幾天的日程表

請孩子規劃這五天的日程，扣除外出與上網，該怎麼安排功課與讀書，而不會堆到最後一天才來趕工，絕對要在一開始就請孩子做好規劃，如果孩子有能力排定工作日程，那麼我們就做一個審核檢查者即可；如果孩子不知道如何下手，那麼請在連假第一天的一開始，就帶著孩子把所有任務寫下來，然後一一排定。

記得！也請把家事時間一起納入，孩子們放假，我們也要休息，放假絕不是大人化成傭人服務孩子的苦命時間，跟孩子說好，家事就是大家的事，不是大人的事，更不是媽媽一個人的事！

我的做法是每天都會讓孩子空出家事時間，然後把把家事列出來，讓他們自己來認養安排，如果討論不出來，那麼決定權就回到老媽手哩，由我委派，不得有怨言。

只要心中有一個脈絡，而且不要排得太滿太緊，那麼按表操課、按部就班，絕對能度過充實又愉快、安心自在的好假期！

•堅守大界線，保持小距離，靜音模式／多聽少說／口說好話

每天24小時和青春少年近距離共處，要能西線無戰事，甚至進階到能親子交心、互訴心曲，那麼「堅守大界線，保持小距離」是重要基本原則。既然已經訂定好日程與遊戲規則，那麼放假在家時，孩子怎麼過活、怎麼工作，細節我就不太深究，只看看每天他們是否把該做的事情都做好。

只要孩子們不想跟我說太多，我就裝聾作啞，自動切換到「靜音模式」；如果小子們主動來找我分享聊天，我也表達高度興趣，但是提醒自己多聽少說不評價；如果還有餘力，孩子也想聽我說，那麼就告訴自己「口說好話，心想好意」，從正面切入。如此一來，孩子在五天大假裡有玩有學習、自主又自立、自由又負責，而我們大人也能優雅從容，真正賺得浮生五日閒。