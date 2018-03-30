親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

美擴大嚴審旅客和移民 申請簽證須提供社媒、電郵和電話

狄鶯子涉恐嚇 律師：除非走移民途徑 已不可能在美國就學

23歲創業拍網劇 徐嘉凱：我們的教育有「機會成本」陷阱

2018-03-30 08:54聯合新聞網 HAHOW好學校／授權提供

他叫徐嘉凱，今年 26 歲，是一位導演，創業第三年，引領著 SELFPICK 新創媒體公司拍攝系列網劇《Mr. Bartender》、製作全台第一部原創網路 4K 影集《私室》、發行一張專輯、以及經營一間酒吧；此時他正坐在我右手邊，沉靜地像條起伏不大的心電圖，同樣不大的還有一雙瞇瞇眼。

「抱歉，Hahow 辦公室這邊沒有準備酒，就讓我們以開水代替吧。」嘉凱接過水杯露出一絲笑容：「沒關係，我最近應酬也真的喝太多了。」我能察覺到他的疲憊，從那寬闊的肩膀顯示他背負著許多壓力，但坐姿卻極為挺拔，絲毫感受不到一點鬆懈。

你敢不敢做這個年齡不敢想像的夢？

「你怎樣看待年齡與夢想大小之間的關係？當你聽到無數次：『天啊你才 20 多歲？我 20 幾歲的時候還不知道在幹嘛！』這類的話語，你內心是怎麼想的？」嘉凱稍微思索了幾秒：「的確，以前覺得年齡是我要思考的一個大問題，它有時候是種紅利，但有時候也成為你被質疑的軟肋。」

做得好會被讚許年輕有為、潛力無窮，反之年輕的他若沒有先拿出一點實績，年齡反而是最容易被對方質疑的點；當有了一些成績，許多人又開始千方百計地深究：「如此年輕就達到種子輪、天使輪、甚至 Pre A 輪的千萬增資，他是不是有什麼投機取巧的撇步或靠山？」久而久之嘉凱的年齡就已經不是大家在意的點了。

「回過頭來，我們該問的還是自己到底有沒有 Guts，去做這個年齡不敢想像的夢。」嘉凱認為任何的質疑都是其來有自的，但他始終相信最重要的一件事就是要「勇敢」；勇敢地踏出第一步、勇敢地面對失敗、以及勇敢地堅持下去，並相信自己的（SELF）的選擇（PICK）。

所有的犧牲，到最後得到的反而是最真實的快樂

SELFPICK 的《私室》影集中，令人矚目的角色 Jeff（由帥氣度跟我有 87% 像的謝祖武演出）有句台詞說：「成功嘛，總要有些犧牲。」嘉凱說這句「犧牲」算是他創業多年來總結的經驗與核心，也是他人生中最深刻的體悟。

「我認為努力是一個必然條件，但接受這個必然並開始努力，並不意味著就能獲得成功，這時候就要面對一件很重要的事情了，你要不要犧牲？」他犧牲 20 多歲同齡人能享有一切的娛樂，去把 30-40 歲參與的應酬做到極致，這還只是一個小小的犧牲；再往下他要選擇是否犧牲休息時間去酒店赴投資人的約？即使赴這個約可能完全沒有回報。再更實際一點的犧牲，身為一位負責人必須做出某些決策，且一定會招來謾罵和不諒解時，他要不要做？

就在專訪的前一週，嘉凱駐足在某片場，風雨中提著電腦等一位重要人士半小時，有人問：「你為什麼要站在那？你好歹也是個導演吧！」他說無關身份，只是為了兩個字：「誠意，今天我站在那邊，並不在意他到底有沒有看到我，這是我展現誠意的方式，如果舒舒服服坐在一個地方等一個重要的人，我覺得那這是不對的。」

圖／HAHOW好學校提供
圖／HAHOW好學校提供
分享

「這些犧牲，算這是一種自虐嗎？」順著他的話我淘氣地追問，儘管我知道答案一定是否定的。「我覺得還不算自虐的程度，因為回過頭來，所有的犧牲到最後你得到的反而是最真實的快樂。」嘉凱又以拍片為例，那就是一種很值得的犧牲，一天工作 14 個小時每天都在逼著自己，但只有在殺青酒的時候，那是他唯一可以哭出來的場合；到最後喝下那杯酒，那種味道跟一般人喝的酒是截然不同的，那是很扎實、和對真實人生的一種享受。

沉浸式娛樂：我們想要現在就讓這場偉大發生

「你覺得 SELFPICK 有機會達成像漫威、迪士尼主題園區那種大型的沉浸式娛樂體驗嗎？」與嘉凱談到 SELFPICK 一直在致力打造的「沉浸式娛樂」，這是一場為期 10 年，以「時間」換取「空間」的計畫，他們希望替台灣的影視產業打造一個生態圈，證明台灣人也能做出優質的影視內容。

「我覺得 10 年內不可能，但『沉浸式娛樂』是我們唯一能跟歐美娛樂產業，這種大國文化相抗衡的方式；面對強勢文化，SELFPICK 現階段能做的是先從小規模發展，讓人們投入精神層面，先接受我們的情感。」舉例來說《私室》拍攝完後留下的實景片場，成為真正對外營業的酒吧，你能在其中感受現場的氣氛、音樂、嚐遍劇中主角點過的每一杯酒，甚至你在私室酒吧跟 Bartender 分享自己的故事，這些故事中的共同經驗，將有機會被 SELFPICK 拍成下一部作品。

「想像一下，你有機會成為我們作品中的一環！這個時代不一定每個人都要有夢想，但你如果可以參與到夢想的一部分，也很酷不是嗎？」

他們想用一種小而溫暖的故事體驗，以精神價值來彌補資本上的不足；舉例來說，讓 SELFPICK 的觀眾能看到這個團隊實際發生的創業故事，一個誠實的團隊不斷往夢想邁進，就像《楚門的世界》，一場在真實社會上演的實境秀。「我們存在的 365 天都是一個秀，你可能不知道現在上演到哪裡，但我們會讓你知道。就像是每位成功人士逝世後都會被拍成傳記電影，但我們不想等到死後才讓這個偉大發生，我們想要現在就邀請大家一起參與我們的進程。」

你要以整段人生去衡量自己的「機會成本」

「你要知道現在社會就像是一灘自由自在的死水，日益乾涸，而你看看自己，你就像是一個蝌蚪，悠遊自在但是偏安一隅，你有想過當有一天水乾了、沒了，你還能像今天一樣自由自在嗎？」——《私室》第六集：Beer Time，Jeff 台詞。

圖／HAHOW好學校提供
圖／HAHOW好學校提供
分享

「我們所接受的教育是否也是一灘死水，讓我們習慣偏安一隅？」回到專訪的目的，得乖乖地切回教育主題了，我挑了個比較敏感的話題直面嘉凱。

「什麼時候學校的殿堂變成了爭權奪利的地方？什麼時候教授的研究變成了積分和積點？什麼時候教育工作者的評鑑和分數會讓老師們這麼痛苦？這都是很大的問題，但作用力最終都反應在學生身上。」嘉凱說問題並不在教育工作者，而是在更上層制定這些框架的人缺乏前瞻性的思維，導致我們受教育的過程中會感到迷惘，但教育不應該讓這麼多人迷惘。

我們的教育存在一個陷阱，就是「機會成本」，這限制著我們對未來的想像。從小我們會被灌輸：「你明明可以去當醫生、工程師，可以賺那麽多錢，為什麼不去做？」這些約定俗成的觀念導致我們跳過思考未來的可能性，被鼓勵進入大企業，領超高的年薪就叫做「人生勝利組」，每當你想要做些不一樣的嘗試，就會被這個機會成本束縛，進而產生迷惘、被身旁的人質疑後就會退回去。

若將自身冀望的成就，繫在同一條規定好的快速道路上，我們的人生將會因此被卡死。

「所以我們要避免看機會成本嗎？」又一次淘氣的追問。「『機會成本』這個東西不是不要看，而是要以『整段人生』去衡量，我們總習慣短視近利、追求 CP 值，只計較 1-3 年的得失，而放棄去想像未來 70 年的生活，因為我們會害怕。但當你把維度拉開去衡量整段人生的機會成本，你就會發現短時間的犧牲並沒有什麼好擔憂的。」每次講到這些話，也許有些人會批評他說：「你憑什麼去想像 10 年後的世界？」而他堅定的回擊：「憑什麼我不能想像未來？憑什麼不能現在就解決 10 年後會遇到的困難？」如果每天都只去想明年該怎麼辦，10 年之後他絕對不會變成自己想要的存在，但若一開始就看準目標去解決 10 年後的問題，那這段過程就是一步一步 Fixing，朝成功邁進。

在 Hahow 開設的《創業先修，你準備好了嗎？》線上課程，嘉凱希望能促成更多學生思考。他將創業的過程比喻成一場獵捕行為，這堂課要喚醒創業者最原始的求生本能，而不是一味地灌輸給大家一堆工具、SOP、或教怎樣寫事業計畫書才能拿到補助。「我會希望你先瞭解事業計畫書的意義，它是能帶給你方向感的地圖，讓你在創業的世界中不會迷失，如果你以為這只是寫給投資人看的、只拿去申請補助、去參加競賽，那創業一定不會成功。」

該課程不僅會教你如何辨讀創業地圖、如何追捕獵物，更能培養學生思考運用打獵的工具，例如什麼時候該扔標槍？什麼時候要設陷阱？當我們培養了創業的野性與本能，甚至能創造出自己的獵捕方法；雖然他也會給學生自己用的標槍與陷阱，但更重要的是先讓我們瞭解自己將身處的世界。現在就邀請你進入《創業先修，你準備好了嗎？》的世界裡開始狩獵吧！（好像推銷的太直接了，有時候我覺得自己的專訪文似乎也是一種「沉浸式娛樂」呢⋯⋯）

結語：姜太公釣魚，釣的是心境

圖／HAHOW好學校提供
圖／HAHOW好學校提供
分享

「本質上我希望自己的人生有套 SOP，人生啊 30 而立，我是不敢說自己 40 歲就能不惑，但至少到了 60 歲能知天命吧！知天命對我來講就是能享受人生最純樸的時刻，自己的生活不會因為外在的世界而有太多的波盪或起伏。」專訪到了尾聲，嘉凱的心電圖似乎充滿波瀾壯闊的振盪，他訴說著自己的夢想：60 歲在台灣的某個地方有棟依山傍水的別墅，閒來無事去釣釣魚，一年拍一部作品累 1 個月，偶爾跟朋友聊聊人生喝杯酒，此生而無憾。

「這樣聽起來很平淡吧？有些人聽完我的夢想會嗆我：『你的人生好不精彩喔，你現在就能想像完了。』但其實過程超精彩啊！現在的人生就是驚心動魄，連想要去釣個魚都很難，但我想釣的魚跟姜太公一樣，那不是真的魚，而是心境，但走到那個心境似乎還要很長一段路呢。」

他叫徐嘉凱，今年 26 歲，我以為他有一顆痛苦的靈魂，但此刻我看見一位依靠2夢想，支撐自己向前的創業家，這是一顆超齡成熟的靈魂，裝在一副堅毅的身軀中。

文／林子威

※本文出自HAHOW好學校，原標題【我看見的徐嘉凱：成熟的靈魂，裝在一副堅毅的身軀】，未經同意禁止轉載。

電影創業專家名人說

相關新聞

開學第一天 學生說：老師，我不想跟小雪坐在一起

2018-03-30 07:58

社工師：心中要有一把尺 交到壞朋友等於沒有讀書

2018-03-29 07:56

結婚生子還是人生目標嗎？ 大學生：沒錢哪敢結

2018-03-28 13:02

政大金旋獎專訪八十八顆芭樂籽：年輕人對世界的討厭都一樣

2018-03-28 08:30

為什麼美國教育局要中學生練習抗爭活動？

2018-03-26 09:48

感覺良好不會自動產生！ 高效能教師的暑期習慣

2018-03-23 07:50

拍出「最想看完的業配影片」 HowHow靈感來源書單大公開

2018-03-22 10:46

第一志願學校裡永遠的第一名 為何還認為自己不夠好？

2018-03-22 08:03

香港教育大學副校長李子建：我們要准許老師失敗

2018-03-21 09:54

B咖闖進倫敦蘋果直營店！ 面試考題準備大公開

2018-03-21 08:48

意義重大的危機：學生拿到考卷就比成績 不算分的都不重要

2018-03-21 07:44

拿證照不得報名技優甄審？對技職升學的六個誤解

2018-03-20 09:37

B咖闖倫敦：學校排名只是參考 但還是有管用之處

2018-03-20 08:59

大學老師：才開學就有人託我幫忙申請陸校

2018-03-19 23:57

孩子要跟同學通宵出去玩 擔心的爸媽該怎麼對話？

2018-03-19 10:30

老師只管教書就好？ 專家：學生不會從不喜歡的人身上學到東西

2018-03-19 07:55

人本：體罰是體制暴力 籲建置不適任資料庫

2018-03-13 14:24

公辦公營實驗學校大增 選校前先觀察3要點

2018-03-13 12:13

體罰是體制暴力 人本籲：建立不適任資料庫

2018-03-13 12:10

如何幫助孩子選擇合適的學校？

2018-03-13 12:00

中學生主導跨校辯論賽狀況百出 老師為何只負責送披薩？

2018-03-13 11:10

人本：體罰是體制暴力 籲政府建立不適任教師資料庫

2018-03-13 10:26

黃益中：若只把教檢當淘汰機制 廢掉也沒關係

2018-03-12 10:14

北市教育改變從國中開始 期待7所國中轉型實驗完全中學

2018-03-09 10:18

北市第一所實驗國中 芳和國中體制內老師闢出實驗路

2018-03-09 10:12

公辦公營實驗學校的一天 北市和平實小芬蘭式主題教學

2018-03-09 09:19

過來人家長實用建議 走入實驗教育前必看12關鍵問題

2018-03-09 09:06

177所實驗學校蓬勃發展 是否將成新的危機？

2018-03-09 08:44

沒夢想怎麼辦？ 港大實習老師：當個好人就是偉大的事

2018-03-08 07:51

政大金旋獎專訪閃靈團長Doris：不用把音樂當作沉重的選擇

2018-03-07 08:59

臺灣高教通關密語：排名、QA與IR

2018-03-06 15:48

讓學生參與自己的學習 8個帶領課堂討論的方式

2018-03-06 11:03

私立科大協進會籲：退場私校部分財產回歸原財團法人

2018-03-06 07:53

芬蘭必修、澳洲正潮！ 打工世代新解：預習「大人的事」

2018-03-06 07:52

我開不了口問學生：妳打算考哪間大學？

2018-03-05 08:24

十二年國教沒消滅明星高中 但社會流動仍遲滯

2018-03-05 00:23

挽救偏鄉學力 「學」比「教」更重要

2018-03-02 00:00

【即時短評】當高教成政府禁臠 下一代的希望在哪？

2018-03-01 12:11

中國高考不好考 美國考大學就容易嗎？

2018-03-01 08:00
看更多

熱門文章

「管爺不要再受這口鳥氣了」 苦苓：選台北市長吧

2018-03-29 18:04

日網友大讚海漂相機「奇蹟」 相機、防水盒高詢問度

2018-03-29 10:09

學測5萬人不到40級分 李家同：補救教學喊假的！

2018-03-29 21:00

管中閔涉赴廈門違法兼課？ 北檢將發傳票

2018-03-29 11:24

獨／玉山計畫最終版出爐！限國外攬才 年薪最高650萬

2018-03-29 10:00

玉山計畫／國內教師「吃不到」 台大教授嘆「生不逢時」

2018-03-29 10:32

漂流相機主人：2年前在石垣島遺失 欣喜拾回青春一頁

2018-03-29 15:11

多位大學校長周六赴美攬才：終於有點東西能聘人了

2018-03-29 11:16

教團：應把1個玉山學者的錢 拿去聘5個正常薪給學者

2018-03-29 10:44

大學要留才！教部：彈性薪資制度 做兩項改變

2018-03-29 10:18

挑戰18禁的想像 中一中學生的「春夢」什麼顏色？

2018-03-29 14:59

跨海奇遇！她不只找回相機 臉書還被台網友灌爆

2018-03-29 13:10

開學第一天 學生說：老師，我不想跟小雪坐在一起

2018-03-30 07:58

赴陸違法兼課？北檢將傳管中閔說明

2018-03-29 23:54

名校好難進 哈佛、麻省理工學院錄取率再創新低

2018-03-29 12:15

承辦管案檢察官 身分保密

2018-03-29 23:54

漂流相機12小時找到主人 謝長廷：見識到網路的厲害

2018-03-29 13:03

母校90校慶 90歲校友路過…捐1100萬

2018-03-29 23:19

曼都髮型進駐南應大 成立培育美髮人才基地

2018-03-29 14:50

美國名校門更窄 哈佛錄取率4.59%

2018-03-30 08:24

政大、北市聯醫產學合作 精準分析AI大數據

2018-03-29 21:12

關務人員及身心障礙人員特考 今年再增48名額

2018-03-29 15:07

四技申請入學一階公布 75滿級分生選台科大

2018-03-30 00:29

印度打擊童婚見效了

2018-03-29 13:15

對男孩有成見？ 美國人現在不重生男重生女

2018-03-29 12:29

補救教學無效 學測4.8萬人不到40級分

2018-03-30 00:28

玉山計畫 清交看好、台大悲觀

2018-03-30 00:21

崑山科大學生赴印尼參加國際廚藝賽 獲2銀10銅

2018-03-29 11:43

司法官特考及律師高考 8月4日起舉行

2018-03-29 15:03

學測出題偏都市 偏鄉生像在寫異鄉

2018-03-30 00:29

玉山計畫最高年薪500萬招國外學者 明天赴美攬才

2018-03-30 00:07

23歲創業拍網劇 徐嘉凱：我們的教育有「機會成本」陷阱

2018-03-30 08:54

教部：留才 靠高教深耕彈薪制

2018-03-30 00:14

台中教局試辦媒合 駐校教師不必介聘

2018-03-30 00:29

中一中藝術季 進校門是美夢、榮譽榜是惡夢

2018-03-30 00:02

中市偏鄉學習「客製化」 課前先診斷

2018-03-30 00:29

全國餐飲大賽大成奪3金1銀2銅 托盤更是4連霸

2018-03-29 23:24

協同中學體驗飢餓 師生彼此洗腳學習謙卑

2018-03-29 23:17

英文單字可以有多長？學英文從「美麗」的錯誤開始

2018-03-29 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top