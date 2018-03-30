23歲創業拍網劇 徐嘉凱：我們的教育有「機會成本」陷阱

2018-03-30 08:54 聯合新聞網 HAHOW好學校／授權提供



他叫徐嘉凱，今年 26 歲，是一位導演，創業第三年，引領著 SELFPICK 新創媒體公司拍攝系列網劇《Mr. Bartender》、製作全台第一部原創網路 4K 影集《私室》、發行一張專輯、以及經營一間酒吧；此時他正坐在我右手邊，沉靜地像條起伏不大的心電圖，同樣不大的還有一雙瞇瞇眼。

「抱歉，Hahow 辦公室這邊沒有準備酒，就讓我們以開水代替吧。」嘉凱接過水杯露出一絲笑容：「沒關係，我最近應酬也真的喝太多了。」我能察覺到他的疲憊，從那寬闊的肩膀顯示他背負著許多壓力，但坐姿卻極為挺拔，絲毫感受不到一點鬆懈。

你敢不敢做這個年齡不敢想像的夢？

「你怎樣看待年齡與夢想大小之間的關係？當你聽到無數次：『天啊你才 20 多歲？我 20 幾歲的時候還不知道在幹嘛！』這類的話語，你內心是怎麼想的？」嘉凱稍微思索了幾秒：「的確，以前覺得年齡是我要思考的一個大問題，它有時候是種紅利，但有時候也成為你被質疑的軟肋。」

做得好會被讚許年輕有為、潛力無窮，反之年輕的他若沒有先拿出一點實績，年齡反而是最容易被對方質疑的點；當有了一些成績，許多人又開始千方百計地深究：「如此年輕就達到種子輪、天使輪、甚至 Pre A 輪的千萬增資，他是不是有什麼投機取巧的撇步或靠山？」久而久之嘉凱的年齡就已經不是大家在意的點了。

「回過頭來，我們該問的還是自己到底有沒有 Guts，去做這個年齡不敢想像的夢。」嘉凱認為任何的質疑都是其來有自的，但他始終相信最重要的一件事就是要「勇敢」；勇敢地踏出第一步、勇敢地面對失敗、以及勇敢地堅持下去，並相信自己的（SELF）的選擇（PICK）。

所有的犧牲，到最後得到的反而是最真實的快樂

SELFPICK 的《私室》影集中，令人矚目的角色 Jeff（由帥氣度跟我有 87% 像的謝祖武演出）有句台詞說：「成功嘛，總要有些犧牲。」嘉凱說這句「犧牲」算是他創業多年來總結的經驗與核心，也是他人生中最深刻的體悟。

「我認為努力是一個必然條件，但接受這個必然並開始努力，並不意味著就能獲得成功，這時候就要面對一件很重要的事情了，你要不要犧牲？」他犧牲 20 多歲同齡人能享有一切的娛樂，去把 30-40 歲參與的應酬做到極致，這還只是一個小小的犧牲；再往下他要選擇是否犧牲休息時間去酒店赴投資人的約？即使赴這個約可能完全沒有回報。再更實際一點的犧牲，身為一位負責人必須做出某些決策，且一定會招來謾罵和不諒解時，他要不要做？

就在專訪的前一週，嘉凱駐足在某片場，風雨中提著電腦等一位重要人士半小時，有人問：「你為什麼要站在那？你好歹也是個導演吧！」他說無關身份，只是為了兩個字：「誠意，今天我站在那邊，並不在意他到底有沒有看到我，這是我展現誠意的方式，如果舒舒服服坐在一個地方等一個重要的人，我覺得那這是不對的。」

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「這些犧牲，算這是一種自虐嗎？」順著他的話我淘氣地追問，儘管我知道答案一定是否定的。「我覺得還不算自虐的程度，因為回過頭來，所有的犧牲到最後你得到的反而是最真實的快樂。」嘉凱又以拍片為例，那就是一種很值得的犧牲，一天工作 14 個小時每天都在逼著自己，但只有在殺青酒的時候，那是他唯一可以哭出來的場合；到最後喝下那杯酒，那種味道跟一般人喝的酒是截然不同的，那是很扎實、和對真實人生的一種享受。

沉浸式娛樂：我們想要現在就讓這場偉大發生

「你覺得 SELFPICK 有機會達成像漫威、迪士尼主題園區那種大型的沉浸式娛樂體驗嗎？」與嘉凱談到 SELFPICK 一直在致力打造的「沉浸式娛樂」，這是一場為期 10 年，以「時間」換取「空間」的計畫，他們希望替台灣的影視產業打造一個生態圈，證明台灣人也能做出優質的影視內容。

「我覺得 10 年內不可能，但『沉浸式娛樂』是我們唯一能跟歐美娛樂產業，這種大國文化相抗衡的方式；面對強勢文化，SELFPICK 現階段能做的是先從小規模發展，讓人們投入精神層面，先接受我們的情感。」舉例來說《私室》拍攝完後留下的實景片場，成為真正對外營業的酒吧，你能在其中感受現場的氣氛、音樂、嚐遍劇中主角點過的每一杯酒，甚至你在私室酒吧跟 Bartender 分享自己的故事，這些故事中的共同經驗，將有機會被 SELFPICK 拍成下一部作品。

「想像一下，你有機會成為我們作品中的一環！這個時代不一定每個人都要有夢想，但你如果可以參與到夢想的一部分，也很酷不是嗎？」

他們想用一種小而溫暖的故事體驗，以精神價值來彌補資本上的不足；舉例來說，讓 SELFPICK 的觀眾能看到這個團隊實際發生的創業故事，一個誠實的團隊不斷往夢想邁進，就像《楚門的世界》，一場在真實社會上演的實境秀。「我們存在的 365 天都是一個秀，你可能不知道現在上演到哪裡，但我們會讓你知道。就像是每位成功人士逝世後都會被拍成傳記電影，但我們不想等到死後才讓這個偉大發生，我們想要現在就邀請大家一起參與我們的進程。」

你要以整段人生去衡量自己的「機會成本」

「你要知道現在社會就像是一灘自由自在的死水，日益乾涸，而你看看自己，你就像是一個蝌蚪，悠遊自在但是偏安一隅，你有想過當有一天水乾了、沒了，你還能像今天一樣自由自在嗎？」——《私室》第六集：Beer Time，Jeff 台詞。

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「我們所接受的教育是否也是一灘死水，讓我們習慣偏安一隅？」回到專訪的目的，得乖乖地切回教育主題了，我挑了個比較敏感的話題直面嘉凱。

「什麼時候學校的殿堂變成了爭權奪利的地方？什麼時候教授的研究變成了積分和積點？什麼時候教育工作者的評鑑和分數會讓老師們這麼痛苦？這都是很大的問題，但作用力最終都反應在學生身上。」嘉凱說問題並不在教育工作者，而是在更上層制定這些框架的人缺乏前瞻性的思維，導致我們受教育的過程中會感到迷惘，但教育不應該讓這麼多人迷惘。

我們的教育存在一個陷阱，就是「機會成本」，這限制著我們對未來的想像。從小我們會被灌輸：「你明明可以去當醫生、工程師，可以賺那麽多錢，為什麼不去做？」這些約定俗成的觀念導致我們跳過思考未來的可能性，被鼓勵進入大企業，領超高的年薪就叫做「人生勝利組」，每當你想要做些不一樣的嘗試，就會被這個機會成本束縛，進而產生迷惘、被身旁的人質疑後就會退回去。

若將自身冀望的成就，繫在同一條規定好的快速道路上，我們的人生將會因此被卡死。

「所以我們要避免看機會成本嗎？」又一次淘氣的追問。「『機會成本』這個東西不是不要看，而是要以『整段人生』去衡量，我們總習慣短視近利、追求 CP 值，只計較 1-3 年的得失，而放棄去想像未來 70 年的生活，因為我們會害怕。但當你把維度拉開去衡量整段人生的機會成本，你就會發現短時間的犧牲並沒有什麼好擔憂的。」每次講到這些話，也許有些人會批評他說：「你憑什麼去想像 10 年後的世界？」而他堅定的回擊：「憑什麼我不能想像未來？憑什麼不能現在就解決 10 年後會遇到的困難？」如果每天都只去想明年該怎麼辦，10 年之後他絕對不會變成自己想要的存在，但若一開始就看準目標去解決 10 年後的問題，那這段過程就是一步一步 Fixing，朝成功邁進。

在 Hahow 開設的《創業先修，你準備好了嗎？》線上課程，嘉凱希望能促成更多學生思考。他將創業的過程比喻成一場獵捕行為，這堂課要喚醒創業者最原始的求生本能，而不是一味地灌輸給大家一堆工具、SOP、或教怎樣寫事業計畫書才能拿到補助。「我會希望你先瞭解事業計畫書的意義，它是能帶給你方向感的地圖，讓你在創業的世界中不會迷失，如果你以為這只是寫給投資人看的、只拿去申請補助、去參加競賽，那創業一定不會成功。」

該課程不僅會教你如何辨讀創業地圖、如何追捕獵物，更能培養學生思考運用打獵的工具，例如什麼時候該扔標槍？什麼時候要設陷阱？當我們培養了創業的野性與本能，甚至能創造出自己的獵捕方法；雖然他也會給學生自己用的標槍與陷阱，但更重要的是先讓我們瞭解自己將身處的世界。現在就邀請你進入《創業先修，你準備好了嗎？》的世界裡開始狩獵吧！（好像推銷的太直接了，有時候我覺得自己的專訪文似乎也是一種「沉浸式娛樂」呢⋯⋯）

結語：姜太公釣魚，釣的是心境

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「本質上我希望自己的人生有套 SOP，人生啊 30 而立，我是不敢說自己 40 歲就能不惑，但至少到了 60 歲能知天命吧！知天命對我來講就是能享受人生最純樸的時刻，自己的生活不會因為外在的世界而有太多的波盪或起伏。」專訪到了尾聲，嘉凱的心電圖似乎充滿波瀾壯闊的振盪，他訴說著自己的夢想：60 歲在台灣的某個地方有棟依山傍水的別墅，閒來無事去釣釣魚，一年拍一部作品累 1 個月，偶爾跟朋友聊聊人生喝杯酒，此生而無憾。

「這樣聽起來很平淡吧？有些人聽完我的夢想會嗆我：『你的人生好不精彩喔，你現在就能想像完了。』但其實過程超精彩啊！現在的人生就是驚心動魄，連想要去釣個魚都很難，但我想釣的魚跟姜太公一樣，那不是真的魚，而是心境，但走到那個心境似乎還要很長一段路呢。」

他叫徐嘉凱，今年 26 歲，我以為他有一顆痛苦的靈魂，但此刻我看見一位依靠2夢想，支撐自己向前的創業家，這是一顆超齡成熟的靈魂，裝在一副堅毅的身軀中。

文／林子威

※本文出自HAHOW好學校，原標題【我看見的徐嘉凱：成熟的靈魂，裝在一副堅毅的身軀】，未經同意禁止轉載。