社工師：心中要有一把尺 交到壞朋友等於沒有讀書

圖／小溫提供 分享 facebook 姓名：小溫

現職：公職社工師

學歷：正修技術學院電子技術科五年制(正修科大電子工程系前身)/美和科技大學二技醫務管理系(美和科大健康事業管理系前身)/南華大學社會研究所

請先簡單介紹一下自己

我是小溫，目前在公家機關擔任社工師，主要負責業務是兒少保護（編按：針對18歲以下的兒少家暴與性侵的案件做通報及處置等相關服務），除此之外還有辦公室裡的行政工作如個案資料建檔記錄、舉辦社區活動等，工作內容非常繁雜且忙碌。

當初為什麼會想要讀這個科系呢？

我從小的夢想是要當一個不平凡的人，而我認為有錢人就是不平凡，所以立志要當個有錢人。當時以為讀電子出來可以變成有錢人，所以五專時我選了正修技術學院電子技術科。而讀了一年後因為學佛領悟到能不能有錢有時是命的問題，也因為佛法讓我覺得有沒有錢不是那麼重要了，所以我放棄賺大錢這個夢想。而在正修的五年我很不認真讀書，畢業後沒有繼續升學而去報考公職，考了二次沒上，臨時決定再繼續讀書，要考二技的時候因為時間很趕，所以我就選擇去報考錄取率較高的醫管系，最後填了離家較近的美和科大醫管系。

為什麼現在會走上社工這條路呢？

從五專的時候就有在學佛，認為社會工作跟學佛一樣都是會去幫助別人，所以立志要當個社工師。後來在看社工所報考簡章時發現需要相關學歷，又以為社會學跟社會工作差不多，所以就改報考社會學研究所了，後來也是讀了之後才發現社會學與社工差很多，但讀了以後發現其實社會學很有趣，算是誤打誤撞吧！所以現在有在為社會學博士班做準備，未來想要當個社會學家。

而從社會所畢業後有先在私人機構做過社工，也有擔任過支持性就業服務員（編按：針對身心障礙者提供就業之服務），至於現在會轉到公家機關裡當社工師，是因為想要準備考社會學博士班，只有公職才能在讀書跟工作找到平衡。

所以對我來說社工或許並不是我最感興趣的工作，但可以支助我完成夢想，同時相較於呆板的文書行政工作，社工算是較有趣的職業了。

你覺得你求學生活中幫助你最大的地方是什麼？

朋友和佛法上的師父，特別是佛法上的師父在之後的生活中很重要，給予了我許多幫助。

但如果可以回去的話，我希望我可以好好認真讀書或是把語言學好，因為過去不是讀自己有興趣的科系所以很混，只有到了研究所是最認真的。

目前你最喜歡工作的哪個部分？最不喜歡工作的哪一部份呢？

對我來說工作上最有趣的就是可以看到各式各樣的人。我想很多會想要當社工的原因都是因為可以與人接觸，而社工有許多第一線工作是需要直接與個案或案家（編按：個案家庭）接觸的，在與他們互動過程中可以有許多學習，當然也包含許多挑戰。因為案家如果對社工不信任，不會願意跟我們合作，這時候就像是在玩諜對諜的遊戲，如何從旁側擊取得有用的資訊是需要技巧的。

至於最討厭的部分就是做行政作業，我不會討厭社工的實務工作，但對於紀錄以及繁瑣的行政作業容易感到厭煩。

在工作上得到最大的成就感是什麼呢？

看到案家因為我而有所改變時獲得的成就感很大。像是在與相對人（加害人）工作時，若能夠因為我們的介入而減少暴力行為時，這時候會知道自己是有用的。

那以分享一個你處理過令人印象深刻的個案嗎？

之前有遇過一個女兒偷偷帶著大她很多歲的男朋友回家過夜。女兒的爸爸事後得知很生氣想要直接把女兒從三樓丟下去。接到通報後到了現場發現那位爸爸的身形幾乎是我的兩倍之多，而且當下他是有喝酒的狀態，因為已經到了案家，只能硬著頭皮跟他會談。中間有一度很緊張以為爸爸要去拿菜刀出來砍人，但幸好後來成功說服爸爸先別意氣用事讓我處理。

不得不說Google真的是一個很好用的工具，因為介入之後發現到原來女兒交的男朋友是一位上過社會新聞的強姦犯，爸爸得知後嚇了一跳，原先非常抗拒跟我一起合作，到後來非常感謝我，因為我的幫忙她的女兒才可以逃離狼爪，而爸爸與女兒之間的親子關係也有修補的機會。

在工作的過程中與原本的想像有什麼差別嗎？

社會工作最基本的原則就是助人自助，期望可以透過幫助使案主可以在未來可以透過自己來解決問題而不是一直依賴他人的幫助。但是真正做下去才發現有很多人福利依賴，明明可以獨立自主卻持續依賴政府給予協助。遇到這種事情會讓人很灰心。

另外，還有很多時候案家並不會因為我們的幫助下而有所改變，可能是因為他們不想改變或是不想接受幫助，這時候我們只能盡力提供協助，但通常效果有限。所以我們能做的就是去給予我們能夠給予協助的人一點幫忙。

那你如何保持開朗的心態呢？

我是佛教徒，所以我會用佛教的心態去看。我告訴自己我們所遭遇的不順都會過去，所以不要太陷入當下的情緒，等到時間一過回頭再來看就會像是過往雲煙而雲淡風輕了。

之後你會朝哪個方向繼續努力呢？

想要朝思想領域去做發展。我的夢想是成為思想家，站在巨人的肩膀上，我想成為思想的巨人，用思想改變世界。

對於還踟躕在夢想與現實之間的孩子們，妳有什麼話想對他們說呢？

不要放棄。不論在哪一行，做什麼工作，如果你懷抱的夢想是善良正直、幫助他人的理念，相信會有默默之中的力量幫助你達成，但實現夢想有時是要時間的，等待並且抱持希望。越有價值的夢想，越花時間。

另外也想問問你對於那些還沒找到自己夢想的人說點什麼吧？

多聽多看多學，多思考，問問自己對什麼有興趣，同時也要去思考到底可不可以作為之後就業的方向，腳踏實地很重要。

最後還有什麼你覺得你想要補充的呢？

如果可以的話盡量多充實自己。在社工的實務上，我看到很多例子發現上學是會對心智的成熟度有一定的幫助，我總是勸案家要往上讀，希望藉由學歷改變他們的社經結構。如果想要突破現狀就要多去努力，另外在學校裡面不要交到壞朋友，心中要有衡量善惡的一把尺，交到壞朋友等於沒有讀書一樣。

（本文經授權轉載自嘰咕Park，原文標題：求學生活要注意什麼？ 南華社工師：不要交到壞朋友 -我的好人生-）

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