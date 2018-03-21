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香港教育大學副校長李子建：我們要准許老師失敗

2018-03-21 09:54聯合新聞網 親子天下／授權提供

STEM、科技教育雖然是潮流，但李子建認為教育系統中價值觀的養成是最重要的，尤其...
STEM、科技教育雖然是潮流，但李子建認為教育系統中價值觀的養成是最重要的，尤其是生命教育、道德素養還是最關鍵。圖／親子天下提供（江美滿攝）
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李子建是香港教育大學副校長，也是老師中的老師。香港教育大學相當於台灣的台灣師範大學，香港小學老師有八、九成，中學約五成都來自這所學校。而擅長課程規劃的李子建也不僅僅在香港發揮，最近更應世界銀行的邀請，幫越南八所大學做策略規劃，這位老師的老師特別強調老師的重要與養成。採訪當天，他才風塵僕僕自越南歸來，以下為他的簡要分享：

Q：聊一聊對台灣教育的觀察？

A：台灣非營利組織、民間影響力很大，值得香港好好學習。我之前獲得教育局委託，常到台灣考察，在香港推動「生命教育」時，特別借鏡台灣，用校本課程來推動，一年級用校本課程，譬如「愛護生命」，其他年級就搭配學科來做。

我認為台灣在推動生命教育，是走得非常前面，而且從學校的課程搭配，以及家長與非營利組織使力之深都讓我印象深刻。最感動的是，學校和家長的互動，家長的投入很大。相較於香港，家長都很忙碌，老師工作量又很大，老師一忙，溝通就減少。香港升學壓力大，學童自殺不時耳聞，因此生命教育益形重要。

此外，台灣教育的動能之強，老師透過網路組織成社群，實虛整合，共學共好的活絡，遍地開花，各自美麗，實在讓人很驚豔。尤其許多傑出的教育家，他們對教育有願景，能解決問題，還能發揮影響力，結合民間力量一起動起來。再加上實驗教育的百花齊放，展現了教育的多樣性，我覺得做為實驗教育對教育體系非常重要，像教育的incubator（孵化器／育成中心）。畢竟我是學環境的，環境講求多樣性，一個有活力的生態系統，一定要融入各種生物，也才能創新。

Q：香港k~12教育近況的觀察，有哪些關鍵字﹖

A：香港家長實在太忙，忙著找錢、應付生活，沒時間照顧孩子。老師也很忙，老師一忙，溝通和學生溝通的時間就減少，前兩年曾有學童自殺潮，最近情形雖有減緩，但壓力還是很大。

STEM、科技教育雖然是潮流，但我覺得教育系統中價值觀的養成是最重要的，尤其是生命教育、道德素養還是最關鍵。人文才是最重要的底蘊，蘊含人文素養，人才不會像機器一樣冰冷。世界愈走愈快，人們愈來愈仰仗科技，未來課堂出現機器人指日可待，機器人就能給答案，因此老師最責無旁貸的，還是要當人師，教育要更重視德智體群美靈。靈講的就是信仰或價值觀。

另外，香港即將推行15年免費教育，向下延伸到幼兒，提早向下扎根。此外，雖然香港不像台灣有所謂的「偏鄉」，但「特殊教育」格外受到重視，一來是香港採用「融合教育」，二來隨著愈來愈多新來港或新住民的移入，他們或不諳華語，又或母語非廣東話，不使用英文，讓老師們的挑戰愈來愈高。

Q：相較於教育現場的改變，香港師培教育有什麼改變和發展計畫？

A：教育大學就是要培養好的老師，來幫助更多學生。香港正準備推出新的「教師專業標準」，希望除了建構學生知識，關懷學生更要列為重點。師培生具備兩種身分，一是大學生，一是未來的老師。我們要用未來的老師來培養學生，希望讓學生看世界的角度要更寬廣，學習經驗要更多元。所以最近推出新的課程框架中，經驗性的學習更重於知識性的學習，其中包括服務學習。譬如學生就學期間必須到企業或非營利組織參訪，修習藝術學科，不一定是作品創作，可以是策展等。

不再是硬性規定，拓寬學生的經驗，讓學生有比較多的選擇。現在的老師，從從學校畢業，又回到學校教書，生命一直都在學校體系生活，相較於其他行業，老師這社會變動的理解是較匱乏，又要面對形形色色的家長，因此疲於應付，可想而知。將來老師最重要的角色，就是發揮「人師」，沒有經驗，怎麼當人師？因此我們推出一系列「正向心理學」課程，實施「正向教育」，有助學生變身「人師」。

另外，我們要准許老師失敗。今天全球都在談創新，但創新首要打破迷思的是：能不能接受失敗。要創新，一定要失敗的，社會大眾要能接受學生、老師失敗。失敗愈多，愈能創新，只是我們的制度不容冒險，這樣就很難創新。

有時候把很多學生或年輕人表現不好，大家就歸罪學校，說教育不完備。其實，這是社會問題，大家要共同努力，一起實踐共同的理想。

文／江美滿

※本文出自2018-03親子天下網站【香港教育大學副校長李子建：失敗愈多，愈能創新】，未經同意請勿轉載。

【延伸閱讀】

芬蘭升大學考題：從生活情境考跨領域能力
機器人就能給答案，老師更要當人師

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