第一志願學校裡永遠的第一名 為何還認為自己不夠好？

2018-03-22 08:03 聯合新聞網 文／邱淳孝（諮商心理師）



自我要求完美的「玻璃老鷹型」孩子

你是完美主義者嗎？

國高中生。聯合報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook 皓宇在學校總是悶悶不樂，而這次段考結束之後，他自己一個人悶著，在座位上偷偷地啜泣，所以被帶來輔導室。因為這次段考，他只考了全班第二名。

老師見到我時，是這樣描述皓宇的：「他是一個非常認真的孩子，對每一件事情總是全力以赴，尤其是在課業上，總是花比別人多好幾倍的時間念書。但他卻有一點……，該怎麼說呢，不是很知道該怎麼跟同學相處。」

而當我見到皓宇的時候，他低著頭告訴我：「老師，請教我怎麼樣才可以讓成績變得更好！」我一方面先肯定皓宇的決心，一方面也去慢慢地去了解，為什麼皓宇對自己有那麼高的期待，以及當他做不到他自己心中的期待時，是怎麼樣自我責怪的。

後來才發現，皓宇有一個非常優秀的姐姐，當他進到學校裡，最常聽到的一句話是：「你姐姐很優秀，你也要像姐姐一樣看齊唷！」在家裡，父母也常對皓宇說：「你要跟姐姐多學學！」

雖然身邊的大人，都是希望透過這種比較的方式「激勵」皓宇，但無形之中卻造成皓宇的壓力。雖然這壓力，能夠給皓宇一些動力，讓他可以主動念書。但也會讓皓宇面對考試的時候，得失心變得非常重：考差時，會帶來非常巨大的挫折感，讓他對自己非常生氣。甚至長期下來，皓宇對自己的情緒，反而阻礙了自己能夠安心地好好念書的穩定心情，常常覺得自己像個快要脹破的氣球般，在瀕臨崩潰的邊緣。

完美主義指的是：「凡事不斷追求最高要求，希望事情總是能做得盡善盡美的性格或是習慣。」

乍聽之下，會覺得完美主義的人，似乎是人生勝利組，什麼事情都做到盡善盡美，好像沒有什麼難得倒他們。但在心理學裡，「完美主義」這個詞並不是一個純粹的好詞，心理學家還將完美主義者分為兩種：表現正向的順應型完美主義（Adaptive Perfectionism），和負向的順應不良型完美主義（Maladaptive Perfectionism）。

完美主義的順應型及非順應型

簡單來說，順應型的完美主義者，例如某些藝術家、研究家、運動員，能夠因著完美主義而帶來非常極致的表現，有些學者並不認為這是典型或真正的完美主義者。

順應不良型的完美主義者，則會帶來自身更多的困擾，甚至常常訂定不合理的目標，而時常因為無法達到自己所訂定的目標，感覺到大量的挫敗以及痛苦。甚至會因為常常感覺到「自己不夠好」，以及「自己的錯誤是個人的缺陷」而感覺痛苦。即便自己完成了某些事情，也會覺得這些事情是理所當然。

完美主義者的最大兩個習慣：是過度自我批評、否定，以及過度在意他人的評價。有的完美主義者也會把這個高標準套用到其他人身上，在跟別人相處時，也常常在心裡面偷偷評價其他人，形成了糟糕的人際關係。

台灣教育底下的完美主義

我自己從高中開始，一路就讀第一志願臺南一中、指考成績全班第二名，臺灣大學心理系畢業，也順利考上國立臺北大學心理與諮商研究所，也是臺灣諮商所裡的第一、二志願。在這樣所謂的「菁英環境」中長大的我，可以說很清楚、熟悉「第一志願」的孩子是長什麼樣子。

台大校園。聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook

但我想問問各位父母：「你認為大多數第一志願的孩子，對自己是有信心的嗎？」

我在求學階段中，看過有同學在拿到考卷的時候，雙眼發著火，把考卷撕碎，因為他覺得非常生氣自己怎麼考了那麼差的分數。但生氣完了，他一片片地用透明膠帶把考卷拼回來，也要求自己一定要「訂正」考卷，確保他每一題都會。即便他是班上永遠的第一名。 我也聽過建中、北一女，以及台大的學生，因為課業或其他方面的壓力過大，最後選擇跳樓、結束自己生命的例子。即便以學業表現來看，他們已經勝過社會上絕大多數的人，但對自己有非常負向的看法，覺得自己永遠都「不夠好」；或是一直待在「如果我不夠好，我就不會被喜歡」的壓力下生活著。

其實完美主義的孩子，在台灣升學主義的教育環境下並不少見，特別是對於課業容易患得患失。而身為完美主義的人，有時候很難被意識到，或者被改變，因為我們所處的環境及整個社會氛圍都是期待這樣的自我要求：勤勉、忍耐、自省、變得卓越、有競爭力等等的價值觀，以符合這個社會對「優秀」的定義。

因此面對完美主義，有時候不只是教養的方法，更是一種價值觀的衝擊。

自我要求、想要把一件事情做好，絕對不是壞事，因為那會產生一種願意讓自己改進、卓越的動力是很好的事情，但是當這種動力變成一種完美主義的時候，則會讓孩子陷入過度自我要求的困境。

「玻璃老鷹型」孩子是什麼？

這些第一志願、各方面表現優秀的學生，客觀上來說，長大之後往往有不差的成就。而高成就的他們，有一些的確對自己擁有飽滿的自信心；但也有一些孩子儘管表現優異，卻是戰戰兢兢地害怕自己失敗，甚至對自己很沒信心。

那麼，關鍵點在哪呢？

關鍵點不在於這些孩子多麼成功、優秀，而在他們「如何面對失敗、挫折」。而我稱那些表現優異，但卻一直害怕自己不夠好的孩子為「玻璃老鷹」：

遠遠地看，在陽光底下，閃閃發亮，但卻需要一直在天上奮力展翅飛翔。他們耀眼，所以他們更不敢「停下來」，他們甚至不敢落地，怕沾上了「塵土」、不再耀眼。但也因為很少落地，一旦力道抓得不好，會不小心摔得粉身碎骨。

太少接受挫折，缺乏應對的勇氣

玻璃老鷹型的孩子，他們太少挫折，所以不知道挫折是什麼滋味。他們甚至不知道：「當有一個小小的挫折，並不會讓他們的人生，全盤皆毀；他也不會一無所有；身邊的人也不會因此不愛他、討厭他。」

即便有的人會因為自己的表現而貶低自己，這是因為一種思考習慣養成：習慣用一種比較功利的角度、片面地判斷一個人的價值。但他們並不知道，這不是自己需要承擔的。

表現優異固然是一件令人值得開心的事情，但玻璃老鷹的孩子，卻因為習慣性地待在那個「優越」的位置，所以他們把「表現得好」當作是理所當然的。而喜悅有時候像是「毒癮」一般短暫。

因為隨之而來的，是他們害怕：「下一次我是不是還能夠繼續表現得那麼好」、「如果下一次我做不到、該怎麼辦」的恐懼。

能力夠的人，很不幸地，他們可以一直持續地維持「很優秀」的形象。為什麼說很不幸呢？因為我認為，在人生的早期，若能夠讓孩子自然而然地接受到挫折，他們會對自己、對這個世界，產生更真實的認識。舉個例子：

「當我很努力、很努力的時候，有時候事情仍舊沒有辦法如我所願。那並不是我的問題、我的錯。」

「當我有些事情做得不好，同時間，我也有一些其他事情是可以做得不錯的。我不需變得完美，因為那是不可能的！但我仍舊可以是一個很有價值的人！」

這些都是在孩子遇到挫折時，很重要的「自我修復」想法。

所以有些玻璃老鷹類型的孩子，他們的人生遇到的第一個挫折，並不是在學業或工作上，而是在人際或感情上。

因為有時候人跟人的關係，並不是像課業一樣，「我很努力、很努力，就一定能夠讓事情變好」。於是在這些時候，孩子會遇到很大的挫敗感與無力感。

一直處在「覺得自己不夠好」的感覺

沒有人發現，其實他們對自己是很沒自信的。甚至有些優秀的孩子會公開表示自己沒什麼自信、也有脆弱的一面時，其他人的回應幾乎也都會是：「你都表現那麼好了，你都沒自信了，那我該怎麼辦？」

這樣的回應，只會讓這群孩子感覺到很孤單，因為沒有人懂他們那種「即便我看起來很優秀，但我仍舊覺得自己不夠好」的感覺。

這也會讓他們對自己更加混淆：「對啊！我表現那麼好，為什麼我還是那麼地沒信心呢？」甚至有的人或許就會開始歸因於：「可能是因為我的表現還不夠好吧？」而陷入一種更加逼迫自己的惡性循環。

與孩子，談心 圖／四塊玉文創 分享 facebook

※內文摘自《與孩子，談心：26堂與孩子的溝通課》，邱淳孝 著，四塊玉文創出版授權提供，未經同意禁止轉載。