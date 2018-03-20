B咖闖倫敦：學校排名只是參考 但還是有管用之處

2018-03-20 08:59 聯合新聞網 文／湯姆（Thomas Chu）



學校排名的迷思

該選學校還是選科系？

在倫敦大學瑪麗皇后學院上課一個月下來，對於英國的學生生活總算慢慢上手了，唯獨美中不足之處，是我只認識學校裡的同學，還有當初開學前在英國一同玩耍的朋友們。我總是想著，其他人的英國研究所生活，真的都跟我一樣嗎？ 而回答這個問題最好的方法，就是乾脆自己去認識新朋友，再問他們不就好了嘛。

圖擷自Queen Mary University of London介紹影片 分享 facebook

一場台灣同樂會，意外認識高材生

研究所開學後的那年十月十號，有某個台灣在英國的學生團體組織租了一個類似區公所的百人大會場，舉辦雙十節的慶祝交流活動。我看到此活動的廣告文宣心想，難得有專門設計給台灣學生們的活動， 會場上也應該更容易遇到同是留學英國的台灣人，是認識新朋友的好機會，便決定參加了。然而實際參加後，我對活動的印象是「活動內容非常無聊」，團體遊戲也沒有太多的記憶點，提供的點心與飲料也稍嫌不足。不過此活動確實吸引了滿多來自台灣的學生們參加，我們學校的研究所與大學部就有大約十位同學參加，眼光瀏覽一下會場的人數，掐指一算應該也有上百位參與者。

奇妙的是，這樣一場無聊的台灣同樂會，卻成了我英國生活的另一段重要開端。還記得當會場播放中華民國國歌時，大家皆立正站好，我趁這個機會好好觀察了一下與會的台灣人們，哪些人看起來是好相處的類型。國歌唱到一半時，我看到兩位看起來彼此熟識的女生側影（聽起來好像色狼，我不是......），我的第六感告訴自己：「就是她們」，於是唱完國歌時， 我上前跟她們交談。

說真的，我也不記得當時我說了哪些話，她們回了什麼，但是就這樣一來一往輕鬆的對話後，我認識了這兩位女生Jolin 跟Fu Chia，以及後來加入對話的Allie 跟Vivian。聊天過程中，一問之下才知道她們分別就讀的學校是英國排名非常好的UCL（倫敦大學學院）跟Cass Business School（卡斯商學院）。在這之後，因為她們介紹而認識的所有台灣留學生，各個都是優秀的高材生，算一算我應該是英國學校排名最低的那個吧（笑）。不過我必須說，英國學校排名這件事情很玄，學校排名也是想來英國唸書的朋友們常常會問我的問題。

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學校好壞說法紛紜，排名不能解釋一切

我覺得學校排名這件事，有點像孟子說的：「盡信書，不如無書」。怎麼說呢？ 大體來說，英國的學校總排名由不同的媒體機構分別自行製作，換句話說，排行榜有好幾種版本，泰晤士報版本、英國衛報版本等等。這些媒體製作的排名，各有些微差距，例如，A媒體覺得我的學校排名十五名，B媒體則覺得我的學校排名二十名。原因在於，決定排名高低的評分指標與比重不相同，分別有「學生對教學滿意度評分」、「教授與學生的比例評分」、「平均入學分數評分」、「學術文章輸出的品質」、「教授在學術上的表現」、「畢業後的學生在百大企業工作的數量」 等等，都有可能是評分的標準。因此不同的指標組合， 架構出來的排行榜總分就會不一樣。這是為什麼每一年大家永遠都在吵到底是劍橋是第一名，還是牛津是第一名（笑）。

不僅如此，這些指標只是最表面的評價而已。例如排行榜討論的是大學部的排名還是研究所的排名， 如果一間學校的法律系競爭程度名列前茅，但新聞系表現不佳，這樣同一所學校內不同科系高低落差的深度剖析，不見得是一張排行表單可以解釋的。所以說， 排行榜只是一個參考的依據，而非選校的順序，最重

要的還是「這所學校」的「這個科系」是否有自己想學的課程內容、教授的研究多半屬於哪一類的研究、授課的教授是不是同時也跟實務企業界熟識而有產學合作的機會......等等。另外，學校本身教學以外的附加因素如物價、地點、生活體驗，都是選校的考量。

選校還是選經驗，還需考量未來工作地點

大部分的學生進入研究所學習的最終目標，不外乎是希望畢業後，藉由學校的光環更容易找到好工作或得到知名企業的青睞。以英國本身為例，列在排行榜內的學校大約有一百二十所，如果你畢業後求職的對象是英國當地企業，那企業內部的人力資源主管就會對英國大學的排名很熟悉，可以有條有理的分析比較，甚至從經驗法則得知，哪個學校的校風會教出什麼風格的學生，而這樣的學生是否適合公司文化等等，在這樣的清況下，選校就變得比較重要。

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但換一個角度說，如果畢業後我拿著同樣的英國學校文憑回到台灣求職，除非是熟悉英國的人，不然多數台灣人不見得知道英國學校的排名表現，可能也只聽過劍橋、牛津、帝國理工、倫敦政經、中央聖馬丁......等知名學校，其餘的英國學校對他們來說其實都差不多，甚至有地名有加分（如曼徹斯特大學）。在他們的眼裡，我只是一個擁有英國文憑的留學生， 至於學校究竟是第十五名還是第二十五名，其實就差不了多少了。因此更重要的，反而是國外留學的經驗中，給了我什麼額外的附加價值，讓我變得突出。

而最玄的地方就是，擁有名校的加持不代表能找到好的工作，而好的工作也並非擁有名校的加持就會讓你有好的工作表現。學校與成績只是一個敲門磚， 剩下的表現其實是你的思維方式與個人特質，就如同只有好的成績不代表一定能帶你進名校一樣。不過， 雖然學校排名只是參考用，卻還是有它管用的地方，當「優秀」的學生齊聚一堂時，彼此切磋學問所擦撞出來的火花，確實非常美麗而壯觀，而當你將自己置身在高強度的環境裡，不知不覺中你的能力也會提升不少。所以關於學校排名，我個人是覺得自己「心安理得」就好。

別怕！B咖也能闖進倫敦名牌圈 圖／四塊玉文創提供 分享 facebook

※內文摘自《別怕！B咖也能闖進倫敦名牌圈：留學×打工×生活，那些倫敦人教我的事》，湯姆（Thomas Chu) 著，四塊玉文創出版授權提供，未經同意禁止轉載。